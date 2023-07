-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL CUMPLEAÑOS DE UNA BALLENA

(RADIO) "Buenos días, Fondo de Bikini.

Hoy es un día muy especial, porque tenemos un nuevo single...

...de Los Chicos que Lloran: 'Es todo por ti'."

Todo por ti, niña,...

...en tu cumpleaños.

Tienes 16 años.

Hoy todo el mundo hará lo que quieras.

Y las estrellas van a brillar más, porque todo es por ti.

Todo por ti, Perla, es todo por ti.

-Es todo por mí.

Es mi decimosexto cumpleaños, quiero música,...

...ropa y cosas brillantes; así que dádmelas inmediatamente.

Toda la gente del mundo tiene que prestarme atención, es todo por mí.

Por mí. ¿Adivinad por quién? Por mí.

¡Oh!

-¡Por los pantalones de Neptuno! -Buenos días, papá.

-¿Estás segura de que no prefieres una habitación en el piso de abajo?

-Oh, papá, estoy tan emocionada porque mañana...

...es un día muy especial. -¿Lo es?

Quiero decir: ¡lo es! Muy, muy especial.

Muy, muy especial.

-No tienes ni idea del día que es mañana, ¿verdad?

-Ni idea. -¡Es mi decimosexto cumpleaños!

-Ya lo sabía. ¿Cómo has podido pensar que no lo sabía?

¿Cuántos cumples, 12? -¡Voy a cumplir 16!

Solo es el cumpleaños más importante de toda mi vida.

Si no tengo una fiesta completamente asombrosa,...

...perderé toda mi reputación en el instituto.

Tendré que dejarlo, no iré a la universidad, nunca me iré...

...de casa, tendrás que mantenerme durante el resto de mi vida.

-Ah, bueno, no queremos que eso suceda.

-Entonces prométeme que este año me darás una verdadera fiesta,...

...y no seas tacaño.

(Timbre)

Hola, chicas. -Hola, Perla.

-¿Vendréis mañana a mi totalmente coralina fiesta de cumpleaños?

-No sé. ¿Va a ser tan totalmente coralina como la del año pasado...

...cuando tu padre repartió clips como regalo sorpresa?

-¡Oh!

-¿Os acordáis cómo lo pasamos compartiendo un solo globo?

-¿Recordáis el paseo en poni?

Estoy impaciente por ver cómo la fastidia este año.

-¡Papá! -¡Atención todo el mundo,...

...preparados para el impacto! -Dime que tienes planeado algo...

...totalmente coral para mi fiesta. -No rompas el palo de mesana,...

...está todo preparado. Ya tengo los regalos sorpresa:...

...papel de burbujas. Este año será la bomba.

-Has arruinado todas mis fiestas de cumpleaños,...

...será mejor que no arruines esta. Prométeme que no serás tacaño.

-Lo prometo. -Bien, porque he hecho una lista.

ESTÁ USTED SALIENDO DE FONDO DE BIKINI

Quiero en mi fiesta todo lo que hay en esa lista.

Adiós. Me voy al centro comercial con mis amigas.

-¡Bob Esponja! -Sí, don Cangrejo.

-Mientras preparo la fiesta, quiero que compres el regalo de Perla.

Toma. -¿Qué es esto?

-Mi tarjeta de crédito. -¿Puedo comprar cosas...

...con este trozo de plástico? ¿No necesito dinero?

-Exacto. -¡Guau!

-Y recuerda: nada es demasiado para mi pequeña Perla.

Yo no quería darle nada, pero es demasiado buena para eso.

Síguela y averigua lo que le gusta. Ya sabes, trabajo de detective.

-¿Trabajo de detective? Voy de incógnito.

-Y entonces fue cuando Marthie me dijo que Julia había dicho...

...que a Ángela le gustaba Brad. -¡Oh!

-A Ángela le gusta Brad. -¡Oh, Dios mío!

Esto es lo más maravilloso que he visto en toda mi vida.

-¡Ah!

Quiero comprar ese trozo de plástico con este trozo...

...de plástico. -Don Cangrejo, ¿eh?

Rápido, ¿cómo deletrea "Cangrejo"? -Eh... Estoy seguro...

...de que tiene una "G". -Suficiente.

Aquí tienes, chico. -¿Ya está?

Nunca comprenderé el funcionamiento de las altas finanzas.

-¡Guau! Esto es lo más maravilloso que he visto en toda mi vida:...

...¡brillo con purpurina! -¡No, he comprado...

...el regalo equivocado! -¡Perla, tienes que ver esto!

-Ya voy, Judy.

-¿Eh?

-Este es, obviamente, el mejor regalo del mundo.

-¡Esto es lo más maravilloso del mundo!

-El cartel está listo, señor Cangrejo.

-Lo tengo desde el día que nació. Lo compré de oferta.

-Estoy seguro de que le encantará.

-Este poni de mar es lo más bonito que he visto nunca.

¿Quieres venir a casa conmigo y ser mi poni?

-Perla, ven aquí. ¡Esto es tan coral...!

-¡Oh, cielos, es Billy Fishking! (TODAS) -¡Hola, Billy!

-Hola. (TODAS) -¡Oh!

-¿No es de ensueño?

-Control de precios en la cuatro. -"Bi".

-He terminado la escultura de Perla, don Cangrejo,...

...es una verdadera obra maestra. -¡Oh!

Debería haber contratado a un escultor de hielo.

-Cualquier tonto puede esculpir hielo.

Hace falta un verdadero genio para transformar 180 kg...

...de burger cangreburgers crudas en una obra de tal majestuosidad.

-Sí. Bueno, ya tenemos cubierta la decoración.

¿Qué hay de la diversión? Perla quiere a un grupo de chicos...

...llamados Los Chicos que Lloran. -Es mi grupo favorito.

Cobran casi un millón de euros por presentarse.

Si quiere que sincronicen los labios, le costará una pasta.

-Eres un verdadero fan. -Y me sé todas sus canciones.

-Todas sus canciones...

(TODAS) -¡Ah!

-¿No sería genial que mi padre me comprara esto por mi cumpleaños?

-Claro que lo sería, si él fuera genial, que no lo es.

-Sí, seguramente me habrá comprado otra caja de grapas.

-Es casi la hora de que empiece la fiesta.

-¡Ya he vuelto! -¿Por qué has tardado tanto?

¿Y dónde está el regalo de Perla? -El camión de reparto llegará...

...de un momento a otro. -Aquí viene, señor Cangrejo.

-¡Oh, todos a sus puestos!

(TODOS) -¡Feliz cumpleaños! -Es un... ¿Chico?

-Pero, ¡papá!

-¿Palomitas rancias?

Sabe a agua de fregar. -Es agua de fregar.

-¿Eh? -¡Oh!

-¿Se supone que esa soy yo?

Está hecha de burger cangreburgers. ¡Qué asco!

-¿Y quién quiere tarta? -Al menos, la tarta parece buena.

¡Es de cartón!

-Y glaseado. -Vaya, Perla, 16 fiestas...

...lamentables seguidas. Debe ser un nuevo récord. Vámonos de aquí.

-Esperad, no os vayáis, mi padre ha contratado a Los Chicos que Lloran.

Los has traído, ¿verdad? -Algo aún mejor, cariño. ¡Adelante!

-Hola, señoritas.

Cuando mis lágrimas dan problemas,...

...no puedo usar cualquier pañuelo;...

...necesito hilo de cuatro hebras, de cuatro hebras,...

...de cuatro hebras, cuando lloro. ¡Eh!

-¡No son Los Chicos que Lloran! -No.

Vaya timo, apesta. -¡Uh!

-Papá, ¿cómo has podido?

¡Yo te di una lista!

(LLORA)

-¡Perla, vuelve!

-Lo has arruinado.

No podías dejar de ser un tacaño ni siquiera por mí. (LLORA)

-Te lo compensaré de algún modo, Perla.

-Ya está. Para atrás, ahí. Descarga.

-¡Me has comprado un bote! -¿En serio?

Quiero decir: ¿en serio? (TODAS) -¡Oh!

-Oh, papá, no sé cómo podría haber algo mejor.

-Observa. Adelante, chicos.

-¡Ah!

Todo por ti, niña,...

...en tu cumpleaños.

Tienes 16 años...

(TODAS) -¡Son Los Chicos que Lloran!

Y las estrellas van a brillar más, porque todo es por ti.

Todo es por ti, Perla.

-¿Cuánto me ha costado todo esto? -Tenga el recibo.

-¡Ah! Debería...

-Papá. -¡Oh!

-Me has comprado todo lo que quería.

-Nada es demasiado para mi hija.

-Es usted un buen padre, señor Cangrejo.

-No tientes a la suerte, chico.

LA ISLA DEL KÁRATE

-Muy bien, Gary, ¿listo para tu encerado de concha anual?

¡Mira qué brillo! Ahora comprobamos el interior.

Gary, este sitio es una verdadera pocilga.

(MAÚLLA) ¿Desde Nochevieja?

¡He buscado esto por todas partes! ¡Mi camiseta favorita!

(Timbre)

Oh, viene alguien.

-Entrega especial para Bob Esponja. -¿Entrega especial para mí?

¿Usted cree que soy especial?

-Ya está bien. ¡Tener que pasar por todo esto cada vez que...

...traigo el correo! ¡Ay! -¿Qué puede ser, Gary?

¿Una cinta de vídeo?

(LEE) "Es usted un ganador, Bob Esponja."

¡Yo soy Bob Esponja!

(VÍDEO) "La isla del kárate: un lugar sereno y exótico donde se...

...unen la naturaleza y la belleza y cientos de estilos de lucha se...

...enfrentan en una ola de acción sin barreras, palpitante y sin fin.

Durante siglos, los karatecas más importantes del mundo...

...han viajado a esta tierra para ser coronados...

...como reyes del kárate." ¿Rey del Kárate?

"Ahora es su turno, Bob Esponja. Ha ganado un viaje con todos...

...los gastos pagados a la Isla del Kárate,...

...donde será coronado este año como el Rey del Kárate."

¡Oh! ¿Has oído eso? ¡Me van a coronar!

¡Iah, iah!

¡Rey del kárate!

(GRITA)

¡Iah! -Hola, Bob Esponja.

-Hola, Arenita. Me han invitado a la Isla del Kárate para ser...

...coronado como Rey del Kárate. -Nunca he oído hablar de esa isla.

-Todos los grandes del kárate van allí.

-Pero mi kárate es mejor que el tuyo y nunca me han invitado.

-Puede que tu kárate fuera mejor, pero ahora han reconocido...

...un nuevo número uno. -Algo me huele mal en este viaje.

Será mejor que vaya contigo para ver si son de fiar.

-Muy bien, ven conmigo para ser testigo de mi coronación.

¿Hemos llegado ya? -Sí, ahí está.

-¿Qué te hace pensar que esa es la Isla del Kárate?

-No lo sé, lo he adivinado. BIENVENIDOS A LA ISLA DEL KÁRATE

-Hola. El Rey del Kárate ha llegado.

-Bienvenido a mi isla, Bob Esponja. -Oh, gracias.

-Soy el maestro Udón. -¿Qué tal, maestro Udón?

Arenita Mejilla. Yo también sé un poco de kárate.

-Arenita, el señor Udón no está interesado en una novicia...

...del kárate como tú, solo tiene tiempo para la realeza.

-¡Oh, Dios mío!

-Muéstreme algunos de sus movimientos, maestro Bob Esponja.

-¿Has oído eso? Me ha llamado "maestro".

Traiga sus mejores luchadores, intentaré no hacerles daño.

-¡Ah! -Tu kárate no es lo bastante...

...bueno para manejar a esos tipos. -Observa y aprende, hermana.

¡Sí! -¡Auh!

¡Ay, ay! -Así es como lo hace el Rey...

...del Kárate. ¿A quién le toca? -Algo huele a rancio por aquí.

-Excelente. En verdad, eres el Rey del Kárate.

-El único.

-Debemos prepararnos para su coronación.

-Estoy listo para ser el Rey del Kárate.

-Rey de Kárate san,...

...es hora de que ocupes tu lugar en el trono.

-Mi trono.

-Muy bien, Udón, te estoy vigilando. Esto huele...

...tan mal como un huevo podrido. -Arenita,...

...ocupa tu lugar al lado del rey y comparte mi mayor logro.

Un asiento para mi amiga respiradora de aire.

-Bob Esponja, te estás poniendo un poco tonto.

-¿Detecto un toque de celos?

-Podría darte una paliza a kárate con una pata atada a la espalda.

-Pero ¿a quién van a coronar como Rey del Kárate? A ti no.

-Me bajo de este tren de locos. Me voy.

-Maestro, no te preocupes por ella, se está perdiendo...

...la oportunidad de su vida. ¡Que comience la coronación!

-Arenita se va a perder el gran momento.

¿Eh?

-¡Ese maldito Bob Esponja! ¿Quién se ha creído que es?

Yo le enseñé todo lo que sabe de lucha, que no es mucho.

(GRITA) Bob Esponja tiene problemas.

Bob Esponja es el Rey del Kárate, no me necesita.

Puede manejar esto él solo. -¡Arenita, te necesito,...

...no puedo manejar esto yo solo! -¡Aguanta, amigo!

-¡No!

¡Arenita! -Nunca logrará alcanzarte.

Primer debe cruzar... (ARENITA GRITA)

-Los cuatro pisos del miedo. -¿Bob Esponja?

-No puedes pasar, a no ser que me venzas a mí,...

...al Cosquilleador, y mi estilo de dedo de hierro.

Mira.

Prepárate para las cosquillas de tu vida.

-Prueba esto. -¡Oh, no, bollos rellenos...

...de mermelada! ¿Cómo has sabido que era mi debilidad?

-Nadie puede resistirse a un relleno de mermelada.

¡Iah! ¡Uh!

¡Iah! ¡Iah! ¡Uh!

Quédate por aquí, volveré con los glaseados.

-Me vendría bien una toallita húmeda.

-Muy bien, ¿a quién le toca? -¡Alto! Nadie puede conmigo,...

...Labios Cerdas, ni con mi estilo de potente empuje...

...de labios flexidinamo.

Baila. Ardilla, baila.

-Estilo de secador avanzado.

-¿Qué esperas hacer con eso?

¡Oh, no! ¡Labios agrietados, no!

-Ya has tenido suficiente, Labios.

¡Ay!

-Nadie ha conseguido nunca llegar a la guarida de Mugriento Firm.

Nadie pasa, excepto yo mismo.

Ahora siente el hedor de mi horrible olor corporal.

-¡Ajá! Tu peste no puede atravesar mi casco de aire fresco.

-¿Casco de aire fresco?

Oh, vaya, sí que apesta.

-Eres una ardilla impresionante. Incluso te has cambiado de ropa.

-Suelta a Bob Esponja. -Nunca.

Tiene prohibido irse de aquí hasta que firme este contrato.

-¿De qué está hablando? -Bienes inmuebles.

-¿Todo esto es un timo para hacernos comprar bienes inmuebles?

-Sí. Si hubiera una verdadera Isla del Kárate, sería millonario.

-¿Quiere decir que no soy el Rey del Kárate?

-No, pero podrías ser el rey de una propiedad horizontal.

Mira, deja que te explique, es bastante sencillo.

Si inviertes en una multipropiedad aquí, en esta isla,...

...podrás ver cómo tu capital se multiplica por diez.

Quizá a ti y a tu amigo amarillo os gustaría hacer...

...un plan de multipropiedad. -No lo hagas, Arenita.

-"Glabanuca, glabanuca.

glabanuca".

No me tragaré ese chanchullo de vacaciones en multipropiedad.

-Entonces prueba mis puños.

¡Ay!

¡Auh! ¡Ay, ay, ay!

¡Ah, ah, ah!

¡Ah!

-¡Iah!

(GRITA)

-Estás acabado, Udón.

-Arenita, siento haberme comportado como un imbécil.

Gracias por salvarme de comprar una propiedad horizontal.

-No es nada, Bob Esponja, para eso están los amigos.

-Aunque aún tengo una pregunta: ¿esto significa que ya...

...no soy el Rey del Kárate? -Para mí lo eres, Bob Esponja;...

...para mí sí que lo eres. Ahora déjame que te hable...

...de los bienes inmuebles, todo está en la ubicación.