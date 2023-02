CUBO DULCE CUBO

-¡Oh, vaya!

Mira este sitio.

Podría ser un mausoleo.

Abismal.

Bueno, al menos es estructuralmente sólido.

¡Ah!

Olvídalo. Estoy harto de no tener negocios.

-Entonces, ¿por qué no arreglas este cubo oxidado?

Mira a tu alrededor.

Agujeros en la pintura, mala fontanería,...

...conejitos de polvo...

No es nada raro que no tengas clientes.

-Vale, ya lo cojo, ya lo cojo.

Es hora de hacerle una puesta a punto a este lugar.

Ay... Ay...

Ay...

No debería someterme a este trabajo de baja categoría. ¡Oh!

(TOSE)

¡Ah! ¡Esto es trabajo para un imbécil!

(RÍEN)

O dos imbéciles. (RÍE)

Discúlpenme, caballeros.

Siento molestarles, pero es que estoy teniendo...

...algunos problemillas con mi morada. Verán,...

...quiero pintar el Cubo de Cebo para agradar a mi mujer, pero ¡ay!

Soy demasiado débil y pequeño.

-Bueno, nosotros podemos ayudarte, ¿verdad, Patricio?

(ASIENTE) -Yo he venido muy preparado.

Muy bien. Vamos a ello.

-Bien, chicos. Karen quiere que este lugar brille de verdad.

Estaba pensando que le vendría bien un poco más de dinamismo.

(AMBOS) -Dinamismo, sí.

-Ya lo tengo. ¿Por qué no pintáis todo el cubo de cebo?

(AMBOS) -¡Guau! ¿En serio?

-Sí. Necesito vuestra visión artística.

No querréis decepcionar a mi Karen, ¿verdad, chicos?

(AMBOS) -No, señor, no. -¡Pues a ello, chicos!

(AMBOS) -¡Sí, señor!

-Talón, puntera. Talón, puntera. Talón, puntera...

(BOB Y PATRICIO CANTAN)

Pero ¿qué...?

Bob Esponja, ¿qué atrocidad es esta?

-Hola, Calamardo.

El señor Plankton nos ha puesto a pintar.

Él lo llama dinamismo.

-Dinamismo, ¿eh? ¿Qué vais a saber vosotros de eso?

-Plankton dice que necesita nuestra visión artística.

-Vamos a enseñárselo. -No reconoceríais...

...la visión artística ni aunque os cayera encima.

¿Dónde hay un pincel? Os enseñaré lo que de verdad...

...es la visión artística. Hay que empezar...

...con pequeñas pinceladas. (AMBOS) -¡Oh!

-Sí... perfecto.

Bobalicones.

-Asombroso, ni siquiera he tenido que engañar al alto.

(RÍE) ¡Mi plan está saliendo de maravilla!

Con estos tres bobos ocupados, estará tirado robar la fórmula.

-Señor, todo este trabajo nos está dando sed,...

...¿cree que podríamos beber algo? -Deja que te enseñe algo, Bob.

Ojalá pudiera ofreceros una bebida fría...

...por este trabajo, pero mis cañerías están oxidadas.

-Veo lo que quiere decir. -Sí, si hubiera algún modo...

...de poder... ¿Dónde ha ido?

(TARAREA)

(RÍE)

(TARAREA)

-¿Qué...? ¡Ah!

(BALBUCEA)

(RÍE) -Fórmula secreta, ¡allá voy!

¡Ah!

(TARAREA) -Perfecto... ¿Eh?

¡No, no, no! ¡Está todo mal! ¿Es que no sabéis nada sobre arte?

¡Dame ese pincel!

(RÍE) ¡Sí, sí!

Y... ¡Sí! "Voilà".

-¿Una cabaña de troncos? -Sí, creo que son tan coquetas...

¡Esto sí es arte!

-Todo el mundo se cree que es un crítico.

-No puedo esperar a ver la cara de Cangrejo cuando descubra...

...que me he fugado con la fórmula secreta.

-Eh, Plankton, ¿qué le parece la nueva ventana?

Es del Crustáceo Crujiente. -¿Cómo esperas que mire...

...por una ventana tan alta? -Creo que no he pensado en eso.

-Yo sí. Mira, Plankton, esta es la altura perfecta para usted.

-¿Lo ves? Patricio está utilizando el coco. Él sabe...

...que yo quiero mirar por la ventana. Oh...

-¿Quiere mirar por la ventana? Es raro.

-¡Ay! ¡Ay! -¿Eh?

(GRITA) -¿Es que no podéis hacer nada bien?

No hago más que daros una tarea sencilla tras otra y... (LLORA)

¡Olvidadlo! Fue una tontería pensar que este plan...

...podía funcionar cuando nada en mi vida ha salido bien:...

...telemarketing, salvavidas, escritura creativa;...

...todo ello amargos fracasos. (LLORA)

-Oh, no pasa nada. Patricio y yo seguiremos trabajando...

...en el Cubo de Cebo hasta que sea el restaurante más dinámico...

...de Fondo de Bikini.

-¿En serio? -Pues, ¡claro!

Venga, compis, vamos a ponernos con la decoración interior.

-¡Adiós a la brocha y hola al acabado antiguo!

-Bueno, esto debería mantenerlos ocupados durante un rato.

(AMBOS) -¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh!

¡Uh! ¡Uh!

¡Uh, uh, uh!

(RÍE) -Solo tengo que pasar sin que se dé cuenta Cangrejo...

...y tendré la victoria asegurada. (AMBOS) -¡Uh, uh, uh!

¡Uh, uh, uh! -¿Eh?

¿Dónde puede estar el roñoso de Cangrejo?

(AMBOS) -¡Uh, uh, uh!

(RÍE)

Oh, no le veo. (AMBOS) -¡Uh, uh, uh!

-¡Oh! ¡La caja de seguridad fuera de peligro!

¡Es preciosa!

No, sin lágrimas...

¡Aún no! Hay trabajo que hacer.

(RÍE) ¡Por fin!

Y la fórmula secreta es: Una botella de loción...

...de afeitar, hacer foto del pasaporte, comprar caja de...

...seguridad nueva tamaño viaje. Esto no es la fórmula secreta.

¡Es una lista de tareas! ¡Ah!

¡Ah!

¿Eh? ¿Qué le ha pasado el Crustáceo Crujiente?

¿Eh? ¿Qué le ha pasado al Cubo de Cebo?

¡Maldición! Esto no es lo que yo quería decir...

...con renovación. -Lo sé, ¿no es genial?

Es igual que el Crustáceo Crujiente.

-Se parece más a Plankton intentando robarme el restaurante.

-¡El señor Cangrejo ha vuelto de sus vacaciones!

-Y es hora de que el Crustáceo Crujiente...

...vuelva de las suyas.

(AMBOS) -¡Hurra!

-Y seguro que también habrás intentado robar esto.

(RÍE) -Bueno, robar es una palabra demasiado fuerte.

¡Ay! -¿No pensarás en serio...

...que me dejo aquí la fórmula secreta cuando me voy...

...de vacaciones? Ahora... -Mantente alejado...

...de mi restaurante, bicho. Creo que ya hemos pasado por esto.

Permíteme hacer los honores.

¡Ah!

-Excelente trabajo, genio. Sí que has arreglado este lugar.

-No me fastidies, Karen, he tenido un día muy largo.

-Calamardo, te has superado a ti mismo con la nueva decoración.

¿Y esa fuente? -La esculpí con los cimientos...

...de hormigón del Cubo de Cebo. -¿Y los adornos de metal?

-Fabricados con las paredes del Cubo de Cebo.

-¿Y la computadora? -Es la mujer de Plankton.

-Está muy bien, y no me ha costado ni un céntimo.

-¿25 dólares por una Burger Cangreburger?

¡Vaya timo! Eso no está bien. -Estás pagando por la mejora...