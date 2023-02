¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña, # debajo del mar. #

(TODOS) ¡Bob Esponja!

# Su cuerpo amarillo # absorbe sin más. #

(TODOS) ¡Bob Esponja!

# El mejor amigo # que puedes tener. #

(TODOS) ¡Bob Esponja!

# Igual que los peces # él puede flotar. #

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja... ya llegó! #

(RÍE)

"EL CUBO CRUJIENTE"

(Cacareo)

(BOSTEZA) ¡Dentro, a ducharse!

COSTRA

(RÍE) Aquí Plancton, al control.

Estoy en una ubicación incapaz de levantar sospechas, cambio.

(KAREN) Déjate de poesías,

¿tienes la muestra de pelo del Señor Cangrejo?

¡Tranquilita, mujer!

Le robaré los pelos de su maquinilla de afeitar.

Y ahora a afeitarme. ¡Espera, no!

Y ahora: el resto.

Mi maridito, el ladrón..., ¿me has traído el...?

¿Pelo?

Tan solo necesitaba uno.

(RÍE)

Te casaste con un genio, Karen,

usando el ADN del pelo del Señor Cangrejo

y mi propio ADN de mi antena...

(GRITA ADOLORIDO)

Crearé un clon del Señor Cangrejo y de mí mismo.

Y así podré robar por fin la formula secreta.

(RÍE)

¡Contemplad a Plancgrejo!

¿Y para qué sirve eso? -¡Despierta, Karen!

La parte de Plancton sabrá todo lo que sepa la parte de Cangrejo.

Será más fácil que quitarle un caramelo a un niño.

-Mm... Ya sabemos lo bien que te salió eso...

Esto es distinto.

¿No es así, Plancgrejo, bonito?

Ahora escucha mi plan.

No gastes saliva, Planctoron.

Ya he ideado el complot perfecto para birlar esa formulita.

-¡Genial! ¡Hasta pronto, Plancgrejo!

Ay, me encanta este chico.

En realidad, solo una mitad de él.

Todavía tengo un pelo.

¿Dónde está Plancgrejo con la fórmula secreta?

Ya han pasado más de tres minutos.

¡Escucha, dos caras! ¿Cuál es la gran idea?

¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?

-Oh, no mucho. Solo robar la formulita.

-¿Qué?

-Y hacerme con el restaurancito.

(LOS DOS) ¡Hurra por Plancgrejo! ¡Es el mejor jefe del mundo!

-Y echar al Señor Cangrejo a patadas en el traserito...

(LLORA)

-¿Pero cómo?

-Solo me hizo falta un apretoncito de manos.

El apretón de manos más persuasivo del mundo.

Es mi última creación.

Ponla aquí, amiguito.

-¿Un apretón de manos maléfico?

Es con diferencia lo más estúpido que he oído en toda mi...

(RÍE CON SATISFACCIÓN)

Tu apretón de manos es exquisito. Creo en todo lo que me digas.

-Pues créete esto, renacuajo: desde ahora yo estaré al frente.

ESCRITURAS: EL CUBO DE CEBO

(RÍE) Me parece estupendo, Plancgrejo.

Y me temo que tus servicios ya no son necesarios aquí.

¡Caray! ¡No puedo reponerme de este apretón de manos!

¡Ay!

JEFE NÚMERO 1. CALDERILLA

Ya me he repuesto.

¡Ah, Plancton!

¡Un cangrejo tuerto y espantoso se ha apoderado de mi restaurante!

(LLORA)

¿Cómo dices? ¡También me ha quitado el mío!

No sé qué ha ocurrido.

Pero vaya apretón de manos, ¿verdad?

¡No es un apretón de manos! ¡Es un truco!

Un truco sucio y precioso.

EL CUBO CRUJIENTE

¡Ah!

¡Ah!

¡Caray, esta Burger Camgreburger sabe incluso mejor de lo habitual!

¿Qué lleva, Bob Esponja?

Es la Burger Camgreburger de siempre

salvo que ahora todas llevan un pellizco de cebo.

¿Un pellizco de cebo?

Buen trabajo, chavalín.

¡Oh!

(LLORAN)

Solo hay una forma de recuperar nuestros restaurantes.

¡Ah! ¿Estás diciendo...?

(LOS DOS) ¿...que tenemos que unirnos?

Un pelo.

(CANTURREA)

(RÍEN MALÉVOLOS)

Ey, ¿qué córcholis...?

Él nos habrá quitado nuestro restaurante,

pero nosotros le quitaremos a sus clientes.

EL CUBO CRUJIENTE ESTÁ CERRADO. LA MEJOR COMIDA EN ESTA DIRECCIÓN

(RÍEN)

¡Por aquí!

Por encima, literalmente.

Oh, no puedo más, no puedo caer más bajo.

Señor Cangrejo, por favor, haga que pare.

Me parece que solo hay una forma de salir de esto, Plancton.

¡Oh, no! ¿Qué quiere decir?

Sí, eso me temo.

Eso es todo, por ahora, grumete.

¿Puedo estrecharle la mano una vez más, capitán?

Eso está hecho.

Vosotros, par de bergantes, ¿queréis trabajar para mí?

(LOS DOS) ¡Quiero ser el encargado!

-Pues ambos estáis de suerte.

Resulta que estoy buscando a dos encargadillos nuevos.

Pero para los baños.

(RÍE)

Plancton, has vuelto a meternos en un buen lío.

Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada.

Un pelo.

Esta humillación apesta.

¡Todo es culpa tuya, Plancton!

En el almuerzo, pasaré tu cara por la quilla.

Espera, espera, vamos a hacer una pausa para un café.

(RÍE) Perdona.

COTILLEO

¡Eh! ¡Estoy intentando leer!

Oh, no.

Dos tipos...

...Peleándose.

¡Papel higiénico por todas partes!

-¡Con que...!

¡Esas tenemos! ¿Quién está ensuciando mis bañitos?

Fue él. Fue él.

Fue él. Fue él.

No, fue él. No, fue él.

Fue él. Fue él.

¡Suéltalo, Plancton!

Está claro que la culpa es del cangrejo.

¿Por qué te pones de parte de Plancton?

¿Por qué te pones de parte del cangrejo?

-Están discutiendo. Y separándose...

-Deja de pegarme. -Deja de pegarme tú a mí.

-Estoy harto de ti.

-En nombre de Neptuno, ¿es que te has vuelto loco?

¡Ay, te vas a enterar!

¡Caray! ¿Nosotros sonamos así?

Espero que no, porque es patético.

(LOS DOS) No puedo dejar de pegarme a mí mismo.

Clones, quiero un combate limpio. Nada de golpes bajos.

Id a vuestro rincón, así cuando suene la campana, salid a luchar.

Pero primero tenéis que daros la mano.

Qué apretón de manos más bueno.

Qué poco habéis durado juntos.

(RÍEN)

Un pelo.

Quieto, joven, permíteme que te lo quite.

¡Libre!

"CALAMARDO ESTÁ EN UN AUTOBÚS"

PARADA DE AUTOBÚS

Voy a llegar tarde. ¿Dónde está el autobús?

¡Llevo casi una hora esperando!

Y se queja por una hora.

¡Tarde, otra vez!

Una moneda. Importe exacto.

Exactamente, tarde.

Lo que hay que aguantar.

¿Podría ir más despacio y no salirse de su carril?

¿Cuánto tiempo hace que no limpia este autobús?

Esto huele como la axila de un narval.

¡Qué asco! ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto!

¡Crustáceo crujiente!

¡Pedazo de besugo!

¡Yo podría hacer tu trabajo mucho mejor que tú en toda tu vida!

¿Sí?

Y yo podría hacer el tuyo mejor que tú en toda tu vida.

¿Cuál es tu trabajo? Es un cajero malísimo.

Eso puedo hacerlo yo.

¡Muy bien, muy bien! ¡Por todas las medusas!

¡Estoy harto de vuestra riñas mañaneras!

¡Demostradlo!

Cambiaos de trabajo y arreglaremos esto de una vez por todas.

Acepto el reto.

Más vale ponerte en marcha, conductor, porque vas atrasado.

(TARAREA)

Esto me gusta.

Buenos días. ¡Ya es por la tarde, payaso!

¡Oh! No se permiten objetos afilados.

Atención: les habla su conductor dicharachero.

No se permite comer ni beber abordo de mi autobús feliz.

Y menos Burger Cangreburger.

Esta parada es el bulevar del coral.

Gracias por viajar con su conductor más animado

y que tengan un día estupendo en... ¡Calamardo!

¡Ah!

Eres tú.

Siempre he soñado que un día montaría en un autobús

y te vería conduciéndolo. ¿Y por qué salgo en ese sueño?

Calamardo, sales en todos mis sueños.

¡Suéltame y paga tu viaje!

Y más te vale tener dinero.

Importe exacto, exactamente.

¡Basta de echar céntimos!

Oh, Calamardo.

Calamardo.

Calamardo. Calamardo.

Calamardo. ¿Qué?

Te ayudaré a conducir. De eso nada.

Hay que cambiar de carril. Lo mejor será usar mi señal.

PASTA DE DIENTES, DENTINA

¡No me ayudes a conducir! Vale.

¿Qué estoy haciendo? ¡Siéntate atrás!

Vale.

Los objetos en el retrovisor están más cerca de lo que parecen.

Deja que te ayude.

Esto es para frenar con suavidad.

¡Ay, ay! ¡Los frenos no funcionan!

¿Bob Esponja, cuál es tu parada para que te lleve ahora mismo?

No tengo ninguna parada. Hoy es mi día del autobús.

Elijo un autobús y me paso todo el día montado en él.

Solo hay una cosa que se me ocurre en el mundo que podría ser peor.

¿Eh? (RÍE)

¡Y es esa!

Lo esquivé.

Por los pelos.

Desde luego. Casi pierdo este autobús.

¡Patricio! ¡Hala!

Estamos en el mismo autobús en nuestro día montando en autobús.

Qué casualidad.

Eso, qué casualidad...

Yo tenía aquí el dinero. Oh, aquí está.

Creo que me dejé la cartera en la otra cartera.

No te preocupes, amigo, tengo el importe exacto.

Uno.

Dos.

Tres.

¡Gamberro!

Y ahora Bob Esponja intentará coger a Patricio,

su compañero de altos vuelos,

mientras salta del trapecio de la muerte.

Ay, qué ricura.

Señora, quítese esa cosa tan horrorosa del regazo.

No pienso hacerlo.

Es mi animal de apoyo emocional. Qué bonito es, ¿verdad?

(LADRA)

(BUFA)

¡Mi pierna!

(GRUÑE)

¡Se acabó!

¡Os voy a echar a los dos ahora mismo!

¿Dónde está esa cabeza rosa de alfiler?

Está en el servicio.

SALIDA DE EMERGENCIA

Eso no es el servicio. Es la salida de emergencia.

(Cisterna)

Se te ha acabado el papel higiénico. ¿Quién conduce?

Yo, por supuesto...

FINAL DE LA AUTOPISTA

CONTENIDOS BAJO PRESIÓN, PROFUNDIDAD 80.000,043 BRAZAS

¡HALA, QUÉ PROFUNDO!

Este autobús no está pensado para la presión a estas profundidades.

¡Ay, ay, ay!

Ay, qué pinta tienes. (RÍE) Qué pinta tienes.

Oh, vamos a morir aplastados.

No quiero conducir un autobús.

No quiero acabar aplastado.

No quiero comerme este sándwich.

¡Panini, qué sofisticado!

Mira, un pasajero.

¡Hola!

No sé a dónde vamos.

Tranquilo, tengo un mapa de la línea.

A la izquierda, otra vez.

A la izquierda. Izquierda.

Izquierda. Izquierda. No veo.

No necesitamos ver, solo necesitamos creer.

Creo que tu mapa está al revés. Ahora lo arreglo.

¡A la fila, gente, vuelvan a la fila!

-¡Solo importe exacto, por favor!

-¡Esto es el colmo! ¡Lo dejo todo!

El crustáceo crujiente, justo a tiempo.

Una Burger Cangreburger.

¿Eh? ¿Una Burger Cangreburger?

¡Sí, señor, una Burger Cangreburger!

¡Una Burger Cangreburger! ¡Marchando!

¡Venga, todos a pedir! ¡Por favor!

Porque nadie puede hacer este trabajo mejor que yo.

¡He ganado!