-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LA COSA

-Está todo demasiado tranquilo, algo no va bien por aquí.

¿Es posible? ¡Bob Esponja ha salido esta tarde!

Estoy listo para pasar una agradable tarde contigo,...

...mi querida televisión.

(RÍE) ¿Eh?

-¡Otra vez! ¡Hazlo otra vez! -De acuerdo.

(RÍE)

(RÍEN)

-¿No os podéis callar?

¡Estoy intentando ver la televisión!

-Otra vez, otra vez.

-Si esos dos pretenden arruinar mi tranquila tarde en casa,...

...tendrán que hacerlo mucho mejor.

(Música)

(Puerta)

¿Qué? -¡Calamardo!

-Aún estáis ahí, ¿verdad? -Buenas tardes.

-No tan rápido. Vosotros dos, monstruitos,...

...no vais a arruinarme la tarde. -No estamos aquí...

...para arruinártela, sino para mejorarla. ¿No es verdad, Patricio?

-Sí, estamos...

-¿No puede un calamar trabajador ver un rato solo la tele?

¡Bob Esponja! ¡Patricio!

¡Oh! No vale la pena.

(Música)

(BOB ESPONJA Y PATRICIO SORBEN) -Anda, sube el volumen.

-Calamardo, ¿puedes bajarlo? -Calamardo, ¿de qué va esto?

-Calamardo, ¿por qué es tan emocionante?

-¿Es el más malo? -Calamardo...

-Calamardo... -Calamardo...

-¡Ay! ¡Se acabó!

Todo lo que quería hacer era escuchar jazz,...

...pero parece que será imposible.

Una vez más, tendré que abandonar mi propia casa para conseguir...

...algo de paz y de tranquilidad. Disfrutad de mi televisión.

-Oh, espera, creo que esto ya lo he visto. Esta parte es graciosa.

-Me iré lejos de aquí, a algún sitio lejano de esos dos.

Los dos sentados en mi sofá viendo la televisión en mi casa. ¡Bah!

No reconocerían la cultura de verdad ni aunque les golpease...

...con un camión lleno de cemento. ¡Huy!

¡Ay, ay, ay!

(PIENSA) "Día cinco. Creo.

He estado recorriendo estos campos, estoy hambriento,...

...cansado y perdido.

Lo único bueno de esto es que no está Bob Esponja.

¡Los campos de medusas!"

(RÍEN)

-¿Qué es eso, Patricio? -No lo sé. Vamos a mirar.

(PIENSA) "¡No, no, no!" -Hola, extraño. Soy Bob Esponja.

(GRITAN)

Espera, a lo mejor no es un monstruo.

Puede que sea una especie en peligro de extinción.

"¿En peligro de extinción?" Deberíamos ayudarle.

-¡Sí, ayudémosle! Fuera, ¿no ves que nadie te quiere?

Estás en peligro de extinción. -Así no, con mucho amor y afecto.

Podemos cuidar de él.

Bien, Apestoso, aquí estás, tu nueva casa.

Oh, Apestoso, esto va a ser genial. Seremos una gran familia feliz.

Aquí está tu cama, Apestoso.

Tu cuenco para la comida. -Y un poco de pienso.

-Puedes vivir aquí para siempre.

Mírale, Patricio, está llorando de alegría.

Bueno, Apestoso, hay otro miembro de la familia que aún no conoces.

Apestoso, te presento a Gary.

Oh, mira eso, Apestoso, a Gary le gustas.

¡Gary, no!

¡Gary! -Intuyo que a Gary...

...no le gusta Apestoso. -Nunca había atacado así...

...a nadie, excepto a Calamardo. Apestoso no podrá vivir aquí.

-Puede venir a vivir conmigo. -Es una buena idea,...

...siempre has querido tener una mascota.

¿No es una monada? Mira lo impaciente que está por llegar...

...a tu casa. Adiós, Apestoso. Que te diviertas en casa de Patricio.

-No, Apestoso, a Calamardo no le gustan las mascotas.

Apestoso, ¿quieres jugar a la pelota?

No te preocupes, ya aprenderás.

¡Ay, casi! Otra vez.

¡Sí, ahora sí!

¡Ah, Apestoso!

¿Qué te pasa?

¿Control de animales? Hay un animal salvaje suelto en mi casa.

Claro, espero.

¡Apestoso, vuelve!

¡Apestoso!

-¡Alto!

(Sirenas)

-¿Qué es todo ese jaleo?

-Estás rodeado, no puedes escapar. -¡Apestoso!

Disculpe, perdón.

Si pudiera pasar... Disculpe, perdón.

Disculpe.

Dejen a Apestoso en paz, es solo un pobre animal salvaje.

-Este no es lugar para un animal salvaje, su sitio es el zoo.

Cogedle, chicos.

-¡Apestoso!

-Mamá, ¿qué animal es ese? -No lo sé, pero es horrible.

(Risas)

-Esto no está bien. -Tienes razón, necesita mostaza.

-Nadie debería ser tratado así, ni siquiera alguien tan feo...

...como Apestoso. Hay que hacer algo, y yo sé lo que hay que hacer.

(MURMURA)

Bien, Patricio, ¿recuerdas el plan? -Sí. Esto, ¿verdad?

-¡No! Hablo del plan para sacar a Apestoso...

...de esta cárcel para animales. -Buen plan.

-Bien, yo bajaré primero. Vigila y, después, sígueme.

-Eres mi héroe.

¡Ah, ah, ah! ¡Socorro!

¡Ay, ay, ay! (CHISTA) -Nos van a descubrir.

-¿Qué? ¡No te oigo, estoy gritando demasiado!

(Golpe)

-No temas, querido Apestoso, hemos venido a rescatarte.

¿Entiendes?

Te vamos a llevar a casa.

¡Mira lo emocionado que está! Dale a la palanca, Patricio.

Apestoso, eres libre.

-Estáis rodeados, no vale la pena que intentéis correr.

-¡Corre, Patricio!

¡Más rápido, Patricio!

-Dejaré que Apestoso vaya primero. ¡Iah!

-No te preocupes, con nosotros estás a salvo.

-Creo que los hemos perdido. -Volvemos a ser una gran familia...

...feliz. Vamos a ver dónde nos lleva este túnel oscuro.

(PATRICIO Y BOB ESPONJA TARAREAN)

No pasa nada, Apestoso. Pronto estaremos en casa...

...y podrás dormir en ese cómodo cesto que tanto te gusta.

-¡Eh, veo una luz! -Tienes razón, debe ser la salida.

¡Vaya! ¿Dónde estamos?

Vamos a preguntarle a esa gente.

Disculpen...

Eh, son igualitos a ti.

Ve con tu familia de verdad. Adelante, Apestoso.

Ya sé que has llegado a pensar en nosotros como en una familia,...

...pero es mejor así.

-Le voy a echar de menos. -Yo, también, amigo.

Pero ahora está con los suyos, en su hogar.

Y hablando de eso, regresemos al nuestro.

(Música)

-Saludos, hijos míos.

¿Listos para vuestra buena dosis de jazz diario?

-Hola.

ABRACADABRA

-Venga, sartencita, haz esas palomitas.

Prepárate, Gary.

¡Que vienen!

¡Las palomitas están listas!

(TV) "-Eso, tío, es un problema en todos los lavacoches.

-Volveremos a 'Los lavacoches de Fondo de Bikini'...

...después de unos anuncios.

-¿Eres aburrido? -Sí, lo soy.

-¿Cuando tus amigos te describen utilizan palabras...

...como 'aburrido' o 'soso'? -No olvides 'corrientucho'.

-Sí, eso también. Pero si yo te dijera que puedes cambiar...

...todo eso con el poder de la... ¡magia!...

-Parezco un mago. Ahora la gente no me ignorará.

-Esperemos que no, Charlie.

Con mi Kit Mágico de Magia del Señor Magia...

...incluso tú podrás impresionar y sorprender a tus amigos."

-¡Quiero impresionar y sorprender a mis amigos!

"Tan solo envía 19,95 dólares al señor Magia."

-¡Ah!

¡Ah!

CUATRO O SEIS SEMANAS MÁS TARDE

-Un Kit Mágico y otra de esas cosas amarillas.

-Aquí está, ¡el Kit Mágico de Magia del Señor Magia!

¡Ah! Mira esto, un libro de hechizos.

¡Mi propia varita mágica!

¡La barba de Rasputín!

Y lo más importante: la licencia para practicar magia. ¡Oh!

(Música)

Calamardo, él apreciará mi habilidad recién adquirida.

-Refrescos salados, patatas de algas bajas en calorías,...

...buen jazz...

Calamardo, lo has conseguido: oficialmente, te has malcriado.

-Pues sigue malcriándote, amigo, mientras te impresiono...

...y sorprendo con... ¡magia! -¿Puedes hacerte desaparecer...

...a ti mismo, Bob Esponja? (RÍE) -No aprenderé...

...hechizos desvanecedores hasta que sea un mago del nivel diez.

Mejor empezaré con algo más fácil, como trucos de cartas.

Sujeta esta simple carta mientras la transformo...

...en una carta mágica delante de tus propios ojos.

Déjame ver... Paso uno...

-Esto no puede terminar pronto.

-Lo que nos lleva al paso tres: hacer malabarismos.

Bueno, si insiste, señor Magia.

-No me importa dónde vaya, solo aléjeme de aquí.

-Ahora coge una carta y póntela en la oreja.

(LLORA)

-Es que no me gusta el pistacho. -Entonces, ¿por qué lo has pedido?

(LLORA)

(LEE) "Y, por último, decir las palabras: obris pobris."

¡Ay, Calamardo! Mi sencillo juego de cartas te ha transformado...

...en un cono de helado. Lo que significa...

...¡que soy un mago del nivel diez!

Supongo que debería volver a convertirte en un calamar.

¡Rápido! Veamos...

Alacazán.

¡Oh!

Abracadabra.

¡Ah! ¡Dugali dugali!

¡Ora cobra!

¡Ábrete, sésamo!

¡Oh, vuelve a cambiar a Calamardo, por favor!

Lo siento mucho, Calamardo, te he convertido...

...en un delicioso postre lácteo y no puedo volver a cambiarte.

Ya, ya, Calamardo, no hay por qué llorar.

Te prometo que continuarás con tu vida normal,...

...aunque ahora seas comestible.

¡Oh!

¡Ah!

-¡Ah! (GRITA)

-¡Calamardo, háblame! ¡Habla!

¡Ah, ah, ah!

Eh, Calamardo, ¿estás bien?

Eh, Calamardo, ¿sigues bien?

(RÍE)

Eh, Calamardo, tengo algo para ti,...

...alguien para hacerte compañía en ese aburrido congelador viejo.

Oh... ¿No son adorables?

Prometo quedarme como un guardián eterno de mi amigo.

-Hola, Bob Esponja. ¿Qué haces? -He convertido...

...al pobre Calamardo en un helado. -Eso es horrible. ¡Qué tragedia!

Pobre Calamardo. -Es todo culpa mía.

-¿Quieres un helado de postre? -Sí. Le he convertido...

...en un dulce y cremoso helado con un cono de barquillo.

-Un helado cremoso. -¡Deja de comerte a Calamardo!

-Oh, lo siento.

-¡Patricio!

¡Patricio! -Es que está muy bueno.

-¡Ah!

Escucha, Patricio, este no es tu cono de helado de siempre.

-Es de pistacho. -¡No, es Calamardo!

Y le prometí que le cuidaría...

...para asegurarme de que su congelada vida no cambia.

(GRITA) ¡Patricio, Calamardo se ha derretido!

¡Rápido, llama a la Policía! ¿Qué voy a hacer?

¡Todo por mi culpa! ¿Qué he hecho?

¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?

¡Todo por tu culpa!

¡Kit Mágico de Magia del Señor Magia! ¡Maldito seas!

Eh, eso es, aquí está la solución a nuestros problemas.

(LEE) "Advertencia: de 9 a 99 años."

-No, el único ser místico que puede ayudarnos es el señor Magia.

Solo hay que seguir el camino de baldosas marrones.

Nadie le ha visto nunca en persona. -Adelante.

-¡Ah! -¡Ay!

-¿Quién osa perturbar al señor Magia?

(AMBOS) -¡Ah! -¡Hablad!

-Soy yo, Bob Esponja, mago aprendiz, mago de nivel uno.

Y he convertido a mi amigo en un helado.

-Buen trabajo.

-Gracias, pero no consigo volver a cambiarle.

-¿Has pensado en cambiar de hobby? -Necesito su ayuda...

...para volver a cambiarlo. -¿Mi ayuda? No, gracias.

-Pero si no lo haces, mi amigo será un cono para siempre.

-Lo siento, yo me voy a comer. -Esperaré.

-Mi comida va a durar dos años. -¡Oh, por favor!

-Silencio. -Pero nadie más tiene...

...su poder de brujería. -Muchas gracias.

-Bob Esponja, ahí hay un tipo hablando por un tubo.

-Ignora a tu amigo, el pez que estás viendo solo es una ilusión.

-¿Eh? -¿Por qué dice lo mismo...

...que el señor Magia? -No lo sé.

¿Quién es usted, buen hombre? -Bueno, yo...

yo soy Horacio B. Magia. -¿Es usted el señor Magia?

(RÍE) -Técnicamente, sí. Pero la única magia que hay por aquí...

...es la magia de los negocios. -¿Significa que no puede volver...

...a cambiar a mi amigo? -Me temo que no.

Lo siento mucho, tu cheque reembolso está en el correo.

-No necesito un reembolso, quiero que vuelva mi amigo.

¡No eres más que un fraude, solo un falso hombre de negocios...

...contaminando la pureza de la magia con tus trucos comerciales...

...corruptos! Has arruinado mi confianza en las artes mágicas.

(LLORA)

-Seguridad.

(LLORA)

-¿Qué haremos con Calamardo? -Siempre podríamos comérnoslo.

Tengo hambre. -El señor Magia era un fraude.

Y todo este cuento de la magia es otro fraude.

Todas aquellas palabras mágicas eran un fraude.

Taki, machi, papi, tati, gufi,...

...papi, flapy, chaqui, maki,...

...tapi, flapy, mapi, katy,...

...blapi, taky... -Eh.

¿Qué estás haciendo, Bob Esponja? -¡Calamardo, has vuelto!

¡Las palabras mágicas han funcionado!

Después de todo, soy un mago. Ahora puedo transformarte en otra cosa.

-¡Eh, pare!

Sáqueme de aquí.

-Eh, Bob Esponja, aún tengo hambre. ¿Puedes transformarme...

...en un bote de mayonesa para poder comerme a mí mismo?