LA CONCHA DE UN HOMBRE

-Con cuidado.

Perfecta. -¿Está listo ya el pedido...

...número cinco, Bob Esponja? -Un segundo, Calamardo.

Bueno, burguer cangreburguer, es hora de que te vayas.

Has crecido tan rápido. Me prometí a mí mismo que no haría esto.

(LLORA) Llévatela, Calamardo. Llévatela.

-¡Oh, Dios! Número cinco. Cinco. -Soy yo.

Mis felicitaciones al chef. (RÍE)

¿Hola? ¿Qué es eso?

(GRITA) -Ve fuera, chico.

-Señor Cangrejo... ¡Ah!

-No descubrirás dónde está mi escondrijo.

-¿Qué es un escondrijo? -Es donde escondo mi tesoro.

-¡Ah! -Cógelo.

-Vamos a llevarlo a mi oficina. Rápido.

-¿Qué hay dentro, un tesoro? -Se le puede llamar así.

Es mi baúl de recuerdos de mis años de la Marina.

-¿Por qué ha desenterrado su baúl de la Marina?

-Mis compañeros de la Marina y yo celebraremos una reunión...

...y quería ponerme mi viejo uniforme.

-¡Guau! Mire qué cosas más guays. ¿Qué es eso?

-Es mi primer tatuaje. -Bonito.

-Y este es mi trofeo de fuerza. -¿Cómo lo ganó?

-Siendo el más duro de los duros. -¡Guau! ¡Oh!

¿Quiénes son esos tipos? -Mis colegas.

El grupo más duro que ha navegado por los mares.

Aquí estamos el viejo Ojo de Hierro, Chuleta,...

...yo, Panza Torpedo y Mandíbula Cerrada George.

-¿Tenía usted también un mote, señor Cangrejo?

-Por supuesto. Yo era el viejo Cangrejo Abdomen Acorazado.

-¿En serio? -¿No te lo crees?

-Supongo que entonces estaba más delgado.

-¿Ah, sí? Este es mi uniforme de cadete.

Prepárate para comerte tus palabras porque no he cogido más que...

¡Uh! ...un par de kilos.

De acuerdo, puede que esté un poco más gordo,...

...pero sigo siendo el más duro. Adelante, dame un puñetazo.

-¿Quiere que le dé un puñetazo en el estómago?

-En el estómago, no. En el abdomen acorazado.

-¡Guau! Se me ha desintegrado el brazo entero.

-Aún lo tengo. Ahora sé buen chico. Ve a dejar tu puesto limpio...

...y ordenado. Deja a este viejo lobo de mar que se deleite...

...con sus recuerdos. -Sí, señor.

Muy bien. Dejemos este sitio limpio y ordenado.

¡Chicos! Arriba, gandules.

A los puestos de combate. Todos a cubierta.

Preparad un plato que sea todo sabor.

Ketchup y mostaza a proa.

Una burguer cangreburguer lista para cortar amarras.

-¡No!

-Señor Cangrejo.

¿Señor Cangrejo?

Hola, ¿señor Cangrejo?

¿Está usted bien? ¿Está dormido?

¡Ah, señor Cangrejo!

No le huelo el pulso. ¡Ah! ¿Qué es eso?

(Llantos)

-¿Hay alguien ahí?

-No me mires. -Señor Cangrejo.

-¡Déjame! -¡Ah! Está vivo, y desnudo.

(LLORA)

-He mudado. -¿Qué es "mudado"?

-Cuando un cangrejo se hace demasiado gordo y es más grande...

...que su concha y la pierde. -¡Hala!

-Cangrejo Abdomen Acorazado no puede ir a una reunión así.

Todo rosa, blando y poco viril.

Estoy gordo y sin abdominales. (LLORA)

-Percebe. -Bob Esponja.

-Perdone mi lenguaje, pero se comporta como si nunca hubiera...

...habido un hombre en esa concha. El cangrejo de la Marina...

...era valiente. No dejaría que algo tan insignificante...

...como perder la concha le parase. -Sí.

-A quién importa lo tonto, rosado y carnoso que parezca.

Lo nada amenazador, empapado y flácido que está, lo...

(LLORA) -No puedo ir a ninguna parte.

¡Estúpida, asquerosa!

(GRITA)

-¡Guau! Sí que está oscuro aquí dentro.

¡Ah! Mire, señor Cangrejo, soy usted.

-Bob Esponja, eres un genio. -Me alegro de que haya entendido.

Lo que importa no es el aspecto exterior, sino lo del interior...

-No, cerebro de percebe. No hablo de tu estúpida metáfora.

Tú y mi concha, eso me ha dado una idea.

Puedes ir tú a la reunión y hacerte pasar por mí.

-¿Voy a ser un compañero de la Marina?

-Necesitarás algún tiempo para aproximarte a mi personalidad.

-Eso está chupado. Calamardo y yo lo llevamos haciendo...

...a sus espaldas desde hace años. -Muy bien. ¿Qué sabes hacer?

-Mírame, soy el señor Cangrejo. Adoro el dinero.

-¡Ja! Vaya, no está mal. -Una vez gané un maratón...

...porque alguien dejó caer un céntimo en la línea de meta.

-Ese soy yo. (RÍE) -Todas las noches arropo...

...a mi cartera y le cuento un cuento. Buenas noches, cartera.

-Muy bien. Ya lo he cogido.

-Oh, ¿qué dice? ¿Mi hija Perla necesita una operación?

La haré yo y me ahorraré un dinero. (RÍE)

-Ya vale, Bob Esponja.

-Allá vamos. ¡Caramba!

Nunca había visto unos hombres de la Marina tan viriles.

Tan fuertes, tan valientes, tan listos.

Yo soy uno de ellos. -No, no lo eres.

No lo estropees, Bob Esponja. -No le decepcionaré, señor.

-Cangrejo Abdomen Acorazado, ven a unirte con tus viejos...

...compañeros de brindis. -Voy, voy.

-Pero qué he hecho. -Bien, chicos.

Dejemos que el SS guíe esta H anclas aquí.

(TODOS) -¡Sí! -He creado un monstruo.

-Aquí tienes un poco de ponche. Aún te gusta la piña, ¿verdad?

-¿Que si me gusta? Vivo en una. (RÍEN)

-Este viejo cangrejo sigue tan macho como siempre.

-No me lo puedo creer. Bob Esponja lo está consiguiendo.

-Abdomen Acorazado, el viejo Ojo de hierro se muere por golpear...

...tu legendario estómago. -Si eres lo bastante hombre...

-Esto podría acabar mal. -Dispara los torpedos. ¡Ah!

-¿Qué me dices, Cangrejo? Igual que en los viejos tiempos.

-¿Un diente? -Dientes. Eso sí que es ser fuerte.

-¡Ah! (TODOS) -¡Oh!

¡Bien!

-Lo ha hecho.

-Muy bien, chicos. Es hora de dar el trofeo a la resistencia...

...viril a un hombre cuya fuerza ha resistido la prueba del tiempo.

Ese hombre es Eugene Cangrejo Abdomen Acorazado.

Ven aquí, Cangrejo. (TODOS) -¡Bien!

-Esta es la mejor noche de mi vida. Mis amigos aún piensan que soy...

...viril y no tengo que avergonzarme de mí mismo.

-Gracias a todos por el trofeo. (RÍE)

(TODOS) -¡Habla, habla! -Yo...

-Di algo. -Dejad que os cuente...

...una historia de hombres. -Así se hace, chico.

-Pues estaba yo en los campos de medusas...

-Estoy perdido. -Mis reservas de jabón...

...de burbujas estaban peligrosamente bajas,...

...y mientras soplaba mi última burbuja...

-¿Ha dicho campos de medusas? -¿Soplar burbujas?

-Eh, ¿qué hacías tú en los campos de medusas?

-Pues cazar medusas, claro. (TODOS) -¿Eh?

-Llamada para el señor Cangrejo.

Baja del escenario. -Me tengo que ir. Gracias.

-¿Dónde te crees que vas?

Todo el mundo sabe que hay dos cosas que el viejo...

...Cangrejo Abdomen Acorazado no haría nunca.

-¡Oh, no! -La primera es gastar un céntimo.

Y la otra es irse sin darle al viejo Panza Torpedo...

...la oportunidad de darte una de sus mundialmente famosas...

...embestidas de acero con la panza. (RÍE)

-Oh, creí que habíais descubierto mi artimaña. Quiero decir...

¿No creeríais que iba a coger este trofeo de fuerza sin recordaros...

...por qué me lo habéis dado a mí? Chicos, como la primera vez.

¡Vamos a ello! No te cortes. Da con todas tus fuerzas.

-No puedo mirar.

(GRITA)

-¿Abdomen de acero?

(GRITA)

-Bueno. (RÍE) (GRUÑE)

-Creo que cogeré mi trofeo de resistencia viril e iré a casa.

Hasta otra, chicos. -¡No!

Él no es Eugene, el Cangrejo. Soy yo.

(TODOS) -¡Oh! -Muy bien, chicos. Miradme bien.

Esto es lo que soy.

He mudado de concha y soy vulnerable. (LLORA)

Pero no cazo medusas ni soplo burbujas. Perdona, Bob Esponja.

-Tranquilo, señor Cangrejo. -Venga, chico. Vámonos a casa.

-Espera un momento. Has olvidado una cosa.

-No lo entiendo. -Admitir que has perdido...

...tu concha ha sido lo más duro que he visto en mi vida.

Yo tengo que hacer una confesión.

Son falsas. (AMBOS) -¿Qué?

-Mirad aquí. -¿Tu también, Panza Torpedo?

-En realidad, me quitaron el torpedo hace mucho tiempo.

-Y estos no son los mismos dientes que tenía en la Marina.

-Mi ojo de hierro en realidad está hecho de formica.

(RÍEN)

-Mire eso, señor Cangrejo. Todos sus amigos tenían algo que ocultar.

-Sí, pobres imbéciles. Al menos, mi concha volverá a crecer.

(RÍEN)