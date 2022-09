Comida de náufragos

¿Estáis listos chicos? ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte! ¡Sí, capitán!

¡Uhhhh!

Él vive en la piña debajo del mar

¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más

¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener

¡Bob Esponja!

Igual que los peces él puede flotar

¡Bob Esponja! ¿Listos?

Bob Esponja, Bob Esponja,

Bob Esponja, Bob Esponja ya llegó

Comida de naúfragos

¡Arranca tus motores de emoción, Calamardo!

¿No sabes qué día es mañana?

Otro día monótono que pasaré caminando

a cámara lenta hacia un horizonte vacío.

No, eso es hoy. Mañana es el Festi Cocina.

¡Hala Festi Cocina!

Espere, ¿qué es un Festi Cocina?

Pero bueno, ¿a ti qué te importa?

¡Señor Calamardo! Festi Cocina

es la mayor convención de fans

de la cocina del océano.

Los mejores cocineros y chefs

se reúnen y compiten por el máximo premio:

la Cornucopia de oro.

Seguro que el Crustáceo Crujiente es uno de los favoritos

para ganar la Cornucopia de Oro.

¡Has dado en el clavo!

Hoy vosotros dos seréis mis pinzas derechas.

Me vendría bien un poco de músculo

para montar el puesto. Mmm...

Ñam, ñam.

¡Perfecto! ¡Pongámonos en marcha!

Como podéis ver, caballeros,

no he escatimado gastos en el transporte.

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

¡Tachán!

¡Vaya bólido! ¡Guau!

Boh... Y llevamos muestras

de Burgers Crangeburger para vender.

Este es el mejor día de mi vida.

(Gritos)

(Risas)

Estamos saliendo de Fondo de Bikini

Adivina, adivinanza ¿qué es lo

que ve este ojito? ¡Al señor Cangrejo! ¡Sí!

(Risas)

¿Adivina lo que ve este ojito?

¿Al señor Cangrejo? Jajaja, ¡sí!

Adivina, adivinanza ¿qué es lo que ve este ojito?

¡Al señor Cangrejo!

¿Cómo lo sabías? ¡Basta! Sois

como percebes en el cerebro.

¡Fíjate en eso! ¡Fíjate en eso! El segundo mayor chichón

del mundo está a solo 80 kilómetros.

Tenemos que verlo. ¡No! ¡No!

¡El jersey más aburrido del mundo!

Mis padres se enamoraron allí.

¡Tenemos que ir! ¡No! ¡No!

¡El inodoro más molón del mundo! ¡El inodoro más molón del mundo!

¡No! ¡No! No pararemos

hasta que lleguemos al Festi Cocina.

¡Bocina! (Sonido de bocina)

(Grito)

¡Bocina! (Sonido de bocina)

(Grito)

¡Sí! ¡Ya lo sabemos! Los camiones tienen bocinas.

Vamos Calamardo, hazlo tú.

Si prometéis que os callaréis.

Eh, sí. Eh, sí. De acuerdo.

¡Bocina!

(Sonido de bocina)

Típico.

Lo has hecho mal, Calamardo. ¡Lo he hecho

exactamente igual que vosotros! ¡Bajad el volumen!

No quiero oír ni pío de nadie

hasta que lleguemos al Festi Cocina.

¡Pío! ¡Ni pío!

¡Pío! ¡Ni pío!

¡Pío! (Todos gritan): ¡El arrecife Pío!

(Gritos)

(Lloran)

(Suspiran)

Señor Cangrejo, si está vivo, parpadee.

Gracias a Neptuno estamos bien.

Al menos tendremos comida de sobra

mientras estemos atrapados aquí. Ha sido

un accidente. Se me cayeron en la boca.

(Gritos)

No os preocupéis. Todavía podemos ganar

el Festi Cocina. Queda una burger Krangeburger.

Tenemos que ponernos en marcha, el concurso

empieza mañana. Puesto que vosotros

habéis provocado el accidente vosotros la portaréis.

¡Bien! ¡Portar la caravana! ¡Bien! ¡Portar la caravana!

Y así, Bob Esponja y Patricio comenzaron su extenuante tarea

amarrados a la caravana no solo con cuerdas, sino

con sus propios errores tontos.

Inician la penosa marcha espoleados por el Señor Cangrejo

cuyos deseos lo cegaban al dolor que él mismo provocaba.

Enseguida este viaje comienza a parecer

una auténtica faena. ¿Patricio, estás bien?

Eh, 100 por 100.

O no.

Señor Cangrejo, tenemos que parar

para pasar la noche aquí si quiere

que Bob Esponja y Patricio sobrevivan.

No digo que sea lo que yo quiera, solo le informo de los hechos.

(Lobo aullando)

Tenemos que proteger esta Burger Crangeburger

con nuestras vidas. Es la única forma

de ganar el Festi Cocina. ¿Y quién sabe

qué criaturas habrá en los bosques dispuestas a zampársela?

¡Todos a sus puestos!

(Gruñidos)

(Gritos)

Hola, monín.

(Grito)

(Gritos)

(Todos gritan): ¡La Burger Crangeburger!

¡Eh! ¿Qué vamos a hacer?

¡No te comas mi Burger Crangeburger!

(Grito)

Calamardo, has salvado la Burger Krangeburger.

Qué ilusión.

(Suenan las tripas)

Quizá podría comer un pepinillo.

Quizá me podría comer el borde de la lechuga.

No quiero ser un tragón, solo comeré lo que os quede.

¡No! ¡No podemos hacer eso! Sé que todos tenemos hambre,

pero tenemos que concentrarnos.

Recordemos el Festi Cocina. Recordemos la Cornucopia.

Dice Festi Cocina, pero yo solo entiendo:

CO-MI-DA.

Oye, Bob Esponja,

pareces cansado, ¿quieres que vigile

la Burger Krangeburger un rato? Bah, gracias, Patricio.

Eso sería genial.

¡Patricio! ¡No!

¡No puedo creer que pensaras que iba a comérmela!

Patricio, siento haber dudado de ti. Es que estoy hambriento

y cansado y me siento muy solo haciendo lo que no quiero y

¡Es que tengo hambre! ¡Toma!

(Risas)

Le haré dormir con una dulce nana. Oh, buena idea.

La música amansa a las bestias salvajes.

(Sonido de flauta)

¿Pero qué?

¿He dicho "amansar"?

Supongo que quise decir "enrabietar".

Todo el mundo se la da de crítico.

¡Alto ahí, chiquillo!

Me he tomado la libertad de crear

una caja fuerte para proteger

nuestra valiosísima Burger Crangeburger.

¡Una gran idea Señor Cangrejo!

Ponla ahí dentro. Me apartaré

mientras lo haces.

Ahí huele fatal.

¡Hazlo de una vez!

¡No!

¡Ya basta! Soy tu jefe

y te ordeno que me des

esa Burger Crangeburger. ¡No, Señor Cangrejo!

¡No lo haré! Pero le daré

estas Crangenaturas. ¡Qué bien!

¡Deliciosas! ¡Híncadle el diente, chicos!

(Mastican)

Esto es como comer dentro de una segadora

de cereales. La mía sabe más a piedra.

Aquí los llamamos tomates del bosque.

(Vomitan)

¡Se acabó! Señor Cangrejo

recuerde el Festi Cocina. No podemos ganar

el Festi Cocina si estamos muertos de hambre.

¡Ahora dame esa Burger Crangeburger!

¡No! Estoy haciéndolo por su bien.

Estoy protegiéndoos de vosotros mismos.

Bueno, en ese caso no me dejas elección.

¡Cogedle!

(Gritos)

(Suenan las tripas)

Psst, soy la Burger Krangeburger

Oh, hola. Solo estamos

tú y yo aquí, así que adelante, cómeme.

¿Y el Festi Cocina? Olvida el Festi Cocina,

estás muerto de hambre y yo estoy aquí.

Quizás tengas razón. Tengo razón.

Soy la Burger Krangeburger parlante.

Y una hamburguesa no tiene

por qué mentir.

¡Ay no!

He dado mi palabra, ¡no te comeré!

Le oigo por aquí, está discutiendo

con la Burger Crangeburger. ¡Vamos a por él!

¡Que no escape!

¡El Festi Cocina!

Festi Cocina

(Gente hablando)

¡Cogedle! ¡A por él!

¡Ya hemos llegado! ¡A por él! ¡A por él!

¡No tenéis que comeros la Burger Crangeburger!

Y por consiguiente, otorgo la Cornucopia de Oro a

¡Por favor! Pruebe esta deliciosa Burger Crangeburger.

¿Qué es esto? ¿Un concursante de última hora?

¿Crangenatura? (A cámara lenta)

Burger Krangeburger. (A cámara lenta)

(Gritos) (Mastican)

Este es el sabor más completo, orgánico e irresistible

que he tenido el placer de probar.

¡El plato ganador es la Burger Krangeburger!

Perdone, señor, pero esa no es

la auténtica Burger Crangeburger.

¡Déjate de verdades, Bob Esponja!

¡Hemos ganado!

¡Ha ganado la Burger Crangeburger! ¡Ha ganado!

¡Sí! (Ruido de bocina)

Ouh...

Amigo por correspondencia

Oh, esa feliz piña bajo el mar.

Vamos a echar un vistazo dentro, ¿queréis?

Os habréis dado cuenta de que Bob Esponja

está aburrido porque Patricio,

su mejor amigo, se ha ido.

¿Qué es esto? ¿Solo? ¿Sin nadie

con quien hablar? ¿Por qué no escribes

a algún desconocido? Contacta con otros amigos

de Tritón Man y Chico Percebe hoy.

Nunca he tenido un amigo por correspondencia.

(Sonido de sacapuntas)

Querido amigo por correspondencia,

Me llamo Bob Esponja.

¡Es genial! Trabajo en un restaurante.

Me encanta freír y se me da muy bien.

Saludos de tu nuevo mejor amigo.

¡Admira esta carta perfecta! ¡Ahora a por el sobre!

¡Gary, sal de ahí! ¡Vas a chafar mi obra maestra!

Oh, oh, parece ser que el caracol domesticado

ha deformado sin querer la palabra "dorar"

que ahora parece que dice: "volar".

Seguramente esto cree algún problema después.

Eh, es solo un poco de baba. ¡Perfecto!

Entre 4 y 6 días después...

(Suspiro)

Querido Bob Esponja, ¡Vaya! ¡Sabes volar!

¿Volar? ¿Qué quiere decir? ¿No os lo había dicho?

¡Mi amigo por correspondencia piensa que sé volar!

¡Qué malentendido más tonto! No puedo creer

que conozca a un piloto de verdad.

Ojalá pudiera verte volar porque me muero.

¿Qué te mueres? ¡No! ¡Amigo por correspondencia!

(Llora)

No quiero decepcionarle y decirle que no sé volar

porque entonces su deseo mortal nunca se haría realidad.

Hoy estamos reunidos aquí para celebrar la vida

de amigo por correspondencia. Murió desilusionado.

Hay que hacer realidad el deseo de amigo

por correspondencia con una pequeña mentira piadosa.

Queridísimo amigo por correspondencia,

sí sé volar y me encanta hacerlo.

Vuelo y vuelo sin parar.

Entre 4 y 6 días después.

(Suspiro)

Querido Bob Esponja, mañana asistiré

al espéctaculo aéreo de Fondo de Bikini.

Queda conmigo para que por fin pueda verte volar.

¡Ahhhh! ¡Oh no! ¡Oh no! Gary, ¿qué he hecho?

¡Soy un mentiroso! ¡No sé volar!

¡No soy volador! ¡Soy un mentiroso!

(Llora)

¡No! ¡No! ¡Ahh! Bien pensado, Gary.

Arenita sabrá lo que hacer.

¿Qué puedo hacer por ti, Bob Esponja?

He hecho algo malo, Arenita. He hecho algo muy malo.

Ponte estos. Están limpios.

No, no, no es eso. Es que, es que,

¡he mentido! (Llora)

Tranquilo, Bob Esponja,

te retuerces como ardillas

sobre una alfombra de piel de vaca.

Eh, ¿qué sobre qué? ¿Y esos zumbidos de moscardón?

¿Zum? ¿De mosca? ¿Qué? Acerca de que has mentido,

Bob Esponja.

Se produjo un gran malentendido

y ahora mi amigo por correspondencia piensa que sé volar

y no pensé que lo conocería,

pero ahora tengo que conocerlo

porque quiere verme volar y yo no sé cómo hacerlo,

si no, me muero. (Eructa).No será mentira del todo

si aprendes a volar y yo puedo ayudarte a conseguirlo.

Oh, ¿de verdad? Claro.

Simulador de vuelo.

Cinturón abrochado. Controles comprobados.

Despegue correcto comprobado. ¿Cómo vas ahí arriba?

Ah, muy bien. ¡Ah! ¡Esa es mi casa!

Uh, se me olvidó dar de comer a Gary.

¡Ah! ¡Hola Gary!

¡Falló! No importa.

Probemos de nuevo. ¿Bob Esponja?

Partida terminada.

Escucha, Bob Esponja.

Te he atado una cuerda para que no te desvíes demasiado

de tu rumbo.

¡Despegue!

¡Estoy volando! ¡Estoy volando de verdad!

¿Lo he hecho?

Suficiente.

Primer espéctaculo anual de acrobacias aéreas de Fondo de Bikini

(Gritos ahogándose)

¡Hola! Tú debes de ser amigo por correspondencia.

(Gritos ahogándose)

Es un gran honor conocerte, valiente amigo por correspondencia.

(Gritos ahogándose)

Solo quiero decirte que hoy, hoy es el primer día

del resto de tu vida. Te prometo volar

como mejor sepa solo para ti. No te desilusionaré.

(Gritos ahogándose)

Mi corazón también está conmovido,

amigo por correspondencia.

¡Casi me ahogo! ¿De qué hablaba ese?

Damas y caballeros,

chicos y chicas, tenéis ante vosotros

el más atrevido, el desafiador de la muerte,

el poroso y pasmoso ¡Bob Esponja!

(Gente aplaudiendo)

Despega, no te mueras, vuela unos segundos

a ras del suelo, no te mueras,

aterriza, no te mueras.

¡Qué fácil!

¡¡Ah!!

-Mi nombre es Steve y mi especialidad

son las guadañas. ¿Necesitas una?

Steve lo tiene controlado. Guadañas de talla única.

+¡Sal de aquí, Steve! -Oh, perdí una venta.

Estoy nervioso. No, no, no es eso.

No te preocupes, Bob Esponja. Todo irá de maravilla. Sí...

¡Listos, chicos! ¡El caballo está suelto!

Repito, ¡el caballo está suelto!

Todo irá de maravilla, sí.

(Ruido de teclas y motores)

(Gente aplaudiendo)

Amigo por correspondencia,

esto va por ti.

¡Ahhh! ¡Estoy volando! ¡Yija!

¡Bob Esponja! Parece increíble que puedas volar

como decías en tu carta.

Patricio, ¿eres mi amigo por correspondencia?

Claro, amigo. Pero si decías

que estabas muriéndote, pero no te mueres.

¿Muriéndome? ¡Oh! ¡No leíste la carta entera!

Mira, dice: Ojalá pudiera verte volar

porque me muero. Y ahora la segunda página.

por verte como un auténtico piloto,

Bob Esponja. Y estas son otras cosas

que me gustaría ver: lluvia de caramelos,

un camión de bomberos payasos, eh, y un montón de cosas más.

¡Ahora todo tiene sentido! (Risas).¡Patricio!

(Risas). ¡Pensabas que estaba muriéndome!

(Risas). ¡Ahhh!

¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh!

(Gritos)

¡Cuidado!

Lluvia de caramelos, vista.

(Gente gritando).

Bomberos payasos, visto.

(Gritos)

Perdón, disculpen.

(Gritos)

Volar en primera clase, hecho.

A este avión le ocurre algo.

¡Coge los mandos! ¿Que coja qué?

Punto de partido para Bob Esponja.

¡Jujuju!¡Hecho y hecho! (Risas) Oye, Patricio,

¿quién está pilotando el avión?

¡Yo! No, espera.

(Gente gritando)

¡Agárrate bien! ¡Estamos bajando!

(Gritos).

Nos hemos quedado sin combustible.

No te preocupes, yo lo arreglo.

¡Hecho!

Gracias por ayudarme

a cumplir todos mis deseos. Ha sido un placer.

¿En serio? Entonces, si no te importa

hay un par de cosas más

que me gustaría ver. Soy todo oídos.

Un globo comestible, un caracol sobre un monopatín,

una torre de carne que sepa a helado, fantasmas...

(Gritos)