"CÓDIGO AMARILLO"

(Música)

Quizá me haga una naricita chata.

O algo un poco más masculino.

También quedaría bien respingona.

Hola, Calamardo.

Vaya, lo que me faltaba hoy.

¿Qué haces? Nada, elegir una nariz.

¡Eh! Yo también me hurgaba la nariz hasta que la dejé vacía.

No estoy hurgándome la nariz, Bob Esponja.

Voy al hospital para que me operen la nariz.

Cirugía estética, porque quiero tener la nariz

con la que debería haber nacido. ¿Lo entiendes?

Oh, pero, Calamardo, tú eres una bella flor.

No necesitas cambiarte nada.

(Música terror)

Quizá un trabajito no te vendría mal.

Oye, ¿quieres montar? ¿Contigo? De ninguna manera.

Ah, vamos, Calamardo.

Te llevaré en un periquete.

(Sirenas)

URGENCIAS

¡Ay!

No puede tirar su basura aquí, señor.

Eso no es basura, es mi amigo Calamardo.

Venimos a ingresarlo.

(GRITA) ¡Ah, vaya narizota!

Debería haber venido por un cambio de nariz.

Vamos a rellenar sus papeles.

-Relájese, señor, el doctor le atenderá enseguida.

Esto me gusta.

No temas, Calamardo.

Enseguida esta vieja habitación deprimente

estará tan llena de buenos deseos que no querrás volver a casa.

CINCO MINUTOS DESPUÉS

Ay, ay. Bob Esponja, saca esa basura de aquí.

¡Apenas puedo moverme! Oh, ¿estás incómodo?

Deja que te ayude.

¡Ay!

Sorpresa.

¡La cama está bien!

¿Te ahueco la almohada? No.

¿Te ahueco la bolsa de suero? Ay, ay, ay.

¡Deja de hacer payasadas! No te irrites, Calamardo.

Solo quería ser útil.

Ay... Si tantas ganas tienes de ayudar,

¿por qué no te presentas voluntario para acompañar enfermos?

Hay gente de sobra en este hospital a la que puedes torturar, bonito.

Calamardo... ¡Qué buena idea! ¡Nací para servir!

(Música)

¡Ay!

¡Hola! ¿Podría ser acompañante de enfermos?

Saca un uniforme del armario. Oh, gracias, gracias. ¡Bien!

Uh, son rayas de azúcar.

Fresa.

Oh, doctor, menos mal que está aquí.

-Estábamos buscando otro médico

para que nos acompañase a la ronda de consultas.

A ver, díganos, ¿qué problema tiene hoy?

(TOSE) -Me duele la garganta.

-Recétale un espray que le adormezca la garganta.

Continuemos, ¿de acuerdo? Un segundo, esto lo he visto antes.

Sí...

Voy a necesitar una gallina medicinal.

(CACAREA)

(RÍE)

(TOSE)

Eh, mis llaves. Ya no me duele la garganta.

Ya lo ven, los peces-gato se alimentan del fondo del mar.

La tierra de su cara me llevó a pensar

que podría haber comido algo que le irritó la garganta.

A mi amigo Patricio le ocurre mucho.

(Música)

Pruebe una burguer cangreburguer.

Son digestivas y saben mejor que unas llaves de coche.

Gracias, doctor.

No tiene que darme las gracias, yo ayudo.

¿Qué tratamiento le prescribiría al próximo paciente, doctor?

-¿Qué piensa?

¿Podré correr el maratón de fondo de bikini la semana que viene?

-De eso nada. Me temo que... ¡Por supuesto!

Los amigos no pueden hacer que te pierdas un maratón.

Te pondremos en forma.

(Música)

De lo más heterodoxo. -Es un genio.

-Gracias, doctor. ¿Preparado, listo?

(Bocina)

¿Cuál es su problema, señora?

-Es que a veces estoy tan cansada

que no puedo resoplar por mis propios medios.

¡Hola, señora Puff! ¡No, tú no!

¡Ah! Pero ¿qué estás haciendo aquí?

No se preocupe, señora Puff, soy médico... por hoy.

¿Qué es este artilugio tan raro?

Parece una especie de submarino raro.

Esto tiene que ser una broma.

Le hemos colocado en un pulmón de hierro

para que pueda resoplar.

(RÍE) ¡Inmersión, inmersión! ¡Arriba periscopio!

¡Carguen los torpedos!

(RÍE)

Socorro.

¡Socorro! ¡Socorro!

(GRITAN)

(GRITA) -¡Ah!

¡Ah!

¡Ah, ah, ah!

¡Ah!

-¡Mis piernas!

No tema, señora Puff,

no hemos perdido un paciente en todo el día.

Seamos médicos.

¡Ah!

Oh, no.

Oh, la verdad es que me siento recuperada,

pero no pienses que conseguirás el carnet de navegación.

¡Oh!

-Vaya, nunca había visto a nadie manejar así un pulmón de hierro.

-Es asombroso.

-Íbamos a realizar una operación...

-Pero sería un honor ver cómo la realiza usted.

¿Yo, yo, yo? ¿Una operación?

SALA DE QUIRÓFANO

Esto sí es vida,

y lo mejor es que no está aquí Bob Esponja para arruinármela.

Vaya, una operación, y encima en mi primer día.

No, no, no. ¿Qué estás haciendo aquí?

Buenas noches, señor Calamardo.

Espere, no, no, no...

(RONCA)

Ah, hola a todos. (TODOS) Hola, Bob Esponja.

-Doctor, el paciente ya está aquí y está listo para que comience.

-Estamos deseando ver qué instrumento elige primero.

Mm... Veamos...

¡Ya lo tengo!

(Música)

(BOSTEZA)

(TODOS) Oh...

Tranquilo, Bob Esponja, esto es fácil.

Solo una incisión aquí y...

¡No! ¡Por todos los...!

Yo me lo llevo.

¡Ah!

Sushi.

(Música tensión)

Increíble.

Va a quedarse de una pieza después de este cambio de nariz.

(Aplausos)

Gracias.

Vamos a intentarlo otra vez.

(SILBA)

(Música)

Marchando.

(Aplausos)

Uh, esto no debería estar ahí.

Uh...

(Música suspense)

¿Qué?

Oh.

¡Tachán!

(Aplausos y vítores)

(TARAREA)

Enfermera, esponja.

(Música suspense)

(RÍE)

¡Gracias!

¡No veo nada, no veo nada! ¡Quiero verlo!

¡Ah!

¡Aún no veo nada!

(Música)

¡Ah!

¡Tachán!

(Aplausos y vítores)

(TARAREA)

Hecho. Puede despertarle, enfermera.

Oh, oh, ¿qué ha pasado? He terminado tu nariz, tontaina.

Echa un vistazo.

Bob Esponja, ¿qué es lo que has hecho?

No se parece en nada a lo que yo quería.

¿Y por qué no lo dijiste? Enfermera.

No, no, espera, espera, quiero un médico...

(Música)

¡No!

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

¡No!

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah!

¿Eh? No, para ya.

No quiero cambiarme de nariz, Bob Esponja.

Haré cualquier cosa con tal de que tú no me toques...

¿Qué te parece la clásica de Calamardo?

Eh, no está nada mal.

Esta es mucho mejor que mi vieja nariz.

Bueno, tuve que usar algunas partes de tu cuerpo para resculpirla.

Vaya, ya es la hora. Tengo que ir al trabajo.

Pero si es un doctor, ya está en el trabajo.

No, solo soy parrillero,

pero lo he pasado muy bien jugando con vosotros. Adiós.

¿Parrillero?

Oh...

No teman, señoras,