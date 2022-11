-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL COCINERO ORIGINAL

-¡Uh!

No me decido a pedir. -Ya ha pedido.

-No meta prisa, señorita. -¡Date prisa, Bob Esponja!

¿Por qué tardas tanto? -Estoy añadiendo amor.

-No te pagan para dar amor. -No lo hago por dinero.

Nunca olvidaré los momentos que hemos pasado juntos.

-¡Mira!

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh!

-¡Oh!

-Pero que me frían en mantequilla. Si es Jim,...

...mi cocinero original. -Señor Cangrejo.

-¿Ese Jim?

¿Quien hacía volar las cangreburger en los primeros tiempos?

-Te ha ido bien, Jim,...

...esa limusina es de oro puro. (RÍE) -Desde luego.

Iba de camino a mi mansión de oro puro junto a mi lago...

...de oro puro y se me ocurrió dar un paseo por la senda...

...de los recuerdos. -El bueno de Jim.

Cuando trabajabas aquí, este lugar tenía clase.

-Sí, cuando este lugar tenía clase.

(Música clásica)

(RÍEN)

(RÍE)

-Nosotros también pasamos buenos ratos, ¿eh, Calamardo?

-No. -¡Vaya, ese es nuevo!

Empleado del mes. -Soy yo.

-No te preocupes, Jim, nunca nadie podría ocupar tu lugar.

El original sigue debajo.

-¡Ah!

-Tu premio al mejor empleado de la historia.

Bob Esponja, limpia esto mientras Jim y yo charlamos.

-Sí, señor. -Después de trabajar aquí,...

...trabajé en los mejores restaurantes del mundo.

Tuve tanto éxito que pude retirarme a lo grande.

-¿Puede firmarme mi burger cangreburger?

-Oh, no firmo nada que no haya hecho yo.

-¡Eh, buena idea!

¿Por qué no entras en la cocina por los viejos tiempos?

-De acuerdo, señor Cangrejo, pero deberé cobrarle.

(RÍE)

-¡Oh!

Siempre has sabido cómo hacerme reír. (RÍE)

Ya no se encuentran empleados así. (RÍE)

-Ya. ¡A menos que mire justo delante de usted!

-¡Oh! Tienes razón, hijo.

Te aprecio, Calamardo. -Ahora me siento realizado.

-¿Qué hay de esa cangreburger? -Atención, mirad y aprended.

-Nadie mira a Jim.

(Pitido)

-Una burger como debe ser.

(TODOS) ¡Bien!

-Es una belleza.

-¿Qué tiene de fantástica una burger cangreburger de Jim?

No está bien.

¡Ah!

¡Eso ha sido asombroso!

Señor Jim. -Ah...

Tú eres el tipo que barre, ¿no?

-Soy el nuevo cocinero, señor. -Tú hiciste la cosa pisoteada...

...que vi antes. -¿Tiene algún consejo...

...para dar a un novato? -¿Además de no pisotear la comida?

-Por favor, critique mi trabajo, deseo aprender a los pies...

...del maestro. -Esa es la manera de implorar.

Lo haré.

Las rodajas de pepinillos eran muy gruesas.

Aguanta... -Ay...

-Aguanta... -Ay...

-Aguanta...

-Ay... -Bien.

Demasiada mostaza. ¿Lo ves?

-Ah, ah, ah...

(GRITA)

-¡Jo, tío!

-¡Soy un fraude! (LLORA)

-Bob Esponja, ¿qué haces ahí? -Llorando a mares.

-Date prisa, también tengo que llorar.

-¿Por qué? -Cuando Jim se vaya,...

...me quedaré otra vez contigo. -No te preocupes, Calamardo,...

...Jim no se irá, se quedará con mi trabajo.

Yo soy el que se va. (LLORA) -¿En serio?

Sí, sí... (GRITA DE ALEGRÍA)

Ta, ta, ta... (SUSPIRA)

-El Krustáceo Krujiente se merece algo más que mi torpeza.

Debería ser un profesional, debo dimitir.

(ESCRIBE) "Querido señor Cangrejo."

-¡Tres hurras por el mejor cocinero del mundo!

Bob Esponja. -¡Ah! ¿Yo?

-Ven, ayúdanos a vitorear.

Hip-hip. (TODOS) -Hurra.

-Hip-hip. (TODOS) -Hurra.

-Hip-hip. (TODOS) -Hurra.

-Adiós, plancha. Adiós, cazo. Adiós, sartén.

Adiós, grasa. Adiós, mancha de grasa.

Adiós, cangreburger congelada n 1.

Adiós, cangreburger congelada n 2.

298 CANGREBURGER MÁS TARDE...

Adiós, congelador. -Bob Esponja.

Bob Esponja.

(HUSMEA)

Eso huele a carta de dimisión.

La dimisión de Bob Esponja. Nadie está haciendo...

...burger cangreburger. Eso significa que no gano dinero.

-Eugene, ¿dónde está ese pequeño cocinero tuyo?

-Crees que le quitarías el puesto, así que se fue.

-Buena idea, puedes darme un aumento. (RÍEN)

-¡Mirad eso! Probablemente el señor Cangrejo...

...le ofrece mi puesto a Jim. (RÍEN)

-Bueno, será mejor que vaya a buscarle.

Bob Esponja. -No se preocupe, ya me iba.

No estoy capacitado para estar en la misma cocina que Jim.

Por lo que a mi gran pesar renuncio a mi puesto de cocinero.

-Pero ¿en qué piensas, Bob? No te quitaré el trabajo.

-Pero usted es el mejor cocinero del mundo.

El Krustáceo Krujiente se merece algo mejor que yo.

-Ambas afirmaciones son ciertas, pero hay una razón...

...por la que dejé el Krustáceo. Todo comenzó en una cálida tarde...

...de verano. El negocio estaba bajo,...

...así que Calamardo y yo teníamos una de nuestras charlas.

Deberíamos abrir un restaurante y dejar de llenar los bolsillos...

...del señor Cangrejo. -No, solo hago esto...

...hasta que despegue mi carrera como clarinetista.

-¿Y si eso no ocurre? ¿No quieres tener algo...

...a lo que poder recurrir? -Sí. Ja, también podría perder...

...mi melena al viento, pero no compraré una peluca ahora.

-Mientras vas a comprar la peluca, yo hablaré con el señor Cangrejo.

Señor Cangrejo, ¿tiene un segundo? -Para ti lo que quieras, Jimmy,...

...toma asiento y habla. ¿Qué es lo que te ronda...

...por la cabeza, Jim? -Corta el rollo y escuche.

Me he partido la napia por usted. Será mejor que me ofrezca...

...más pasta o ahuecaré el ala. -¿Qué?

-Ya sabe, que me suelte más. -Perdona.

-O me da un aumento o dimito. -¿Un aumento?

Eso no aparece en mi diccionario. Ayúdame a entenderlo.

-Deje de hablar así.

-Estas patillas no son de verdad. -Necesito más dinero...

...en el cheque a finales de cada semana, ¿"capici"?

(RÍE)

-Mi pelo, mi precioso pelo rubio. Mi pelo, mi melena.

(RÍE)

-Sigue siendo tan divertido como lo fue entonces.

(SUSPIRA) (SUSPIRA)

¿Lo ves? Tú tienes una cualidad que Jim no tendrá jamás:...

...eres barato. -Nunca lo había visto de ese modo.

-Entonces, ¿te quedas? -Sí, claro, señor Cangrejo.

-Pues a trabajar. -Eugene, parece que tienes...

...a otro bobo. El chico es un buen cocinero,...

...pero solo llegará a ser un cocinero fantástico...

...cuando tengas las agallas de dejar este vertedero.

Buena suerte, Bob Esponja, la necesitarás.

-El Krustáceo Krujiente no es ningún vertedero.

-Claro que es un vertedero, pero es mi vertedero.

-¡Ah!

LUZ NOCTURNA

(LEE) -"Y lentamente, muy lentamente...

...la puerta de la cripta se abre...

...y de las profundidades de la oscuridad más oscura...

...salieron unos monstruos y una naturaleza tan maligna...

...cuyo aspecto es tan espantoso y terrorífico que el autor...

...murió intentándolo describirlas en esta novela." ¡Ah!

Esta historia sí que da miedo,...

...pero es tan solo un cuento, ¿verdad, Gary?

¿Por qué no duermes conmigo esta noche, Gary?

Bueno, creo que apagaré la luz.

Pues sí que está oscuro. ¡Ah!

(RUGE) ¡Ah!

Es solo un sillón. (RÍE)

Creo que me imagino cosas en la oscuridad.

¡Ah! ¡Otro monstruo!

Es una rama de coral, nada de lo que asustarse.

(Ruido)

¿Qué ha sido eso? ¡Ah!

(GRITA)

-Calamardo, ¿has visto a Bob?

¡Vaya, no tienes buen aspecto! -No es nada,...

...he pasado una mala noche, pero hoy es un día bonito...

...y luminoso.

(Estruendo)

-Sirenas errantes, ¿qué es todo este jaleo?

-¡Ah, la oscuridad! ¡Quítemelo, quítemelo...!

-¡Compórtate!

(GRITA)

¿Qué pasa ahora, chico? -Cada vez que parpadeo,...

...solo veo oscuridad. -Pues no parpadees.

-Brillante idea, señor Cangrejo. Sí, funciona.

(GRITA) -Bob Esponja, ya está bien,...

...tenemos 50 pedidos que preparar. Ahora ve a la nevera...

...y trae algunas burger frescas. -¿Quiere que entre ahí?

(RÍE) (GRITA)

¡Socorro, la oscuridad!

-Mira, chico, tu trabajo está afectando a mis beneficios.

Necesitas dormir un poco. Cómprate una luz nocturna.

-¿Una luz nocturna? -Tendrás tu habitación iluminada...

...y así no te asustarás. -Buena idea, señor Cangrejo.

Luces nocturnas, luces nocturnas...

¡Ah!

Es preciosa. Disculpe, ¿estas luces...

...están garantizas para mantener alejadas a las criaturas...

...de la oscuridad? -Si digo que sí,...

...¿se irá antes de la tienda?

-Fin. Ahora que puedo ver, yuju, puedo dormir.

(BOSTEZA)

(GRITA)

Me pregunto qué habrá en mi oscuro cuarto de baño. (TIEMBLA)

Luz nocturna, luz nocturna.

Gracias.

¡Oh! (GRITA)

Otra luz, por favor. Gracias.

(GRITA)

(GRITA)

Ahí, ahí, ahí y ahí.

Pensaba cambiarte la luz de la cola, Gary. (RÍE)

Ya no hay ni un centímetro de oscuridad. ¿Qué pasa, Gary?

(MAÚLLA) (TIEMBLA)

-Tienes razón, Gary, hay oscuridad dentro de mí.

-¡Eh!

¿Bob Esponja está dando una fiesta sin mí?

Celebrar una fiesta sin tu mejor amigo...

-Ha estado cerca. Estás a salvo bajo estas luces nocturnas.

Permanece fuera de la oscuridad, nunca se sabe qué clase...

...de criatura pudiera haber acechando en las sombras.

(TIEMBLA) Espera, Patricio.

¿Qué pasa, Gary?

Patricio, ¿qué estás haciendo? -He movido mi roca a la luz,...

...lejos de la oscuridad. -¿Sabes qué significa?

Acampada.

Su saco de dormir, señor. -Gracias, amigo mío.

(RÍEN)

-Patricio, me alegro tanto de que hicieras ese agujero...

...dejando que entre toda... la...

(AMBOS) -La oscuridad. (GRITAN)

(RONCA)

(GRITA)

-¡Me quemo! (GRITA)

(TIEMBLAN)

-Puedo sentir la oscuridad como si estuviera arrastrándose...

...hacia nosotros. -¿Por qué estáis temblando?

(GRITAN)

Soy yo, Calamardo, idiotas. -Hola, Calamardo.

-Escuchad, chicos. Ni me importa ni quiero saber...

...lo que hacéis, pero ¿podríais apagar las luces?

-Sin nuestras luces nocturnas las malignas criaturas...

...de la oscuridad... -Bob Esponja, no existen...

...criaturas malignas, es todo imaginación tuya.

-No, Calamardo, no salgas a la oscuridad.

(SUSPIRA) ¿Por qué no me escucha?

-A lo mejor Calamardo tiene razón. ¿Qué pasa si todo es imaginación?

-Necesitaremos más luces. -Y que lo digas, Patricio.

-Rápido, Bob Esponja, enciéndelo.

Más luz.

Ya, Bob Esponja.

Más luz.

(TV) "La cuchara a pilas me ha ahorrado mucho tiempo."

(SUSPIRA) -Esto es lo que pasa hoy en día.

¡Por la dulce madre de la madre de Neptuno!

Mira, Chico Percebe, una llamada a la acción,...

...al bote móvil invisible.

-Más luces, Bob Esponja, más luces.

-Tritonman. -Chico Percebe.

-¡Ah! ¿Estáis aquí para protegernos de la oscuridad que nos rodea?

-No tenemos tiempo para juegos infantiles.

Respondemos a la señal de socorro que habéis enviado.

-Lo siento, Tritonman y Chico Percebe,...

...parece que hubo un malentendido. Patricio y yo hemos puesto...

...estas luces para espantar a los monstruos de la oscuridad,...

...no pretendíamos llamaros. -Maldita sea, Bob Esponja,...

...sabes lo difícil que nos resulta movernos a nuestra edad.

No enfoquéis una luz gigante hacia el cielo a menos...

...que haya una emergencia de verdad.

(RÍE)

Ah, y otra cosa.

Pero ¿qué...?

¡Por Neptuno! Pero si es el más peligroso...

...de todos nuestros archienemigos, mi enemigo mortal...

...al que llevo buscando 57 años. Por fin te tengo.

(RÍE)

Ven aquí.

¡Ah!

¡Vuelve aquí, rival! (JADEA)

UN DESCANSO

(JADEA)

-Tritonman necesita asistencia, no hay nada a qué temerle.

La absorbencia está aquí. (JADEA)

(RÍE)

-Luz sabrosa, ven conmigo.

¡Ah! -Deja que te ayude.

¿Es suficiente luz para ti? -¡Ah!

(RÍE)

-Bien, ya me encargué de él. -¿De quién?

-Del Polilla, tonto, tu archienemigo.

Te alegrará saber que no irá a ninguna parte por un tiempo.

(GRITA)

-Nos vemos dentro de otros 57 años. (RÍE)

-¡No!

-Creo que es hora de irse a casa.

-¿Por qué estamos otra vez aquí?

(AMBOS) -Adiós, Tritonman y Chico Percebe.

-¿Quiénes son esas horribles criaturas de la oscuridad?

-Ah... Ya te lo contaré por la mañana.

Ahora conduce.

-Estamos solos, Patricio, sin luz, sin refugio.

(LLORAN)

-Mira, Bob Esponja, ahí hay una luz enorme.

Voy a por ella, amigo.

-¡Patricio, vuelve! (BOSTEZA)