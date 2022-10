-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

CHIMPANCÉS A LA VISTA

(SILBA)

(LOS DOS) -¡Ya ha llegado!

-¡Mira, Patricio! ¡El rascador de espalda oficial...

...de Goofy Goober! ¡Y solo me ha costado 52 pavos!

-Guau.

-Ah. Oh.

Uh. Uh. Oh.

Oh, sí, eso es. -Déjame probar.

Ah. -Patricio, eso no es el rascador...

...de espalda, es mi brazo. -Lo siento.

-No deberíamos guardar esto para nosotros.

Dejemos que Calamardo lo pruebe. -¡Sí!

-¡Adelante! ¡A casa de Calamardo! -¡Largo de aquí!

-¡A casa de Arenita!

Eh, Arenita, tienes que ver esto. ¿Arenita?

¿Qué está pasando aquí?

Arenita, ¿estás bien?

¿Qué ocurre? -Ya vienen. Vienen los chimpancés.

-¿Quién? -Mis jefes.

Vienen a hacer una inspección. Llevo trabajando día y noche,...

...pero mis inventos no son buenos. Si no tengo un invento...

...impresionante para esta tarde, me retirarán los fondos...

...y tendré que irme de Fondo de Bikini.

-Oh, venga, apuesto a que has inventado...

...muchas cosas útiles. Este casco es impresionante.

¿Qué hace? -Es para hablar...

...con los frutos secos. ¿De qué sirve?

-Bob Esponja a Cacahuete. Bob Esponja a Cacahuete.

-¿Qué dice? -Dice que ahí dentro está oscuro.

¿Tienes alguna otra cosa? -Esa es mi máquina de frutoccino.

Hace un delicioso líquido caliente espumoso de cualquier fruto seco.

Y por último, mi cascanueces automatizado.

Oh, ni siquiera puedo hacer un sencillo cascanueces.

-Tiene fallos. Patricio y yo te ayudaremos a arreglarlo.

¿Verdad, Patricio? ¿Patricio? Todo va a salir bien.

-No vale la pean. Tengo que aceptar la realidad.

Me tendré que ir de Fondo de Bikini...

...porque soy un fracaso.

-No podemos dejar que se vaya. -¿Qué vamos a hacer?

-Buscar un invento. -Sí.

-Empecemos a inventar. -¡Sí!

-Es hora de ponerse serios. -¡Sí!

Es un invento. Es un palo con el que se pueden dibujar cosas.

-Eso es un lápiz. Ya lo han inventado.

-Esto sí que es bueno. Es una bola de cristal...

...que se enciende para poder ver en la oscuridad.

-Bombilla. Inventado.

-Bob Esponja, sé que esto va a funcionar.

He inventado un universo paralelo. -Eso es un espejo.

Ya lo han inventado. -¡No hacen más que robarme...

...las ideas! -Yo pensé que era una buena idea.

Oh, me rindo. Nunca inventaré nada.

Adiós, Fondo de Bikini, me tengo que marchar.

Pero no pienses mal de mí si me pongo a llorar.

Adiós, Fondo de Bikini, no te voy a olvidar,...

...ni a las medusas que se quedan en esta ciudad.

Mi hogar siempre fue este lugar. Lo he llegado a amar.

Adiós a las aves volar y a las flores flotar.

Adiós, Fondo de Bikini, no me puedo quedar,...

...pero cuánto echaré de menos siempre esta ciudad.

(LLORAN)

-Me avergüenzo de mí mismo. Me he rendido muy rápido.

Les haremos a los jefes de Arenita un invento asombroso...

...y le darán fondos para toda la vida.

¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos creado el mayor invento...

...que haya visto el mundo! Patricio, ya están aquí.

-¿Quiénes? -Los jefes de Arenita.

Por eso hemos estado inventando toda la tarde.

-No tengo ni idea de lo que estás hablando.

-Buenos días, caballeros. Permítame que me presente.

Soy el doctor Percy. Y este es el doctor Mermelada.

-A su servicio. -Y este es lord Reginald.

-Encantado. -Hablan muy raro. Digan algo más.

-Somos el consejo de directores de Empresas Cúpula del Árbol, S.L.

Y estamos aquí para determinar si los inventos...

...de la señorita Mejilla valen la pena.

-¡Si todo el mundo se ha beneficiado...

...de sus conocimientos! Antes de que apareciera,...

...yo estaba esquelético. -Y yo solía ser tonto.

-Ya. ¿Con quién tengo el placer de hablar?

-Me llamo Bob Esponja. -Y yo soy el profesor Patricio.

-¿Profesor? -Doctor profesor Patricio.

No le hagan caso. Ya sabe cómo son los internos.

-¿Dónde está la señorita Mejilla? -Volverá en cualquier momento.

-Pensé que había huido porque no podía inventar nada.

-Patricio. -Es señor doctor profesor Patricio.

-¿No es hora de enseñarles el invento de Arenita?

-Buena idea. -¿Y bien?

-Eh, tú eres el interno sin paga. Tú haces el trabajo.

-Caballeros, puedo decirles sin exagerar que es el invento...

...más importante de la historia del universo.

Les presento el rascador de espalda, peine, limpianariz...

...y afinador de ukeleles automático 9000.

-¿En esto se ha ido nuestro dinero? -¿No es fantástico?

-¿Un rascador de espalda, peine, limpianariz y afinador...

...de ukeleles automático? Eso ya lo había oído antes.

-¿Cómo sabemos que funciona? -Veamos una demostración.

-Suba.

Parece que ha estado usted descuidando su higiene personal.

-¿Yo? ¿Seguro que es seguro? -Tan seguro como que soy...

...un doctor profesor. -Patricio, ¿no deberíamos probarlo?

-Vale.

-No es lo que tenía yo en mente. -¡Lord Reginald! ¿Está bien?

-¡Oh, sí, esto es espléndido, absolutamente espléndido!

¿Qué es esto? -Oh, maravilloso.

Me están desalojando mis orificios nasales...

...de un modo de lo más agradable. -Muy bien, doctor profesor.

-Gracias, humilde ayudante. -Ahora me está dando...

...un pudin delicioso. -¿Pudin? No recuerdo esa parte.

-Y ahora está afinando mi ukelele.

¡Ay! ¡Caramba! ¿Era eso necesario?

Es usted un impertinente. Uh, vaya. ¡Ah!

-Lord Reginald, ¿está bien? (GRITA)

¿Eso ha sido un "sí"? -Profesor Patricio,

¿qué significa esto? -No pasa nada.

(GRITA)

Ese grito horrible significa que está funcionando.

-Ojalá Arenita estuviera aquí.

-¡Todos a bordo! -¿Este autobús...

...te lleva a algún lugar cuando no tienes adonde ir?

-Sí. Tenemos parada en Rajados Ville, Ciudad Fracaso...

...y Perdedores Burger.

(Gritos)

-¿Qué diablos...?

¿Qué está pasando aquí? ¡Ah!

-¡Arenita! -Bob Esponja, ¿qué pasa aquí?

-¡Funciona! ¡Funciona!

-Lord Reginald, ¿está bien? -Creo que me he fracturado algo.

-Iniciaremos el cierre de este establecimiento ya.

-Empiezo a cuestionar los beneficios económicos...

...de las Cúpulas del Árbol Submarinas.

No tiene sentido cuando se piensa bien en ello.

-Lo siento, Arenita. Intentábamos evitar que te fueras,...

...pero hemos arruinado tus posibilidades de quedarte.

-Me iban a despedir de todos modos. Gracias por intentar ayudarme.

A ti también, Patricio. -Es señor doctor profesor Patricio.

-No te pases. -Perdón.

-Nos vamos, doctor Mermelada. -Dios mío, toda esta excitación...

...ha reducido mis niveles de potasio.

¡Cielos! ¿Es posible? -¡Pruebe otra vez!

-¡Oh! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Es el pelador de plátanos...

...que llevamos 117 años buscando! (CHITAN)

-Vaya, se han vuelto locos con tu cascanueces.

-Sí.

-Bueno, señorita Mejilla, debo decir que ha superado...

...nuestras expectativas. -Puede que sea el traumatismo...

...que he sufrido, pero le ofrezco un contrato de 20 años...

...con un aumento de salario. -Acepto.

(LOS DOS) -¡Hurra! -Espero grandes cosas de usted.

Grandes cosas. -Quizá podría dirigir su talento...

...hacia esa máquina automática para echar caca que lleva...

...tanto tiempo resistiéndosenos. -Los milagros, de uno en uno.

(LOS TRES) -¡Adiós!

-Lo único que nos queda por hacer es pensar qué vamos a hacer...

...con esta máquina infernal. -¡Me toca!

¡Me gusta! (RÍE)

ANFITRIÓN DE UN FANTASMA

-Maldita niebla fantasmal. No consigo ver más allá de mi nariz.

¡Ah!

(GRITA)

¡Mi barco!

¿Asistencia en carretera? He tenido un pinchazo.

¿Dónde pueden localizarme?

¿Trabajo? ¿Residencia? Residencia.

-¡Ah, el Holandés Volador!

¿Qué hace en mi casa? -Estoy aquí mientras me reparan...

...el barco. Estoy aquí para rondarte.

(GRITA)

-¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo!

-¡Ay! -¡Tienes que ayudarme, Calamardo!

¡Hay un fantasma en mi casa! -¿Cuántas veces...

...tengo que decirte que no creo en fantasmas...

...y nunca me han gustado? -¡Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio!

¡Tienes que ayudarme! ¡El Holandés Volador...!

(Gritos)

¡Gary!

¡No te atrevas a hacerle daño a mi pequeño Gary!

-El Holandés solo quería acariciar al pequeñín.

Ya. No voy a hacerte daño. A mí me encantan los caracoles.

-¡Ah!

(RÍE) ¡Gary!

-No hay nada mejor que dar un buen susto.

(RÍE)

-No pasa nada, Gary. -No te pongas demasiado cómodo.

-Buenas noches, Gary.

¡Ah!

(RÍE)

¡Ah! (RÍE)

(RÍE)

Bah.

Bah.

Bah.

Holandés, ¿esto va a durar mucho? -¿No tienes miedo, chico?

-Ya llevas aquí un tiempo y me conozco todos tus trucos.

-¿Qué intentas decir? Reconozco cuándo estoy acabado.

Llevo años con el mismo material. Asustar es un juego de jóvenes.

Dejaré de hacer el fantasma, y no es un juego de palabras.

-No, me refería a que ya estoy acostumbrado, eso es todo.

-No me mientas. -Solo tienes que ir...

...a asustar a otro.

-¿Le importa si la pruebo? Sí, es muy cómoda.

-¿Me disculpa un momento? (RONCA)

(GRUÑE)

-Olvídalo.

-¿Qué le parece? -¡Ah!

-Es oficial: ya no doy miedo. -¿Qué manera de hablar es esa?

Sencillamente, no estás en forma. Eso es todo.

-Necesito un descanso. Tomaré unas vacaciones. Ya sabes.

-Claro, relájate un poco. -Puede que quedarme con un amigo...

...por un tiempo, en un confortable sofá,...

...en una piña, solo un poco más,...

...hasta que me reponga.

SEIS MESES MÁS TARDE

(Música)

-Eh, campeón, ¿qué tal? Oh. -¡Súbelo! ¡Súbelo más!

-¿Quién iba a pensar que tendríamos tanto en común? A ti te gustan...

...los osos de peluche. Y a mí. Te gustan los ponis. Y a mí.

-¿Eso es un anillo de bodas? -Esto no es nada.

-¿Qué pasa aquí? -Bob Esponja, no seas aguafiestas.

-¡Cuidado ahí abajo!

-¡Ah!

-¿Qué tal? -Mejor esta tercera vez.

-¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no!

¡Todo el mundo fuera! -Chicos, la fiesta ha terminado.

Hora de largarse, preciosa. (ERUCTAN)

-¿Quieres pasarte la eternidad en ese sofá?

-Es cómodo. -Mírate en el espejo:...

...no eres más que un fantasma de lo que eras.

-Tienes razón. Soy patético. -Sí. Pero vamos a sacarte...

...de tu condición mediante el uso de ayudas visuales. Observa.

-¿Qué percebe es eso? -Un viaje a la autoconciencia.

"La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

¡La fuerza interior! ¡Sí!"

(LLORA) -Ha sido precioso. -Ahora, levanta de ese sofá...

...y vístete. Es hora de ponerse serios.

Empecemos con algo fácil. ¿Podrás con la anciana de ahí abajo?

-¿Me estás tomando el pelo? Asustarla es sencillo.

-Ese es el holandés volador que yo conozco.

Pongámonos en acción. -Sin problema, compadre.

(RÍE)

-Leni, ¿eres tú? -No, soy yo, el Holandés Volador.

-Leni, hay un nuevo producto llamado pasta de dientes.

Creo que deberías probarlo.

-Vamos allá.

(GRUÑE) -¡Mira qué pectorales!

¡Estás fenomenal! ¡Un cuerpo realmente duro!

¡Mira qué bíceps!

(GRUÑE) ¿Eh?

-Ya es suyo.

-Por aquí me estoy poniendo fofo. Tengo que conseguir...

...una máquina de remo.

-Oh.

No vale la pena. Ya no puedo asustar a nadie.

Puede que la gente ya no crea en fantasmas.

-Espera un momento. Acabas de darme la solución...

...a tus problemas. (MURMURA)

(TARAREA)

-¡Ay!

-¡Calamardo! ¡Calamardo! -¿Qué pasa?

-¿Por qué no me has llamado?

-¿Madre? -¿Por qué no has llamado...

...a tu madre? -Ay, Calamardito quiere a su mamá.

-Entonces ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas?

¿Por qué no me llamas?

-¿Eh? ¡Ay!

-He oído decir que no crees en fantasmas.

-¿Fantasmas? -Como el Holandés Volador.

(GRITA)

-Los fantasmas no existen. Nada de eso.

-¿No crees en fantasmas? ¿No crees en fantasmas?

¿Nada de fantasmas?

-¿Bob Esponja?

(RÍE)

-Oh, qué miedo.

-¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma!

-¡Holandés, ha funcionado! ¡Has recuperado tu don!

-¡Y la confianza en mí mismo! Ahora siento que puedo asustar...

...a cualquiera. ¡Y todo gracias a ti, chico!

-Y puede que tu barco esté listo pronto.

-Tengo que hacerte una confesión: mi barco lleva amarrado tres meses.

Ha sido agradable vivir contigo. Ah, casi se me olvida:...

...te he dejado algo por las molestias.

Es hora de zarpar.

(RÍE)