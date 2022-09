-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

CAZADOR DE MEDUSAS

"Otro hermoso día en los campos de medusas de Fondo de Bikini,...

...un territorio virgen de orden natural donde las pequeñas...

...medusas flotan libremente por el paisaje marino.

Y donde hay medusas, hay cazadores de medusas."

(TARAREA)

-Eres mi presa número 12 del día, te llamaré Doce.

Chiqui, chiqui...

Adiós, Doce. ¡Ay!

¡Oh, eres tú!

Bueno, aquí estamos de nuevo, tú y yo.

He cogido y dado nombre a todas las medusas de este campo...

...al menos una vez, excepto a ti, sin nombre.

¡Ah!

¡Atrévete!

¡Uh!

¡Te tengo!

¡Percebes! ¿Cómo lo hace? Algún día cogeré a la medusa...

...sin nombre. Voy a comer, señor Cangrejo.

-Tienes cinco minutos. -¡Bien, un minuto más que ayer!

Bob Esponja, ¿listo para el lanzamiento?

¡Así!

-Eh, amigo, ¿qué diablos es eso? -Es un agujero. Verá,...

...soy una esponja, normalmente... -Eso no, eso.

-Es una burger Cangreburger cubierta con miel de medusa.

La llamo burger Cangreburger con miel de medusa.

-¿Puedo probarlo? -Claro.

-¡Asombroso! Tengo que contárselo a alguien.

Atención todos, atención todos.

Atención todos, prestadme atención.

He probado una hamburguesa, no es una hamburguesa cualquiera.

Una hamburguesa con miel de medusa. ¡Miel!

Eh, tíos, tenéis que probar esta hamburguesa.

No es una hamburguesa cualquiera es la más sabrosa del mar.

¡Gracias!

-¿Quién ha vuelto a poner los discos de Calamardo?

-Nadie, señor. Estaba compartiendo mi miel de medusa con los clientes.

-Qué rico. -Delicioso.

-Tome, señor, pruebe un poco si le apetece.

-Jugando con la fórmula de la Cangreburger. Esto es un motín.

Debería... -Señor, esto es lo mejor...

...que he comido nunca. Vendré a comer aquí todos los días...

...el resto de mi vida.

-Eh, amigo, ¿estás bien? (HABLA DE MANERA INCOMPRENSIBLE)

-¿Se encuentra bien? -Tengo que hacerte una proposición.

¿Qué tal si vas a cogerme algunos de esos peces del dinero?

-Vaya, cobrar por cazar medusas, el sueño de toda mi vida.

-Pues sigue soñando, será en tu tiempo libre.

-Sí, señor. -A coger alguna medusa y que sea...

...rápido. Bob Esponja,...

...vamos a necesitar más de una mísera medusa.

-Pero, señor, ¿cuántas medusas necesita?

-Bob Esponja, tenemos un ecosistema lleno de clientes hambrientos.

Oh, no, no me digas que has dejado de preocuparte por el cliente.

-Oh, no, nunca. -Entonces sal y tráeme más medusas.

-Sí, señor Cangrejo, pero asegúrese de que están cómodas,...

...son muy sensibles y delicadas. -Oh, las mantendré muy cómodas...

...dentro de mi cartera. (RÍE)

CAMPO DE MEDUSAS

CASA DE LA MEDUSA

-Aquí tiene, señor Cangrejo. -Voy a necesitar más, hijo.

-Más medusas, señor. -Con eso no hay suficiente.

SE ALQUILA

Más, Bob Esponja.

¿Qué es lo que no entiendes de "más"? Más.

Más.

Más.

Más.

Más, más, más...

CAMPO DE MEDUSAS. POBLACIÓN: CERO.

-Bueno, ya no hay más. Esto sí que es cazar.

(TARAREA)

(TARAREA)

Es como si alguien me quisiera...

...vender algo.

-Te dije que nos había visto.

-No me interesa nada de lo que vendan.

Vaya, parecía como si... (RÍE) Estoy trabajando demasiado.

(Teléfono)

Ya voy yo. ¿Diga?

Residencia de Bob Esponja. ¿Diga?

(RESPIRA)

(SE CORTA LA COMUNICACIÓN)

(RÍE) Número equivocado.

¿Qué? Seguro que Gary se olvidó de pagar la factura de la luz.

(Ruidos)

Gary. Gary, ¿eres tú?

¡Gary!

Ah, buena idea, es probable que haya alguna vela en la cocina.

¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí?

Un tentempié me calmará los nervios.

Una burger Cangreburger con miel azul.

¡Ah! ¡Miel azul!

Sin nombre. ¿Qué ocurre?

Sin nombre, déjame salir. ¿Qué vas a hacer conmigo?

¿Qué huele a gran negocio?

Oye, no recuerdo esa fábrica.

¡Eh!

Ah. ¿Qué es este horrible lugar?

-Chiqui, chiqui, chu.

-¡Ah!

-¿Qué clase de monstruo es el responsable de este horror?

-Eso es, chicos, haced que ese oro gelatinoso siga fluyendo.

(RÍE)

-El señor Cangrejo. No, ahora ya sé porque me has traído aquí.

Pero, ¿qué podemos hacer?

(Canción)

-¡Señor Cangrejo! Pare esta locura, párela inmediatamente.

-Eh... Esto no es lo que parece, Bob Esponja.

Sólo estamos haciendo una fiesta. -Bien, una fiesta.

Me ha engañado, señor Cangrejo, no habría cazado tantas medusas...

...si hubiera sabido su destino. Esto no está bien,...

...las medusas necesitan espacio abierto y aire fresco.

-Tranquilo, chico, ¿qué haces con eso?

-Algo que debería haberse hecho hace tiempo.

(GRITA) -¡No!

-El chirrido de esta puerta me está volviendo loco.

Y ahora voy a liberar a estas medusas.

(RÍE) -No puedes, la puerta se activa con la voz...

...y sólo se abrirá si yo digo: ábrete.

ACTIVACIÓN POR VOZ. CERRAR, ABRIR.

-¡Libres!

(RÍE) ¡Libres!

-Nunca me cogeréis.

¡Eh!

Maldita manía del ejercicio.

¡Aaah!

-Adiós, amigas.

-Voy a quitar la miel del menú.

-Desde luego, se ha quemado con este negocio. (RÍE)

Todo está como debería.

Prometo que sólo utilizaré esta red para hacer deporte.

Las medusas no deben capturarse para siempre.

Ah, sin nombre. Creo que ahora ya puedo darte un nombre.

Te llamaré... Amiga.

¡Ah!

(RÍE)

LOS JUEGOS DE LOS COCINEROS

(MEGAFONÍA) "Bienvenidos, amigos de los deportes,...

....a los Juegos Anuales de Cocineros de Fondo de Bikini."

(EL PÚBLICO VITOREA)

-Declaro estos Juegos de Cocineros abiertos.

POR FAVOR, PERMANEZCAN ATENTOS.

-Declaro estos Juegos de Cocineros abiertos.

(MEGAFONÍA) "Bienvenidos a la inauguración.

Soy una cabeza de pez realista, hace un hermoso día aquí,...

...en el Coliseo de la Comida Rápida de Fondo de Bikini.

Vienen de todas partes: los microondas..."

-No. "Chisporroteantes cangreburgers...

...y parrillas que mantienen el espíritu de la comida rápida:...

...caliente y saturado. Pero lo emocionante es la rivalidad...

...entre anteriores competidores: El señor Cangrejo y Plankton.

Hace tiempo que el señor Cangrejo ganó la medalla de oro...

...por la limpieza..." -¡Ah!

"O cuando Plankton se ganó los corazones de millones...

...de personas realizando este aro de cebolla con una antena rota."

-¡Aaah!

"Cangrejo no se inmutó.

Y este año las últimas noticias son que el Krustáceo Krujiente...

...estará representado por un nuevo competidor,...

...en el que quizá sea el mejor día de su corta vida."

-Éste es quizá el mejor día de mi corta vida, señor Cangrejo.

Voy a representar al Krustáceo Krujiente en los juegos.

Llevarme el oro a casa es llevar el honor y la gloria...

...al Krustáceo Krujiente. -Y esa publicidad gratuita...

...nos traerá clientela. ¡Así que no pierdas!

-Sí, señor Cangrejo.

Krujiente, Krustáceo Krujiente, Krustáceo Krujiente...

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Patricio.

Krujiente, Krustáceo Krujiente, Krustáceo Krujiente...

-¿Estás intentando mover el suelo? Así no lo conseguirás nunca.

Tienes que meterte debajo.

-Vamos, Patricio, me entreno para los juegos.

-¿Juegos? ¿Puedo jugar? -Lo siento,...

...pero hay que ser cocinero. -¿Ser cocinero?

¿Es lo que tengo que hacer? Eso será fácil.

-¿Qué quieres decir con fácil? -¿Qué problema puede haber?

-No dejan ser cocinero a cualquiera,...

...somos un cuerpo de élite. -Vamos, sólo volteáis hamburguesas.

-Voltear no es tan fácil como parece.

¿Eh? ¿Por qué no te vas a casa? Puedes competir en los juegos...

...de tumbarse debajo de una roca. -¡Al menos no me pinto las uñas!

-¡Retira eso! -¡Uñas, uñas, uñas!

-Tú ni siquiera tienes uñas.

-Oh, no puedo creer lo que estoy oyendo.

-¿Cómo vas a oírlo? Tampoco tienes oídos.

-Tú eres... ¡Agujeros, agujeros!

-Cabeza de cono. -Amarillo.

-Rosa. -Oh...

Voy a conseguir trabajo como cocinero, y será fácil.

-¡Bien!

Krujiente, Krustáceo Krujiente, Krustáceo Krujiente...

-¿Qué sisea? (OLFATEA) Huelo a plantas.

-¿Ah, sí? Pues yo huelo a... (OLFATEA)

Caramba, tiene razón.

-Me encanta liar las cosas.

¿Preparado para ganar o morir, Cangrejo?

-Siempre listo, Plankton. -Bien. Porque hoy...

...el Cubo de Cebo va a darle una patada...

a tu caparazón.

-Eso es lo que te crees, pero yo tengo un campeón.

Bob Esponja, demuéstraselo.

Mírale. En la flor de la vida. No podrás ganar.

-Ahí es donde te equivocas, Cangrejo, porque yo también...

...tengo un campeón. Damas y caballeros,...

...presten atención a la entrada suroeste.

¡Al otro lado, imbéciles!

Alto. Perfecto. Representando al Cubo de Cebo,...

...una criatura temible, tan terrible,...

...tan inmensamente grande que aquéllos de constitución débil...

...quizá quieran abandonar el estadio.

-Tengo que salir de aquí. -¡Ya es tarde!

Preparados o no, aquí llega... Temblad de miedo, mortales,...

...inclinaos ante el imponente poder de este enorme ser...

...que trae al verdadero concursante: Patricio Estrella.

-Patricio, ¿qué haces aquí? Tú no eres cocinero.

-Sí. Sí lo soy, señor Bob Superior Esponja.

Compruébalo. Llevo cinco minutos trabajando para Cubo de Cebo.

-De todas formas, no importa, porque vas a tragar mi polvo.

-Me voy a tragar mi propio polvo. -No. Si yo me lo como primero.

-¡Amarillo! -¡Rosa!

No me lo puedo creer. Pensaba que Patricio era mi amigo.

-¿Amigo? ¡No! Aquí no lo es. -¿Qué quiere decir?

-No es tu amigo de verdad. -¿No?

-Está conspirando contra ti. -¿En serio?

-Te va a acuchillar por detrás. -Él no haría eso.

-Por supuesto que sí. Mírale.

Cuadrado. La forma del Mal. -Hace burla de nuestra profesión.

¿Vamos a dejar que un aspirante se lleve lo que pertenece...

...al Krustáceo Krujiente? -¡No!

-Entonces, sé malo. -¡Soy malo!

-¡Enfádate! -¡Estoy enfadado!

-¡Ahora sal ahí...! -¡Y gana...!

-¡...esa...! -¡...meda...!

(GRITA) (GRITA)

(GRITA)

"Nuestra primera prueba. Salto con pértiga a la freidora."

-Gana esto para el Krustáceo Krujiente.

-¡Para el Krustáceo Krujiente!

(TODOS) -¡Oooh! (TODOS APLAUDEN)

-Gana esto porque te lo digo yo.

-¡Porque me lo dice usted!

(TODOS) ¡Bien!

-Palitos de pescado. Recién hechos.

"La siguiente prueba es el salto de trampolín al chocolate."

-Deja paso al verdadero cocinero. "Para este salto,...

...Bob Esponja intentará un polo de banana y caramelo con dos palos.

Y ahora, silencio absoluto."

-¡Me muero...

...por un helado!

"Entrada perfecta. Y almendras tostadas...

Eso es algo inesperado. Lo ha clavado.

Miren esa cubierta perfecta."

-Supera eso, rosita. -¡Almendra! Maldita sea.

Ha estado bien, pero quizá demasiado intelectual para ellos.

Se cree que es mejor que ellos. -No.

-Mejor que tú.

Ahora, sube ahí y enséñale cómo prepara un hombre...

...sus dulces lácteos helados.

"Patricio va a resucitar un antiguo favorito:...

...el cono de fresa de una sola cucharada con un baño de chocolate.

Observen la concentración.

Un poco titubeante esa entrada, pero miren qué forma."

-Toma ésa, amarillo. -Ríe mientras puedas, rosita,...

...aún no se ha acabado. -Eso es lo que te crees,...

...pero aún no se ha acabado.

"Aún no se ha acabado. Con el marcador empatado,...

...pasamos a la prueba final. ¿Quién se llevará el oro a casa?

El señor Cangrejo del Krustáceo Krujiente..."

-No lo olvides, te ha llamado amarillo.

(GRITA)

"O Plankton, del Cubo de Cebo." -No lo olvides,...

...te ha llamado rosita.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA) (GRITA)

(GRITA) (GRITA)

(AMBOS) ¡Aaah!

-Cubo de Cebo, esto es algo personal.

(GRITA)

(GRITA) ¡Mi nombre no es Rick!

-No me caes bien. -A mí no me caes nada bien.

-Nunca me has caído bien. -Me caes peor que fatal.

-Rosa. -Amarillo.

-¿Amarillo? -¿Rosa...?

(AMBOS) -¡Te importo! (AMBOS LLORAN)

-Prometamos no volver a pelearnos, amigo.

-Sí, amigo, vámonos a casa.

(TODOS) ¡Uuuh!

-Eh, ¿adónde vais? -Volved. Mataos el uno al otro.

-Eres mi mejor amigo. -Tú también, Patricio.