Cangrejo contra Plankton

CANGREJO CONTRA PLANCTON

(Gallo)

-Y así acaba otra noche sin dormir, perseguido por mi incapacidad...

...para robar una sencilla burger Cangreburger.

-A lo mejor hoy es el día. -Gracias por tus palabras,...

...esposa Computadora. -¿Tienes algún plan?

-Sí, voy a por ella. ¿Qué es lo peor que podría pasar?

Estoy en... ¡Ha sido fácil! A lo mejor hoy es el día...

...en que robaré la fórmula de la burger Cangreburger. ¡Ay!

-Cuidado, acabo de fregar. -¡Ah!

-Mírate, Plancton. Una vez más te caíste de espaldas...

...en otro patético intento de robarme la fórmula.

Aunque lo intentas una y otra vez, no conseguiste ni un mordisco...

...de mi deliciosa fórmula y nunca lo conseguirás.

¿Cómo se duerme sabiendo que eres un completo fracaso?

-Debería haber un cartel del suelo mojado.

-Si yo hubiera resbalado, demandaría al viejo Cangrejo...

...por todo lo que tiene. -¿Incluye eso la fórmula...

...de la burger Cangreburger? -Por supuesto.

-¡Ah, qué dolor! No siento las piernas ni los brazos.

Creo que están rotos. Tendré que demandarle...

...por mi dolor y sufrimiento. -¿Demandarme?

-Eso tiene mal aspecto. -¡Oh!

-Pobre hombrecillo.

-Espera un momento. Plancton, no hay por qué llevar...

...este incidente a juicio, ¿no? -Bueno, si me pasas la fórmula...

...de la burger Cangreburger, me olvidaré de tu negligencia.

-¡Sin vergüenza! Tendrás la fórmula cuando me la arranques...

...de mis pinzas sin vida. (RÍE) -Nos vemos en el juzgado.

Quiero decir... ¡Ay, qué dolor, qué dolor más insoportable!

-Estoy en la ruina y perdido. -No se preocupe. Haré lo que sea...

...para evitar que la fórmula del Crustáceo Crujiente...

...vaya a las manos de Plancton. -Necesito un buen abogado.

-Hola, ¿alguien dijo abogado? Richard A. Limpiafondos. Abogado.

No pude evitar ver esa actuación. -¿Cuánto me costará esto?

-No le cobraré nada a menos que ganemos.

De hecho, debemos contrademandar por todo lo que Plancton posee.

¿Ocurre esto a menudo? -No, normalmente son de plata.

(TARAREA)

Señor Cangrejo. -¿Qué pasa?

-Pensé que querrá oír mi testimonio para cuando me llame para testigo.

Estuve ensayando. -No necesitaremos testimonios...

...por tu parte. Serías más un... -Pero...

-Hándicap que una baza a favor. -Pero yo...

-Corre, déjalo todo ordenado y limpio para mi victoria.

Debo llegar al juzgado. Hay pocas plazas de aparcamiento gratuitas.

-Esto va a estar chupado. ¡Ay! -¡Oh, no!

Abogado del señor Cangrejo, hable. -Tengo un dolor atroz.

No me puedo mover. -¿Qué hay del caso...

...del señor Cangrejo? -Tendrás que encargarte tú, hijo.

-Pero yo soy un hándicap.

-Todo lo que necesitas para ganar está en este maletín.

(GIME) -¿En serio? ¿Todo?

-Todo, menos un traje. -¡Un traje! ¿Dónde consigo uno?

-Te daré una última oportunidad.

Retiraré los cargos, si me das la fórmula.

-¡Nunca, pequeña sabandija!

-¡Aaay! ¡Mi brazo!

(TODOS) -¡Oooh! -¡No le he puesto la pinza encima!

-¡Aaay! ¡Mi otro brazo!

(TODOS) -¡Oooh! -Está mintiendo.

¡Bah! -¡Silencio en la sala!

Preside el honorable juez Espinoso. -Señor Cangrejo,...

...¿dónde está su abogado? -No sé dónde puede estar.

-Estoy aquí.

-Gracias por unirse a nosotros, señor...

-Bob abogado Esponja, su señoría.

¿Qué estás haciendo aquí, Bob Esponja?

-Su abogado se cayó en el trabajo. Pero no se preocupe,...

...tengo todo bajo control. Está todo aquí dentro.

-¿En serio? -Sí, justo aquí dentro.

-¿Hay algún problema?

-Su abogado no me dio la combinación.

-¿Está el demandante listo para proceder?

-Sí, su señoría.

¡Ay!

¡Ay! ¡Ay!

Yo he sido siempre la torturada sombra de un protozoo...

...que se retuerce de dolor antes ustedes hoy.

Yo era una sencilla célula despreocupada y feliz.

-Siéntate bien, Bob Esponja.

-Entonces, llegó el fatídico día en que hice una inocente visita...

...a la trampa mortal conocida como el Crustáceo Crujiente.

-¿Ya lo has abierto? -No se preocupe, estoy en ello.

-Cuando entré en el establecimiento me encontré,...

...sin aviso alguno, resvalando y cayendo sobre un suelo duro...

...e implacable que había sido cubierto intencionadamente...

...con un fluido viscoso.

-¡Bomba fuera!

-¿Ha terminado?

-Ajá. -¿Por dónde iba?

Ah, sí.

Pero la peor parte es que mis sueños de completar un maratón,...

...como le prometí a mi abuelita, se han hecho migas.

(LLORA)

Lo siento, abuelita, lo siento.

(LLORAN)

Muchas gracias por su amable atención.

¡Idiotas!

-¿Tiene la defensa un discurso de apertura?

-Sí, su señoría.

¡Pobre abuelita!

-Señor Cangrejo, ¿puede identificar este objeto?

-Es un cartel de "suelo mojado". -¿Posee usted uno?

-Bueno... No, no lo tengo.

(MURMURAN) No lo entienden.

Tuve que tomar unas decisiones de negocios muy difíciles...

...y el cartel parecía superfluo. (HABLAN A LA VEZ)

-No hay más preguntas.

-Su testigo, señor abogado Esponja. -¿Eh?

-Es para hoy, señor Esponja. -En esta sala,...

...damas y caballeros del jurado, a mi cliente se le ha llamado...

...tacaño, mezquino y agarrado crónico.

Pero si fuera tan tacaño como afirma la acusación,...

...¿sería capaz de quedarse ahí sentado tranquilamente...

...mientras dejo caer un dólar en la licuadora?

-¡Ah!

¡No!

¡No!

¡Papá ya te tiene! ¡Papá ya está aquí!

(HABLAN A LA VEZ) -¡Es increíble!

-Yo... -Uh poco de pegamento...

...y estarás como nuevo. Papá no te ha olvidado.

-Ah... -¿Tiene la defensa algún testigo?

-Sí, su señoría. La defensa llama a Calamardo.

-Ah, Calamardo... Un empleado leal.

-Señor Calamardo, ¿no? A mi cliente le han acusado...

...de tacaño. ¿Está de acuerdo con esa afirmación ridícula?

-Sí. -¿Qué?

-Le cambiaré la pregunta.

¿Puede contar algún ejemplo de la generosidad de Cangrejo?

-No. ¿Puedo irme ya? Un día libre en tres años...

...y me lo tengo que pasar testificando.

-Tengo que abrir el maletín.

-Así que fue usted el que hizo que el suelo...

...estuviera resbaladizo, ¿verdad? Responda a la pregunta.

¿Necesito recordarle que está bajo juramento?

-Estoy perdido.

Ya puedes dejar el caso, hijo, estoy acabado.

-¡Aaah!

Señor Cangrejo, me sorprende.

No podemos tirar la toalla porque las cosas se pongan feas.

Ganaremos el juicio por lo que hay en su corazón,...

...no por lo que hay en este estúpido maletín.

¡Está abierto!

-Es... Es tan solo su almuerzo, ¿o no?

-La defensa llama a Plancton al estrado.

¿Por qué entró usted en el Crustáceo Crujiente ese día?

-Para, ya sabe, saludar a mi una vez buen amigo señor Cangrejo.

-¿Seguro que no fue para hacerse con una de estas?

Te cogí.

¿No fue allí para robar la fórmula de la burger cangreburger...

...más deliciosa y de olor más dulce de todo Fondo de Bikini?

Burger cangreburger.

-Ay...

¡No puedo soportarlo!

¡Dame, dame, dame!

¡Yupi!

¡Por fin es mía!

-Yo cogeré esto.

¡No, no, no, no!

Una vez más, Plancton,...

...la alegría más dulce de esta vida ha eludido tus garras.

-¡No, no, no!

-¿Tiene el jurado un veredicto? -Sí, su señoría.

Encontramos al acusado inocente, pero es un tacaño.

-Gracias, Bob Esponja. Fui un tonto por no aceptar tu ayuda.

-No pasa nada, señor Cangrejo. Le he hecho un regalo.

-¿Un regalo para mí?

-Cierre los ojos y extienda la pinza.

-Ah...

-Es un cartel de "suelo mojado". Lo he hecho yo.