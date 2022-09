-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -Sí, capitán.

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Oh!

-Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja.

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

-Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -¡Bob Esponja, Bob Esponja,...

...Bob Esponja! -¡Bob Esponja ya llegó!

LA CANGREBURGER ASQUEROSA

"Una oscura y tormentosa noche.

Noches como ésta me recuerdan el día en que el señor Cangrejo...

...y Bob pensaron que habían matado al inspector de sanidad.

Era una mañana clara y soleada..."

INSPECTOR DE SANIDAD

-Huele a... ¡Inspector de sanidad!

Lavaos las manos, limpiad el suelo, cambiaos de ropa interior,...

...el inspector de sanidad está aquí. Si ve alguna infracción,...

...cerrará el local. Tenemos que hacer todo lo que podamos...

...para que apruebe el Krustáceo Krujiente.

-Señor Cangrejo, no hay por qué preocuparse,...

...éste es el lugar más perfecto del universo.

-No tienes ni pizca de cerebro.

Sal ahí y dale lo que necesite; derrocha encanto hablándole.

-¿Qué puedo hacer por usted, guapo?

-Estamos perdidos.

-Necesito que me traiga todas las cosas del menú.

-Excelente elección, querido. ¡Marchando!

Quiere una de cada. -Le daremos un combinado variado.

El futuro del Krustáceo Krujiente está en juego.

-Pruebe los perritos de algas. -Los percebes son deliciosos.

-Las maderas empolvadas. -Pudding de lodo.

-Marea roja light. -Desechos fritos.

-Por favor, caballeros,...

...dejen que termine mi trabajo en paz.

(ERUCTA) -¿Ha disfrutado de su comida,...

...el inspector voluptuoso? -Hasta ahora, sí.

Cuando pruebe una burger Cangreburger habré terminado.

-Si prueba una burger Cangreburger, pasaremos la inspección.

-¿Sabes lo que eso significa? ¡Que estamos salvados!

(TV) "Interrumpimos este programa para darles un boletín especial.

Tengan cuidado con un hombre que se hace pasar por inspector...

...de sanidad para obtener comida gratis."

-¡Comida gratis!

-Deberíamos contarle a ese tipo lo del impostor.

-¡Esponja, él es el impostor!

¡Nos ha engañado! -¿Engañado?

-¡Engatusado! -¡Nos han encachiflado!

-Esa palabra no existe, pero estoy de acuerdo contigo.

Nunca se cambiará de calzoncillos. -Masticará burbujas de ballenas.

-Seguro que su madre le compró ese sombrero. Si ese impostor...

...quiere una burger Cangreburger, entonces le daremos una.

Ahora estás bailando con el Cangrejo; únete a mí...

...o estás despedido. -No me parece correcto.

Pero sienta tan bien. Rábanos de caballito de mar,...

...la cosa más asquerosa del océano.

-Espera, tengo un frasco de pedazos de uñas de los pies en mi oficina.

-¡Se me ha caído al váter!

-Péscala, yo la secaré con mis calcetines del gimnasio.

Ésta es la burger Cangreburger más diabólica que se haya hecho.

-¡Yo la llamo la burger asquerosa! (RÍEN)

-¡Dense prisa con esa burger!

-Que aproveche, señor.

-Hola, deliciosa, ven con papá.

¡Ay!

-Escucha, se la ha comido. Mira cómo se atraganta.

(RÍEN)

Mira cómo sufre.

(RÍEN)

¿Has visto eso? ¡Oh, Dios, vaya cara!

(RÍEN)

(TV) "Interrumpimos sus risas para darles una noticia:...

...el inspector falso ha sido detenido. Ésta es su fotografía.

Si un inspector de sanidad va a su restaurante y no es...

...este tipo, es de verdad." -Qué alivio, señor Cangrejo.

Estoy seguro de que ese señor lo entenderá si se lo explicamos.

Después podremos reírnos todos. -No creo que él se ría, chico.

-¿Por qué, señor? -Porque esa burger le ha matado.

(GRITAN)

(GRITAN)

-¿Qué vamos a hacer? -¿Qué es eso de "vamos"?

Tú le diste la burger contaminada, me parece que estás solo en esto.

-Usted me dijo que se la diera. -Podrías haberme disuadido.

-Tiene razón, señor Cangrejo, soy culpable.

No sobreviviré en prisión, fregarán el suelo conmigo.

-Tranquilízate. Deshagámonos del cuerpo antes de que lo vean.

Hay que llevarlo fuera y enterrarlo.

-¡Qué asco, gérmenes! Está repugnante y cadavérico.

-Nos hemos alejado suficiente, ahora, empieza a cavar.

-Sí, señor.

-¿Qué es lo que pasa ahí abajo? -Hay una piedra grande en medio.

-Quítala y sigue cavando. -Sí, señor.

-¿Dónde...?

-Algo no está bien. -¿A qué se refiere, señor Cangrejo?

-Su cabeza sobresale. -Pensé que podría necesitar...

...algo de aire. -Allí donde va no necesita aire.

-¿No deberíamos decir unas palabras?

-Era el orgullo de todos los inspectores de sanidad...

(LLORA) -¡Qué hombre tan valiente! Ha muerto cumpliendo con su deber.

¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? -Escucha, percebe, nadie,...

...y quiero decir nadie, debe saber nunca nada de esto.

Sería tu fin, sería mi fin, y lo peor de todo, sería mi fin.

-Quédense donde están, vamos a tener que arrestarles.

-Soy demasiado joven... -¿Cuáles son los cargos?

-No estar en el Krustáceo Krujiente para hacer...

...unas burgers Cangreburgers. (RÍEN)

-Ríete, chico.

-Metan esa pala en el maletero y les llevaremos de vuelta.

(RÍE) -¡Ay!

-Bob Esponja, escucha atentamente, nos van a llevar de vuelta...

...al Krustáceo Krujiente, necesito que permanezcas tranquilo...

...y no pierdas el control. -¿Puedo perder el control ahora?

-¿Por qué?

(AMBOS) ¡Ah!

-Ponlo en el maletero. yo entretendré a los polis.

-¿Qué pasa ahí atrás? -Neptuno, fuera.

-Deje que salga... -No.

Es demasiado orgulloso como para aceptar...

-Muy bien. Todo listo aquí atrás.

No hay nada inusual en llevar una pala en la cabina. (RÍE)

-Todo listo.

-¿Está bien, amigo? -Se marea en los coches.

-Nos pondremos el cinturón y conduciré con suavidad.

(Sirena)

-Escucha, cuando lleguemos al Krustáceo Crujiente,...

...quiero que cojas esa pala y te la lleves a la puerta trasera.

Guárdala en el congelador. ¿Entendido?

-Entendido, señor Cangrejo, pero ¿qué quiere que haga con el...?

-Los cubitos de hielo lo mismo, los guardas en el congelador.

(RÍE)

-Oh, caramba, esto es un desastre.

La puerta trasera está cerrada. ¿Qué voy a hacer?

(RÍEN)

-Hola, Bob Esponja,...

...pensaba que estabas atrás encargándote de esa pala.

-Bueno, la puerta trasera estaba cerrada, así que...

He tenido que venir por aquí. Voy a poner mi sombrero en el congelador.

-Muy bien, Bob Esponja. -¿Está bien ese chico?

Actúa de una forma un poco rara. -¿Rara? Es un verdadero genio,...

...sabe cómo hacer que la gente se desternille de risa.

Siempre con lo mismo, no hay forma de que deje de hacer bromas. (RÍE)

Déjalo ya o me vas a matar de la risa.

Oh, casi olvido de que hoy es la noche de la registradora abierta.

Los dos primeros clientes se llevan el dinero de la caja.

-Anule esas burgers, dos tipos estaban enterrando un cadáver...

...en la calle Tumba Poco Profunda. -Yo quiero un refresco.

-Tome. Es un placer servir a los chicos de azul.

Ahora adiós. -Oh, no tiene hielo.

-¿Hielo? ¿Hielo? Quiere hielo. Eso es lo que quiere, hielo.

-La oscura tarea que me encargó está hecha.

-Iré yo. En el congelador, ¿no?

-No hay hielo. Nunca ha habido nada de hielo. El hielo es sólo un mito.

-Hágase a un lado. Actúan como si hubieran cometido un asesinato.

-Vale. Lo confieso. Lo mató Bob Esponja.

-¿Qué? No me eche la culpa a mí. -Estaba loco, fuera de control.

Me hubiera matado a mí también. -Fue idea suya.

-Arréstenle, está loco. -Se pone rulos para dormir.

-Espere, no es lo que piensa. -¿De qué hablan los dos?

-Matamos al inspector de sanidad, le enterramos y, después,...

...guardamos su cuerpo en el congelador.

-¿Se refiere aquí dentro?

-Está vacío.

-¿Es esto algún tipo de broma? -Sí. Una broma.

(RÍE)

-A lo mejor se ha convertido en un zombi y se ha ido.

-¡Oh!

-¡Ah! ¡Es el zombi!

-La bahía. -Toma ésa, zombi.

-Yo tomaré el relevo. Muérete, zombi.

-Buen trabajo, agente Nancy. Ese tipo no es un zombi,...

...es sólo un vulgar inspector de sanidad.

-Sí. Y antes de que vuelvan a pegarme, quisiera entregarles esto.

-Eh, señor Cangrejo, mire, hemos pasado la inspección.

(TODOS) ¡Hurra!

-Vengan todos. Burger Cangreburgers a mitad de precio. Bueno, no.

-Vaya, me gustaría tomar una burger Cangreburger.

"Bueno, ésta es la historia. Sí, son todos idiotas, ¿verdad?"

LA CAJA TONTA

-¿Ves algo ya, Patricio? -Necesito las gafas.

Es la furgoneta de Correos.

(AMBOS) ¡Nuestro paquete!

-No me había dado cuenta de que era el día del tonto saltarín feliz.

-¿Bob Esponja? -Soy yo.

-Vaya, es una caja muy grande.

-Gracias. -Bob Esponja,...

...¿cuándo dejamos de saltar? -30 segundos más, Patricio.

-Seguro que pidió un suministro de jabón de burbujas para siempre.

(RÍE)

-¡Iah!

-¿Eh? Una televisión nueva.

-Con calma, con calma. Sí.

-¡Yupi! Bien. -¡Yupi! ¡Sí!

-Pensaba que no podíais ser más estúpidos. Dejad que me aclare.

¿Habéis pedido una televisión de pantalla gigante sólo....

...para poder jugar con la caja? -Muy listo.

-Pensaba que no funcionaría. -Es un buen plan.

Esperad, hay algo que quería preguntaros. Era... ¿qué era?

Era... Ah, sí. ¿No tenéis ni pizca de cerebro vosotros dos, eh?

-Calamardo, no necesitamos la televisión.

No mientras tengamos nuestra imaginación.

-¡Guau! Nunca he pensado en ello de ese modo. Eso sí que está bien.

¿Puedo quedarme con tu tele? -Con la imaginación...

Puedo ser todo lo que quiera. Un pirata.

Un futbolista.

-Una estrella de mar.

-Ya eres una estrella de mar. -¿Lo ves? Funciona.

Inténtalo tú. -Vale, veamos...

Me estoy imaginando a mí mismo viendo la televisión y...

Ahí está. ¿Puedo quedármela? -Claro, Calamardo.

Bueno, Calamardo, pero si cambias de idea, estaremos en la caja.

-Juguemos a la aventura de la escalada de la montaña.

-¡Vamos allá!

Guantes. -Listos.

-Gorros. -Listos.

-Ropa interior. -Lista.

-Sube y asegura esta cuerda. -Hecho.

-Patricio, estás subiendo demasiado.

-Espero que le hagan agujeros para respirar.

-Tómatelo con calma, Patricio, tienes que aclimatarte.

-Me lo tomaré con calma cuando esté muerto.

Estoy dándole la mano a Neptuno. ¡Ah, excelente! (RÍE)

-¿Dónde está el mando?

-Soy el rey lagarto.

-Patricio, creo que deberíamos bajar la voz.

¡Podríamos provocar una avalancha! -¿Qué?

-He dicho que creo que deberíamos bajar la voz por si hay avalancha.

-¿Qué, que deberíamos bajar? -Idiotas.

-¡La voz! -¿Os queréis callar de una vez?

(Avalancha)

(GRITAN)

Que me caigo.

¡Ah, cuidado, cuidado!

(GRITAN)

(LLORA)

-Bob esponja. ¡Ah!

(Avalancha)

-¡Agárrame! -Aguarda, el helicóptero ya viene.

-Bob, tengo las piernas congeladas. Deberás cortármelas con una sierra.

-No puedo. -¿Por qué no?

-Porque ya me he cortado los brazos.

-¡No!

-¿Qué es lo que...? ¿Cómo hacíais esos ruidos?

-¿Qué ruidos, Calamardo? -Yo sólo oía nuestras risas.

-Esos efectos de sonido, la avalancha...

-Y la segunda avalancha. -Olvídalo.

No sé por qué estoy perdiendo el tiempo cuando podría estar..

...viendo mi televisión nueva.

(Avión)

-¡Escaladores, por favor, aguantad! ¡Las sierras están de camino!

-¡Bien! -¡Bien!

-¿Cómo estáis haciendo esos ruidos? -Establecemos el campamento base...

...a unos 15.000 pies. -¿Cómo hacéis esos ruidos?

-Es fácil, sólo necesitas una caja. -Y la imaginación.

-¿Intentáis decir que yo no tengo? Tengo más imaginación...

...en un tentáculo que vosotros en todo el cuerpo.

-Eso está muy bien, ahora sólo necesitas una caja.

-Ahora verán.

Tiene que haber una por aquí. Esta caja de sombreros servirá.

¿Qué hace esto aquí todavía?

(Sirenas)

-Atención, le tenemos rodeados, salga con las manos en alto.

-¿Qué es lo que quieren? ¿Qué he hecho?

Habré violado una ley nueva contra el pateo de cajas.

No pasa nada, no lo volveré a hacer.

-¡Nunca me cogeréis vivo! -¡No, no lo hagas!

-¡Bien, otra caja!

-Tengo que relajarme. A lo mejor puedo olvidar sus juegos...

...con un poco de televisión.

(TV) "Es aquí donde las cajas alcanzan la etapa final."

"La ecuación viene ilustrada por esta caja."

"-No he podido comprarte un regalo, por eso te traigo esta caja.

-Es lo mismo que te traigo yo."

-¿No hay nada que no trate sobre esas malditas cajas?

"Bienvenidos al campeonato de boxeo."

-Supongo que esto estará bien, al menos no veo cajas.

Abandono.

-Tres, dos, uno... ¡Ignición!

(Motor de un cohete)

-¿Cómo están haciendo eso? Ha sido el lanzamiento espacial...

...más realista que he oído nunca. Debe haber una explicación. Piensa.

-¡Calamardo es tan tonto!

(RÍEN)

-Se están riendo de mí.

¿Dónde está? -Aquí.

-¿El qué, Calamardo? -¡No me vengas con ésas!

¿Dónde está el casete? -No tenemos ningún casete.

-No me vengas con ésas. -No tenemos.

-Tenemos la caja de un casete. -Hacedme sitio, voy a entrar.

-Bienvenido a bordo, Calamardo. Acabas de subir...

...al gran buque Imaginación.

Donde nuestro único destino es la aventura fantástica.

¿Dónde quieres ir primero? -No os preocupéis,...

...sólo estoy aquí para observar. -Calamardo, ¿no lo ves?

Esperar y observar, de eso no trata la caja.

Trata de imaginación.

-¡Vale! Llevadme a la isla de los piratas robot.

Quiero pelearme con cowboys, hacedlo ya, para que pueda...

...volver rápido a ver la tele. -De acuerdo, Calamardo.

A la isla de los piratas robot.

(IMITA A UN ROBOT)

-Hola, amigo. Pasearás por la tabla por eso.

(RÍEN) -¡La tabla!

-¿No se va a poner en marcha esta cosa?

Si no queréis enseñármelo, no importa. Tengo mejores cosas...

...que hacer que preguntarme cómo funciona esta cosa.

¿Cómo hacen para que funcione? Tiene que haber un botón secreto.

Escucha eso.

(Gritos y espadas)

Suena como la isla de los piratas robot. ¡Piensa, Calamardo, piensa!

Ya lo tengo. Cuando se vayan a la cama, me meteré allí...

...y encontraré ese botón. Esperaré toda la noche si es necesario.

(Fuegos artificiales)

-Necesito dormir para recargar mis tanques de imaginación.

-No puedo creer que los piratas vencieran a los robots.

-Hasta mañana. -Buenas noches, Patricio.

-¿Qué es esto? "Esta placa es para conmemorar...

...a los piratas que dieron su vida contra la amenaza robot..."

¡Tengo que encontrar ese botón! En algún sitio tiene que estar.

Tiene que estar por aquí. ¡No veo nada, sólo una caja vacía!

A lo mejor es su imaginación. ¡Vamos, Calamardo! ¿Qué dices?

¿Crees que si te sientas aquí y haces que conduces un coche...

...vas a empezar a oír el motor? Todo lo que tienes que...

(Motor de un coche)

¿Qué?

¡Funciona, no me lo puedo creer!

¡Esto sí que es divertido!

¡Es lo mejor! ¡Uh!

¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡Es lo más divertido!

-Escucha, Gary, Calamardo consiguió que la caja funcione.

¡Es genial!

-Sólo dos vueltas más para la línea de meta.

¡Voy el primero, fuera de mi camino, casi he llegado!

(RÍE) ¡La victoria es mía!

¡Oh!

-Nuestra caja ha desaparecido. -¡Oh, vaya!