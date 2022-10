El cangre-yeti

"EL CANGREYETI"

(Música)

Calamardo. ¿Qué? ¿Tiene algún problema?

Mi problema es que no estás trabajando,

lo que significa que estoy perdiendo dinero.

Lo que significa que vas a perder tu trabajo.

Recuérdemelo otra vez, ¿eso es bueno o malo?

Lo digo en serio, Calamardo.

Ocúpate de la caja registradora. ¿Para qué cliente?

Te entiendo, pero aún así no te pago

para que sueñes con los angelitos, haz algo.

Coge una fregona, una escoba, un limpiaventanas,

incluso una espátula. De eso se encarga Bob Esponja.

(Música)

Motas de polvo en las ventanas, no se preocupe, yo me encargo.

(Música)

Creo que así está mejor, creo que los platos ya se han remojado.

(Música)

Lo perfecto de lo que decía, mantente ocupado.

Yo estaba ocupado intentando olvidar este lugar hasta que me despertó.

Como quieras, Calamardo.

Ya que no te molestas en tomar la iniciativa por ti mismo,

está claro que debo encargarte tareas.

Señor Calamardo, frote las paredes del Crustáceo Crujiente

hasta que reluzcan. Ya está hecho, señor.

(Música)

Muy bien hecho, chico, pero estoy intentando encargar

una tarea a Calamardo.

Bueno, hay que limpiar el conducto de humos.

Una idea excelente, Bob Esponja.

Calamardo, me gustaría que limpiase Hecho, señor.

Bonitas condiciones de trabajo, pero no, gracias.

¿Eso es todo? Igual prefieres restregar debajo de las mesas

para quitar los chicles. ¿Un empleado del restaurante

quitando chicle mascado? Eso está en contra

de las normas de sanidad. No si llevas guantes.

¿Le importa que le lleve esto a Patricio, señor Cangrejo?

Creo que Bob Esponja está familiarizado

con las tareas del Crustáceo Crujiente.

Lo que te deja a ti los trabajos extra

como limpiarme los zapatos.

Lo siento, no me queda betún. Pero a mí sí.

(Música)

Escucha, Calamardo, sea como sea conseguiré que trabajes

un día entero. No me importa lo que quiera.

No lo haré.

Vale, genial, si te niegas a trabajar,

entonces no puedo hacerme responsable.

¿Responsable de qué, señor?

(Música)

De una visita del Cangreyeti.

¿El Cangreyeti? Sí, todo el mundo

ha oído hablar del abominable Cangreyeti.

Tiene un largo pelaje blanco, sus abdominales perfectos,

y sus dientes rechinadores.

Todo el mundo sabe que sólo sale de su cueva de la montaña

para comerse a sus empleados.

Sí, su olor lo atrae, puede oler tu tufo

a cientos y cientos kilómetros de distancia.

(GRITA)

¿De qué me preocupo? Soy una esponja trabajadora y muy motivada.

Sí, pero eso no cambia nada, porque tu cercanía

a la pereza de Calamardo hará que te coma.

(GRITA)

Calamardo y yo somos como hermanos.

No mientas. Dejarás eso

cuando la gran fiera peluda venga a comerte.

(RÍE)

Sí, ahora escuchad.

El jefe cangrejo va a irse un minuto,

pero quiero que esta colada esté hecha antes que regrese.

El Cangreyeti olerá nuestra pereza y nos comerá.

Exactamente, hasta luego. Anda ya.

Calamardo, ¿qué estás haciendo? Tu falta de trabajo desprende olor.

¿Estás seguro de que no es esto? Si el Cangreyeti se entera de esto,

ya sabes, nos comerá. Oh, vamos, Bob Esponja,

la historia del Cangreyeti es un disparate de principio a fin.

Calamardo, el señor Cangrejo nunca se inventaría algo así.

Puedes creer las sandeces que tú quieras,

pero siempre lejos de mí, ahora vete a lavar

la ropa interior del señor Cangrejo.

Como quieras, Calamardo.

(Música)

Cualquier cosa para mantener alejado al Cangreyeti.

(Música)

"Entonces y por pura casualidad".

(Música)

"Fondo de Bikini, 517 habitantes".

(Música)

"El armario de la abuela, rebajas".

(Música)

Déjanos salir, bestia peluda, puedo encontrar mi propia comida.

-(GRITA)

(Música)

Buen día, señor, ¿listo para pedir?

Calamardo. ¿Qué? ¿Qué?

En la mesa siete hay un Cangreyeti, y está rastreando la pereza.

Claro que sí, buen disfraz, señor Cangrejo,

al menos llévelo al tinte o plánchelo.

(GRITA)

¿No se ha lavado los dientes hoy, no?

Por favor, no nos coma, no somos perezosos.

Yo sí que lo soy. Oh no, tengo que trabajar el doble

para compensar la pereza de Calamardo.

(Música)

Una mesa coja, no puedo consentirlo.

(Música)

Así, perfecto.

No, hay que rellenar el bote de mostaza.

(Música)

Sí, sí, estoy ocupado, organizo las especias por colores.

(Música)

Ya que estoy aquí, volveré a limpiar las trampillas de grasa.

No soy perezoso, no me coma.

Lo siento, señor Cangreyeti.

Casi lo siento por el pequeño Bob.

¿Te importa? Perdón, estoy fregando el techo.

Espero que esté contento, le está volviendo loco.

Claro, si no trabajo me comerá, me da igual.

(Música)

La sección de casa y jardín no.

Bob Esponja. Sólo comprobaba que los remates

estaban bien soldados.

Bob Esponja, hoy no tenemos clientes,

por lo tanto, no tenemos nada que hacer

a pesar de lo que este payaso quiere que hagas.

Calamardo, podría oírte. No te preocupes, Cangreyeti.

Tenemos muchísimo que hacer, puedo reponer el papel higiénico

y redecorar el despacho del Señor Cangrejo

y hacer figuritas con las servilletas.

Hacer punto, lavar el jabón, lijar la parrilla,

lavar por dentro las paredes.

Aspirar todas las partículas de polvo.

Estás ido, Bob Esponja. ¿Ido?

Qué tontería más grande.

Creo que ya he acabado las tiras cómicas.

Calamardo, tenías razón, no hay más trabajo que hacer.

Lo he hecho todo.

Lo que significa que nos comerá. Es el colmo.

Estoy harto de esta patraña.

Aprovecharse de una mente simple metiéndole miedo.

Ni siquiera Bob Esponja se merece eso.

Le gusta asustar a los tontos, señor Cangrejo,

ya veremos si le gusta esto.

Yo también puedo hacer un disfraz convincente de Cangreyeti.

¿Lo ves?

Dos Cangreyetis.

(Música)

Quítese ese disfraz falso, señor Cangrejo.

No engañe a nadie. He vuelto, compañeros.

Lo siento, señor Cangrejo, estoy ocupado

intentando arrancarle esta máscara tan estúpida.

Calamardo. ¿Qué?

(GRITA)

(Música)

Vamos a hacer comida de Cangreyeti,

la culpa la tiene Calamardo. Amigos, ¿habéis oído eso?

¿Te refieres al sonido de mi propia carne chamuscada?

No, me refiero al sonido de un cliente enfadado.

No quiere comernos por perezosos, sino porque tiene hambre

Dejádmelo a mí, compañeros.

"Minicancreburger de emergencia".

(Música)

Estupendo, chico, le encanta.

Fíjate, es un cliente de pago.

Vuelva a visitarnos cuando quiera, señor Cangreyeti.

¿Qué hacéis los dos parados?