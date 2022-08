¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"CALAMARDO MÁS UNO"

(Música)

(TARAREA)

(Campana horno)

(Timbre)

Hola.

¿Qué estás haciendo?

Estoy ocupado.

¿Cómo de ocupado dirías que estás en una escala del ocho al nueve?

¡14!

Calamardo, aunque no sea matematólogo eso parece un montón...

¡Y lo es!

Entendido. Una encuesta rápida.

¿Estás ocupado ocupado o solo ocupado?

¿Qué significa ocupado ocupado? No, no, no, no me lo cuentes.

No me cuentes nada.

Ni siquiera me cuentes lo que estás haciendo aquí.

¡He encontrado una comba! Te dije que no me lo contaras.

Estás estropeando mi tarde perfecta.

Estoy pasando un rato muy bonito

con alguien muy muy muy importante para mí.

Oh, ¿quién es el afortu...?

Puntas de tostadas perfectamente doradas,

zumo de alga de burbujas...

brindo por mí.

(Timbre)

Oh, es ese bufón bobalicón. "Tienes un gran vocabulario".

Lo sé. "Indudablemente".

(ENFADADO) ¡Lárgate de aquí!

(SOLLOZA) Vale...

Espere, pensé que era otro idiota. No, creo que soy este idiota.

(Música)

¡Vaya! ¡Es... preciosa!

"Está cordialmente invitado al acontecimiento artístico

más espléndido y sofisticado de la temporada.

La inauguración de la galería Difteria".

Oh, he oído hablar de ella.

"La muestra más exclusiva de bellas artes de Fondo de Bikini.

Esta invitación es válida para la entrada de Calamardo Tentáculos y...

¿Calamardo Tentáculos plus one?".

Es "más uno".

¿Eh? ¿Por qué sigue aquí?

No es "plus one". Dice "más uno".

"Más uno", claro. ¿Cómo no? "Más uno", eso es. "Más uno". Sí.

¿Qué es "más uno"?

Cuando recibes una invitación a una fiesta, a veces pone "más uno",

para decirte que no importa que lleves a un amigo.

¿Es obligatorio? No. Podrías ir solo.

Pero todo el mundo se reiría de ti

porque pensaría que eres un fracasado sin amigos.

¿Qué? ¿Quieres que llame al supervisor

y le diga que estás aquí sin hacer nada?

(SOLLOZA)

"Necesitas encontrar a un amigo para que sea tu 'más uno'".

¿Alguien como yo? Me gustan las inauguraciones.

No, como tú no.

Vamos, comba, supongo que jugaremos solos.

Veamos... Amigos...

(TOSE)

Amigos... Amigos. Amigos. Amigos. Amigos. Amigos. Amigos. Amigos.

Ya... Me pregunto si aún tendré el recibo de esto.

Bah, no es para tanto, cualquiera puede hacer amigos antes de...

(SORPRENDIDO) ¡Esta noche!

Vamos a ver. Debe de haber alguien

que forme parte importante de tu vida, Calamardo.

¿A quién ves todos los días?

¿A quién conoces como la palma de tus ventosas?

(RÍE)

¡Por supuesto! ¡Es muy sencillo!

Bob Esponja, tengo que hacerte una pregunta...

¡Claro que iré a la inauguración contigo!

La pregunta no era esa. ¿En qué dirección se fue el cartero?

Dijo que tenía un paquete para la viuda Duncan. Creo que...

(Música)

Tiene que firmar aquí y eso es todo.

Eh, te encontré. ¡En la cara no!

¿Qué? ¿Qué estás...? (RÍE) Siempre has sido muy bromista.

¿Verdad..., cartero... amigo? ¿Verdad?

No soy ningún bromista. Más bien soy muy introvertido.

¡Me encantan los introvertidos

porque yo también soy muy introvertido!

(TODOS) ¡Bien!

¿En serio?

Sí. Apuesto a que tenemos mucho en común.

Oh, caramba, no lo sé, yo soy un tipo normal,

pero cuando no soy cartero me encanta ir a galerías de arte sofisticadas.

Igual que a mí. Y comer comida exquisita.

Oh, la comida exquisita es mi favorita.

Sobre todo cuando esa comida exquisita se puede extender...

(AMBOS) Sobre una punta de tostada.

(RÍEN)

Cuando pruebas las puntas de tostada no quieres las de otra clase.

Es verdad. Y si hay algo que detesto es...

A Bob Esponja El clarinete.

Claro, a mí qué... ¿Qué?

¿A qué maníaco podría gustarle el sonido del clarete?

Esa especie de aullido desgarrador, hueco y chirriante

de las mismas fosas de Gehenna.

Solo a un iluso engreído que no tiene otra cosa que hacer

que coger un clarinete y piensa: "Sí, esto es lo mío.

Voy a causar un gran dolor al mundo".

¿Verdad que sí, amigo?

¿Amigo?

Tonto, más que tonto. ¿Por qué tienes que ser tan tajante?

Lo único que consigues con tu honradez admirable,

aunque mordaz, es espantar a todo el mundo.

¿Cuándo llegará el momento de Norton?

¿Cuándo podrá Norton brillar en algo?

-Oh, Norton, yo siempre te he visto un brillo especial.

(Música)

Cuando piensas que conoces a alguien...

Oh, ¿a quién pretendes engañar? Este es tu destino.

Apuesto a que ni siquiera esta vieja lata sería mi amiga.

"Yo seré tu amiga". ¿Qué? ¿Quién habla?

Yo, Bob Esponja.

PROTEÍNAS EN POLVO

¿Bob Esponja? Sí, sigo aquí.

Tengo que preguntarte una cosa importante.

No tienes que preguntármelo tres veces.

¿Puedes decirle a Larry que quiero hablar con él?

Hombre, eso está hecho.

Dime, Calamardo, ¿de qué querías hablar?

Bueno, no es fácil expresarlo con palabras...

A mí me pasa lo mismo, amigo. ¿En serio?

Claro, pero nada te quita el serrín de la cabeza más rápido

que una vuelta en una moto acuática.

¿Has montado alguna vez en una de estas cositas?

No. Siempre me parecen un poco deportivas para mí.

Solo se vive una vez y, precisamente, tengo un casco extra.

¡Qué centollos!

(Música)

Somos un equipo estupendo. Y que lo digas.

Hace un rato conocí a un patán

que decía que no le gustaba la música del clarinete.

Eh, ¿qué estás diciendo?

Solo un grillado inconsciente criticaría la pasión de otro.

Tienes toda la razón, Lester. Soy Larry.

Da igual. Lo que importa es si quieres venir conmigo

a la inauguración de una galería esta noche.

Esas cosas no son lo mío, pero... por ti, seguro.

Solo tengo que pasar por mi piso para hacerme un batido de proteínas.

¿Qué? No necesitas ese potingue. Yo no lo llamaría potingue.

Los batidos de proteína me salvaron la vida, colega.

Anda ya. Es un timo.

No querrás ser uno de esos pánfilos sin cerebro

que van por ahí dándose humos de pura estupidez.

"Me encantan los batidos de proteínas.

Soy el pánfilo más ingenuo del planeta.

Dame mi estúpido batido de proteínas y..."

(GRUÑE)

Quiero decir...

¿Sigue en pie lo de esta noche? ¿Quedamos a las siete?

Supongo que seguimos solos tú y yo.

(JADEA)

¿Qué estás haciendo aquí?

Jugar a la comba arrastrada.

¿Quieres jugar? No.

Sostienes un extremo de la comba

y la arrastras como si fuera una serpiente de mar

que te persigue. Así. ¿Quieres jugar?

¡Sácame de aquí, Bob! Enseguida.

(GRITAN)

Gracias. Todo por un amigo.

¿Ami... Amigo?

¿Querrías ser mi "más uno"?

(Música)

Vamos, Bob Esponja.

Y aquí llega Calamardo Tentáculos

en lo que seguro que es una extravagante obra de arte en vivo

o la demostración más triste de soledad

de la que jamás he tenido el disgusto de informar.

Diría que me inclino más por la segunda opción.

¡La de la soledad!

"Tú siempre serás mi 'más uno'". Oh...

(Flashes)

"TRATAMIENTO EJECUTIVO"

(Música)

(Música)

Quieto ahí, polizonte. ¿Qué estás haciendo aquí?

He venido a almorzar. ¿Has traído dinero esta vez?

¡Sí!

¡Déjame verlo!

Sabe a dinero de verdad. Ponte a la cola.

Sí, señor.

Hola, ¿cómo está tratándote ese menú de tratamiento ejecutivo?

Porque cuadra con todos mis balances de mercados de hambre.

Balances...

Eso me recuerda algo que el otro día decía acerca de los negocios.

-Las ganancias de satisfacción de mi cuarto trimestre de almuerzos

están disparadas. (RÍEN)

-¡Me encanta su sabor!

-Ese negocio es el negocio del que hablaba.

-Uno no puede tener un negocio sin negocio, ¿verdad?

-Un comentario interesante, Mark. ¿Cómo está tu menú?

-Absolutamente espectacular.

Esta novedad del menú es un plan del negocio

que puedo respaldar.

-Créeme, este es un menú de lo más dinámico.

-Con unos niveles de proactividad

que se salen desde el punto de vista de negocio.

-Es muy atractivo para mi mercado.

-Eres un ejecutivo en el vertiginoso mundo de los negocios.

-Desde luego.

Esta gente usa palabras raras.

Sí, son la monda. ¿Qué quieres que te pida?

Creo que una de esas burguer cangreburguer de negocios

de los que todos hablan. Ah, un menú de ejecutivo.

¿Se llama así?

Es como el Sr. Cangrejo me obliga a llamarlo.

Pero en realidad es una burguer cangreburguer pero más cara.

Y Bob Esponja se pone otra corbata para hacerlas.

¡Vaya! ¡Tomaré siete!

Oh, lo siento, el menú de ejecutivo solo se sirve a los ejecutivos.

Lo siento mucho.

Es que nunca he tenido tantas ganas de algo en mi vida.

Desde esta mañana cuando quería un donut. Y estaba riquísimo.

Pero el donut se ha ido.

¡En donut se ha ido!

En primer lugar, aún tienes un buen trozo de donut en la cara.

De postre. ¿Dónde está mi menú de ejecutivo?

Te he dicho que solo es para ejecutivos

y tú, ni siquiera vas vestido como un ejecutivo. ¿No lo ves?

Sin embargo, podría venderte la corbata ejecutiva especial

de Crustáceo Crujiente por 10 .

¿Con la corbata podré pedir un menú de ejecutivo?

No. Con ella sola no. Pero si compras la corbata tamaño crustáceo

tendrás unas gafas ejecutivas por solo 10 más.

Si no lo hiciera sería tonto. Tienes la mitad de la razón.

Aquí tienes tus 20 . Aquí están tus gafas.

Gracias. Tomaré un menú de ejecutivo, gentelman.

¡Aquí está tu menú ejecutivo! Aquí lo tienes.

Hombre, parece ejecutivamente delicioso.

¡Carl, qué haces ahí parado en un momento como este?

Llegamos tarde a la gran reunión de tormenta de ideas.

¡Guárdame mi menú, Calamardo!

¡Es mío! ¡Solo mío! ¡Mi menú!

(RÍE) Lo guardaré aquí. Lo pondré en el archivo circular.

¿Cómo se te ocurre tirar un menú perfectamente vendible?

INDUSTRIAS DE NEGOCIO

(GRITA) ¡No!

(GRITA) No quiero.

(GRITA) ¡No!

(Música ascensor)

(GRITA) ¡No! ¡No!

(GRITA) ¡La 4-B no! Vaya,

parece que la sala de reuniones 4-B te va a poner muy alterado.

Y no es que te culpe, porque la sala de reuniones 4-B

es la más terrorífica de todo el edificio.

Aquí han despedido a más gente que todas las demás a las juntas.

(GRITA)

No, guarda eso para la gran reunión.

Aquí es donde se toman todas las mayores decisiones

y donde se cierran los mayores negocios.

Si pillasen a un impostor aquí...

¿Le darían un menú y lo mandarían a su casa?

No. Lo condenarían por espionaje industrial

y lo mandarían a la cárcel para siempre jamás.

Eh, ¿adónde vas?

Creo que se me ha olvidado regar mi manatí. Voy a...

Caballeros... Damas...

¿Dónde estoy? Exactamente. Me gustas, joven.

Que todo el mundo se aparte para que se siente a mi lado.

No pienso intimidarlo

con mi terrorífica esplendidez y mi proximidad.

Como este pequeño ejecutivo ha dicho de forma tan elocuente,

¿dónde estamos exactamente? -Señor, si mira esto,

creo que estará de acuerdo en que estamos perfectamente posicionados

para que nuestro marketing sea el número uno de todo el sector.

(TODOS) -Negocios, negocios...

-Necesito una respuesta directa, no un montón de gráficos absurdos.

¿Qué puedes darle un accionista decepcionado

para que esté más contento? Un menú.

(RÍEN)

-Vaya infeliz. Un menú.

Este tipo tiene menús en la cabeza.

Eso no es verdad.

(RÍEN)

Parad. Todos vosotros parad de una vez.

Es fácil reírse, mofarse y llenar de desprecio a un hombre

cuando oyes una idea que llama la atención por ser muy insólita.

Que todo el mundo pare y piense un minuto

acerca de lo que vuestro colega intenta decir...

Porque yo quiero ser el que le diga

que esa es la mayor tontería que he oído.

¿Y si tuviera un gráfico absurdo? Sí, quizá me haya apresurado.

Mire...

Definitivamente le has dado un nuevo significado a la palabra absurdo.

Oh, espere.

(RÍE)

Y aquí una casita con humo saliendo por la chimenea.

¿Lo ve ahora? (GRUÑE)

Creo que le gusta mi gráfico. Está sonriendo.

Sonríe así cuando está muy enfadado.

(TODOS) -Es verdad. Sonríe de oreja a oreja.

¿También pone las garras sobre la mesa así?

(GRUÑE) Sí.

No sé quien eres, pero más te vale no ser un impostor.

¿Sabes lo que les pasa a los impostores

en la sala de reuniones 4-B? Bueno, veamos... No me lo diga...

Sé que no son menús. No les dan menús... ¿Verdad?

Señor, se ha quedado sin pajita. (TODOS) Oh...

Tienes 18 oportunidades más de que demuestres lo que vales.

(Música)

Jenkins. -¿Sí, señor?

-Bigote. -Aquí tiene, señor.

(Continúa la música)

PASA UN DÍA DE NEGOCIOS

Y, para concluir, me gustaría entregar mi informe oficial.

(Música)

¿Sabes, chico? Aquí necesitamos a alguien como tú.

¿En serio? ¡Para despedirlo!

¿Seguro? Pues... Tengo una sorpresa para usted.

(TODOS) ¡No es Carl! No puede despedirme.

Yo no soy ningún ejecutivo.

Solo soy una estrella a la que le gustan los menús.

Así que, delante, enciérreme para siempre

por espionaje industrial si quiere, pero no antes de que haya hablado.

(Música)

CÁRCEL DE FONDO DE BIKINI

HAZ LO QUE TE MANDEN

Tienes una visita.

¿Quién es?

Hola, Patricio. Hola, Bob Esponja.

Me han contado que eres el encargado de la lavandería los jueves.

Qué bien. Sí... Sí...

Supongo que está bien. ¿Sabes en que te convierte eso?

No. ¡En ejecutivo!

Oye, espera, ¿eso es lo que creo que es?

Ajá. Un menú ejecutivo.

¡Ah! ¿Qué le ha pasado al prisionero 665-321?

ALARMA

(Alarma)

Vámonos a casa, Bob Esponja. Vale, ¿pero quién eres?

(RÍE)

(RÍE)

(RÍEN)