-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

CALAMARDO EN HUELGA

Contando mi dinero, más dulce que la miel.

Dinero esto, dinero aquello.

Los beneficios engordarán mi cartera. ¿Qué?

¡Tres dólares menos de beneficio que el mes pasado!

Tengo que apretar las cosas.

-Gracias por elegir el Krustáceo Krujiente, tome su cambio.

-Señor Calamardo. -¿Qué?

-¿Qué es esa tontería del cambio? -Por encima y por debajo,...

...agarro la punta, la paso alrededor y vuelta a casa.

-Bob, no te pago para que juegues a vestirte.

Respira en tu tiempo libre. No te pago para respirar.

-Si casi no nos paga. -¡Oh! Eso me recuerda...

...que tengo algo para vosotros.

-Sí, nuestra mísera retribución.

El dulce olor de la paga.

-¡Oh, perdón! Es mi ropa limpia. Aquí tienes tu cheque.

Y aquí tienes el tuyo, Bob. -No puedo aceptar su dinero,...

...la parrilla es mi pasión. -¿Qué es esto?

¿Me hace pagarle por estar en la caja registradora?

¿Qué significa esto? ¿Ha perdido la cabeza?

-Voy a hacer unos cambios, cada vez que os vea holgazaneando,...

...os cobraré por perder el tiempo. -18, 19 y 20. Ya está.

Esto cubrirá todas mis tonterías. Y 50 centavos más...

...de cuando me até el zapato.

-¡Eh, Bob! ¿Qué estás haciendo? -Le estoy pagando lo que le debo.

-Pues yo no voy a darle nada y te sugiero que hagas lo mismo.

-¿Por qué? -Tenemos que unirnos y demandar...

...el respeto que nos merecemos por parte del jefe. Tú y yo...

...deberíamos ponernos en huelga. -¡Bien! ¡Tú y yo una huelga!

-Claro, te gusta trabajar, ¿verdad? -Sí.

-¿Y quieres seguir trabajando aquí? -Sí.

-Y esperas que te traten bien. -Sí.

-Entonces, vamos a la huelga. -¡Sí, una huelga!

¡Vamos a la huelga, vamos a la huelga...!

No sé lo que es, pero... ¡Vamos a la huelga!

Señor Cangrejo, Calamardo y yo vamos a convocar una huelga.

-¿Una huelga? -Sí.

-¿Vais a hacer pancartas? -Sí.

-¿Y mitines de protesta? -Sí.

-¿Y vais a pedir mi respeto? -¡Sí!

¡No!

¡No, Calamardo! No me dijiste que me iban a despedir.

Sin el Krustáceo Krujiente, yo...

¡Calamardo, podrías sujetarme! ¡Creo que voy a vomitar!

-Bob Esponja, buenas noticias. A mí también me han despedido.

Por eso tenemos que ir a la huelga.

No nos puede volver a tratar así.

Está en deuda con nosotros por todos los momentos que...

...hemos perdido en este montón de basura.

Se dará cuenta de que nos necesita. SE NECESITA AYUDANTE

-Somos trabajadores unidos y...

-Perdona.

-Haz lo que yo te diga y pronto volverás a tener...

...tu trabajo y algo más.

-¿Algo más?

-Bob Esponja, escucha, voy a enseñarte a hacer una huelga.

Primero nos desharemos de los uniformes, porque son el símbolo...

...de nuestra opresión. Tira tu sombrero al suelo...

...y pisotéalo tantas veces como puedas.

Te toca, Bob Esponja.

Ésa es la idea, ahora tíralo al suelo.

-No puedo hacerlo, Calamardo, este sombrero es mi amigo,...

...nunca me ha oprimido. -Bob Esponja, eres patético.

Mira, yo he tirado mi sombrero. -¡Una confesión!

Piénselo mejor antes de tirar basura al suelo.

-Presta atención, ahora vamos a hacer pancartas.

Esto es importante en una huelga. -¿Como ésta, Calamardo?

-Una valla no, bobo. Una pancarta. -¿Así?

-No. Esto es una pancarta. "El Krustáceo Krujiente desleal",...

...breve y al grano. -¿Qué tal ésta?

-Es "desleal", no "ferial".

-¿Dónde está el ferial?

-En el Krustáceo Krujiente. -¡Venid, vamos a la feria!

-¡El Krustáceo Krujiente desleal! ¡El señor Cangrejo es el mal!

¡De pie en su concesión, preparando su opresión!

-¿Qué significa eso? -Calamardo me dijo que lo gritara.

-Entonces tú debes ser el gran Bob Esponja.

-Sí. -Eres como una leyenda.

¿Me firmas la espumadera? -Lo que sea por...

...un aspirante a cocinero. ¿Vienes a ayudarnos?

-No, vengo a ocupar tu puesto. Gracias, amigo.

-¡Atención, Bob Esponja, eres un huelguista terrible!

Acabas de dejar que tu sustituto cruce el piquete sin decirle nada.

-Lo siento. ¿Pruebo otra vez? ADORO EL KRUSTÁCEO KRUJIENTE

-¡Olvida las pancartas! Tengo algo para ti.

Ponte allí. -¿Así, Calamardo?

-Un poco más a la derecha.

Más, más... perfecto.

¡Atención, habitantes de Fondo de Bikini,...

...os han mentido y engañado!

-¡Lo sabía!

-Los trabajadores no sufrirán más la avaricia del señor Cangrejo.

-¿De qué habla? -No lo sé, pero tiene un megáfono.

-Desmantelaremos la opresión a pedazos. Cortaré los cimientos...

....del negocio por la mitad, aunque nos cueste una eternidad.

-No sé de qué habla, pero suena convincente.

-Con vuestra ayuda, enviaremos...

...el martillo de la voluntad del pueblo,...

...a través de una ventana de la casa...

...de servidumbre del señor Cangrejo.

(TODOS) -¡Bien!

-Todo este apoyo me da hambre. -¡Chicos, vamos a por una...

...burger Cangreburger! -¡Sí!

-A nadie le importa el destino de los trabajadores...

...si pueden conseguir su gratificación.

-Ha sido un gran mitin, casi les haces comer de tus manos.

-Pero no lo han hecho,...

...estaban ocupados comiendo de las mías.

Ojalá hubieseis convocado la huelga antes. Gracias por atraer...

...a todos esos clientes con vuestros carteles y eslóganes.

-Muy bien, señor Cangrejo, ha llegado demasiado lejos.

Puede meterse conmigo, pero Calamardo es un gran líder.

Somos trabajadores unidos, estamos hartos de su avaricia...

...y vamos a serrar sus mesas y a aplastar cosas con el martillo.

Y vamos... Vamos... Calamardo, ¿cómo era la otra parte?

-Desmantelar su establecimiento. -Sí, eso también.

Y Calamardo y yo vamos a seguir con la huelga hasta que recibamos...

...nuestro merecido, aunque sea para siempre.

¡Para siempre! ¡Para siempre!

¡Para siempre!

¡Para siempre!

-De huelga con Bob Esponja para... Para siempre...

KRUSTÁCEO AÚN DESLEAL

-Aguanta, el viejo Cangrejo se dará por vencido cualquier día.

Calamardo. Calamardo.

Calamardo. Calamardo.

Calamardo. Calamardo.

-¡Ah!

Tengo que rogarle al señor Cangrejo que me devuelva el trabajo...

...para que pueda acabar con esta pesadilla. ¡Ah!

-Buenas noches, señor Calamardo. Pasaba por el vecindario y...

Pensé en pasarme para... ¡Rogarle que vuelva al trabajo!

El Krustáceo Krujiente está en la ruina, estoy perdido sin usted...

...y el pequeño amarillo. Los adolescentes que contraté...

...me están arruinando y no me dejan en paz.

(LOS TRES) -¡Bien, señor Cangrejo! -¿Ve a lo que me refiero?

Calamardo, por favor, tiene que volver.

-¿Nos dará todo lo que queramos? -Sí, cualquier cosa.

¿Qué me dice, señor Calamardo? -Su historia me rompe el corazón.

¿Por qué no damos un paseo y hablamos de mis condiciones?

-Tengo un mal presentimiento en el fondo de la cartera.

EN HUELGA

(Música)

-Estar de huelga con Calamardo es genial,...

...sus palabras aún me zumban en la cabeza como una medusa enfadada.

Tiene razón, no puedo quedarme sentado, es hora de actuar.

Devolveré al trabajador a su merecida gloria.

Desmantelaré este establecimiento opresivo pedazo a pedazo.

Serraré las mesas de la tiranía por la mitad,...

...roeré los tobillos del gran negocio.

Calamardo se sentirá orgulloso.

-Calamardo, han sido unas negociaciones intensas.

-Me alegro de que lo haya entendido, señor Cangrejo.

-Ahora puedo despedir a esos adolescentes...

...y recobrar a mis dos chicos. -¿Eh?

-Bueno, le veo en el trabajo. (TARAREA UNA CANCIÓN)

(TARTAMUDEA) -Bob Esponja, ¿qué has hecho?

-Exactamente lo que dijiste, he desmantelado el establecimiento.

Ahora recobraremos nuestros trabajos.

(TARAREA UNA CANCIÓN)

-¡Calamardo! ¡Bob Esponja!

(AMBOS) -¿Sí, señor Cangrejo? -Aquí viene.

-Para pagar todos los daños que habéis ocasionado,...

...vais a trabajar para mí para siempre.

-¡Viva! La huelga funciona, hemos recuperado el trabajo...

...para siempre. Para siempre.

Para siempre.

UNA ETERNIDAD DESPUÉS

ARENITA, BOB ESPONJA Y EL GUSANO

"Otra noche tranquila en Fondo de Bikini.

Escuchen la tranquilidad tropical.

¡Oh, oh!"

(Bocados y eructos)

(SILBA)

(MAÚLLA)

-Es gratis.

Gracias.

Quédese el cambio.

¿Qué?

Lo vi, era grande y todo serpenteante.

Y se lo comía todo. -¡Es horrible!

-Era un gusano toro de Alaska.

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Se comió mi carretilla. -Se comió los deberes de mis hijos.

-¿Tengo que decirlo? -¿Cómo podemos protegernos?

-Ya lo tengo, compremos todos una burger Cangreburger.

(TODOS ABUCHEAN)

-Deberíamos llamar a mi sobrino. -Deberíamos cavar un foso.

-Deberíamos coger a Fondo de Bikini y empujarlo a otro sitio.

-Esa idea puede ser lo suficientemente loca...

¡Para matarnos a todos! (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Busquemos a alguien que luche contra él.

-Hay que ser tonto para luchar contra un gusano toro de Alaska.

(Ruido)

-¿Tienen servicio aquí? -En la parte de atrás.

-Gracias. -Yo atraparé al gusano.

Es decir, si no les importa pagar. -¡No!

No obtendrás un centavo de mí. ¡Nunca!

Prefiero que entre aquí ese gusano y os coma a todos vivos.

Perdón.

(RÍE) -No quiero vuestro dinero,...

...sólo estaba siguiendo la trama del momento.

(RÍE)

-Cogeré a ese bicho invertebrado por algo estrictamente personal.

Mirad, mi cola ha desaparecido.

Debe habérmela quitado mientras estaba de espaldas, el muy cobarde.

-¡Qué horror! -¿Qué hacemos?

-Voy a recuperar lo que es mío.

(TODOS) -¡Bien!

-¿Qué? Pero, Arenita, no sabes en lo que te estás metiendo,...

...estamos hablando de un gusano toro de Alaska.

-Bueno, no sé nada de Alaska, pero mira esto.

En Texas yo arreaba toros y arreaba gusanos.

En lo que a mí respecta, hacer ambas cosas ahorra cuerda.

Ahora buscaré al gusano. -Arenita, no sabes lo que es...

-No te preocupes, no tardaré. -¡Arenita!

-Bien por Arenita, hemos depositado toda nuestra confianza en ti.

Bien, ¿cuál era esa idea tuya? (GRITA)

-Espera, Arenita. -¿Vienes a mirar?

-No vayas. -¿Por qué no?

-Lo he visto, es grande, horrible y rosa.

-También el ombligo de Patricio y no me da miedo.

-Te machacará. -Soy de Texas,...

...lo que tú crees que es grande y lo que yo creo que es grande...

...son dos cosas muy diferentes. Y me ha quitado la cola,...

...eso no puedo perdonarlo. -Vale, pero...

¿Qué pasa si el gusano no te quitó la cola?

-¿Si no, quién la tiene? -Eh... Yo.

-¿Dónde? -En mi bolsillo.

-¿Y por qué no me lo has dicho? Dámela.

Venga.

Eso es un clip y un trozo de cuerda.

-No, es tu cola. -Bob Esponja...

-¿Cómo lo sabes? Siempre está detrás de ti.

Oh... No te vayas, no te vayas.

-¿Qué es lo que te pasa?

Ahora le daré a ese bicho sin patas su merecido y no hay nada...

...que puedas hacer para pararme. -¿Ah, no?

¿Y qué pasa si te digo...? (NO SE LE ENTIENDE)

-Debo admitir que eso me retiene un poco, pero aun así iré.

-Las colas están sobrevaloradas, vayamos a casa, olvídalo.

Tengo helado... Con nueces.

Arenita, soy tu papá y te prohíbo que vayas tras ese gusano,...

...vuelve aquí, jovencita. -Tú no eres mi papá.

-Si vas a por ese gusano, deberás pasar a través de mí.

¡Arenita, no!

No puedo permitírtelo, no dejaré que te mate.

Si le encuentras, te comerá.

-No existe modo de que un gusano de mar me coma, soy demasiado dura.

-No lo suficientemente dura,...

...no lo suficientemente dura. -Deja de preocuparte,...

...puedo cuidar de mí misma. Después de todo,...

...¿quién es la criatura más fuerte de Fondo de Bikini?

-Eres tú. -¿Y quién puso la...

...de kárate? -Tú.

-¿Y quién te salva a ti el trasero de la destrucción?

"Propiedad de Arenita". -Tú.

-Y por si no lo sabes,...

...también puedo manejar a ese gusano toro porque soy la mejor,...

...no hay nada lo suficientemente grande que yo no pueda atrapar.

-Vale. -Dilo.

-No hay casi nada... -Nada.

-No hay nada lo suficientemente grande que tú no puedas atrapar,...

...pero... Pero... -¡No! ¡No!

-Pero... Pero... -No. No.

-Pero... Pero... -No. No.

Rastro de gusano.

Está en esa cueva. -¿Estás segura...?

-Por supuesto que sí, voy a entrar ahí,...

...y no saldré hasta que consiga un plato de estofado de gusano.

-Ay...

-Ajá, ahí estás, canalla, ladrón de colas.

(GRITA)

Ya termino, Bob Esponja. -Eso no es...

(GRITA)

-No debería tardar mucho. -Eso no es...

(GRITA)

-Ya, ya estoy acabando. -¡Arenita!

-¡Lo tengo, Bob Esponja! (RÍE) -Arenita...

-Caramba, este bicho me ha plantado cara,...

...pero soy de Texas, y como puedes ver,...

...ningún gusano es contrincante para mí. He encontrado mi cola.

-Eso no es el gusano. -¿Perdona?

-Eso no es el gusano, es su lengua.

-Ay...

Ésta es la lengua,...

...y toda esa cosa... es... Ay, el gusano.

¡Sálvese quien pueda! (EL GUSANO GRITA)

-¿Cuál es el plan, Arenita? -Corre más rápido.

-Eso podría haberlo pensado yo. Espera, ¿yo tenía razón, no?

-No sé. -Es demasiado grande para ti.

-Ahora no. -Quiero oírlo.

-Hablaremos en otro momento. -Dilo.

-Bob Esponja... -Dilo.

-Vale, tenías razón, estaba equivocada.

¿Estás contento? -Lo sabía.

(EL GUSANO GRITA) (GRITAN)

-No, otra vez no.

-Arenita. -¿Qué?

-¿Qué hacemos ahora? (EL GUSANO GRITA)

-Ya lo tengo, ¿todavía tienes ese clip y esa cuerda?

-Ya lo he pensado, Arenita. Mira, es un colgante,...

...de esponja y de mejilla,...

...así podrán identificar nuestros cuerpos.

-No, tonto, ¿qué tal si salvamos el pellejo?

(EL GUSANO GRITA) (GRITAN)

-Esto es lo que yo llamo un rodeo, estaremos a salvo arriba.

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Lo conseguimos! -Nunca podrá salir de ahí.

-Hemos salvado a la ciudad. -Vamos a contarlo a todos.

(TODOS) -¡Empujad, empujad!

¡Bien!

-Ay...