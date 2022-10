Calamarbob y Tentaponja

CALAMAR BOB TENTAPONJA

(Clarinete)

(TODOS APLAUDEN Y GRITAN)

(RÍE)

(Despertador)

-Muy bien, muy bien.

Es hora de otro espantoso día de trabajo.

Espera ahí, precioso.

(Clarinete)

Tu estrella brillará en el recital de clarinete de mañana. (RÍE)

-Es hora de otro glorioso día de trabajo.

(Clarinete)

Hola, buenos días, Calamardo.

¿No es una mañana preciosa? ¿Por qué tocas el clarinete...

...camino del trabajo? -Estoy ensayando para mi recital.

Pronto, todo Fondo de Bikini reconocerá el gran talento...

...de Calamardo Tentáculos. Adiós, Bob Esponja.

-Nos vemos en el Krustáceo Krujiente.

Hola, Arenita, ¿qué es esto? -Es mi nuevo transportador...

...de materia. Puede mover cosas de un sitio a otro...

...en un abrir y cerrar de ojos. -Suena genial.

-Verás cómo funciona.

(Ruido de mando)

(Transportador)

-Guau.

¿Dónde ha ido?

-Justo donde pienses que debería estar.

-Uh.

-Llego tarde al trabajo. ¿Tu máquina podría trasladarme...

...al Krustáceo Krujiente?

-Siempre quise probar con un bicho. Claro, por qué no. Entra.

-¡Yuju!

-Agárrate fuerte. -Vaya, Arenita...

¡Ah!

-Bueno, aquí estoy otra vez. -Hola, Calamardo. (RÍE)

(Mando)

-¿Qué le pasa a esta cosa?

(AMBOS GRITAN)

¿Qué diablos? ¡Ah!

¡Ah! -Hola, Arenita.

-No estoy seguro de lo que es, pero me siento algo diferente.

-Sí, yo también. -Eh, ¿qué haces con mi mano?

¿Qué hago con tu mano? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Estamos mezclados!

¡Ay! Esto es horrible. Tengo mi recital de clarinete mañana.

-Ah, no es tan malo, Calamardo. Ahora podemos ser...

...los mejores amigos y hacerlo todo juntos.

Para siempre. -¡Ay! Arenita, ¿qué estás haciendo?

Tienes que separarnos. -Ojalá supiera cómo.

-Pues tienes que hacer algo. No puedo permanecer pegado a él.

-Me pregunto qué pasaría si intentara...

...volver a transportaros. -Sí, buena idea, hagámoslo.

-Bien, allá vamos.

(Transportador)

-Muy bien, niños, hoy es el cumpleaños de Pimy...

...y ya sabéis lo que significa. ¿Listo, Pimy?

(AMBOS) -Ah. (TODOS GRITAN)

-Enhorabuena, señora Smith, ha dado a luz a un niño sanísimo.

Aquí se lo traen. -¿Puedo verlo?

-Por supuesto. -¡Ah!

-Llevo enamorado de ti desde la primera vez...

...que te puse el ojo encima.

-Eh, cariño, ¿cómo te llamas?

(Bofetón)

-Es inútil, Arenita, seguimos igual.

-Pues es una pena.

¿Sabéis qué? Estaba trabajando en un nuevo invento,...

...pero aún está en el estado inicial.

-Intenta lo que sea. No puedo ir a mi concierto así.

-Continuaré trabajando en ello. Mientras tanto, mantened...

...las cabezas altas.

-Juntos para siempre. -Miseria.

Bob Esponja, ¿nadie te ha enseñado a llevar una bici?

-Tranquilo, yo conduciré. -¡Ay, ay!

¡Bob Esponja! ¡Auh, auh!

-Tengo que dejar la salsa picante.

(Choque)

-¿Qué diablos está pasando aquí? -Hola, señor Cangrejo.

-¿Qué hacéis vosotros dos? A trabajar.

-Si usted lo dice.

-Eh, ¿qué os ha pasado? No quiero saberlo.

Id a vuestro trabajo. -Sí, mi capitán.

-¿Tienes que ser siempre un bufón tan complaciente?

-Todo el mundo sabe que soy una esponja,...

...no me parezco a un bufón. -No tengo tiempo para esto.

Tengo que atender la caja. ¡Ay! ¿En qué puedo ayudarle?

-Quiero dos burgers Cangreburgers.

-Bob Esponja, dos burgers Cangreburgers.

-Dos burgers Cangreburgers marchando.

No alcanzo. -Bob Esponja,...

...¿por qué tardas tanto? -Lo siento, señor Cangrejo,...

...estoy en ello. -El tiempo es dinero, chico.

-El tiempo es dinero. ¡Ay! Hola, pan, por fin nos encontramos.

-¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! -Y, ahora,...

-Muy bien, se acabó.

No puedo permitir que me estropeéis el negocio.

No servís más que para estorbar.

Y no volváis hasta que hayáis resuelto este problema.

-Míralo por el lado bueno, Calamardo, al menos aún...

...nos tenemos el uno al otro. -Así es como nos metimos...

...en este aprieto, imbécil. Ahora, si me disculpas,...

...me gustaría tener un momento de paz.

(Clarinete)

-Guau, a rocanrolear, hermano.

-Arenita, dinos que has encontrado un modo de separarnos.

-Saludad al rayo separador molecular.

-Hola, rayo separador molecular. Bien, acabemos con esto.

Mi recital de clarinete es mañana por la noche.

-Bueno, es que aún no he acabado con ello.

-¿Cómo dices? -Aún estoy montándolo.

Como muy pronto estará para pasado mañana.

-¿Qué? ¿Pasado mañana? No, no. Tengo mi actuación mañana.

No puedo estar pegado a este monstruo amarillo.

Arenita, tienes que conseguirlo para antes del espectáculo.

-Bueno, eh, supongo que lo tendré listo antes de que salgas.

-¡Ay!

¡Ay!

Por supuesto.

Santo cielo. ¿Dónde estás, Arenita?

¡Arenita! No puedo hacerlo, no puedo salir ahí.

-Calamardo, es tu gran momento. La historia contará...

...que has sido una superestrella. -¿Superestrella?

-Sal ahí y ofréceles el mejor espectáculo...

...que hayan visto nunca. -Tienes razón, el espectáculo...

...debe continuar.

(MEGAFONÍA) "Damas y caballeros, el centro recreativo...

...de Fondo de Bikini se siente orgulloso...

...de presentarles a Calamardo Tentáculos."

(APLAUDEN)

(TODOS) -Oh.

(Clarinete)

-Cariño, tengo miedo.

(Clarinete)

(Murmullo)

-¡Ay! (TODOS) -Oh.

-Esto es una estafa.

-Ejem, hola.

-Oh, a rocanrolear, hermano, sí.

(Murmullo)

(APLAUDEN) -Vaya, les ha gustado.

(APLAUDEN) -Eso es, Calamardo.

-Están vitoreándome. Es el estrellato.

Así debe sentirse uno. Así debe verse uno.

Así debe sonar...

...y así debe oler.

Oh, esto es, sencillamente, intoxicante.

-Oh, sí, estáis ahí. Parece que he llegado justo a tiempo.

(AMBOS) -Arenita.

-Un disparo de este rayo separador molecular...

...y quedaréis separados. -No, no, espera, Arenita.

(Rayo)

(TODOS) -Oh. -Pues vaya.

-Al final iremos al teatro.

-Ah.

(Clarinete)

(Abucheos)

-Creo que voy a vomitar.

-Yo me largo de aquí.

-No, esperad, esperad.

-Yo no pienso volver aquí.

-Mi único momento de fama está perdido.

¿Eh? Tiene que haber algún modo de dar marcha atrás.

-No, Calamardo, es un dispositivo muy sensible.

-Calamardo, yo no...

(Rayo)

-Entonces, ¿cuál es el problema, señor Tentáculos?