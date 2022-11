La caja del conejito

"LA CAZA DEL CONEJITO"

(TARAREA)

Oh, soy el chef más ingenioso de esta casa.

Aquí tiene, señor, la especialidad de mi casa:

ensalada braseada a la Calamarda.

¡Oh, perdone "moi", le pido disculpas, "monsieur"!

Se me ha olvidado el perejil para la guarnición.

Oh, no te enfríes, querida delicia.

¡Ay, ay!

Típico, siempre se me olvida algo.

¡Un conejito de mar!

¡Ay!

¡Ay!

Es un bicho voraz. Está acabando con mi fantasía de chef francés.

¡Ay!

Ja, ja, no, que tengo muchas cosquillas.

Ja, ja, ja. Ay.

¡Mi braseado a la Calamarda!

Ay.

Je, je, je.

(J. Strauss "El Danubio azul")

¡Ah, le declaro la guerra a los conejitos!

¡Ah!

¡Voy a sepultar este conejo!

Ay. Je, je, je.

¡Ahí va!

¡Hala, esa es la berenjena más fea que he visto en mi vida!

No creo que a Calamardo le importe que pruebe una poquita.

Ven aquí.

¡Ay, ay, ay!

¡Ay, ay!

(Música alegre)

Je, je, je, va a caer directamente en mi trampa.

Ja, ja.

Ay, ay.

Hola, Control de Trampas,

tengo un conejito acorralado en mi jardín,

necesito ayuda.

¿Tenía que atraparlo así de fácil?

¡Exijo la liberación de esta pobre criatura del bosque!

Que sepa que él también tiene derechos.

Esto no es asunto tuyo, Bob Esponja, date el piro.

¿Lo quiere? Quédeselo.

Me ahorra el viaje a la incineradora.

¡Hurra!

"FELIZ"

Te lo advierto, Bob Esponja,

aleja ese inmundo animal de mi vida si no quieres...

¡Verdura!

Es lo que te gusta, ¿verdad, conejito?

Vemos qué tenemos en la nevera.

Huy, no me quedan verduras, pero tengo algo aun mejor,

la comidita de Gary. Bien.

¿Le gusta a mi conejín su comidita?

No te gusta la comida de Gary, lo entiendo.

¡Te conseguiré verduritas! Enseguida vuelvo.

¡Conejín, tengo una sorpresa para...!

¡Ah!

Tengo que asegurar toda la casa contra dentelladas.

La salsa picante servirá.

Ji, ji, ji.

¿Eh? ¡No, no, no!

¡Extintor!

¡Mis cómics! ¡Hiya!

¡Tengo que librarme de toda la salsa picante!

¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

Vamos a ver, agua, dentro.

Cama elástica, dentro.

Afilador de dientes de conejo, dentro.

Una máquina de sumar para multiplicar.

Ja, ja, dentro por tres.

Ahora el conejito estará encantado de quedarse en su jaula.

¡Ah!

No le gusta la jaula.

Comprobado.

¡No, no, conejito, no te metas ahí o te perderás!

Necesito mi cazamedusas, ¿dónde lo habré puesto?

Seguramente se me haya caído por aquí.

¡Ya lo tengo! ¡Hola!

Patricio, ¿te has caído entre los cojines otra vez?

No, Bob Esponja, me he caído entre los cojines.

Pero tengo una solución para tu problema conejil.

Me encanta cazar.

¡Ay, no, no! ¡Por favor, no!

¡No rompas eso, por favor!

¡Escucha, Patricio, se acabó la cacería!

Ya puedes salir.

No veo por dónde voy.

¿Cómo salgo de aquí? (LLORA)

Bob Esponja, ¿dónde estoy?

¡Quédate donde estás, Patricio, tengo una idea!

¡A la tienda de mascotas!

¡Gracias!

Patricio, he comprado otro conejito

para que el primero salga de su escondite.

¡Hurra!

(Música de tango)

No te muevas, Patricio, ya te veo.

Oh, gracias, amigo.

Ah, conejitos. Ja, ja.

Je, je, je.

Uno, dos.

¿Tres?

¡Más conejitos!

¡Bravo!

Oh, no.

Patricio, comienza la cacería.

(Música alegre)

¡Regresad, conejitos!

Esta es la última zanahoria.

"C'est la vie".

¡Un paso más y acabas horneado al asado!

Quiero decir, ¡asado al horno!

Oh... ¿Qué está pasando?

No te preocupes, Calamardo.

Sí, venimos a ayudarte.

¡Están creciendo!

¡Ay, ay, ay!

Control de Plagas... ¡Salvadme!

Ay...

¡Salid de mi casa!

Esto les hará salir.

Ay.

Siento lo de tu casa, Calamardo.

Sí, lo acabamos de saber.

Je, je, je.

¡Soy un conejito, soy un conejito!

¡Soy un conejito, soy un conejito! Claro, señor Calamardo.

Usted tranquilo. Soy un conejito.

¡Soy un conejito, soy un conejito!