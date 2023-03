¿Estáis listos, chicos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

-(GRITANDO) ¡Sí, capitán! -¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-Su cuerpo absorbe sin más.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (NIÑOS) Bob Esponja.

-Como los peces, puede flotar.

(NIÑOS) Bob Esponja. ¿Listos?

(TODOS) Bob Esponja.

Bob Esponja.

Bob Esponja.

-Bob Esponja ya llegó.

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja!

Flauta

BUFONES GRASIENTOS

"Y quería unas algas fritas".

Aaah...

Bob Esponja, marchando.

Burger carneburger doble con todo y una ración de algas fritas...

Calamardo, ¿de que tamaño son las algas?

-Aaah...

Medianas. Oído cocina.

¡Esto sí que es comida rápida!

¿A qué viene ese jaleo?

Bob Esponja, ¿qué pasa?

No estoy seguro, señor Cangrejo, estaba llevando un pedido

me resbalé caí en este charco de grasa y me he hecho daño.

¿Charco de grasa?

¿Qué es eso?

Eso es una trampa de grasa.

Hace tiempo que nadie ha limpiado la trampa.

Pues sí, Bob Esponja, pero es un trabajo duro.

Algo que solo harían dos voluntarios

sin cobrar nada extra.

¡Si!

No sale nada. Señor Cangrejo, ¿me deja?

Lo vi una vez en un peli.

Quizá, no le estaba haciendo bien.

Pues sí que funciona.

Nada como una noche bombeando grasa

para que te salga pelo en el pecho, ¿eh?

Ahora que ya hemos limpiado la trampa ¿qué deberíamos hacer

con toda la grasa que sobra?

Ponla ahí detrás.

Muy bien, salgamos de aquí.

Señor Cangrejo, ¿está seguro que esto es legal?

¿Legal? Sí, legal.

Canturrea

Pero ¿qué...?

Esto es lo más extraño en lo que me he resbalado y caído en mi vida.

¡Apesta!

Pero ¡sabe de maravilla!

Casi tengo una idea.

¡Oh, sí!

¡Sí que tengo una idea!

-"¡Palnkton!". -¡Ay, qué vida!

Tenemos un problema, Calamardo.

¿Y no se había dado cuenta?

Pankton lleva todo el día en su restaurante.

¿Eh? Debo averiguar qué es lo que trama.

¡Perdón, perdón!

¡Tengo prisa! Pero...

Pruebe las nuevas y deliciosas ceboburguer

de Plankton con sabor comestible.

Está claro que algo sospechoso está ocurriendo aquí.

Siguiente, cebocliente, por favor.

Bueno, bueno.

¡El señor Cangrejo!

¡Deja las formalidades para tu suegro!

¡Me has robado la fórmula, devuélvemelas!

Perdone por decepcionarle, pero yo no he hecho eso.

Estoy usando un regalo que alguien me dejó para mi comida.

¿Un regalo?

Fue como si hubiera recibido una visita de un hada.

Sea como sea, Plankton, hacen falta dos para bailar.

¿Qué?

Bob Esponja, déjalo todo.

Si yo no hago nada.

¡Tengo nuevas órdenes!

Fríe dos burgues cangreburgues por cada una que vendamos.

Una para la cangreburguer y la otra para la grasa.

Dejas caer la grasa de la segunda sobre la primera...

Ya tenemos una burguer cangreburguer de lujo con sabor extra.

Señor Cangrejo, no sabe que es muy poco sano comer con tanta grasa.

¿Poco sano? ¿No te lo han dicho nunca?

¿El qué?

Las preguntas son peligrosas y una carga para los demás.

¡Un poco más abajo!

¡Un poquito más!

¡Bien! ¡Vale, a la izquierda!

¡Ahora arriba! ¡Bien, espera!

¡Vale, vale, vale!

Señor Cangrejo, espero que todo este jaleo sea para algo más importante

que mi siesta matinal. Estaba colgando

un anuncio nuevo. Carnes cangreburgues

de lujo. Justo lo que el mundo necesita.

Un poco más arriba.

-¡Mira eso!

-¿Qué? -¡Ahí arriba!

-No veo nada. -A la derecha.

-Ya lo veo.

-Has puesto un anuncio nuevo.

Dice que tienen algo que se llama: burguer cangreburguer de lujo.

-¡Eso suena delicioso!

-¡Ya lo creo! ¡Voy a por una!

(TODOS) ¡Y yo!

Próximo cebocliente de la fila.

¡Hola!

¡Son deliciosas!

-¡Tienes razón! No sé qué las hará tan sabrosas.

-Bueno.

Sé lo que Cangrejo quiso decir

cuando me dijo que era un juego de dos.

Pero es más tanto de lo que piensa si cree que Plankton va a rendirse.

Chico, estoy lleno. -Y yo también.

Esa burguer estaba para chuparse los dedos.

Voy a por otra.

-¡Es un buen plan! -¿Qué dice ese cartel?

-Dice: nuevas ceboburguer extra con sabor cuatro veces más intenso.

Sabor cuatro veces más intenso, eso ya lo veremos.

¡No pares la plancha ni un segundo! ¡Crea tanta grasa como sea posible!

Nunca la apagaré,

pero si quiere puedo apagarla menos que eso.

No entiendo lo que...

¡Por todos los moluscos!

En el nombre de Neptuno, ¿qué es eso?

Perdón, señor, se me cayeron los panecillos

hace mucho en el tanque de grasa.

NUEVOS PANES ENRIQUECIDOS

¿Panes enriquecidos?

Tendrás que inventarte algo mejor

cuando la gente conozca mi última creación.

(MONITOR) "Mi escáner dice solo es miga quemada y grasienta".

-Tienes razón y tiene mucho sabor.

(TODO) ¡Crujientes y brillantes!

Bullicio

Menuda peste, señor Cangrejo.

¿Qué? ¿Esto no se tira por el retrete?

Es nuestra última novedad,

es grasa pura sobre un plato de papel.

Su sinceridad le honra.

NUEVA SOPIGRASA

Bob Esponja, lleva siete sopigrasa a la mesa tres.

Hay que satisfacerlos antes de que Plankton nos los robe.

¿Te vas a comer eso?

Tenía que ir a la mesa tres.

Vale.

¡Bob Esponja! ¡Sí, señor!

¿Quieres que la sopa vaya sola a la mesa tres?

Señor Cangrejo,

¿no se le ha ido de las manos este asunto de la grasa un poco?

¡Ja, ja, ja!

¿Sabes lo que pienso?

Deberías pensar en no pensar y volver al trabajo.

¡Tengo que probar las nuevas burguer cangreburgues crujientes y...!

¡Patricio!

¡No, mi mejor amigo también!

DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE FONDO BIKINI

¡No! ¡Alguien ha llamado al inspector de sanidad!

¡Oh, no!

¡Han llamado a Sanidad!

-¿Alguien ha llamado al inspector de sanidad?

Fui yo, señor,

solo quería decirle que... Bueno, es las últimas semanas Plankton

y el señor Cangrejo han estado alimentando

Han estado alimentando...

Han estado...

¿Qué pasa aquí?

Na... Na... Nada, inspector.

Han estado alimentando...

Ha sido una competición entre viejos...

Titubean

amigos.

Han estado dándoles grasa a la gente.

Sí, desde luego reconozco esta terrible peste.

Creí que uno de ustedes no se había duchado últimamente.

-Señor... Señor, para que conste, solo quería decir que...

fue idea suya, todo.

-¿De verdad?

Creo que se alegrará al saber

que clausuraré ambos restaurantes

hasta que ustedes lo limpien todo.

Buenos días.

Bueno, voy a darme un baño.

Esto fue todo, chicos, el fin de una era.

No es fin, señor Cangrejo.

¡Sí! A menos que encuentre una forma de chupar esta grasa.

¡Un momento! ¿Ha dicho chupar?

¡Qué importan las palabras!

¡Mucho!

Ronquidos

¿Eh?

¡Oh!

¡Ha sido un sueño!

No, señor Cangrejo, he chupado las sustancias

y ahora voy a librarme de ella de la forma correcta.

El crustáceo crujiente queda libre de grasa.

Patricio, ¡no!

¡Carne crujiente extra!

¡Para, para!

¡Vete, no!

¡Nooo!

MODELO ESPONJA

¡No eres nada!

¿Debo asustarme

de esa mugre, señor espejo?

¡He conocido cantinas más duras que tú!

Llegó la hora de ponerte en tu sitio.

¡Mejor ahora, espejo! Perdón por ser tan duro.

Ahora a atacar el suelo.

Señor Cangrejo ríe

¿Bromeas? Es un tesoro que tenemos que conservar.

Parece que el señor Cangrejo está alardeando de mí con sus socios.

Lleva mucho conmigo.

¡Es verdad!

Me temo que tendré que prescindir del pequeño.

¡Claro! ¡Tiene que... prescindir del pequeño!

¿Quién es el pequeño?

¡Ah! O soy yo o es Calamardo.

Soy más alto.

Se trata de ti, calamarcito.

No, deja de llamarme Calamarcín.

Me parece que Calamardo es más alto que yo.

¿Qué crees que haces?

Averiguar cuál de nosotros es el pequeño.

Y me parece que eres tú. Me temo que no.

¡Espera!

¡No hemos medido con mis piernas extendidas!

¡Regresa a la cocina!

¡Ya verás lo que le pasará al pequeño!

No estoy de broma, tendré que afrontar la realidad.

Afrontar el hecho de que soy el pequeño.

Van a prescindir de mí.

¿Te van a despedir?

¿Quieres decir que nunca más voy a trabajar contigo?

Adiós, crustáceo crujiente.

Adiós a la vida tal y como la conozco.

Deberé prescindir de él,

es demasiado grande para su jaula.

Vamos, pequeñín. Vuela libre, te extrañaré.

Maullidos

¡Qué importa, Gary!

¡He perdido la voluntad de vivir!

¡No podré continuar así!

Ruidos

Hola, Patricio.

Siento interrumpir tu ataque de autodesprecio.

Solo voy a tomar prestada tu nevera.

¿Qué le pasa a la tuya? Esta vacía.

Adelante, apártala de mi vista.

Ahora que no tengo con qué comprar comida no necesito una nevera.

No seas duro contigo mismo.

Al menos puedes comprarme comida a mí.

No puedo, Patricio, hoy he perdido el trabajo.

No podré comprar comida ni para mí ni para nadie.

¡Ah, no! ¿Y qué vas a hacer?

¡No lo se, no lo sé, no lo se!

Llevo mucho siendo cocinero, no sabré hacer otra cosa.

¡Lo entiendo, Bob Esponja!

Puedes hacer lo que yo.

¡Busca trabajo,

ponte la tele y abre un cartón de salchichas

líquidas!

Maullidos

¡Sí, Gary! Seguro que en la sección de anuncios hay ofertas de trabajo.

Estos anuncios parecen un poco pasado de fecha.

Conseguiré otros.

Ando que ando. No, no me gusta discutir.

¡Piloto acrobático! No tengo licencia de navegación.

¡Astronauta!

No me gusta.

¡Cajero de bancos! Es parecido a ser conocido.

20, 40, 60, 80,

90, 95 y 96.

¡Oído, cocina!

¿Cómo está?

¡Qué haces, chico!

¡Debía ser una pasa!

No una hamburguesa.

No valgo como carpintero.

Tengo que comenzar de cero,

con un trabajo que me parezca natura.

Algo que diga: este es un trabajo para una esponja.

¿Dónde podría conseguir ese trabajo?

No.

Pero ¡sí!

Deberías trabajar de cocinero en el Crustáceo Crujiente.

No puedo, Patricio, me despidieron de allí.

Tal vez deberías hablar con la esponja que tienes detrás.

Parece contenta.

Solo es un anuncio.

Búscate un trabajo como anuncio.

No es físicamente imposible,

pero podría presentarme a un casting como modelo.

Vale, como quieras.

¡Vaya!

¡Menudo montaje!

No sé, Patricio, tal vez sea un error.

Tal vez no tenga talento.

Claro que tienes talento,

pero ¿tienes la habilidad natural?

¿No hablamos de lo mismo?

Averígualo. ¡Un momento!

¡No puedo! ¿Y si no me presento al casting?

Le diré al señor Cangrejo que me vuelva a admitir.

¡Es muy tarde para eso! Cangrejo ya no te necesita.

¡No lo necesitas!

¡Ahora entra ahí y gánate comida!

Mi amigo quiere presentarse al casting para modelo de esponja.

Me gustaría presentarme,

pero si ya han elegido a una persona no pasa nada.

Ya tienen a alguien, mejor nos vamos.

¿Quieres hacer el casting? Pues lo harás.

Muéstrame lo que sabes.

Vale, allá va.

¡Patricio!

¡Basta, basta!

¡Deja de chirriar como un tren! Cambiemos.

Cuando pidas un deseo,

nunca sabes si el empeño

se verá recompensado

con un cubo bien colmado.

¡Basta! Gracias, ha sido suficiente.

¿Qué tal? ¡Horror!

He visto almejas con más talento que tú.

Como el papel requiere una esponja de verdad, el trabajo es tuyo.

Aquí tienes el guion. Rodamos mañana a las 10.

Llega pronto.

¡Una esponja puede triunfar en esta ciudad!

¡Voy a ser una estrella!

Aquí estoy con el nuevo rostro de la televisión,

el señor Bob Esponja.

A la audiencia quiere saber cómo te sientes al ser la última sensación.

¡Fantástico!

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!¡Bob Esponja!

¿Bob Esponja?

Oye, Bob Esponja, ¿has dicho algo? Claro que sí.

¡Estás viendo al nuevo rostro de la televisión!

¡Hurra! Tengo que ir a descansar.

Sí, para estar guapo.

Ante tienes a una nueva esponja, no te preocupes.

No olvidaré a todos los que me ayudaron.

Buenas tardes.

Lo que estaba diciendo, me gustaría agradecerle

mis humildes inicios.

¿A qué viene esto?

Será una de sus tonterías sin sentido.

Patricio, la próxima vez que me veas será en la televisión.

¡Ah, has vuelto!

Este día es muy importante.

Vamos a empezar.

Bob Esponja está aquí, señor.

Ya puedes entrar.

Estoy listo para mi primer plano.

Muy bien.

¡Quitarle los pantalones!

¡Ah!

¿Dónde está mi estrella?

Pero ¿qué pasa aquí?

¿Qué es esto?

En esta escena tienes que limpiar los suelos del baño.

Pero ¿dónde están mis productos de limpieza¿

¿No lo entiendes?

¡El producto eres tú!

¡Grabando!

-Anuncio: Nueva esponja. Toma uno.

-¡Y acción!

-¡Oh, no! Este baño es un desastre.

Consiga una limpieza rápida con la nueva esponja.

Las tareas en el hogar serán pan comido

con la nueva esponja. Probemos en el lavabo.

¡Fíjese qué brillo!

La nueva esponja puede con la mugre y la roña

más resistente. La nueva esponja también limpia la ducha.

¡Los azulejos quedan como nuevos!

Lo mejor es que la nueva esponja hace brillar cualquier retrete.

¡No puedo hacerlo!

-¡Corten!

Lo siento, creo que no estoy hecho para la interpretación.

Dijiste que eras un actor profesional.

Pues no lo soy.

Soy cocinero.

Eso es lo que soy y es lo que siempre seré.

Perdone la pérdida de tiempo.

¡Espera, espera!

¡Con cuidadito!

¡Señor Cangrejo!

¡Por favor, admítame de nuevo!

¡Le prometo hacerlo mejor!

¡Por favor!

Pero ¿dónde has estado?

Oí que le decía por teléfono que tenía que prescindir del pequeño,

no quiero que me despida.

Aquí tiene a este pequeño que no quiere irse.

Muy bien, no me libraré de ti,

Con una condición.