Eh... ¡Sí!

¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL BUEN NOMBRE DE CRUSTÁCEO CRUJIENTE"

¡Oh, ya te tengo!

Esa sí que es grande.

No creo haberla visto en el Crustáceo Crujiente.

Oye, Calamardo.

¡Oye, Calamardo! ¿Qué?

No he visto al Señor Cangrejo, ¿sabes dónde está?

Ni lo sé ni me importa.

¡Ay!

¡Por fin, Señor Cangrejo! ¿Dónde ha estado?

Realizando un estudio de mercado.

¿Dónde está Calamardo? Presente.

Seguidme.

¡Oh, vaya! Ha estado ocupado, Señor Cangrejo.

Fijaos en estas caras.

¿Habíais visto alguna en el Crustáceo Crujiente?

¡Esforzaos! Eh... No.

No, no.

No. No.

Tal vez. No.

Quizá. No.

No, no, no. No reconozco a ninguno.

¿Y usted, Calamardo?

Intento no mirar a la cara a los clientes.

Según mi estudio, el 2 % de la población de Fondo de Bikini

nunca ha pisado el Crustáceo Crujiente.

Un 2 % de ingresos que no está en mi bolsillo.

Y cuando pienso en ese 2 %,

¡me pongo furioso!

Pues cuando yo lo veo, pienso en una tarta.

¡No hablo de tartas!

Esos resistentes estarán gastando el dinero en otros restaurantes.

¡Debemos encontrar ese 2 % y traerlo a rastras!

¡Necesito que salgáis a promocionar el Crustáceo Crujiente!

¿Pagará horas extras? ¿Extras?

¡Cómo no, Señor Cangrejo! Me pondré a hacerlo...

nunca.

No sé preocupe. Sé dónde debemos empezar.

¡Hola, fondomanos!

¡Ah!

¿Conoce el restaurante más maravilloso

de Fondo de Bikini, el Crustáceo Crujiente?

¡Por supuesto!

Precisamente iba a entrar si te apartas.

Acepte uno de nuestros folletos y venga aquí cuando sienta hambre.

Ahora tengo hambre.

(RÍE)

¡De acuerdo, tú lo has querido!

¡Gracias, señor! ¡Dígaselo a sus amigos!

¡Crustáceo Crujiente! ¡Coman en el Crustáceo Crujiente!

¡Oh, no! Sabía que este día llegaría.

¡La invasión de las hamburguesas gigantes!

Solo puedo hacer una cosa, ¡o comer o que nos coman!

(GRITA)

Patricio, ¿qué estás haciendo? ¡Soy yo, Bob Esponja!

¡Oh, no!

¡La hamburguesa gigante se ha comido a mi amigo!

Tranquilo, soy yo, es solo un dis...

¡Escúpelo, monstruo! ¡Ven aquí!

¡Ah!

(GRITA)

¡Muere, hamburguesa gigante!

(GRUÑE)

¡Las hamburguesas no se comen a mi amigo!

(GRITA)

¡Ay!

No sé qué será, pero huelo algo en el ambiente.

¡Hoy por fin conseguiré una burguer cangreburguer!

¡Ay!

¿Estás bien, amigo? Sí, gracias.

Supongo. ¿Qué es esto?

Un folleto para promocionar el Crustáceo Crujiente.

El Señor Cangrejo necesita dinero. (RESOPLA) ¡Esto no funciona!

¡Tenemos que pensar a lo grande!

¡Todos deberían conocer el nombre del...!

¡Crustáceo Crujiente! ¡Hay que organizar un bombardeo

publicitario de dimensiones monumentales!

¡Todos deberían ver el nombre del Fandito Tuligarnio!

¡Crustáceo Crujiente! Lo que yo he dicho.

¡Oh! ¡Qué cosquillas!

¡No te muevas! Casi he terminado.

Perfecto.

Olvidas la pintura. Agárrate a los pantalones.

Aquí viene. ¡Ay! ¡Está fría!

Ya está, date la vuelta. ¡Abre la boca!

¡Ah! Más.

¡Perfecto!

¿Listo? Listo.

COMA EN EL CRUSTÁCEO CRUJIENTE

(SILBA)

¡Grafiti! ¡Esto es una vergüenza!

¡Prometo llevarles ante la justicia!

Después de comer una burguer cangreburguer.

¿Qué hacemos aquí arriba? Contraté una avión publicitario.

¡Mira, ahí está!

SOCORRO

Pensé que sería mucho más eficaz.

¡Ay, creo que rompí el diccionario!

-Bueno, campistas, veremos una maravilla de la naturaleza:

el árbol más anciano de Fondo de Bikini.

(Motosierra)

(GRITAN)

Hemos dejado un regalo dentro. (RÍEN)

-Pirados.

¿Eh?

COMA EN EL CRUSTÁCEO CRUJIENTE

Estoy indignado,

pero, por extraño que parezca, hambriento.

COMA EN EL CRUSTÁCEO CRUJIENTE

¡Qué bonito! Desde aquí veo mi casa.

¿Eh?

(RÍE)

¡Ah!

¡Oh, el Crustáceo Crujiente!

(RESOPLA) (RÍE)

¿Qué? ¿Bob Esponja?

¡Hola, amigo! (GRITA)

Como vea las palabras "Crustáceo Crujiente" una vez más,

voy a gritar.

CRUSTÁCEO CRUJIENTE

Perdón, ¿qué dice ahí?

Crustáceo Crujiente. Eso pensaba.

(GRITA)

(JADEA)

La campaña publicitaria va muy bien. Estoy de acuerdo.

(Teléfono)

¿Dígame? ¡Hola, Señor Cangrejo!

No sé qué estarás haciendo, pero esto va como un cohete.

El local está hasta la bandera de branquias.

Esta mañana, he visto a la mitad de los resistentes.

¡Mejor que vaya a ayudarle a atenderlos!

No te preocupes, Calamardo está defendiendo el fuerte.

Sigue haciendo lo que haces y tráeme al último 1 %.

¿Cómo vamos a encontrar al último 1 %?

Hay un lugar al que no hemos ido:

el nudo de carreteras.

Mira.

NO JUGAR

No debemos jugar con el tráfico. No estamos jugando.

¡Estamos trabajando! ¿Y si nos atropella una barca?

(Claxon)

¡Salsa tártara! ¡Lo arreglaré!

¿Ves esto? Es un cono de seguridad rosa.

-¡Madre mía!

¡Pisa el freno, nos la damos!

(Claxon)

Te aguarda tu lienzo.

Gracias, Patricio.

(TARAREA)

COMA EN EL CRUSTÁCEO CRUJIENTE

Hemos terminado.

Regresemos al Crustáceo Crujiente para recibir al 1 %.

¡Ah!

(GRITA)

¡Aquí vienen!

El Señor Cangrejo estará encantado.

¡Lo logramos! Enseguida tendrá tantos clientes

que no sabrá qué hacer con ellos. Ya era hora. ¿Dónde has estado?

Me piro. Enciende la parrilla

y prepárate para los clientes. Patricio, pide algo o vete.

(Algarabía)

¡Aquí llegan!

Pero no están contentos... ¡Nos están rodeando!

¡Ayúdame a aguantar la puerta!

¡La puerta está bloqueada!

Mm...

¡Oh, es él! ¡Dejadle entrar, es el último 1 %!

Entre, señor.

Ya le tengo.

(Algarabía)

¿Qué hacemos aquí? (CHISTA)

Saboreemos el momento.

¿Tiene hambre? Ya lo creo.

Pruebe esto.

¿Una burguer cangreburguer? ¡Nunca la había comido!

¡Son 20 dólares!

Esta campaña publicitaria está saliendo muy rentable.

"MOVILIZARSE O MORIR"

AYUNTAMIENTO DE FONDO DE BIKINI

Mm...

¿Qué trama ese forastero? Esto parece sospechoso.

(AMBOS) ¿Cuál es la gran idea?

-¿Señores Eugenio Cangrejo y Sheldon Pancton?

(AMBOS) -Sí.

-Eso es para ustedes.

(AMBOS) Modificación de la ordenanza municipal.

Los restaurantes de comida rápida no podrán estar a menos de 30 m

de distancia el uno del otro. ¿¡Qué!?

-El Crustáceo Crujiente y el Cubo de Cebo

están demasiado próximos.

Uno de los dos tendrá que ser desplazado.

(AMBOS) -¿¡Desplazado!?

-¡29 metros! ¡Es cierto!

(GRITA)

¿A cuál de los dos va a desplazar?

Tienen que decidirlo ustedes.

¡Yo no me desplazaré, tú te desplazarás!

¡Te desplazas tú! ¡No, te irás tú!

¡Yo no me marcho! -Caballeros,

tienen 24 horas para decidir quién se mudará.

Es la ley de esta ciudad.

Haz las maletas, inútil. Podrías cerrar tu local ya mismo.

Tus clientes no echarán nada de menos.

(RÍE) Al menos yo tengo clientes.

¡No me digas! Organizaré una...

¡petición de firmas de clientes!

Buena suerte con esa idea tan ridícula.

Petición...

¡Calamardo, Bob Esponja!

Repartid estas peticiones para salvar el Crustáceo Crujiente.

Reunid todas las firmas que podáis. ¡Sí, señor!

Claro, eso estaba pensando yo ahora...

Mi firma será la primera. Ya está. ¿Y tú, Calamardo?

¿Contamos con tu apoyo? ¡Oh! ¡Calamardo!

¡Hola, señora Puff!

¡No! ¡No te acerques!

¡No puedo permitirme volver a prisión!

Vengo a pedirle que firme una petición

para evitar que remuevan el Crustáceo Crujiente.

¿Y por qué debería importarme? ¡Señora Puff!

¿No le importa lo que nos pase al Señor Cangrejo,

a Calamardo, a Gary y a mí?

No especialmente. -Perdón, busco a la señora Puff.

-Sí, soy yo. -Ha llegado su lancha.

Firme aquí. ¡Hablando de firmas!

¿Firmaría para salvar el Crustáceo Crujiente?

¿Por qué debería importarme?

Descargaré la lancha.

(Motor)

¡No se preocupe, lo haré yo!

¡No!

Disculpe, ¿le gustaría firmar para salvar el Crustáceo Crujiente?

¿Por qué querría hacerlo? Esa comida es peligrosa.

(LEE) Las burguer cangreburguer son un peligro.

¿Dónde consiguió esto? Estaba en el parabrisas.

Están por todas partes. Debe ser un truco de Plancton.

¡Señor Cangrejo! ¡Señor Cangrejo!

(Algarabía)

Oiga, ¿por qué son peligrosas sus burguer cangreburguer?

Ah... Eh...

Mis burguer cangreburguer son peligrosas porque...

Porque son tan...

Son tan...

¡Deliciosas!

El niño tiene razón. (TODOS) -¡Sí!

Gracias por salvarme el caparazón.

No me las dé a mí, sino al Crustáceo Crujiente.

(GRUÑE)

¡Es el colmo!

-¿Tiras la servilleta?

(LLORA)

¡Mi restaurante, mi laboratorio, mis inventos maléficos!

¡A punto de ser reducido a escombros!

Dame un momento para despedirme.

Adiós, anteojos de visión fétida.

Adiós, replicador de Cubo de Cebo.

Adiós, casco hipnotizador.

Pasamos unos buenos ratos diabólicos juntos.

Adiós, cañón sónico.

Capaz de destruir cualquier materia del universo.

(TARAREA)

Lo siento, Plancton.

¡Siento que mis burguer cangreburguer sean tan deliciosas!

¡Eh, piérdete! ¡Yo soy el único que llora!

No puedo dejar de pensar que soy la causa de tu desgracia.

O al menos la espátula.

¡Nadie firmaría una petición para demoler el Crustáceo Crujiente

si no es por dinero!

¿Y quién sería tan malvado para hacerlo?

(RÍE) ¡Karen!

¿Piensas lo mismo que yo?

-Antes de que comiences a comprar firmas,

deberías saber que tenemos la cuenta en números rojos.

¡Debemos 375 dólares!

-No te preocupes, señora mía. Tengo un plan.

Mm... Eso no se ve todos los días.

¿Una merluza de tres cabezas? ¡Eso no!

Me refiero a esa multitud en el Cubo de Cebo.

Parece que están dándole a Plancton...

¡dinero!

Ha conseguido una ganga. ¡Esta cifra le proporcionará

muchos años de villanías! (RÍE)

¡Olvida el restaurante!

Hace años que debería haber abierto un mercadillo.

¡Acérquense! ¡Los artilugios maléficos están que ni regalados!

-Me llevo este generador de mareas.

-¡Te daré mil por los anteojos de visión fétida!

-¿Cuánto por el ordenador? -¿Cuánto tienes?

-¡Plancton!

(RESIGNADO) -Lo sé, mi esposa no está en venta,

¡pero todo lo demás hay largarlo!

Bueno, mujercita mía,

es el momento de pasar a la siguiente fase.

¿Quién quiere dinero gratis?

-¿Gratis?

-¿Dinero?

(Algarabía)

-¡Dinero gratis!

-¡Vale, de uno en uno!

Para recibir el dinero gratis,

¡firmen esta petición para salvar el Cubo de Cebo!

-¡Yo primero!

(RÍE) -¡Sí!

¡Es indignante! ¿Ves lo que está haciendo?

¡Está socavando la democracia! ¡Haciendo uso de ese dinero

para comprar todas las firmas de Fondo de Bikini!

Aquí hay veinte, cuarenta, sesenta...

¡Ha comprado la mía cuatro veces! La comida buena es una cosa,

pero ¿cómo voy a competir con el dinero gratis?

¡Estoy perdido! Bueno...

Comienza a hacer cajas y a tapar ventanas.

Vamos a cerrar para siempre.

¡Esto me duele tanto!

(RÍE NERVIOSO)

Genial.

¡Gracias, gracias! ¡Ya tengo lo que quería!

¡Conseguí las firmas! Todas menos una...

Creo que no contrataré a la esponja amarilla próximamente.

¡Pero ya no importa porque la mayoría está de mi parte!

Es lo que importa en una democracia.

(Música triste)

Llegó el momento.

(Música tensión)

¿Y bien? ¿A quién voy a desplazar hoy?

-A mí no, su señoría burocrática. He reunido las firmas de mi petición.

-El pueblo ha hablado.

Apártese, Señor Cangrejo.

¡Pero..., pero...!

¡No! ¡No me moverán de aquí!

Obedezca, por favor. Será rápido e indoloro.

Si quiere demoler mi restaurante...,

¡será largo y doloroso!

¡No se rinda, estamos con usted! ¿Verdad, Calamardo?

¿Calamardo?

Señor, esta es su última oportunidad.

¡Nunca abandonaré el Crustáceo Crujiente!

Muy bien. Como usted quiera.

(RÍE) -¡Adelante con la destrucción!

¡Adiós, Crustáceo Crujiente!

¿Eh? Gracias pos su cooperación.

-¿¡Qué!?

¡Perdone, señor, pero se le olvidó allanar el terreno!

Eh... ¡Sí!

Las demoliciones exceden mis competencias.

Solo procuro que los restaurantes

cumplan con la ordenanza de los 30 metros.

El metro que faltaba.

Perfecto.

-¡Eso no es justo!

¿No va a destruir el Crustáceo Crujiente?

No. ¡Oh, gracias!

¡Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias!

(Música cómica)

¿Eh? ¡Ay, madre!

(Quejidos)

¡Venga, vamos! ¡Quiero ver una destrucción!

¿Eh?

Ya he visto bastante.