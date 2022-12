TÉ EN LA BÓVEDA DEL ÁRBOL

-¡Hala, cuatro cilindros! ¡Huy!

-¡Huy! ¡Ay!

¡Huy! ¡Ay!

-¡Huy!

-¡Ay! ¡Aaay! -¿Dónde he visto eso yo antes?

Aquí está, una ardilla terrestre. Y ésta tiene problemas.

-Toma eso, vieja almeja.

Aprende buenos modales.

Eres más fea que un cardo borriquero.

-¡Hurra, ardilla!

¡Cuidado!

¡Aguanta, ardilla!

-¡Ay, ay! -¡Iah!

Has luchado bien, almeja gigante, pero te venceré.

Lo estoy consiguiendo.

¡Ay!

¡Ya eres mía!

-Aguanta, amigo cuadrado.

-Veo que también te gusta el kárate.

¿Cómo te llamas? -Arenita Mejilla.

¿Y cómo te llamas tú?

-¡Yo, Bob Esponja!

-Bien, Bob Esponja, échale un vistazo a esto.

-¡Ay! ¡Oh!

Ah, ¿sí? Pues fíjate.

(RÍE) -Me gustas, Bob Esponja.

¿Qué te parece? Podríamos ser amigos. ¡Iah!

-Tú también me gustas, Arenita.

¡Iah!

¡Oh! ¿Qué es eso que llevas en la cabeza?

-Es mi casco de aire. -¿Me lo dejas?

-No, lo necesito para respirar. Necesito aire.

-Yo también, me encanta el aire, el aire es bueno.

-¿Bromeas? -Aire es mi segundo nombre.

Cuánto más aire mejor, nunca es suficiente.

-Vaya. ¿Qué te parece si vienes mañana a tomar el té a mi casa?

-No llegues tarde. -Vale, hasta mañana.

Patricio, Patricio, Patricio Patricio, ¡Patricio!

¿Qué es el aire? -¿Eh?

-Acabo de conocer a una chica, lleva un sombrero lleno de aire.

-¿Quieres decir que se da aires? -Supongo.

-Es sólo una forma chic de hablar.

Si quieres ser chic, levanta el meñique así,...

...cuanto más lo levantes, más chic serás.

-¿Qué tal? -Más arriba.

-¿Así? -Así está bien.

Deberían llamarte Bob Esponja chico chic.

Recuerda, en caso de duda, meñique arriba.

Puedes hacerlo, Bob Esponja. Me quedo vigilando.

-Gracias, amigo.

Hola, nenita, soy yo, Bob Esponja.

-Espera un segundo, enseguida te abro.

(Pitido)

(SILBA)

-¡Sácame de aquí, Arenita! ¡Abre la puerta!

¡Arenita!

Arenita, algo va mal aquí dentro. No hay agua.

-Por supuesto que no hay agua, sólo hay aire.

-¿No hay agua? -No es un problema, ¿verdad?

¡Iah!

-¿Problema? (RÍE)

¡Iah! Así es como me gusta a mí el aire.

¡Buah!

Sin agua.

-Muy bien, he preparado té y galletas.

Adelante, entra.

¡Iah!

Eso no es estar dentro. Venga.

Eres muy gracioso, ¿sabes? Vamos, te lo enseñaré todo.

Ésta es mi propia burbuja de aire.

¿Ves? Es el más seco. -Ah.

-Puro. -Bien.

-Y aireado de todo el mar.

Y ahí está el baño para pájaros.

Ése es mi roble. Me facilita aire extra.

Esta bóveda está fabricada con el polimetano más fuerte,...

...un raro nombre para el plástico. ¿No es el no va más?

Te diré algo, no fue fácil traerla, la enganché a un gran barco.

Los chicos me ayudaron, y cuando la puse hacia abajo,...

...lo tenía todo preparado para vivir. Es mi rueda,...

...así es como me mantengo en forma. Venga, vamos a tomar el té.

¡Iah!

-¡Ah! (PATRICIO LLAMA)

-El meñique, el meñique.

-Ah.

Te he traído unas flores.

-¿Para mí? ¡Qué encanto!

¿Estás bien?

(ASFIXIADO) -Sí, estoy bien.

-¿Sabes? Eres el primero bicho marino que me visita.

-No me imagino por qué será.

-¿Quieres algo? -Agua estaría bien.

-Voy a ponerlas en un jarrón. -Tómate tu tiempo.

Ah.

(SE ASFIXIA)

¡Tengo que salir de aquí!

"Me gustas, Bob Esponja. Podríamos llegar a ser buenos amigos."

-¡Ay!

"Cuando tengas dudas, meñique arriba."

No necesito agua, el agua es para los perdedores.

No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta.

(MÁS DESPACIO) No me hace falta.

-Estas flores son preciosas.

Vivirán mucho más en un jarrón lleno de agua helada.

Háblame de ti, debe ser fascinante ser un bicho marino.

¡Bob Esponja!

(Timbre)

¡Oh, las galletas!

Enseguida vuelvo.

(PIENSA) "No me hace falta. No me hace falta.

Definitivamente no me hace falta. No me hace falta, no me hace falta.

No me hace falta. No me hace falta."

¡La necesito!

Ah.

-¡No, Bob Esponja!

¡No, para!

¡El meñique, el meñique!

-Soy un bicho.

¡Ah!

-¡Ah!

-Soy...

-No puedes irte ahora, lo estropearás todo.

-El aire no es bueno, Patricio. (LLORA) El aire no es bueno.

-Sólo eres un poco tímido.

No te preocupes, amigo, lo estás haciendo bien.

No dejaré que lo... estropees.

¡Ay, ay!

(TOSE) ¡Ay!

¿Qué clase de lugar es éste?

Aquí no hay agua.

-He intentado decírtelo. -Tenemos que salir de aquí.

-Lo estás haciendo mal.

-Espera, no.

Tenemos que salir.

-Ya estoy aquí. Te va a gustar esto.

¡Uah!

Bien, así vale.

Si necesitabais agua, deberíais haberlo dicho.

Probad un brindis.

¡Por los nuevos amigos!

Esperad un momento.

Espero que os guste el té fuerte. Bebamos.