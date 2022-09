-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-Ah...

-Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja.

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) -Bob Esponja. -El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja. -¡Bob Esponja ya llegó!

BOCA DE MARINERO

-Oh, bueno,...

...el peor momento del día otra vez. La hora de cerrar.

-Hasta mañana, señor Cangrejo. -Espera, Bob Esponja,...

...llévate ese montón de basura. -Oh, señor Cangrejo,...

...no hable así de Calamardo. -Se refiere a esta basura, bobo.

-¡Sacar la basura!

Graffiti de contenedor, la voz del pueblo:...

..."¡Arriba las burbujas, abajo el aire!

Los nematodos también somos personas."

Oh, esos nematodos. Aquí hay alguien que no terminó:...

..."Calamardo huele... bien". (RÍE)

Ah, ¿qué es esto? "Cangrejo es un...

Cangrejo es un..." (DICE UN PALABROTA)

-¿Besas a tu madre con esa boca? -A veces,...

...aunque no recientemente. -Hola, Bob Esponja.

-Hola, ¿sabes lo que significa esta palabra?

-Cangrejo.

¿No es ese tipo rojo y sudoroso para el que trabajas?

-No, esa palabra no, ésa.

-Ay... Ya está, creo que sé lo que significa.

Es una de esas mejoras de frases. -¿Mejoras de frases?

-Se usan cuando quieres hablar con elegancia.

Se añaden a cualquier cosa que quieras decir y ya está,...

...tienes una frase sabrosa y elegante.

-Ya lo entiendo, déjame probar. Hola, Patricio,...

...un día... precioso, ¿verdad? -Pues sí que lo es,...

...Bob Esponja. Este día es... espléndido y bonito.

-Tienes... toda la razón.

(REPITEN LA PALABROTA)

-Tienes razón, mis labios me cosquillean...

...con esta sabrosa conversación. -Los míos también.

(RÍEN)

-Me hace cosquillas cuando me río.

Hola, qué... día más bello.

-Oh, acaba de decir... -Sí, lo ha dicho.

-¿Cómo... estás? -Bastante... bien.

-Creí que era un restaurante, no una convención barriobajera.

-Atención, señores clientes, el especial de hoy es una...

Cangreburger servida con salsa... y cocinada...

Y no se olviden de pedirnos... Las... patatas.

Será un... placer. Hola, Calamardo, ¿qué tal estás?

-Un... maravilloso día. -No lo entiendo,...

...ese tipo tiene talento, no tiene por qué hablar así.

-Vamos a comer a un sitio más familiar.

(Voces)

(Alarma)

-¡El Krustáceo Krujiente está vacío!

¡Todos a cubierta, reforzad las puertas,...

...apuntalad la caja registradora, sacad los tentempiés!

Calamardo, ¿dónde se han ido mis apreciados clientes?

-Parece que los dos hermanos boca de percebe han aprendido...

...una palabra nueva y Bob la acaba de decir por el interfono.

-¿Y cuál es, qué es lo que ha dicho?

-Ha dicho que... (SUSURRA) -¿Qué?

(SUSURRA) (GRITA)

-¡Bob Esponja y amigo, al frente!

Debería hacer que pintaseis el bar por usar ese lenguaje.

-Sólo usábamos nuestras mejores frases.

-Sí, es lenguaje elegante. -No hay nada de elegante en eso.

-Se refiere a... (REPITE LA PALABROTA)

-Sí, ésa. Dejad de decir eso, es una palabrota.

(AMBOS) -¿Palabrota? Ah...

-Sí, ésa es la palabrota número 11. De hecho,...

...hay 13 que no debéis usar. -¿No serán siete?

-No, si eres marinero. -Vaya, 13.

-Eso son un montón. -Muy bien, chicos,...

...quiero que prometáis que no usaréis esa palabra nunca más.

(AMBOS) -Lo prometemos. -Vaya,...

...me alegro que nos dijeran que eso era una palabrota.

-Yo también, la gente de clase, como nosotros,...

...no debemos mancharnos los labios con palabrotas.

-Es cierto. Vamos a jugar una partida de anguilas y escaleras.

-¡Mi favorito! -Vamos,...

...Gary necesita un par de zapatos nuevos.

-Anguilas, qué pena, tienes que montar en la anguila.

-Qué faena. -Me toca.

¡Hurra, escaleras!

Arriba, arriba, arriba. -Vamos, escaleras.

Otra vez anguilas.

-Me toca. ¡Escaleras!

-¡Escaleras, escaleras! Anguilas...

-¡Escaleras!

Bueno, es tu última oportunidad.

Si vuelves a sacar anguilas, pierdes.

-¡Escaleras, escaleras!

¡Ah, escaleras! -Anguilas.

-¡Ah! (REPITE LA PALABROTA)

-¡Oh! Has dicho la número 11.

-Yo... Yo no pretendía... Tienes que entenderlo.

Estaba intentando... Lo que quería... Yo...

Algunas cosas se escapan, entiéndelo.

-No te preocupes, lo entiendo.

¡Señor Cangrejo...! -¡No, espera!

¡No se lo digas, por favor! -Pero has dicho...

(REPITE LA PALABROTA) -Ahora me chivaré yo.

-No si yo se lo digo primero. -Yo corro más rápido que tú.

-Te veré en el restaurante. ¡Oh, no!

(RÍE)

-¡Señor Cangrejo, señor Cangrejo! -¡Qué, qué!

-¡Patricio, Patricio! -¡Sí, sí!

-¡Lo ha dicho, lo ha dicho! -Suéltalo ya.

-Jugábamos a anguilas y escaleras y él subía,...

...tuve que montar en la anguila y entonces dijo cosas.

-¿Qué tipo de cosas? -Bueno, dijo...

-Sí. -Bueno... Dijo cierta palabra...

...que usted dijo que no deberíamos decir.

Es la número 11 de una lista de 13 palabras que no deberíamos decir.

-Oh.

Bien. ¿Cómo era esa parte de qué con quién?

-¡Señor Cangrejo, señor Cangrejo!

(SUSPIRA)

(AMBOS) -Dijo esa palabra que dijo que no dijéramos.

(TARTAMUDEAN)

-Ahora voy a soltaros los labios y cuando lo haga,...

...quiero que me contéis con calma eso que tenéis que decirme,...

...¿entendido?

(ASIENTEN)

(AMBOS) -Ha dicho...

-Ah, mis oído me engañan. Deberíais avergonzaros.

Es hora de sacar la basura.

Necesitáis que os enseñen una lección.

Creía haberlo dejado claro. Nunca, y quiero decir nunca,...

...utilicéis la número 11 ni ninguna de las 13 palabrotas.

Ahora, esperad los dos aquí.

Volveré enseguida.

-¿Qué nos va a pasar?

-Es probable que nos den 40 latigazos.

-¡Oh, no!

-Lo siento, el señor Cangrejo tiene razón.

No hay necesidad de decir esas palabras.

-Yo también lo siento, Bob Esponja.

-Hagamos una promesa: a partir de hoy nunca diremos una palabra fea.

Seremos buenos ciudadanos como el bueno del señor Cangrejo.

-De acuerdo.

-Muy bien, malhablados.

Como castigo por ensuciar el aire de mi restaurante con vuestras...

...palabrotas, vais a darle una mano de pintura de arriba a abajo.

¡Ay, mi pie!

¿Quién ha puesto una... roca... en el... camino?

¿No veis que tengo que... pasar por aquí?

¡Ah! (LLORA)

-Cinco, seis, siete.

-Un montón de... cúmulos,...

...y una ayuda de... y una carga de...

(LLORA)

-Ha dicho las 13, Patricio.

¡Ah! ¡Vamos a decírselo a su mamá, señor Cangrejo!

-¡No, por favor, a mi mamá no!

¡Por favor, no se lo digáis a mi madre!

No quiero que su viejo corazoncito lo soporte.

(AMBOS) -¡Mamá Cangrejo, mamá Cangrejo!

-Vaya, hola, chicos.

(AMBOS) Mamá Cangrejo... -Callaos, chivatos.

Callaos, cerrad la boca.

Yo nunca he dicho eso.

Yo nunca he dicho palabrotas, son ellos los que las han dicho.

Es cierto, mamá. -...He oído en mi vida.

-¡Oh, Dios mío! ¡Mi pobre corazón!

-¡Oh!

¡Oh, madre, querida!

¿Qué te han hecho estos malhablados?

¡Oh! Deberíais avergonzaros.

Hacer que una anciana se desmaye con vuestro lenguaje de marinero.

-Deberíais avergonzaros. Y si vais a hablar como marineros,...

...entonces vais a trabajar como tales.

Bien, creo que os habéis ganado un buen vaso de limonada.

(RÍE)

¡Ah!

Mi... (TOCAN LA BOCINA)

¡Pie!

-Oh. -Oh.

-¡Madre!

-¿Oh, qué? Es el viejo con su cacharro.

(TOCA LA BOCINA) -Hola, señora Cangrejo.

(RÍEN)

ARTISTA DESCONOCIDO

-¡Ay, cuántas veces he soñado con este día!

El señor Tentáculos profesor de Arte.

¡Qué maravillosa oportunidad para la gente de Fondo de Bikini!

Traedme a vuestras maravillosas y aburridas amas de casa...

...y yo las moldearé a mi imagen.

Pasaré a la historia.

Algún día habrá una sala con mi nombre en todos los museos.

Seré famoso.

¡Qué alegría! ¡Seré famoso!

-Tío, va a dar clases de Arte en el centro de ocio. Tranquilo.

-Escoria inculta. Oh, son las nueve.

Hora de empezar la clase. No quiero hacerles esperar ahora.

¡Bienvenidos a la clase de Arte! -Oh, ¿ésta no es la de Cocina?

Perdón.

-Hola, Calamardo, ¿también vienes a esta clase de Arte?

-¿Bob Esponja, en la clase de Arte? ¡Esperen, esto es de Cocina!

¡Vuelvan!

Esto tiene que ser una broma. (RÍE) -¡Es fantástico!

Tú y yo juntos en clase. ¿Y dónde está el profesor?

-Lo tienes delante.

-Tú eres mi profesor, el mejor de todos.

Esto no es la clase de Arte, es el paraíso.

-Ya, pues coge un trozo de cielo y comencemos, date prisa, anda.

-Estoy listo, señor Tentáculos.

-Así que quieres ser artista, ¿eh, Bob Esponja?

-Sí, por favor.

-Bien, el arte no es todo juego y diversión.

También es un trabajo muy duro.

En primer lugar, repite después de mí.

No tengo nada de talento.

-No tengo nada de talento.

-El señor Tentáculos tiene todo el talento.

-El señor Tentáculos tiene todo el talento.

-Quizá se me pegue algo del talento del señor Tentáculos,...

...que soy yo. -Con suerte, el señor talento...

...pegará sus tentáculos en mi arte, que soy yo.

-Lo que sea.

Como me has dicho que no tienes ninguna experiencia anterior,...

...tendremos que empezar desde el principio.

Es decir, por... el círculo. (RÍE)

Voy demasiado rápido para ti.

-¿Qué tal así, Calamardo? -Qué, oh...

¿Qué es lo que...? ¿Un círculo perfecto?

Hazlo otra vez. Muéstrame el proceso.

-Dibujo esta cabeza, después borro las partes más detalladas y...

Una, dos y tres. Tenemos un círculo.

-Dame eso. Olvidémonos de los círculos.

-Oh, muy bueno, Calamardo. Déjame probar.

Mira, Calamardo, somos tú y yo jugando al potro.

Ése de abajo eres tú. -Dame eso.

No hay nada de artístico en jugar al potro.

¿Qué estás haciendo ahora? -Yo lo llamo pedacitos.

Coges muchos papeles o pedazos y haces un dibujo nuevo.

¿Ves? Tú estás encima... esta... vez.

-¿Has venido aquí a aprender arte o no?

-Perdona, Calamardo, te escucho. -Muy bien, presta mucho atención.

Mira el mármol.

Visualiza la escultura que hay en su interior.

Después, con suavidad, le das...

-¿Qué tal así, Calamardo? -Es hermoso.

Eh... quiero decir, eso no es una escultura.

Una escultura lleva más tiempo.

No sé, no se puede esculpir de cualquier manera.

Hay que seguir el libro. LAS NORMAS DEL ARTE

-De lo contrario nunca serás... Serás siempre un...

Un amateur, ¿entiendes, hijo?

Además, has hecho mal la nariz.

Así.

Ahora sí es arte.

-Oh, es tan obvio...

Nunca se me habría ocurrido eso. Lo siento, Calamardo.

He venido a aprender y he rechazado con arrogancia tus lecciones.

Nunca seré un gran artista como tú.

No merezco tus enseñanzas, no merezco estar en tu presencia.

Ni siquiera merezco utilizar tu puerta.

-Hola, buenos días. -Ay.

Pero me merecía eso. Esto también me lo merecía.

BASURERO -¡Y me merezco esto!

-Buenos días, señor.

-Lo siento, la clase terminó. Llega tarde.

-Disculpe. He olvidado mis buenos modales.

Me llamo Montife Bolsas de dinero. -¿El famoso coleccionista de arte?

-Sí, ése soy yo. -¿Y qué está haciendo aquí, eh?

-Estoy de compras buscando obras de arte para mi nuevo museo.

-Su búsqueda se ha acabado. Soy el mejor artista de Fondo de Bikini.

A esto lo llamo: "Calamardo en reposo".

-No está mal,...

...pero creo que no encajará con las demás piezas de la colección.

-¿Por qué no? -Porque es una colección de arte.

(RÍE)

-¿Qué me dice de esto? Lo llamo "Atrevido y desenvuelto".

-Sería mejor "Propiedad del basurero". (RÍE)

-Perdón, debe habérseme pasado. (SILBA)

-Ah, quizá debería...

¿Eh, qué es eso?

-Espere, eso no es... Es que la...

-Una forma angelical. Un detalle asombroso.

Una censura perfecta.

Ésta es la obra de un verdadero genio.

Pero, ¿qué es eso?

Es el único fallo.

Eso está mejor.

Debo encontrar al artista responsable.

¡Tendrá fama!

-¿Fama?

-Fortuna. -¿Fortuna?

-Todo lo que desee. -¿Todo lo que desee?

Soy yo, soy yo, soy yo el responsable. Soy yo.

-Puedo ver su nombre en los museos más prestigiosos del mundo.

Amigo mío, le voy a hacer inmortal.

Ahora, ayúdeme a llevar esto al coche.

-Oiga, no me vendría mal un poco de ayuda.

Oh, mi fama, mi fortuna, mi pelo.

-Bueno, ha sido un poco de mala suerte, pero eso no debería ser...

...un problema para un artista de su magnitud. Puede crear otra.

-Sí. (RÍE) No hay problema.

Verá, entre usted y yo, ¿sabe? Ésta no es mi mejor obra.

¿Por qué no vuelve mañana y tendré preparado algo...

...que de verdad hará que se le caigan los calcetines, eh?

-Entre usted y yo, no llevo calcetines.

-Ya, sin calcetines. Vale, pues nada, ¿eh? Entonces hasta mañana.

Tengo que encontrar a Bob Esponja.

¡Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja!

-Calamardo, no merezco tu amabilidad.

-Anímate, he decidido darte otra oportunidad.

Con un profesor como yo ya sabes que todo es posible.

-No me mires, Calamardo, no mires mi vergüenza.

Estas manos no fueron hechas para crear, sólo destruyen.

No puedo ni mirarlas.

-Ah, vamos, Bob Esponja. Tienes un par de monadas amarillas,...

...con mi ayuda las convertiremos en herramientas de belleza.

-¿De verdad? -De verdad.

-¿De verdad? -De verdad.

-¿De verdad? -De verdad.

-Vaya. ¿De verdad?

-Vamos. -Calamardo, mira,...

...es atrevido y desenvuelto. -Dame eso.

Bien, Bob Esponja, haz lo mismo que hiciste antes.

-No puedo. -Espera, déjame ayudarte.

Empecemos de nuevo con el círculo.

-Ya lo he hecho, Calamardo.

-Pero ¿qué hay de la cabeza y del borrado y de la...?

-No sé, Calamardo, eso no está en el libro.

-Ah...

¿Qué me dices de esto? ¿Te acuerdas ya?

-Eso tampoco está en el libro. -¡Olvídate de ese maldito libro!

Trae.

Mira, ahora coge esto, Bob Esponja,...

...y dime qué puedes hacer con todos esos pedazos de papeles.

-Espera, esto lo sé. Espera, vamos a ver...

Ya lo tengo. Esto por aquí... Ya está. Y... ¡tachán!

-Bien, Bob Esponja. Vayamos ahora con el mármol.

-Un artista debe concentrarse y visualizar su concepto.

-Eso es. Muy bien.

-Hay que abrazar el mármol. -Bien.

-Hay que oler el mármol.

-Ah... Bueno... Vale.

-Hay que chupar el mármol.

Hay que lavar el mármol. Hay que tener una cita con el mármol.

Hay que ser el mármol.

Ya lo tengo. He visto la escultura en su interior.

-Adelante, amigo.

-Con esta herramienta crearé arte.

-Sí, chico.

-Espera, una cosa más. Ya está. Ahora es arte.

Bueno, ¿qué opinas, Calamardo? Obsérvalo unos momentos.

Empápate de ello.

(GRITA)

-Creo que la emoción de mi triunfo artístico es mucho para Calamardo.

Oh, bueno, volvamos al vertedero.

(CANTA) ¡Vertedero...!

-Ay, ay...

-He venido a por... ¿Quién es el responsable de esto?

-Por lo que yo sé, ésta es su maldita responsabilidad, señor.

Buenos días, adiós.

-Señor, es usted el mejor artista del mundo.