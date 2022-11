BOB ESPONJA CONTRA EL CHISME DE LAS HAMBURGUESAS

"Hola. Hoy voy a contaros una historia que no olvidaréis:...

...Bob Esponja contra el chisme de las hamburguesas.

Estaba trabajando, la vista puesta en la parrilla y oyó un sonido...

...que le estremeció."

¿Qué pasa? ¿Qué es?

"Es una máquina freidora de hamburguesas...

...y oculto tras ella vemos a Calamardo con su cara de acné."

-¿Qué? -¿Qué es este artefacto?

-Un milagro, una maravilla. Hará las burger cangreburger...

...a un ritmo fabuloso. -¿Cómo saben las burger?

-Pruebe una, a ver qué le parece.

-Está muy buena y parece una piedra cuando llega al estómago.

Pero tengo un cocinero que llega a su hora.

-Este artilugio es más rápido y no le costará nada.

-Parece una maravilla, ¿pero cuánto cuesta?

-Despida a Bob Esponja y dígale que se pierda.

"La máquina quería su trabajo para que Bob se fuera,...

...pero no le gustó ni un poco. Empujando la parrilla,...

...Bob Esponja atravesó la puerta."

Desafío a tu artilugio. ¡Declaro la guerra de la hamburguesa!

"Con tres palabras, Cangrejo dio comienzo.

Con la bandera en alto gritó..." Preparados, listos, ¡ya!

"Calamardo tiró de la palanca.

Después se sentó sintiéndose muy listo.

Bob Esponja sujetó la espátula y lazó 20 hamburguesas.

La multitud estaba impresionada. Gritaron de júbilo todos...

...menos Patricio, que fue a hacer pipí.

Un ruido salió de la máquina y saltaron las hamburguesas...

...en una nube de vapor. Su primera tanda completa,...

...pero Bob Esponja gritó..." ¡No me vencerá!

"Cogió aire y se hinchó. Docenas de hamburguesas...

...llenaron sus mejillas. Hizo un gran esfuerzo y disparó...

...burgers cangreburger a la parrilla."

No está mal. "Gritó Calamardo."

Buen intento, pero a ver si la ganas a gran velocidad.

"El chisme se estremeció, se sacudió y mientras...

...Calamardo reía, Adelita dijo..." Qué malvado.

"Y Bob gritó..." No perderé frente a esa cosa.

"Levantó dos espátulas y saltó, sus manos estaban borrosas.

Hizo unas 100 hamburguesas sin apenas despeinarse.

Calamardo estaba preocupado, no podía vencerle."

Subiré el nivel.

"Lo intentó hasta que su cara se puso azul.

La palanca se movió hacia adelante y se partió en dos.

El aparato estalló como una pistola y Calamardo se fue gritando."

Decidme si he ganado.

"Salieron rayos de sus fauces, pero Bob sin moverse gritó..."

¡Bestia, hazlo lo mejor que puedas!

"Las hamburguesas salían volando de tres en tres, a cientos.

Era digno de ver. Bob Esponja era más rápido.

Demostraría que él era el maestro. El aparato murió...

...con una gran explosión. Fue tan fuerte que despertó...

...al rey Neptuno." ¿Qué es eso?

"Estaba completamente destrozada. Con la cabeza bien alta,...

...Bob Esponja supo que ganó. Todos vitorearon y Calamardo...

...quedó por los suelos. Mientras, Bob Esponja cayó."

(TODOS) ¡Oh!

"El servicio fue corto. Las lágrimas se derramaron.

Calamardo parecía el más apenado.

¿Qué? ¿Pensabais que era Bob Esponja el enterrado?

Solo enterraron el aparato. Bueno, así acaba mi historia...

...sacada del libro. Voy a dar brillo a mi garfio."

BAILE TRUCADO

-Bueno, todo lo que queda es ir a ganar ese trofeo de baile...

...y darle un hogar.

Nadie ha trabajado como tú para ganarlo.

Todos esos años de entrenamiento con los maestros,...

tus esfuerzos para mantenerte suave y flexible,...

...y la depilación de muslos.

Por fin llegó la hora de conseguirlo. ¡Vamos a por ello!

¡Ah!

-¿Quieres darme el fallo, Bob Esponja?

-Lo siento, tienes que bajar más para ganar.

-¿Qué estáis haciendo? -Bailar limbo para las audiciones.

-Vamos a ganar el trofeo. (RÍE) ¿Vosotros?

No me hagáis reír. Venid aquí. ¿Veis eso? Ahí va a ir el trofeo.

(AMBOS) -¡Oh!

-Nos has construido una urna para cuando ganemos el trofeo.

Eres un verdadero amigo. -No, idiotas.

He hecho esa urna para mí, para cuando gane.

Voy a arrasar en las pruebas de hoy, luego en las finales...

...y ganaré el trofeo. Voy a encontrarme con mi destino.

Adiós.

-¿Cuál es el veredicto? -Creo que será mejor subirla.

SALA DE BAILE DE FONDO DE BIQUINI

HOY AUDICIONES

(AMBOS) -Hola, Calamardo. -Oh, genial.

Se creen los hermanos bailones; ignóralos, Calamardo.

(MEGAFONÍA) "51 y 52 al escenario."

-Nos toca. Deséanos suerte, Calamardo.

-¿Os conozco? (RÍE) -¡Qué gracioso!

Vamos, Patricio. -Pobres bobos.

No tienen ni una oportunidad.(RÍE)

-Nos vemos en las finales. -¿En serio?

-Sí.

-Si esos dos lerdos lo han conseguido, yo también.

(MEGAFONÍA) "53 al escenario." Cuidado, mundo del baile,...

...aquí llega el futuro.

Música, por favor.

-Siguiente.

-¿Cómo que siguiente?

-¿Ha acabado? Siguiente concursante.

No ha pasado el corte, lo siento. -Pero usted no lo entiende.

He hecho una urna para el trofeo con una placa monísima,...

...y si solo pudiera tocarlo. -¡Eh!

-Déjeme, bruto. ¿Pero qué hace?

(LLORA)

-¡Bob Esponja! -No has entendido el espíritu.

-Ayudadme a levantarme. -¿Qué tal la audición?

-¿La audición? Mi trofeo...

Es decir... Sí, la audición, claro...

Evidentemente, soy tan buen bailarín...

...que me han prohibido entrar en la competición de por vida.

-Vaya. -Impresionante.

¿Podrías ser nuestro entrenador para las finales?

-¿Qué? Tengo mejores cosas que hacer que entrenar a torpones.

-¿Como darle brillo a tu urna de trofeos vacía?

-Vale, pero yo guardo el trofeo cuando ganemos. Trato hecho.

(AMBOS) -¡Trato hecho! -Ahora enséñame lo que sabes,...

...Patricio. -Vale, allá voy. Observa.

¡Ah, un calambre! ¡Ay, ay, ay!

¡Ah...! -Eso nos deja solo contigo.

¿Qué sabes hacer tú? Preparado y...

(RÍE)

¿Te diviertes? -Sí, mucho.

-Bob Esponja, se supone que el baile no es divertido,...

...se supone que es arte. ¡Y el arte es sufrimiento!

Ahora empezaremos con algo de ballet.

Observa mis pies y sígueme. ¿Listo? "Plié".

Y "relevé". Y ahora "grand jeté". ¡Ay, oh!

¿Dónde estoy? A ver si encuentro las luces.

(GRITAN)

¡Ay, ay, ay! -¡Ah!

-Esto me da una idea. ¿Listo, Bob Esponja?

-Listo. -Y uno, y dos. "Plié".

"Jeté", "relevé". No, no, esto no va a funcionar.

Tienes dos pies izquierdos. -¿Cómo lo sabes?

-¡Ay! Dame eso. ¡Ay!

Así está mejor. Muy bien. Vamos. Bob Esponja, ¿qué haces?

¿Por qué mueves los brazos así? -Supongo que están contentos.

-¡Ay! Dámelos. Y el otro también. Vamos.

¡Ay, ah! Así está mejor.

-Caramba, con tus brazos y piernas haciendo todo el trabajo,...

...yo no hago nada. Creo que debería ayudar.

-¿Cuestionas mi liderazgo? -Bueno, yo solo...

-Vamos, dámela. -¿Sabes una cosa?

-¿Qué? -Estoy empezando a sufrir...

...por mi arte.

¡Cielo santo! Qué cantidad de talento.

-Por favor, espera a ver mis brillantes movimientos.

-¡Oh! (TODOS) -¡Oh!

¡Bien!

¡Bien!

¡Oh!

¡Bien!

-¡Uh!

-¡Oh, Dios mío! Tengo el honor de estar ante la presencia...

...de un talento tan divino. -Deja de humillarte.

¿Dónde está tu dignidad? Estos fracasados están aquí...

...para adorarnos, es decir, a mí. Para cuando acabe la noche,...

...los tendré de rodillas ante mí. -Eso es lo que yo llamo...

...algo difícil de superar. A continuación,...

...tenemos a Bob Esponja. -¡Oh, vaya! Estoy impaciente.

Estoy tan lleno del espíritu del baile ahora mismo.

-Antes de empezar, quiero agradecer a todos que vinieran esta noche.

(BALBUCEA) -¿Quieres dejarlo ya?

Deja que hable mi baile.

(TODOS) -¿Eh? ¡Oh!

-Guau, Calamardo, la gente se ha callado.

-Por supuesto que sí, están ante la presencia de un gran artista.

-No entiendo nada de esto. -¿Qué está haciendo?

-¿Se ha hecho daño? -Yo no sé,...

...pero me hace daño a la vista. -Creo que voy a vomitar.

-Calamardo. -Sí. Si creen que eso es bueno,...

...espera a que vean esto. ¡Ay! ¡Oh! (GRITA)

¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un calambre!

¡Ay, ay, ay, ay!

-¡Qué vergüenza! -¡Anda ya!

-¡Eh! Chicos, esperad. -¡Ay, ay, ay, ay!

-Eso es bonito. Eh, chicos, venid a ver esto.

-¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh!

¡Ay, ay, ay!

Debo terminar el baile con la otra... ¡Ay!

(GRITA) ¡Ay, ay, ay...!

-Calamardo, ¿esto es parte de la actuación?

-¡Ay, qué dolor!

(TODOS) -¡Bien...! ¡Bravo!

-Por decisión unánime, tenemos un ganador.

-¿Eh?

¡He ganado, he ganado! -Jamás había visto tanta pasión,...

...tanta alegría de vivir. -Gracias, es muy amable,...

...pero no podría haberlo conseguido sin alguien...

...muy especial. -¡Bob Esponja, no!

¡Bob Esponja, no! -¡Ah!

-Las normas dicen claramente: un bailarín debe actuar...

...sin la ayuda de un compañero. Por tanto, usted es el ganador.

-¡Oh, vaya! El baile se ha acabado, Pedro, nos vamos a casa.

(TODOS) -¿Eh? -No pasa nada.

Iré a llamar un taxi. -Por Neptuno,...

...¿hay algún tramposo más? -¡Oh, vaya!

Nosotros somos dos bailarines. -En realidad, somos nueve.

-¿Esto cuenta? -¿No hay ningún bailarín...

...al que no le haya ayudado un compañero?

-Eh... ¿Qué hay del número 52? -¡Ah...!

¡Ay, ay, ay, ah...!

-¿Está solo? -Déjame ver.

¡Pues sí! Es un bailarín solo.

-Oh, bueno, entonces... (GRITA)

-Creo que ha ganado. (GRITA)

(TODOS) -¡Bien...! -Me encanta tu baile nuevo,...

...Patricio. (GRITA) -Gracias.

EPÍLOGO

-Tommy, tengo una carga de colada... (GRITA)

¡Tommy! ¡Oh, cielo santo! Oiga, es una emergencia.

Mi hijo está... -Mamá, cálmate.

Solo estoy haciendo el calambre. (RÍE)

-Los chicos y vuestros locos bailes. (RÍE)

(RÍEN) -Atención todos,...

...vamos a hacer el baile el calambre.

(TODOS) -¡Bien...!