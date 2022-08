"BEBÉ CALAMARDO"

(Música)

(Música relajante)

"Siente las gotitas derramándose suavemente sobre tu cuerpo".

Oh, sí.

"Visualízate en una gruta privada

y centra tu percepción en la fauna nativa

y en la relajante naturaleza de su rústico reclamo".

(RÍE)

"Estás unido a la naturaleza".

(BOB Y PATRICIO RÍEN)

Pero ¿qué...?

(BOB Y PATRICIO RÍEN)

¡Percebes!

¿Te gusta, bebé?

¿De verdad? Bueno, ¿a ver qué te parece esto, bebé?

(RÍEN)

Pregunta...

¿esta mañana os estáis comportando incluso más infantiles de lo normal?

(ASIENTE) Es que he encontrado la caja de mis juguetes de bebé

y estábamos jugando con ellos.

Oh, mi viejo peluche de morsa.

Esto me trae muchos recuerdos.

Ya... Hace que me sienta como un bebé.

Fíjate, soy un bebé.

Los bebés no hablan así, Patricio.

Los bebés dicen gugu tata. Gugu tata.

Gugu tata. (BALBUCEA)

Justo cuando los aceites esenciales comenzaban a actuar.

Me gustaría un poco de silencio.

¿Cómo os atrevéis a iros? ¡Os estoy regañando!

¿Podríais actuar según vuestra edad por una vez?

(LLORAN)

Genial. Actuad como bebés toda vuestra vida. No me importa.

Volveré a mi estilo de vida de adulto así que, silencio.

(AMBOS) Calamardo...

(BALBUCEA)

Vaya, babea y balbucea como un bebé. No sé, Patricio...

No tiene muy buen aspecto. Debería ver a un médico.

Llevémosle al hospital. Aguanta, amiguito.

Conseguiremos que te curen enseguida.

(ASIENTE)

(BALBUCEA)

¿Cuál es el diagnóstico, doctor?

Tu amigo padece una dolencia

conocida por el término médico cabezatronaditis.

Pero no os preocupéis. Con el tiempo se recuperará con normalidad.

Pero no debe recibir más golpes en la cabeza

porque podría quedarse así... para siempre.

Cuidad de él como si fuese vuestro propio y hermoso bebé

y se pondrá bien.

Pequeño Calamardo, ¿listo para divertirte un poco?

Vamos, Calamardín, la cenita esta lista.

¿Dónde está nuestro bebé?

Oh, Patricio, ¿cómo has podido?

Ya está, mi preciosura.

Tenemos que protegerte la cabeza, ¿lo recuerdas?

Listo.

Bueno, Calamardín, te he hecho tu favorito:

tarta de krill con vinagreta de algas.

Allá va, abre la boca.

Oh, vamos, pequeñín.

Tienes que comer sano para hacerte grande y cascarrabias.

Mira cómo el avión aterriza en el hangar.

(IMITA AVIÓN)

¿Lo ves, Patricio? Hay que ser más listo que el bebé.

¿Sabes? Quizá debe...

Gracias por compartir, bebé.

Vale, vamos a animar la cosa. ¿Te gustan los juegos?

Juegos es nuestro segundo nombre. (BALBUCEA)

(AMBOS CANTAN) "Tarta de algas, tarta de algas, hombre de algas.

Haznos una tarta de algas, rápido, ya".

(BALBUCEA)

¿Te gusta eso, Calamardín?

(BALBUCEA)

Le gusta. Tienes razón.

(AMBOS) "Tarta de algas..."

(BALBUCEA)

Este juego es muy peligroso.

(AMBOS ASUSTADOS) ¡Calamardín!

(RONCA)

(AMBOS ASUSTADOS) ¡Calamardín, no!

Tranquilo, ya lo tengo.

¡Hurra!

¡Oh! ¡Calamardín!

Calamardín, ¿estás bien?

Tenemos que aprender a protegerlo mejor.

(LLORA)

Oh, calma, calma. No hace falta llorar. No llores.

(CHISTA)

Todo va a salir bien.

No te preocupes, seguramente se calmará en dos minutos.

(LLORA)

72 HORAS DESPUÉS...

Un minuto de retraso...

¿Dónde percebes están mis empleados? No les pagó para que lleguen tarde.

(Truenos)

Cuidar de un bebé es muy difícil. Y tanto, estoy agotado.

Patricio, tengo que ir al trabajo. ¿Te importaría coger a Calamardín?

Estamos solos, compañero.

Bob Esponja, Calamardo, dejad de holgazanear.

A vuestros puestos, rápido.

Señor Cangrejo, Calamardo no está en condiciones

de realizar sus funciones crustáceas.

(BALBUCEA)

El pobre tiene el cerebro de un bebé.

No me importa que tenga algas en el cerebro.

Tiene que estar en la caja registradora.

Tenemos clientes suplicando entregarme su dinero.

(Súplicas)

No hay peros. A trabajar los dos.

Ya estás acomodado en tu puesto de trabajo.

Ya puedes realizar tus funciones crustáceas.

Vamos a hacerlo oficial. (BALBUCEA)

Oh, qué tonto soy.

Calamardín necesita un asiento alto.

Y cinta adhesiva.

Estoy tan orgulloso de ti, Calamardín...

Ayer me babeabas y... ahora, fíjate...

trabajando y sentado en un asiento de niño.

Bueno, ya basta los dos. Hay que atender a los clientes.

Recuerda, amiguito, estaré detrás de ti.

Una burguer cangreburguer y un batido de algas, por favor.

(BALBUCEA)

Vale... ¿Cuánto le debo?

(BALBUCEA)

¡Calamardo! ¡Eso se come!

Aquí está, como nu...

(GRITA) ¡Ah!

Eso tampoco se come. Perdón, señor.

En marcha, chicos. Aún no hemos servido al primero.

Sí, señor Cangrejo.

Ya sabes que hacer.

(RÍE)

Siempre puedo contar con él.

¿Para tomar aquí o para babear?

(RÍE)

Hay que mejorar tu caligrafía, Calamardín.

¡Mi cara! ¡Mi cara! Y mi pierna.. Pero sobre todo ¡mi cara!

-¿Vas a tomar nota o qué?

(RÍE)

(LLORA)

Calamardín...

Gritarle a un pobre bebé indefenso...

Debería darle vergüenza.

Escucha, estoy harto de juegos de bebé.

¡Por Neptuno!

-Qué asco, qué peste. -Qué mal huele.

¿Qué percebes está pasando aquí? ¡Ah!

Ya basta, Calamardo.

¿Es que no tienes educación? Señor Cangrejo, su cabeza...

¿Su cabeza? ¿Por qué no te ocupas de sus pañales?

Y se los cambias. Sí, señor. Sí, señor.

Estamos comiendo. Lo siento.

Eh, estoy intentando caminar. Lo siento.

Eh, iba a coger kétchup. Lo siento.

Ahora, Calamardín, no te muevas.

¡Ah! ¡No!

¿Has perdido tu siempre amorosa cabeza?

No puedes cambiar a ese bebé delante de los clientes.

Llévalo atrás donde se hace la comida.

Oh, vámonos de aquí.

Ya basta.

Saca a ese cochino bebé de mi restaurante.

Señor Cangrejo, si mi bebé cochino no es bienvenido aquí

yo tampoco me quedo.

Hombre, Calamardo....

(BALBUCEA)

¿Dónde estoy? ¿Qué pasa aquí?

Oh, Calamardo, has regresado a tu ser adulto.

Claro que soy adulto. ¿Qué otra cosa podría ser?

Llevo unos pañales... Sí.

Y están llenos...

(GRITA)

Lo siento, Calamardo, iba a cambiártelos, pero...

Calla.

Ni una sola palabra sobre esto.

En tu vida.