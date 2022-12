LA BALADA DE MUGRE ASQUEROSA

Oh, qué desagradable.

(TODOS GRITAN)

(CANTURREA)

¡Uf!

¡Ag!

(BALBUCEA) ¡Ah!

Patricio, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste?

Eh... No puedo pensar en algo tan lejano.

Es el olor más maloliente que he olido nunca.

Es bastante impresionante.

Gracias.

¿Te importa... que te olisque un poco más?

¡Hasta el fondo!

Eh... ¿Hey?

BANCA

(RÍE)

¿Eh?

No.

No.

No.

No puedes gustar a todos.

¿Qué?

¿Qué azufres es esto?

¡Y no regreses hasta que te hayas limpiado!

¡Vale! ¿Y si no me limpio, eh?

¡Soy asqueroso!

¡Proclamo la declaración de autoinmundicia!

(RÍE)

VERTEDERO DE BASURA

Y A LA... (TOSE CON ASCO) A LA MAÑANA SIGUIENTE

PARKING DE BIKINI BOTTOM

¡Ah! ¡Por Neptuno! -Oh!

¡No puedo respirar!

Gracias, mamá.

¡Impresionante!

¡Extra! ¡Extra! ¡Mugre Asquerosa vista en la ciudad!

¡Un misterioso personaje maloliente

aterroriza las narices de Fondo de Bikini!

¡Por todos los Poseidones!

(TODOS GRITAN)

¡Es vomitivo! ¡Qué asco!

¡Ah! ¡Mugre Asquerosa!

No me das miedo. No tengo olfato.

¡Mi nariz no funciona desde la Gran guerra del Azufre del año IX!

¡Ah! ¿Qué estás mirando?

¡Lo conozco! ¡Es Patricio!

Mugre Asquerosa es Patricio.

Oh, ese pobre montón de porquería.

¡Siempre solo! ¡Sin amigos!

¡Tengo que encontrarle! ¡Tengo que ayudarle!

¡Tengo que quererle!

(TODOS) ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hurra!

(RÍE)

Te dije que en esta ciudad les gustaban las mascotas.

¿Te llevo de paseo?

VERTEDERO

¡Ag!

Patricio, ¿estás ahí?

¡Patricio!

¡Ag!

Es como si te rodease un campo de fuerza de bazofia.

¡No puedo penetrar en él!

Quizá un poco de voluntad antiporquería

neutralice el olor y acostumbre a mi nariz.

¡Funciona!

¿Debo llamarte Patricio o Mugre Asquerosa? (RÍE)

Te llamaré Mugre Asquerosa.

Y tú puedes llamarme Asquito.

(RÍE)

Si has olido alguna vez a un perro sin lavar

y el olor a ciénaga te sienta mal.

Si el olor de la basura irrita tu nariz,

la mugre asquerosa no vas a preferir.

Aquí está. -Aquí está.

Aquí está. -Aquí está.

Y con roña piojosa siempre va.

Con calzado y calcetines sucios siempre van.

Eructando y expulsando gases por detrás.

O sufres la de la secreción nasal

Les fascinan las fragancias dignas de contaminar.

Aquí está. -Aquí está.

Aquí está. -La más pestilente peste que hay.

La más mohosa del lugar. Mugre asquerosa la verás.

Y con roña siempre va.

¡Extra! ¡Extra! ¡Leedlo todo!

¡Mugre Asquerosa encuentra un compañero!

¡Narices en alerta máxima!

¡Sí, narizona!

(TODOS GRITAN)

La gente se ha dejado la comida.

No se puede desperdiciar.

No me importa cuántos seáis.

¡No me dais miedo! ¡No puedo oler nada!

(RÍE)

(TODOS GRITAN)

La gente se ha dejado sus instrumentos.

No se pueden desperdiciar.

¡No puedo oleros, pero los dos apestáis!

(RÍE)

¡Hala! No sabía lo bueno que era oler mal.

Hemos conseguido que no haya colas.

¿Cómo vas por ahí, viejo Jenkins?

No estoy... Ya lo sabemos.

No tienes miedo porque no hueles nada. (RÍE)

¡Te queremos!

Hoy ha sido un día maravilloso, Patricio.

Perdón. Mugre Asquerosa. (RÍE)

Fíjate en esas estrellas tan bonitas en el cielo.

Y fíjate las que hay en el suelo.

¡Oh, no son estrellas, son llamas sobre palos!

¡Hola a todos!

¡Hola, buenas!

¡Nada de holas!

¡Vamos a echaros de aquí a ti y a tu amigo!

¡Pero si yo, Bob Esponja!

¡El parrillero favorito de Fondo de Bikini!

¡Vale! Puedes quedarte si te limpias.

¡Pero él tiene que irse!

¡No, por favor! ¡Yo le limpiaré, lo prometo!

LAVADO DE LANCHAS

No, sigues asqueroso.

¿Has traído cerillas? -No, no las he traído.

¡A la tienda de llamas!

LAVADO EN SECO

No hemos podido quitar la mancha. ¡Gracias de todos modos!

¡Venga, venga, venga!

¡No! ¡Patricio es mi mejor amigo!

¡Por favor, apagad las antorchas y coged fregona y jabón!

Podemos limpiarle.

Eso lo resolvería todo.

¿Puedo frotar fuerte para expresar mi rabia?

Creo que sí.

¡De acuerdo!

¡Ah! ¿Dónde ha ido? ¡Ahí no hay nada!

¡La mugre era él!

¡Patricio! (LLORA) ¡Así me llaman!

¡Uh!

Al menos... creo que ese es mi nombre.

¿Debajo de toda mugre estabas tú?

Creo que no.

Cundo me di cuenta de que no volverían

a dejarme entrar en el Crustáceo Crujiente,

me fui a casa y me bañé.

Pero si no eras tú, ¿quién era?

¡Ah! ¡Ahora tengo miedo!

¡Tengo mucho miedo!

¡Ay, no lo soporto!

Dijiste que no tenías sentido del olfato.

¡No, pero puedo ver!

(TODOS RÍEN)

La más pestilente peste que hay, la más mohosa del lugar.

La mugre asquerosa la olerás.