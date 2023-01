"ARRE, PATRICIO"

Vamos, Patricio, un libro más y después te irás a dormir, ¿vale?

Vale. Este se titula

"Puedes ser cualquier cosa".

¿"Puedes ser cualquier cosa"?

Claro que sí, amigo.

Míralo. Puedes ser... un bombero.

Puedes ser un médico.

¡Ay!

Puedes ser un vaquero.

¡Eso quiero ser!

¿Vaquero? Buena elección.

¡No, no, no, no, no, no! Eso.

¿Un caballo? Amigo, no creo que quieras ser un caballo.

¡Dijiste que podía ser lo que quisiera

y quiero ser un caballo, hombre!

Claro, claro. Puedes ser lo que quieras.

Buenas noches, Patricio.

(Canto del gallo)

(Relincho)

¡Oh, aún no, Gary! ¡Dame unos minutos más!

(Relincho)

¡Gary!

(MAÚLLA)

(RELINCHA)

(RESOPLA)

(RESOPLA)

¡Oh, caballo!

¡Patricio, tenías razón! ¡Puedes ser un caballo!

Tranquilo, grandullón.

Tranquilo.

¡Ay!

¡Oh! Pórtate bien, caballito.

¿Caballito? Eso no está bien. Necesitas un nombre.

Creo que te llamaré...

¡Patricio!

¡Cabalga, vaquero!

¡Ay, ay, ay!

¿Eh?

Es un potrillo salvaje.

¡Eh! ¡Ay!

Un payaso de rodeo.

La seguridad es lo primero.

¡Arre, Patricio!

Tan guapa como siempre, Arenita. Gracias.

¿Y ese caballo que montas?

Buenos días, viejo.

(Pedo)

(MASCULLA)

(TODOS) ¡Oh! ¡Hala!

¿Podemos tocarlo, señor?

Claro, pero con cuidado.

¡Oh!

¡Es tan suave!

¿A qué viene tanto jaleo?

Tú parece que...

Así que ahora Patricio es un caballo.

Tu poni de pacotilla se parece más a una vieja jaca gris.

Siento decirlo, pero ¿este está preparado

para ser un caballo de feria?

¡Ay!

¿Qué escándalo...? ¡Ay!

¿Qué haces violando mi espacio personal?

¡Ay, ay!

¡Oh!

¡Cómo mola!

(RÍEN) ¡Oh! ¡Oh!

¡Paseos en caballito!

A los niños les encantan.

Muy buena idea que Patricio haga de Poni.

Cobraré a esos niños diez dólares por paseo y me haré rico.

No lo sé. Creo que Patricio solo deja que lo monte yo.

¡Oh, tonterías!

¡Paseos en poni a diez dólares!

-¡Eh! -¡A mí, a mí!

(TODOS) ¡Bien!

¡Oh!

¡Arre!

¡Arre, Patricio, arre!

No quiero molestar,

así que no pierdas los estribos cuando lo diga,

pero ese caballo tuyo de ensueño parece una jaca.

¿Lo entiendes? Una jaca.

(Risas infantiles)

Eh, por fin sientes las coces de la vida.

Soy un genio.

(Risas infantiles)

(RÍE)

Cuatro a la vez y multiplico mi dinero.

Vamos a probar con cinco.

¡Oh!

¡Ay! ¡Oh!

¡Oh! ¡Ay!

¡Ah!

Mi amiguito.

(TODOS) ¡Bien!

(TODOS) ¡Oh! El siguiente.

¿Dónde está mi amiguito?

¡Regresa, caballito Patricio! ¡Se escapa mi dinero!

¡Regresa!

Eso es, caballito, regresa.

He dicho regresa, caballito.

Mira, soy un caballito.

¡Oh, regresa, caballito!

(Sirena)

Ya verás, ya verás, ya verás.

¡Ay!

¡Patricio!

¡Patricio!

¡Ay, Patricio! ¡Ay!

(RELINCHA)

¡Oh, Patricio!

Tranquilo, chico, soy yo.

Soy tu viejo amigo Bob Esponja.

¿Recuerdas?

Escucha, ¿quieres que te susurre?

Patricio bueno, Patricio guapo.

Buen chico.

Calma, Patricio. No quiero volver a perderte.

¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!

¡Oh, oh, oh, oh, oh!

¡Oh, oh!

Todo este tiempo pensé que era el único capaz de domarte,

pero tú me domabas a mí.

Caballito Patricio, ¡arre!

¡Eh, ahora voy yo! ¿Qué?

-Yo primero. -¡Oh!

¡Oh, esto es humillante! ¡Silencio!

Los caballos no hablan.

Atención, niños, diez dólares por paseo.

¿A quién le toca? A mí.

¡Ay!

¡Muévete, caballo!

¡Ya basta! Se acabó, el siguiente.

Hola. ¿Cómo ha dejado que Calamardo se deje montar?

Lo dice en su contrato.

Puedo hacerle trabajar como un caballo.

Eh, separa a tu mulo de mi poni de exhibición.

Es un pura sangre.

Mira ese flanco.

Echad un vistazo a sus corvejones.

Por no mencionar el lomo.

Oh, sí, soy un auténtico semental.

Y compáralo con tu montón de comida para perro.

Apuesto lo que quiera a que mi comida para perro

le da una paliza a su semental.

¿No me digas? ¿Una carrera?

El primero que lleve una burger cangreburger

a la bahía del Diablo Negro gana.

Acepto.

Quiero una carrera limpia. Nada de trampas.

Esperad a la campana.

¡Ay!

¡Ay!

¡Muerde el polvo!

¡Como quiera!

Su polvo está riquísimo.

Este cartel de "atajo"

alejarán a Bob Esponja y a Patricio de la meta.

¡Ay! ¡Arre, Calamardo!

¡So, so!

Un atajo. Podría ser un truco.

¡Me encantan los trucos!

¡Ay!

¡Bien, vamos en cabeza!

No, en realidad, vais detrás.

¡Eh, Patricio!

¡Ay! ¡Ay!

(Campanilla)

Tomad mostaza resbaladiza.

¡Ay, ay, ay!

Una mostaza resbaladiza superpicante.

¡Ay!

¡Pez rata!

Tengo un truco más en la manga.

¡Es la Policía!

Le ordeno parar por exceso de velocidad.

No, yo soy la Policía

y le ordeno parar por hacerse pasar por un agente.

BAHÍA DEL DIABLO NEGRO

Aquí está su pedido, señor.

¿Qué? Tenía hambre.

(Campanilla)

¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado!

¡Tengo el mejor caballo! ¡Tengo el mejor caballo!

Ya no quiero ser un caballo. Me aburro.

¡Ay, ay, ay!

Vale, amiguito, pero recuerda: aún puedes ser cualquier cosa.

¡Ay!

En ese caso,

creo que seré... ¡un cangrejo!

Ha picado.

¿Eh? ¡No te lo consiento!

¡Devuélveme mis pinzas!

¿Quieres que te lleve al Crustáceo Crujiente, vaquero?

¡Ay!

(Pedo)