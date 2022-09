ARENITA, BOB ESPONJA Y EL GUSANO

"Otra noche tranquila en Fondo de Bikini.

Escuchen la tranquilidad tropical.

¡Oh, oh!"

(Bocados y eructos)

(SILBA)

(MAÚLLA)

-Es gratis.

Gracias.

Quédese el cambio.

¿Qué?

Lo vi, era grande y todo serpenteante.

Y se lo comía todo. -¡Es horrible!

-Era un gusano toro de Alaska.

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Se comió mi carretilla. -Se comió los deberes de mis hijos.

-¿Tengo que decirlo? -¿Cómo podemos protegernos?

-Ya lo tengo, compremos todos una burger Cangreburger.

(TODOS ABUCHEAN)

-Deberíamos llamar a mi sobrino. -Deberíamos cavar un foso.

-Deberíamos coger a Fondo de Bikini y empujarlo a otro sitio.

-Esa idea puede ser lo suficientemente loca...

¡Para matarnos a todos! (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Busquemos a alguien que luche contra él.

-Hay que ser tonto para luchar contra un gusano toro de Alaska.

(Ruido)

-¿Tienen servicio aquí? -En la parte de atrás.

-Gracias. -Yo atraparé al gusano.

Es decir, si no les importa pagar. -¡No!

No obtendrás un centavo de mí. ¡Nunca!

Prefiero que entre aquí ese gusano y os coma a todos vivos.

Perdón.

(RÍE) -No quiero vuestro dinero,...

...sólo estaba siguiendo la trama del momento.

(RÍE)

-Cogeré a ese bicho invertebrado por algo estrictamente personal.

Mirad, mi cola ha desaparecido.

Debe habérmela quitado mientras estaba de espaldas, el muy cobarde.

-¡Qué horror! -¿Qué hacemos?

-Voy a recuperar lo que es mío.

(TODOS) -¡Bien!

-¿Qué? Pero, Arenita, no sabes en lo que te estás metiendo,...

...estamos hablando de un gusano toro de Alaska.

-Bueno, no sé nada de Alaska, pero mira esto.

En Texas yo arreaba toros y arreaba gusanos.

En lo que a mí respecta, hacer ambas cosas ahorra cuerda.

Ahora buscaré al gusano. -Arenita, no sabes lo que es...

-No te preocupes, no tardaré. -¡Arenita!

-Bien por Arenita, hemos depositado toda nuestra confianza en ti.

Bien, ¿cuál era esa idea tuya? (GRITA)

-Espera, Arenita. -¿Vienes a mirar?

-No vayas. -¿Por qué no?

-Lo he visto, es grande, horrible y rosa.

-También el ombligo de Patricio y no me da miedo.

-Te machacará. -Soy de Texas,...

...lo que tú crees que es grande y lo que yo creo que es grande...

...son dos cosas muy diferentes. Y me ha quitado la cola,...

...eso no puedo perdonarlo. -Vale, pero...

¿Qué pasa si el gusano no te quitó la cola?

-¿Si no, quién la tiene? -Eh... Yo.

-¿Dónde? -En mi bolsillo.

-¿Y por qué no me lo has dicho? Dámela.

Venga.

Eso es un clip y un trozo de cuerda.

-No, es tu cola. -Bob Esponja...

-¿Cómo lo sabes? Siempre está detrás de ti.

Oh... No te vayas, no te vayas.

-¿Qué es lo que te pasa?

Ahora le daré a ese bicho sin patas su merecido y no hay nada...

...que puedas hacer para pararme. -¿Ah, no?

¿Y qué pasa si te digo...? (NO SE LE ENTIENDE)

-Debo admitir que eso me retiene un poco, pero aun así iré.

-Las colas están sobrevaloradas, vayamos a casa, olvídalo.

Tengo helado... Con nueces.

Arenita, soy tu papá y te prohíbo que vayas tras ese gusano,...

...vuelve aquí, jovencita. -Tú no eres mi papá.

-Si vas a por ese gusano, deberás pasar a través de mí.

¡Arenita, no!

No puedo permitírtelo, no dejaré que te mate.

Si le encuentras, te comerá.

-No existe modo de que un gusano de mar me coma, soy demasiado dura.

-No lo suficientemente dura,...

...no lo suficientemente dura. -Deja de preocuparte,...

...puedo cuidar de mí misma. Después de todo,...

...¿quién es la criatura más fuerte de Fondo de Bikini?

-Eres tú. -¿Y quién puso la...

...de kárate? -Tú.

-¿Y quién te salva a ti el trasero de la destrucción?

"Propiedad de Arenita". -Tú.

-Y por si no lo sabes,...

...también puedo manejar a ese gusano toro porque soy la mejor,...

...no hay nada lo suficientemente grande que yo no pueda atrapar.

-Vale. -Dilo.

-No hay casi nada... -Nada.

-No hay nada lo suficientemente grande que tú no puedas atrapar,...

...pero... Pero... -¡No! ¡No!

-Pero... Pero... -No. No.

-Pero... Pero... -No. No.

Rastro de gusano.

Está en esa cueva. -¿Estás segura...?

-Por supuesto que sí, voy a entrar ahí,...

...y no saldré hasta que consiga un plato de estofado de gusano.

-Ay...

-Ajá, ahí estás, canalla, ladrón de colas.

(GRITA)

Ya termino, Bob Esponja. -Eso no es...

(GRITA)

-No debería tardar mucho. -Eso no es...

(GRITA)

-Ya, ya estoy acabando. -¡Arenita!

-¡Lo tengo, Bob Esponja! (RÍE) -Arenita...

-Caramba, este bicho me ha plantado cara,...

...pero soy de Texas, y como puedes ver,...

...ningún gusano es contrincante para mí. He encontrado mi cola.

-Eso no es el gusano. -¿Perdona?

-Eso no es el gusano, es su lengua.

-Ay...

Ésta es la lengua,...

...y toda esa cosa... es... Ay, el gusano.

¡Sálvese quien pueda! (EL GUSANO GRITA)

-¿Cuál es el plan, Arenita? -Corre más rápido.

-Eso podría haberlo pensado yo. Espera, ¿yo tenía razón, no?

-No sé. -Es demasiado grande para ti.

-Ahora no. -Quiero oírlo.

-Hablaremos en otro momento. -Dilo.

-Bob Esponja... -Dilo.

-Vale, tenías razón, estaba equivocada.

¿Estás contento? -Lo sabía.

(EL GUSANO GRITA) (GRITAN)

-No, otra vez no.

-Arenita. -¿Qué?

-¿Qué hacemos ahora? (EL GUSANO GRITA)

-Ya lo tengo, ¿todavía tienes ese clip y esa cuerda?

-Ya lo he pensado, Arenita. Mira, es un colgante,...

...de esponja y de mejilla,...

...así podrán identificar nuestros cuerpos.

-No, tonto, ¿qué tal si salvamos el pellejo?

(EL GUSANO GRITA) (GRITAN)

-Esto es lo que yo llamo un rodeo, estaremos a salvo arriba.

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Lo conseguimos! -Nunca podrá salir de ahí.

-Hemos salvado a la ciudad. -Vamos a contarlo a todos.

(TODOS) -¡Empujad, empujad!

¡Bien!

-Ay...