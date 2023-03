-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

ANORMAL

(TARAREA)

-¿Qué es lo que... ahora?

(TARAREA)

-¡Para! ¿Qué demonios es lo que intentas hacer esta vez?

-No intento hacer nada, solo tengo una mañana decente.

-¿Corriendo y gritando como una bruja?

-Oh, Calamardo, una bruja grita así...

(CHILLA)

-Hay dos clases de personas: las que son normales...

Y después estás tú. -¿En serio?

-¡Sí, en serio! Deberías portarte de una manera más... ¡normal!

-¿No soy normal?

-¡Será posible!

-¡Calamardo! ¿Cómo se convierte uno en normal?

-¿Qué tal si empiezas...? ¡Alejándote de mí, criatura!

-¿Qué me está pasando? Necesito comprender lo normal.

(LEE) "Cómo ser normal." Este vídeo me ayudará.

(TV) "¿Estás harto de que te llamen bicho raro?

¿Te echa la gente de sus casas? ¿Lo hacen?"

Sí, sí, sí.

"Entonces, ven conmigo y te llevaré a un viaje a la normalidad."

¡Normalidad!

"La vida de una persona normal es sencilla.

Aquí tenemos al señor Normal camino a su trabajo.

Mira cómo va vestido. Incluso su pelo es aburrido.

Observa sus rasgos, agradables y suaves.

Ni un agujero ni una peca a la vista."

¿Agujeros y pecas? "En su oficina, el señor Normal,...

...o eso pone en su placa, trabaja a un ritmo monótono...

...y constante, igual que los demás normales.

Toma nota de cómo se comunican entre ellos.

(AMBOS) -Hola, ¿qué tal estás?

Al final del día, el señor Normal recoge sus cosas y se va a casa...

...para volver a empezar el ciclo por la mañana."

¡Ya!

-Quiero una burger cangreburger. -Genial.

¡Bob Esponja, necesito una cangreburger!

¿Qué, hoy no hay comentarios molestos?

Extrañamente tranquilo.

¿Bob Esponja? -Hola, ¿qué tal estás?

-¿Qué significa esto?

-He seguido tu consejo, ahora soy normal.

-Normal, ¿eh? -Sí.

-¿En serio? -Sí.

-Estupendo. Sé que estás esperando para decir algo estúpido.

-Tenemos un tiempo maravilloso. -Sí, es verdad.

-Bueno, hasta luego. -Sí, hasta... luego.

-¿Qué haces ahí sentado?

¡Necesitamos cangreburgers ahí fuera!

-Sí, señor, las haré normalmente. -¿Qué?

¡Guau! Así es como se hace hoy en día, ¿eh?

¿Puedes hacer más?

¡Vaya, es como imprimir dinero!

-¿Qué le habrá pasado a Bob Esponja?

¿Qué diablos es eso?

¿De quién es esta casa? -Hola, ¿qué tal estás?

-Hola, Bob Esponja. -Hola, ¿qué tal estás?

-Bien. He venido a beber algo. -Tenemos un tiempo maravilloso.

-Sí, es verdad. -Bueno, hasta luego.

(RÍE) -Sí, hasta luego.

Ah, vaya, podría acostumbrarme a esto.

-Quiero tres cangreburgers. -Tres cangreburgers.

(Pitido)

-Hasta luego.

(RÍE)

TRES SEMANAS MÁS TARDE...

-Aquí tiene. Ah, sí, es la hora.

Llevo tiempo queriendo decirte esto. He llegado a apreciar...

...tu comportamiento últimamente. -¿Sabes algo gracioso?

Suavicé un poco mi personalidad y el resto se fue adecuando.

Ahora soy completamente normal.

-¡Bah! Esto no está bien.

Nunca volveré a gastarme el dinero aquí.

-¿Nunca? -Estas hamburguesas no valen...

...ni el papel en el que están impresas.

-¡Esperen! ¿Adónde van?

¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo?

¿Esperas que los clientes se coman esto?

Gracias a ti, se están largando a mansalva.

(TODOS SE QUEJAN)

-Se le habrá acabado la tinta. -No, esto no tiene sentido.

No puedes hacer cangreburgers con papel y tinta,...

...tienes que ponerle corazón.

Ahora haz las hamburguesas bien y deja ese comportamiento tan raro.

-Lo que usted llama raro yo lo llamo normal.

-Hasta que decidas hacer las cangreburgers...

...como solo tú sabes, te quiero fuera de mi local.

-La decisión de ser normal significa más cambios en mi vida...

...de lo que pensaba. Hola, ¿qué tal estás?

-¿Qué te ha pasado? -Me he vuelto normal.

-A saber qué significa eso.

Eh, ¿qué te parece si nos vamos a los campos de medusas?

¡Redes en ristre!

-Hagamos algo normal, como ver escaparates.

-Hagamos esto.

Ya. Vamos, te toca. -Creo que paso.

Pero tengo que desfragmentar mi disco duro, ¿me ayudas?

-Escucha, cuando decidas hacer algo divertido,...

...sabes dónde encontrarme. -Vale, hasta luego.

(Timbre)

Hola, ¿qué tal estás?

-Nunca pensé que me oiría decir esto, pero, pasa, Bob Esponja.

-Gracias. Dime, ¿qué haces aquí encerrado cuando el tiempo...

...ahí fuera es tan... normal?

-Hoy es día de limpiar el polvo: limpio mis 483 autorretratos.

-Oh, eso es algo que no se ve en una casa normal.

-De vez en cuando está bien ser un poco diferente.

-¿Sabes qué más es anormal? Tu nariz, es protuberante...

...y blandengue.

Tus ojos también son algo raros.

-¡Ay! -Tu cara va a necesitar arreglos.

Ajá, ya está. Ya pareces más normal.

(GRITA) Una cosa más:...

...no llevas pantalones.

-¡No te acerques a mi casa!

-¿Qué ha pasado? He perdido mi trabajo,...

...a mi mejor amigo y ahora soy demasiado normal para Calamardo.

He llevado esto demasiado lejos. No hay problema,...

...te has hecho normal. Lo que hay que hacer...

...es enrarecerte de nuevo. Solo hace falta un ajuste mental...

...y un apretón. Ahora, céntrate...

...y aprieta.

Bueno, si voy a volverme raro, tendré que ver a un profesional.

-Mira esto, Bob Esponja. (RÍE)

-Eso está muy bien, pero necesito que me reconviertas.

Quiero volver a ser normal. -Ja, no creo que tengas...

...lo que hace falta. -Por favor, Patricio.

Si alguien puede introducirme en el misterioso arte...

...de lo raro, eres tú. ¡Enséñame a ser yo mismo!

-No será nada fácil, pero lo haré.

-¡Gracias! -Primero necesito una manguera...

...y un camión de plataforma, y que te quites los pantalones.

(TODOS RÍEN) -Me siento muy cohibido.

-Intenta concentrarte en tu primera lección de lo raro.

Te veo al otro lado, amigo.

(RÍE)

(Bocina)

(LOS DOS) -¡Ah!

-Mami, ¿qué son esas cosas? -Son indeseables, cariño.

Nosotros solo hablamos con gente normal.

-Bob Esponja, la terapia está funcionando.

Tus agujeros vuelven. Solo hay que seguir insistiendo.

Tenemos que ser más raros.

(HABLAN AL REVÉS)

SALSA SECRETA DE HAMBURGUESA

(ERUCTA)

-¡Oh, está ocurriendo!

¡La transformación final!

-¡Ah! ¿Eh?

-¿Qué ha pasado? -No sé, me he vuelto normal.

¡Permanentemente! -¡No!

(LLORAN) -¡No quiero ser normal!

(Golpes)

-¡No entre, estamos de duelo! -¡No quiero!

-Soy yo, Calamardo. Estoy buscando a Bob Esponja.

Hola.

¿Qué tal estás?

-¡Ah! -¡Bob Esponja,...

...has vuelto a tu forma cuadrada! -Creo que el aspecto normal...

...de Calamardo me ha devuelto del susto a mi forma.

Gracias, amigo, me has salvado la vida.

-Tenemos un tiempo maravilloso. -Si es verdad, amigo,...

...si es verdad. (RÍEN)

DESAPARECIDOS

(RONCA)

(Sirena)

-¡Ah!

(SILBA)

¡Ah!

¡Gary, ven aquí, toma!

¿Gary? ¿Gary?

¿Gary? ¿Gary?

¡Gary!

Debe haberse levantado temprano.

(MEGÁFONO) ¡Arriba, Calamardo! ¡No querrás volver a llegar tarde!

Vale, nos vemos en el Krustáceo Krujiente.

Necesitará sueño reparador, no todos tienen...

...mi buen aspecto natural.

¡Patricio, vamos, arriba! ¡No querrás olvidarte de despertar!

¿Patricio?

Bueno, te veo después del trabajo, bello durmiente.

(SILBA)

(TARAREA)

Un día lento.

Buenas noches, Calamardo. Buenas noches, señor Cangrejo.

Gary, estoy en casa. Gary, ¿estás aquí?

¿Gary? ¡Ah! ¡No ha tocado la comida!

¡No! ¡Calamardo, abre!

¿Has visto a Gary? ¡Ha desaparecido!

¿Calamardo? ¡No hay ni rastro de Calamardo!

¡Calamardo! ¿Estás aquí?

El clarinete de Calamardo.

No está templado. ¡Calamardo ha desaparecido también!

¡Patricio, Calamardo y Gary han desaparecido!

¡Patricio también se ha ido! ¿Y si se ha ido todo el mundo?

¡Señor Cangrejo!

¡También ha desaparecido!

¡Arenita! Desaparecida.

¡Desaparecido! ¡Desaparecido!

¡Desaparecido! ¡Desaparecido!

¡Desaparecido!

¿Donde se ha ido todo el mundo?

¡Mundo...!

¡Mundo...!

Ha desaparecido todo. Pero juro que mantendré viva...

...la memoria de Fondo de Bikini viviendo sus vidas por ellos.

(Risas)

Bob Esponja, ¿quieres callarte? Estropeas mi talento.

Señor Cangrejo, ¿me da un aumento?

¡No, vuelve al trabajo! Sí, señor Cangrejo.

Disculpe, ¿me da una burger cangreburger deluxe, por favor?

Enseguida, señor... Quiero decir, ¿cómo no?

Bob Esponja, tenemos un pedido de una burger cangreburger deluxe.

Dios sabe por qué. Marchando, Calamardo.

(RONCA)

(Despertador)

Perdona, Arenita, ¿puedo tomar de este té helado?

¡Por supuesto! Un segundo.

Por supuesto, Bob Esponja.

Buenos días, clase. ¿Puede alguien decirme qué es lo primero...

...que tenemos que hacer cuando conducimos?

¿Pisar a fondo? Eso es, pisamos a fondo,...

...excelente, Bob Esponja. Gracias, señora Puff.

(LLORA)

¡Esto no tiene sentido, no soy la señora Puff!

No puedo reemplazar a todos. Nunca más volveré a ser feliz.

¡Un carné en blanco!

Aquí está, amigo. Hola, soy yo.

Ya tengo el carné.

¡Oh, sí, escucha este ronroneo!

(TARAREA)

(TARAREA)

Buenas noches, Botty.

¡No, no!

¡No, no!

¡No!

¡Oh, Gary! He tenido una pesadilla, mis amigos habían desaparecido,...

...yo conducía... ¡Ah!

Así que es verdad, supongo que estamos solos tú y yo.

(RÍE)

Aquí es donde trabajo. ¿Quieres ayudarme a hacer...

...unas burger cangreburger? ¡Estupendo!

Cuando todo el mundo estaba por aquí solían gustarles mucho.

Prueba una.

¿Qué? ¿No te gustan las burger cangreburgers?

Bueno, supongo que seguiremos haciendo este trabajo.

Chico, hoy hemos aprendido mucho el uno del otro.

Pensé que me volvería loco sin mis amigos, pero parece...

...que eras lo único que me hacía falta para permanecer cuerdo.

(Motor)

¿Qué? ¿Un muñeco de mi viejo mejor amigo?

(Motor)

¿Hecho de carne de cangreburger?

(RÍE) ¡Oh, Botty, eres la monda!

Siento llegar tarde, Botty me estaba contando un chiste.

Tienes mucha confianza con ese tipo para alguien que te tiene manía.

¿Quién, Botty? No, él es... ¿En serio?

Ahora no puedo hablar, nos observa.

¡Espera, Patricio, no te vayas!

¡No, nada, Botty!

Me voy a la cama.

TRES DÍAS MÁS TARDE

Querido diario, no sé si puedo confiar en ningún vehículo.

Huiré cuando no haya moros en la costa.

¡Ah, ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Eh? -Tranquilo, chico.

-¿Seguís todos vivos? ¿Dónde han estado?

-Era el día sin Bob Esponja. -¿Día sin Bob Esponja?

-Sí, un día para alejarnos de ti. -¿Un día? Pero si han estado...

...fuera semanas. -Eh...

Bueno, lo alargamos un poco.

-¿Tú también, Patricio? -Sí, todo el mundo necesita...

...un día lejos de... (RÍE)

-Me alegro por vosotros. -¡Anímate, chico!

Es todo un día inspirado en ti. -¿En serio?

-Por supuesto. Primero hicimos una efigie tuya gigante de madera.

Después, la quemamos. (RÍE) (GRITAN)

Y bailamos sobre las cenizas, como si no existiera el mañana.

-¡Guau! Todo un día dedicado a mí.

-Tonterías, espera a ver el día sin Patricio.

¡Venga, vamos, arriba todos!

¿Dónde os habéis ido?