ANFITRIÓN DE UN FANTASMA

-Maldita niebla fantasmal. No consigo ver más allá de mi nariz.

¡Ah!

(GRITA)

¡Mi barco!

¿Asistencia en carretera? He tenido un pinchazo.

¿Dónde pueden localizarme?

¿Trabajo? ¿Residencia? Residencia.

-¡Ah, el Holandés Volador!

¿Qué hace en mi casa? -Estoy aquí mientras me reparan...

...el barco. Estoy aquí para rondarte.

(GRITA)

-¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo!

-¡Ay! -¡Tienes que ayudarme, Calamardo!

¡Hay un fantasma en mi casa! -¿Cuántas veces...

...tengo que decirte que no creo en fantasmas...

...y nunca me han gustado? -¡Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio!

¡Tienes que ayudarme! ¡El Holandés Volador...!

(Gritos)

¡Gary!

¡No te atrevas a hacerle daño a mi pequeño Gary!

-El Holandés solo quería acariciar al pequeñín.

Ya. No voy a hacerte daño. A mí me encantan los caracoles.

-¡Ah!

(RÍE) ¡Gary!

-No hay nada mejor que dar un buen susto.

(RÍE)

-No pasa nada, Gary. -No te pongas demasiado cómodo.

-Buenas noches, Gary.

¡Ah!

(RÍE)

¡Ah! (RÍE)

(RÍE)

Bah.

Bah.

Bah.

Holandés, ¿esto va a durar mucho? -¿No tienes miedo, chico?

-Ya llevas aquí un tiempo y me conozco todos tus trucos.

-¿Qué intentas decir? Reconozco cuándo estoy acabado.

Llevo años con el mismo material. Asustar es un juego de jóvenes.

Dejaré de hacer el fantasma, y no es un juego de palabras.

-No, me refería a que ya estoy acostumbrado, eso es todo.

-No me mientas. -Solo tienes que ir...

...a asustar a otro.

-¿Le importa si la pruebo? Sí, es muy cómoda.

-¿Me disculpa un momento? (RONCA)

(GRUÑE)

-Olvídalo.

-¿Qué le parece? -¡Ah!

-Es oficial: ya no doy miedo. -¿Qué manera de hablar es esa?

Sencillamente, no estás en forma. Eso es todo.

-Necesito un descanso. Tomaré unas vacaciones. Ya sabes.

-Claro, relájate un poco. -Puede que quedarme con un amigo...

...por un tiempo, en un confortable sofá,...

...en una piña, solo un poco más,...

...hasta que me reponga.

SEIS MESES MÁS TARDE

(Música)

-Eh, campeón, ¿qué tal? Oh. -¡Súbelo! ¡Súbelo más!

-¿Quién iba a pensar que tendríamos tanto en común? A ti te gustan...

...los osos de peluche. Y a mí. Te gustan los ponis. Y a mí.

-¿Eso es un anillo de bodas? -Esto no es nada.

-¿Qué pasa aquí? -Bob Esponja, no seas aguafiestas.

-¡Cuidado ahí abajo!

-¡Ah!

-¿Qué tal? -Mejor esta tercera vez.

-¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no!

¡Todo el mundo fuera! -Chicos, la fiesta ha terminado.

Hora de largarse, preciosa. (ERUCTAN)

-¿Quieres pasarte la eternidad en ese sofá?

-Es cómodo. -Mírate en el espejo:...

...no eres más que un fantasma de lo que eras.

-Tienes razón. Soy patético. -Sí. Pero vamos a sacarte...

...de tu condición mediante el uso de ayudas visuales. Observa.

-¿Qué percebe es eso? -Un viaje a la autoconciencia.

"La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

La fuerza interior. La fuerza interior.

¡La fuerza interior! ¡Sí!"

(LLORA) -Ha sido precioso. -Ahora, levanta de ese sofá...

...y vístete. Es hora de ponerse serios.

Empecemos con algo fácil. ¿Podrás con la anciana de ahí abajo?

-¿Me estás tomando el pelo? Asustarla es sencillo.

-Ese es el holandés volador que yo conozco.

Pongámonos en acción. -Sin problema, compadre.

(RÍE)

-Leni, ¿eres tú? -No, soy yo, el Holandés Volador.

-Leni, hay un nuevo producto llamado pasta de dientes.

Creo que deberías probarlo.

-Vamos allá.

(GRUÑE) -¡Mira qué pectorales!

¡Estás fenomenal! ¡Un cuerpo realmente duro!

¡Mira qué bíceps!

(GRUÑE) ¿Eh?

-Ya es suyo.

-Por aquí me estoy poniendo fofo. Tengo que conseguir...

...una máquina de remo.

-Oh.

No vale la pena. Ya no puedo asustar a nadie.

Puede que la gente ya no crea en fantasmas.

-Espera un momento. Acabas de darme la solución...

...a tus problemas. (MURMURA)

(TARAREA)

-¡Ay!

-¡Calamardo! ¡Calamardo! -¿Qué pasa?

-¿Por qué no me has llamado?

-¿Madre? -¿Por qué no has llamado...

...a tu madre? -Ay, Calamardito quiere a su mamá.

-Entonces ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas?

¿Por qué no me llamas?

-¿Eh? ¡Ay!

-He oído decir que no crees en fantasmas.

-¿Fantasmas? -Como el Holandés Volador.

(GRITA)

-Los fantasmas no existen. Nada de eso.

-¿No crees en fantasmas? ¿No crees en fantasmas?

¿Nada de fantasmas?

-¿Bob Esponja?

(RÍE)

-Oh, qué miedo.

-¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma!

-¡Holandés, ha funcionado! ¡Has recuperado tu don!

-¡Y la confianza en mí mismo! Ahora siento que puedo asustar...

...a cualquiera. ¡Y todo gracias a ti, chico!

-Y puede que tu barco esté listo pronto.

-Tengo que hacerte una confesión: mi barco lleva amarrado tres meses.

Ha sido agradable vivir contigo. Ah, casi se me olvida:...

...te he dejado algo por las molestias.

Es hora de zarpar.

(RÍE)