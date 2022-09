ALMEJAS

-¿A usted qué le gusta más, los fingers de coral...

...o los nachos de ostra? -Ninguna de las dos cosas.

¿Qué va a tomar? -¿Son buenos los aros de percebe?

-No. ¿Qué tomará? -¿Qué me dice de las algas fritas?

-¡Aclaremos esto de una vez! ¡Odio todo el menú! ¿Qué tomará?

-Pruebe los fingers de coral. -Probaré los fingers de coral.

-Eso será un dólar.

(Alarma)

-¿Qué pasa?

-Alguna estupidez, seguro.

-¡Yupi!

(RÍE)

-¿Lo ve? Se lo dije. -¿Qué le pasa al señor Cangrejo?

-Nada, hijo. ¿Sabéis lo que es esto?

-Un dólar muy sucio. -No, es mi millonésimo dólar.

La meta de todo cangrejo es ganar un millón de dólares.

Y ahora ya tengo el mío. Enhorabuena, señor,...

...me acaba de dar mi millonésimo dólar.

-Ah, genial. ¿Y yo, qué gano? -Nada.

Ahora, fuera. -¿Qué?

-¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Me estropean el momento!

Ah, mi millonésimo dólar. -Felicidades, señor Cangrejo.

-Felicitaos vosotros, chicos, un capitán no es nadie...

...sin su leal tripulación. Una tripulación como vosotros...

...aparece una vez en la vida. Y para recompensaros por esto,...

...os llevaré de viaje. -¡Caramba, un viaje!

-No me lo puedo creer, señor. ¿Iremos a los manantiales?

-No. -¿A la isla Pamper?

-Prueba otra vez. -¿Al pueblo antiguo de Bikini?

-Mejor aún. -¿Pesca de almejas?

¿Ésta es la recompensa que obtenemos por el duro trabajo?

¿Pescar almejas apestosas en un barco viejo en un lago asqueroso?

¿A esto le llama diversión? -Vamos, Calamardo,...

...tres amigos en el mar sin más que hacer que lanzar el sedal,...

...coger unas almejas y después volverlas a arrojar.

¿No crees que es divertido? -No.

Y pensar que podía estar llevando una peluca ahora mismo.

-Calamardo, ¿quieres que la lance por aquí para que puedas verme?

-¿Y si la lanzas por allí para que pueda ignorarte?

-Vale.

-¡Ay! ¡Eh, mira bien dónde lanzas!

¡Bob Esponja...!

¡Ah!

Ya he tenido bastante. (RÍE) -Oh, Calamardo,...

...tienes que relajarte. El chico está excitado.

Pero tienes que aprender a llevar la marea.

Y no subas nada a bordo que no estés preparado a perder.

(RÍE) ¡Oh! ¡Mi millonésimo dólar!

¡Bob Esponja, espera! ¡Bob Esponja, has enganchado...

...mi millonésimo dólar! ¡Recógelo antes de que te pase por la quilla!

Oh, no. Bob Esponja, recoge. ¿No oyes la música?

La sinfonía para cuerdas en do menor. Todo marido sabe...

...que eso significa la muerte. Recógelo antes de que sea tarde.

Deprisa, la música acelera.

Ahí estáis, ratas asquerosas. ¡Dejad de tocar esa música!

¡Dejadlo, por favor! ¡Os lo suplico!

¡Venga, cariño, puedes conseguirlo! ¡Nada más deprisa!

¡Ven conmigo, cariño! ¡Deprisa!

¡Por favor, por favor!

-¡Conseguido! -¡Yuju!

Pensé que lo había perdido.

(LLORA)

-Bonito viaje, ¿eh, señor Cangrejo? -Oh, Calamardo,...

...no te lo vas a creer. Una almeja gigante de labios azules...

...se ha comido mi millonésimo dólar.

He perdido mi dólar y no lo recuperaré nunca.

Nunca, nunca. -Nunca había visto...

...al señor Cangrejo tan destrozado.

-Por favor, es el rey del drama. Venga, deje de actuar.

(LLORA) -Es sólo un estúpido dólar.

Por Dios santo, señor Cangrejo, déjelo ya.

Señor Cangrejo. ¡Señor Cangrejo!

Vale, vale, le ayudaremos a recuperar su dólar.

-¿De verdad? ¡Fantástico! Esperad aquí.

Aquí es donde la pesca de almejas se pone seria.

Coged las cañas, yo estaré pendiente por si aparece la almeja.

-Sí, mi capitán. -Y recordad,...

...no nos iremos hasta que cojamos esa almeja y recuperemos mi dólar.

-¡Ya está, se acabó! ¡Llevamos aquí tres días y no pica ni una!

¡Esto es del todo inútil! -Sí, yo tengo que volver a casa...

...a dar de comer a Gary.

-Vamos a morir aquí sólo porque una almeja se ha comido ese dólar.

Si quiere un maldito dólar, pues se lo daremos.

¿Sabes lo que digo, verdad? -Oh, te entiendo. (RÍE)

(AMBOS) -Señor Cangrejo, mire lo que tenemos.

-¿Eh, es posible? Mi millonésimo dólar. (RÍE)

(RÍEN)

-Esperad un momento.

Éste no es mi millonésimo dólar, es un dólar normal,...

...arrugado, un poco roto, empapado y besado con barra de labios...

...semibrillante azul del coral número 2.

-En verdad eso es un número... -Confié en vosotros...

...y me dais esto. No me puedo creer que mi propia tripulación...

...me haya traicionado así. (LLORA)

-No nos volverá a convencer a base de lágrimas.

-Ya veo. Entonces no tengo más elección que dar una recompensa.

-¿Es una broma? -¿Es otra excursión de pesca?

-No, es este sándwich.

-¿Un sándwich? ¿Espera que me rompa la espalda por un sándwich?

-No un sándwich, el sándwich. -Lo que sea. Tenemos muchas...

...cosas más para... comer.

-Creo que ahora nos entendemos. Nadie comerá hasta que yo...

...recupere mi millonésimo dólar.

-Bob Esponja, ¿podemos hablar? ¿Te has dado cuenta de que...

...el señor Cangrejo se ha vuelto un poco loco?

-¿A qué te refieres? -Mírale.

(LLORA)

-Calamardo, ha perdido algo muy querido para él.

-Mira otra vez. (RÍE)

-Tienes razón, ¿cómo salimos? -Si no hacemos ruido,...

...en el bote salvavidas. -Vale.

(GRITAN)

-¿Pensabais que os podíais escapar del viejo Cangrejo?

Después de haber prometido que me ayudaríais.

Sé lo que pensáis, que es sólo un estúpido dólar.

(LLORA)

Pues las cosas no son así. Sólo hay una forma de castigar a una...

...tripulación traicionera como vosotros.

Cebo vivo. -¿Está loco?

Si la almeja no ha venido antes, ¿por qué vendrá ahora?

-Oh, vendrá.

(Orquesta)

(GRITAN)

-Señor Cangrejo, usted trabajó con Bob Esponja todo el día.

Sé lo que le hablo cuando le digo que está ¡ido!

(RÍE)

-¡Sáquenos de aquí, señor Cangrejo! -¡Vamos, carne fresca!

(GRITAN)

-¡Seguid retorciéndoos, me gusta!

¡Venga, chica, más cerca! Más cerca.

Ya casi está aquí. Eso es.

¡Ah!

¡Yuju! ¡Mirad, chicos, lo tengo!

Por fin tengo mi millonésimo dólar.

(Orquesta)

-Pobre señor Cangrejo, se ha ido para siempre de nuestras vidas.

(LLORA) ¿Por qué no he sido yo?

(LLORA) -Eso, ¿por qué no has sido tú?

-¿Por qué ha tenido que irse así? -¿Por qué se ha ido así...

...dejándome atado a este idiota? (LLORAN)

-Hola, chicos. (AMBOS) -¡Señor Cangrejo!

-¿Os he presentado a mi millonésimo dólar? (RÍE)

-¡Guau! ¿Cómo lo ha recuperado? -No ha sido nada fácil.

La vieja labios azules es una gran luchadora,...