-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-No os oigo. (TODOS) -Sí, Capitán.

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

EL ACOMPAÑANTE

-¡Oh!

(Sollozos)

(LLORA)

-No llores, cariño, papá lo solucionará todo.

(PERLA LLORA) -Tranquilízate, hija.

¡Oh!

-Señor Cangrejo, ¿qué le pasa a Perla?

-Su acompañante para el baile de graduación la ha dejado,...

...no consigue otro. -Es porque sólo existe un pez...

...tan alto, moreno y atractivo como él.

Y es él. (LLORA) -No llores más, cariño,...

...te conseguiremos un acompañante. Yo te llevaré.

(LLORA) -¿Qué te parece Calamardo?

(LLORA)

-Espera. Ya está, llévate a Bob Esponja.

-¡Ah, el cocinero! ¿Sabes lo que eso haría con mi cutis?

La gente me confundiría con un planetario.

-¿Qué quieres decir? -No lo sé. Si voy con él,...

...no seré la más fotografiada en el anuario del instituto.

-Ya. Debemos encontrar a otro. Escuchad, ¿quién de vosotros...

...quiere llevar a mi encantadora hija al baile?

-No llegues tarde, Bob Esponja.

-Escúchame, hijo, cuento contigo para que hagas que sea...

...una noche especial para una chica muy especial. Recuerda...

-Hola, señor Cangrejo. Está hablando con mi muñeco.

Es muy real, ¿verdad? Lo he hecho...

-Calla. Llevarás a Perla al baile de graduación.

-¿De verdad? Qué bien.

No se preocupe, señor, soy un experto en bailes.

Gary, soy el fracaso de los bailes, ni siquiera conseguí una cita...

...para mi baile de graduación. (MAÚLLA)

-No, fue Patricio quien llevó a su madre.

Además, no puedo compararme con el novio de Perla,...

...el alto, moreno y atractivo. (MAÚLLA)

-¿Qué es lo que traes?

Oh, vaya, esta revista me ha dado una idea.

Alto, moreno...

¡Oh! Atractivo.

Muy bien, Gary, espera a que Perla vea esto.

(Timbre)

-¿Sí?

¿Qué opinas, Perla? Está bastante bien, ¿no?

-Bueno, al menos, nadie te reconocerá. Ahora escucha,...

...quiero pasar por este baile con mi estatus social intacto.

Quiero que me hagan la foto, quiero bailar,...

...quiero beber ponche con mis amigas y....

-Perla, debemos ir a la limusina... -¡Oh, limusina!

¿Por qué no me lo habías dicho? Me encantan las limusinas.

-Trátale bien, cariño, no puedo buscar un nuevo cocinero. (RÍE)

(Frenazo)

(TODOS) ¡Oh!

-Bueno, creo que lo primero que debemos hacer es... ¡Oh!

-¡Sí! ¡Mi primera foto del baile!

-Nuestra primera foto.

-Acabemos con esto.

Vamos, Bob Esponja. -Enseguida voy. ¡Oh!

-¿Puedes darte prisa? -Un segundo, ya voy.

Lo siento. ¡Oh! Disculpa.

¡Ay!

¡Ay!

Ésta es para guardarla.

-Mirad, es Perla. Hola.

-Bob Esponja, aquí vienen mis amigas. Tráeme ponche.

-Experto en bailes en marcha.

(TODAS) -Hola, Perla. -Hola, chicas.

-Te presento a Billie Finkes. -Bip.

-Y ya conoces a Brian Flanders, de la clase de Matemáticas.

-Bip. -Hola.

-¿Dónde está tu cita, Perla?

Queremos conocerle. -Ha ido a traerme un ponche.

-¡Oh! ¿Es aquél tan alto? -Oh, sí.

Quiero decir... ¡Oh, no!

-¡Ay!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Ah!

-Rápido, vamos a ver lo feo que es el vestido de Cindy.

-Gracias. -Gracias.

-Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? -Hola, Perla.

Vamos, no te va a morder.

-Estás ridículo. ¡Oh! -¿Qué pasa?

-Agáchate, nos va a ver. Es mi ex novio, Octavio Rex.

Alto, moreno y atractivo. -Bip.

-¡Vaya! Pero seguro que no tiene el trofeo del campeonato...

...de baile romántico. -Devuélveme eso.

(RÍE) -Olvídalo. Allá vamos.

¿Estás lista?

-Bob Esponja, ¿qué haces? ¿No ves que todos bailan al golpe?

-El golpe. ¡Ah, sí! Lo he inventado yo.

-¿Estás seguro de que puedes hacerlo?

-¡Oh!

(TODOS GRITAN)

-Bueno, supongo que ya puedes llevarme a casa,...

...ahora que lo has arruinado todo. (LLORA)

-No llores, el experto en bailes está aquí. Aún no he fracasado.

Aún podemos... No, lo he roto.

Ya sé, podemos... No.

Hagas lo que hagas, no... (LLORA)

-¿Qué le has hecho? ¡Pobrecito!

(GRITAN)

-Bob Esponja, ¿estás bien? (LLORA) -¡Lo he estropeado todo!

-No te preocupes, no lo has hecho. -He hecho el ridículo.

-Fue bastante divertido cuando ese perrito caliente aterrizó...

...en el pelo de Judy. (LLORA) -¡No te estás divirtiendo!

-Sí que lo estoy pasando bien. Aún no hemos terminado el baile.

-¿Puedo llevar la peluca? -Sí, aún puedes llevarla.

-¡Vamos!

-Muy bien, chicos y chicas, os voy a enseñar a hacer la esponja.

Agárrate una pierna y levántala sin más, después pones la otra...

...en la misma posición. Tu cuerpo has de girar al ritmo del compás.

Así bailamos la Esponja Bob.

Yo digo Bob, Bob, Esponja Bob, que la fiesta no acabó.

Sí, tu cuerpo has de mover y con gracia lo has de hacer.

Al compás de esta alegre canción, sin motivo y sin razón.

-¡Piérdete, merluzo! ¿No ves que estoy haciendo la esponja?

Todos en la fiesta bailamos la Esponja Bob.

Yo digo Bob, Bob, Esponja Bob, que la fiesta no acabó.

Yo digo Bob, Bob, Esponja Bob, que la fiesta no acabó.

Que la fiesta no acabó. Que la fiesta no acabó.

Yo digo Bob, Bob. Yo digo Bob.

Yo digo Bob, Bob. Yo digo Bob...

(AMBOS) -Sí, somos populares.

(TODOS PROTESTAN)

-Id a estropear otro baile de graduación.

-¡Oh, vaya! Siento que esta noche no fuera como planeabas.

-No te preocupes, Bob, siempre supe que sería un desastre total.

Pero, a pesar del desastre, ha sido divertido.

-¡Ah! ¡Mantente alejado de mi preciosa flor!

Casi la pisas.

-¡Papá!

Buenas noches, bajito, amarillo, esponjoso.

Bob Esponja.

-Buen trabajo, chico.

-Ahí estás, muñeco. ¡Desde luego, me has venido de perlas!

(RÍE)

EMPLEADO DEL MES

-¡Eh, Calamardo! ¡Eh, Calamardo!

¡Eh, Calamardo! ¡Eh, Calamardo!

-Vale, picaré. ¿Qué pasa, Bob Esponja?

-¿Sabes qué día es hoy? -El día de molestar a Calamardo.

(RÍE) -No, eso es el 15.

Hoy empieza la prueba para el empleado del mes.

-¿No sabes que ese premio es un fraude?

-¿A qué te refieres? -Cangrejo te da el premio...

...para que trabajes más sin pagarte más.

-Eso no es verdad, me lo da porque trabajo más.

Tú también podrías ganarlo. -¿Para tener mi cara...

...en el muro de la vergüenza?

-Calamardo, estás equivocado. No te avergüences de tu trabajo.

Es lo único que hace que todo valga la pena.

-Eso es, Bob Esponja, pero este mes va a estar muy reñido,...

...no hay un ganador claro. Ten cuidado, Bob Esponja,...

...Calamardo parece que va a cambiar. Este mes podría haber...

...una nueva cara en la pared. -¡Oh!

-Es verdad, Bob Esponja, podría quitarte el puesto.

(RÍEN)

-¡No!

¿Cómo puedo haber dejado que baje tanto la calidad de mi trabajo?

¡Ay!

-¿Necesitas ayuda? -¡Ah!

-¿Qué haces? -Cangreburgers.

-Has perdido la cabeza. ¿No sabes que ese premio es una...?

Basura. -¡No se lo cuentes al Sr. Cangrejo!

Si no, tendré menos posibilidades de ganar el premio.

-Ya te he dicho que ese premio es un montón de salsa boloñesa.

-Eso no es verdad, el premio es un símbolo, como este sombrero.

-Es un símbolo de que eres tonto. -¡No, Calamardo, ay!

-Y esto es un símbolo de lo que pienso del empleado del mes.

¡Ah!

-Un empleado con experiencia, tiene un ladrillo de plomo en su gorro.

-¡Te repito que ese premio es un engaño!

-¿Y qué pasa si tiene razón y el premio es un fraude?

¿Mi trabajo no tendría sentido? -¡Deja de hablar así, marinero!

Esto es la guerra, eso es lo que quiere que pienses.

No es momento de tener miedo. -Pero...

-En la guerra no hay peros. Quiere que te derrumbes,...

...quiere engañarte. No debes pararte ante nada para derrotarle.

¿He sido claro, soldado? -Cristalino, señor.

-¡Ahora, muévete!

-No dejaré que Calamardo gane.

No puede ir a trabajar si no se despierta.

Objetivo a la vista.

¡Huy...!

¡Huy!

-¡Bob Esponja! ¿Qué haces aquí?

-No podrás ganar este premio, si no llegas al trabajo.

(RÍE)

-Déjalo ya. Si quisiera este premio, podría ganarlo...

...con los tentáculos atados. -Eso puede arreglarse.

-Eres un lunático, Bob Esponja. -Quizá,...

...pero he sido empleado del mes 26 meses seguidos.

-¿Dices que eres mejor que yo? -He sido mejor que tú...

...26 meses y mañana serán 27. -¡Se acabó, cabeza cuadrada!

¡Ya está! Voy a enseñarte lo fácil que es ganar el premio.

¡Seré el nuevo empleado del mes!

Te demostraré que soy más competente que tú.

-Voy a ir temprano para encerar los suelos.

-Cuando llegues, ya lo habré hecho. -Tendrás que madrugar mucho...

...para llegar antes que yo. -No necesito dormir, perdedor.

-Yo tampoco, 26 veces perdedor.

Mírale. Vigilándome. -Te estoy vigilando.

No te irás antes que yo.

-¡Eh, Calamardo! Tienes sueño, ¿eh?

-No. ¿Y tú qué? -No.

(Música)

-Buenas noches.

(RONCA)

(RÍE) -¡Ah! ¡Bob Esponja!

-Calamardo, ¿vas a alguna parte? -Cuando salga de aquí,...

...voy a dejarte seco. Y ahora, ¡sácame de aquí!

-Muy bien. Me pasaré después del trabajo.

-¡Bob Esponja!

-Ahora a descansar un poco. No quiero parecer cansado...

...en mi foto de empleado del mes. (RONCA)

(Golpes)

-¡Calamardo!

-Esto debería retenerlo.

¡Bob Esponja! ¡Pequeñajo!

¿Perdedor?

(RÍE)

-Una burger Cangreburger.

¡Calamardo! -Hasta la vista, Esponja perdedora.

¡Oh! (RÍE)

(RÍE)

-Bye, Bob Esponja.

Una tregua. -Tregua.

-Bob Esponja, no lo aguanto más. Si seguimos así,...

...ninguno ganará el premio. -Tienes razón.

Deberíamos guardar las fuerzas para el trabajo,...

...donde las necesitamos de verdad. -Vale. Tengamos una pelea limpia.

-Que gane el mejor.

(PIENSA) "Sólo es un farsante sin huesos y expulsatinta."

(PIENSA) "Mira esa sonrisa de dientes salidos y sucios.

No puedes fiarte de él." "Cuando deje de darme la mano..."

"Voy a empezar a correr."

(AMBOS RÍEN)

-Dinero, dinero. Voy a ganar más dinero.

Me emociona ver llegar a mis empleados corriendo al trabajo.

Chicos, llegáis pronto...

¡Alto!

(Cristales rotos)

-Señor Cangrejo, suelos limpios. -Mesas limpias, señor Cangrejo.

-Platos limpios, señor Cangrejo.

-¿Qué está pasando aquí? -Es mejor limpiar los platos así.

-¡No!

-Flores y bombones para usted, señor Cangrejo.

-Mire, señor Cangrejo, estoy poniendo mi dinero en la caja.

Dos espátulas para aumentar la productividad.

Más rápido, Bob Esponja.

-No hay nada como este volteador de hamburguesas.

Doblaré tu producción, Esponja dentuda.

-¡Chicos!

¡Socorro!

-¡Eh! Burger Cangreburger gratis. (TODOS) -¡Sí!

-Esperad. Tenéis que pagarlas. ¡Esperad!

¡Chicos! ¡Las burger Cangreburger!

-¿Quién es el ganador del empleado del mes?