(Graznidos)

¿Estáis listos, chicos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Más fuerte!

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

¡Oh!

# Él vive en la piña debajo del mar.

-# Bob Esponja.

-# Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

-# Bob Esponja.

-# El mejor amigo que puedes tener.

-# Bob Esponja.

-# Igual que los peces, él puede flotar.

-# Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) # Bob Esponja.

# Bob Esponja.

# Bob Esponja.

-# Bob Esponja ya llegó. #

(RÍE)

"ACHUCHO ABRAZÓN"

No sé qué me gusta más, Calamardo, dar de comer cangreburgers

por la mañana o limpiar su porquería por la noche.

¿Me tomas el pelo?

¡Fíjate cuánta basura han dejado estos animales!

La basura de uno.

¡Ah! ¡Cuánto chicle! Esto va a ser divertido.

¡Ay!

¡Eh, tío, cuidado!

¡Un erizo!

¡Ay! No es un erizo.

Es una cangreburger. ¡Bah!

Una burger cangreburger podrida.

¡Espera, Calamardo! No se puede tirar

una burger cangreburger. Eso no se hace.

Pero esta está podrida.

Es sencillo, Calamardo.

Una burger cangreburger nunca se pudre.

Mira esto.

¡Ay!

(ERUCTA)

Tiene un aspecto delicioso. ¿Por qué no le das otro bocado?

No, gracias. Es tan deliciosa que dejaré el resto para después.

No, burger cangreburger, quédate donde estás.

¡Ay!

¿Va todo bien por aquí, amigo?

Oh, estoy bien.

¿Eh?

(TARTAMUDEA) ¡Oh! ¿Quién eres?

Tu nuevo mejor amigo.

Puedes llamarme Achucho Abrazón.

¿Mi nuevo mejor amigo? Me gusta cómo suena.

Entonces, dame un buen abrazote.

¡Bien!

Eso sí que es un abrazo. ¡Ay!

Por supuesto.

Por algo me apellido Abrazón.

¡Qué tierno!

Lo intento, pero basta de eso.

¿Por qué no le enseñas la ciudad a tu mejor amigo?

Eso está hecho, Achucho Abrazón.

¡Ay, ay, ay, ay!

(MAÚLLA)

Hace una noche estupenda.

Hola, Gary. Saluda a mi nuevo mejor amigo Achucho Abrazón.

Un placer.

(MAÚLLA) Vamos a la cama, Gary.

(MAÚLLA)

Este es mi cuarto. Puedes quedarte con la cama.

Tonterías. Podemos compartirla.

Creo que tu amigo Achucho Abrazón debe dejar los aperitivos.

Pero no te preocupes, Bob Esponja.

Aquí tengo tu cama nueva.

¡Hurra! ¡Bravo!

Eres el mejor achuchador del mundo.

Por algo me llamaron Achucho.

¡Ah!

¿Cómo has dormido, Achucho?

Buenos días, Gary. ¿Has visto a Achucho Abrazón en algún sitio?

(MAÚLLA)

¿Adónde habrá ido?

¿Y si no vuelvo a sentir su abrazo peludo y amoroso?

Quizá un bocado de la burger cangreburger me haga sentir mejor.

¡Ay!

No me siento muy bien.

Echo de menos a Abrazón más de lo que pensaba.

Y yo a ti.

¡Eh, sigues aquí!

¡Claro que sí!

¡Oh, vaya, ese beso ha sido aún más tierno que el primero!

He estado practicando.

Nuestra habilidad para dar besos tiernos

nos distingue de las formas de vida inferiores, Bob Esponja.

¿Has oído eso, Gary? Ven aquí.

(MAÚLLA)

Mejor amigo mío, ¿qué hacemos hoy?

Deberías conocer a mis otros amigos.

Te van a querer mucho.

Yo ya les quiero.

(MAÚLLA)

(TARAREAN)

Ahí está mi amigo Calamardo.

(TARAREA)

Te va a encantar.

Es gracioso, simpático y muy educado.

(TARAREA) ¡Eh, Calamardo!

¡Eh!

¡He dicho hola, Calamardo!

Por favor, aparta de mi camino y deja de hablarme.

Ha dicho "por favor". Te dije que era educado.

¿Con quién estás hablando?

Mi nuevo amigo. Quería que lo conocieras.

No tengo tiempo para tus juegos estúpidos.

¡Aparta! ¡Ay!

(TARAREA)

¡Ay! Lo siento.

No sé qué mosca le habrá picado hoy.

No hace falta que te disculpes, Bob Esponja.

Soy tu mejor amigo.

¡Ay!

Pasito a pasito, un pie, otro pie. ¡Ay!

¡Oh, tu tripita peludita es tan mullida!

Hola, Bob Esponja.

¿Por qué estás abrazando el aire?

Hola, Patricio. No abrazó el aire, abrazo a Achucho Abrazón.

¿Eh?

¿Estás intentando reírte de mí?

Ahí no hay nadie.

Claro que hay alguien. Es mi nuevo mejor amigo.

Pero si yo soy tu mejor amigo.

Sí lo eres, igual que Achucho Abrazón.

Y en mi corazón hay suficiente amor para los dos.

¡No! ¡Quiero todo tu amor!

¡Dámelo!

¡Bob Esponja es mi mejor amigo! ¡Mío!

¡Dame su amor!

¡Socorro!

¡Algo tierno me robaba! ¿Qué le pasa a Patricio?

Está más alterado que una serpiente de cascabel en verano.

Intentaba presentarle a mi amigo Achucho Abrazón

y se volvió loco.

De hecho, todos están muy raros. Todos fingen que no lo ven.

Bueno, ¿dónde está ese amigo tuyo?

¡Oh, tú no, Arenita!

Está ahí. ¿No lo ves?

¿Eh?

Lo siento, Bob Esponja, pero no veo a nadie.

Es el hámster gigante que hay detrás de ti.

Ah, ya lo entiendo, Bob Esponja.

Es tu amigo imaginario.

¡No es imaginario! ¡Es real!

No hace falta que te sulfures, Bob Esponja.

Es normal tener un amigo imaginario.

Muchos lo tienen. Pasadlo bien los dos.

¿Qué está pasando aquí?

Estaba deseando presentarte a mis amigos,

pero todos se portan de forma extraña.

Me apena mucho verte tan disgustado,

Bob Esponja, pero anímate.

Hay una razón por la que tus amigos no pueden verme.

¿Seguro? Por supuesto.

Al contrario que tú, ellos no comieron el sándwich mágico.

¿Sándwich mágico? ¿Qué sándwich mágico?

El que es tan peludito como yo.

¿Te refieres a la burgercangre mohosa que encontré?

Tú la llamas burgercangre mohosa, pero yo la llamo sándwich mágico.

¿Y si comparto mi sándwich mágico con mis amigos?

Así podrían verte y ver lo maravilloso que eres.

¡Sí!

Que contemplen mi tripita amorosa.

¡Tripita amorosa, tripita, tripita, tripita!

Hay bastante para todos.

¡Excelente, Bob Esponja!

Bien, vámonos.

CANGREBURGER GRATIS

¡Burger cangreburgers envejecidas!

¡Burger cangreburgers artesanas envejecidas aquí!

He dicho que son... ¡gratis!

(HABLAN TODOS)

¿Lo ves, Patricio? ¿Ves a Achucho Abrazón?

¡Ay!

¡Oh!

¡Sí!

¡Oh, es descomunal!

Sí, y su pelo parece más suave que la seda.

Sí, haz que todos me vean, Bob Esponja.

Haz que todos vean a Achucho Abrazón.

(RISA DIABÓLICA) ¡Bob Esponja!

¿Qué haces regalando comida?

¡Estás loco!

¡Oh!

¡No puedo resistirme a estos pelos!

Que todo el mundo venga a abrazar a su nuevo mejor amigo.

-¡Ay! -¡Ay!

¡No, Achucho Abrazón, no!

¡Sí, Bob Esponja, sí!

Siento llegar tarde. Es que...

Eh... Me vuelvo a la cama.

¡Pensaba que éramos amigos!

(TODOS GIMEN)

¿Qué ha pasado?

¡Oh! ¡Tu amigo me ha comido! ¡Eso es lo que ha pasado!

¡No tiene gracia! (HABLAN TODOS)

Sí, quéjense.

Perdón a todos.

¡Ay!

Tienes que imaginarte a tus amigos con más cuidado.

(HABLAN TODOS)

No lo entiendo.

¿Por qué se portó así anoche?

Pensaba que éramos los mejores amigos.

Tengo que hablar con él.

¡Qué locura lo de anoche!

¿Verdad, colega?

¡No me llames colega, Achucho Abrazón!

Ayer me avergonzaste y te comiste a mis amigos.

¿Por qué lo hiciste?

¿Nunca te has preguntado por qué soy tan grande y gordo?

Siempre tengo hambre y a mí no me diste burger cangreburger.

Oh, ¿por qué no lo dijiste antes?

Termínate mi cangreburger.

¡Espera! ¡No! ¡No!

¿Qué?

¡Oh, cáscaras!

"ARRE, PATRICIO"

Vamos, Patricio, un libro más y después te irás a dormir, ¿vale?

Vale. Este se titula

"Puedes ser cualquier cosa".

¿"Puedes ser cualquier cosa"?

Claro que sí, amigo.

Míralo. Puedes ser... un bombero.

Puedes ser un médico.

¡Ay!

Puedes ser un vaquero.

¡Eso quiero ser!

¿Vaquero? Buena elección.

¡No, no, no, no, no, no! Eso.

¿Un caballo? Amigo, no creo que quieras ser un caballo.

¡Dijiste que podía ser lo que quisiera

y quiero ser un caballo, hombre!

Claro, claro. Puedes ser lo que quieras.

Buenas noches, Patricio.

(Canto del gallo)

(Relincho)

¡Oh, aún no, Gary! ¡Dame unos minutos más!

(Relincho)

¡Gary!

(MAÚLLA)

(RELINCHA)

(RESOPLA)

(RESOPLA)

¡Oh, caballo!

¡Patricio, tenías razón! ¡Puedes ser un caballo!

Tranquilo, grandullón.

Tranquilo.

¡Ay!

¡Oh! Pórtate bien, caballito.

¿Caballito? Eso no está bien. Necesitas un nombre.

Creo que te llamaré...

¡Patricio!

¡Cabalga, vaquero!

¡Ay, ay, ay!

¿Eh?

Es un potrillo salvaje.

¡Eh! ¡Ay!

Un payaso de rodeo.

La seguridad es lo primero.

¡Arre, Patricio!

Tan guapa como siempre, Arenita. Gracias.

¿Y ese caballo que montas?

Buenos días, viejo.

(Pedo)

(MASCULLA)

(TODOS) ¡Oh! ¡Hala!

¿Podemos tocarlo, señor?

Claro, pero con cuidado.

¡Oh!

¡Es tan suave!

¿A qué viene tanto jaleo?

Tú parece que...

Así que ahora Patricio es un caballo.

Tu poni de pacotilla se parece más a una vieja jaca gris.

Siento decirlo, pero ¿este está preparado

para ser un caballo de feria?

¡Ay!

¿Qué escándalo...? ¡Ay!

¿Qué haces violando mi espacio personal?

¡Ay, ay!

¡Oh!

¡Cómo mola!

(RÍEN) ¡Oh! ¡Oh!

¡Paseos en caballito!

A los niños les encantan.

Muy buena idea que Patricio haga de Poni.

Cobraré a esos niños diez dólares por paseo y me haré rico.

No lo sé. Creo que Patricio solo deja que lo monte yo.

¡Oh, tonterías!

¡Paseos en poni a diez dólares!

-¡Eh! -¡A mí, a mí!

(TODOS) ¡Bien!

¡Oh!

¡Arre!

¡Arre, Patricio, arre!

No quiero molestar,

así que no pierdas los estribos cuando lo diga,

pero ese caballo tuyo de ensueño parece una jaca.

¿Lo entiendes? Una jaca.

(Risas infantiles)

Eh, por fin sientes las coces de la vida.

Soy un genio.

(Risas infantiles)

(RÍE)

Cuatro a la vez y multiplico mi dinero.

Vamos a probar con cinco.

¡Oh!

¡Ay! ¡Oh!

¡Oh! ¡Ay!

¡Ah!

Mi amiguito.

(TODOS) ¡Bien!

(TODOS) ¡Oh! El siguiente.

¿Dónde está mi amiguito?

¡Regresa, caballito Patricio! ¡Se escapa mi dinero!

¡Regresa!

Eso es, caballito, regresa.

He dicho regresa, caballito.

Mira, soy un caballito.

¡Oh, regresa, caballito!

(Sirena)

Ya verás, ya verás, ya verás.

¡Ay!

¡Patricio!

¡Patricio!

¡Ay, Patricio! ¡Ay!

(RELINCHA)

¡Oh, Patricio!

Tranquilo, chico, soy yo.

Soy tu viejo amigo Bob Esponja.

¿Recuerdas?

Escucha, ¿quieres que te susurre?

Patricio bueno, Patricio guapo.

Buen chico.

Calma, Patricio. No quiero volver a perderte.

¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!

¡Oh, oh, oh, oh, oh!

¡Oh, oh!

Todo este tiempo pensé que era el único capaz de domarte,

pero tú me domabas a mí.

Caballito Patricio, ¡arre!

¡Eh, ahora voy yo! ¿Qué?

-Yo primero. -¡Oh!

¡Oh, esto es humillante! ¡Silencio!

Los caballos no hablan.

Atención, niños, diez dólares por paseo.

¿A quién le toca? A mí.

¡Ay!

¡Muévete, caballo!

¡Ya basta! Se acabó, el siguiente.

Hola. ¿Cómo ha dejado que Calamardo se deje montar?

Lo dice en su contrato.

Puedo hacerle trabajar como un caballo.

Eh, separa a tu mulo de mi poni de exhibición.

Es un pura sangre.

Mira ese flanco.

Echad un vistazo a sus corvejones.

Por no mencionar el lomo.

Oh, sí, soy un auténtico semental.

Y compáralo con tu montón de comida para perro.

Apuesto lo que quiera a que mi comida para perro

le da una paliza a su semental.

¿No me digas? ¿Una carrera?

El primero que lleve una burger cangreburger

a la bahía del Diablo Negro gana.

Acepto.

Quiero una carrera limpia. Nada de trampas.

Esperad a la campana.

¡Ay!

¡Ay!

¡Muerde el polvo!

¡Como quiera!

Su polvo está riquísimo.

Este cartel de "atajo"

alejarán a Bob Esponja y a Patricio de la meta.

¡Ay! ¡Arre, Calamardo!

¡So, so!

Un atajo. Podría ser un truco.

¡Me encantan los trucos!

¡Ay!

¡Bien, vamos en cabeza!

No, en realidad, vais detrás.

¡Eh, Patricio!

¡Ay! ¡Ay!

(Campanilla)

Tomad mostaza resbaladiza.

¡Ay, ay, ay!

Una mostaza resbaladiza superpicante.

¡Ay!

¡Pez rata!

Tengo un truco más en la manga.

¡Es la Policía!

Le ordeno parar por exceso de velocidad.

No, yo soy la Policía

y le ordeno parar por hacerse pasar por un agente.

BAHÍA DEL DIABLO NEGRO

Aquí está su pedido, señor.

¿Qué? Tenía hambre.

(Campanilla)

¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado!

¡Tengo el mejor caballo! ¡Tengo el mejor caballo!

Ya no quiero ser un caballo. Me aburro.

¡Ay, ay, ay!

Vale, amiguito, pero recuerda: aún puedes ser cualquier cosa.

¡Ay!

En ese caso,

creo que seré... ¡un cangrejo!

Ha picado.

¿Eh? ¡No te lo consiento!

¡Devuélveme mis pinzas!

¿Quieres que te lleve al Crustáceo Crujiente, vaquero?

¡Ay!

(Pedo)