Sing a song of Patrick

Out of the picture

50850

Bob Esponja en inglés

6738523

Out of the picture

El Sr. Cangrejo compra el arte de Calamardo, pero para obtener una ganancia en su compra, tendrá que "borrar" al artista de la escena.

11 min, 12 sec

24-11-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6738523/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/bob-esponja-ingles/video/out-of-the-picture/6738523/

https://www.rtve.es/v/6738523/

Bob Esponja en inglés - Out of the picture