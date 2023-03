A life in a day

'What ever happened to SpongeBob?

50850

Bob Esponja en inglés

6328538

'What ever happened to SpongeBob?

Tras ser rechazado por todos sus amigos Bob Esponja abandona Fondo de Bikini. A consecuencia de un golpe pierde la memoria y descubre que es el Alcalde de la ciudad de Nueva Alga. Cuando Arenita, Patricio, el Sr. Cangrejo y Calamardo le encuentran no les reconoce.

21 min, 46 sec

09-03-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6328538/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/bob-esponja-ingles/video/what-ever-happened-to-spongebob/6328538/

https://www.rtve.es/v/6328538/

Bob Esponja en inglés - 'What ever happened to SpongeBob?