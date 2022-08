Don't look now

It came from Goo Lagoon

Bob Esponja en inglés

It came from Goo Lagoon

En Laguna Viscosa, el lugar de vacaciones preferido por todos en Fondo de Bikini, aparecen unas sospechosas burbujas. A pesar de que Arenita advierte a todos del peligro que les acecha, Bob y Patricio se divierten usándolas como pelotas saltarinas.



Bob Esponja en inglés - It came from Goo Lagoon