A cabin in the kelp

Someone's in the kitchen with sandy

50850

Bob Esponja en inglés

1279906

Someone's in the kitchen with sandy

Plankton se camufla con las pieles de Arenita para robar la fórmula secreta de la cangreburguer.

11 min, 12 sec

30-09-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/1279906/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/bob-esponja-ingles/video/someones-in-the-kitchen-with-sandy/1279906/

https://www.rtve.es/v/1279906/

Bob Esponja en inglés - Someone's in the kitchen with sandy