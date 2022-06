Bing - Taxi parlante

Subtítulos realizados por Chus Suárez Liaño.

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

¡Coco! Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Ah, ah. ¡Hola, Bing!

¡Sula! Ohhh.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

(Ríen).

"Taxi Parlante".

A la vuelta de la esquina,

no lejos de donde estoy,

Bing y Sula están jugando a interpretar hoy.

Hoppity no se encuentra bien, enfermera Sula.

Vale, enfermero Bing, le pondré una gasa.

Ah, mucho mejor.

Amma, necesitamos otro paciente.

Bueno..., veamos.

¿Quién necesita una enfermera?

Um..., ¿sabéis?,

me parece que ya habéis curado a todo el mundo.

¿Qué hay ahí dentro, Amma?

Oh... Ahí solo hay juguetes para jugar fuera.

Pero..., a lo mejor, alguno de ellos está enfermo.

Voy a ver.

Oh, ¿a qué estáis esperando los dos?

Amma nos está buscando nuevos pacientes.

Oh. Somos enfermeros.

Oh, oh, oh. Oh... ¿Qué es eso?

No encuentro ningún paciente para vosotros, pero...

Oh, ¿podemos echar un vistazo, Amma?

Bueno.

Uh, je, je.

Je, je, je. ¡Es un taxi!

Sí..., es un taxi muy ruidoso.

Hola, soy Taxi Parlante. Oh.

Sube..., sube. Ja, ja, ja. Ja, ja.

Habla, Bing. Sí, habla... y habla... y habla.

Ya no quiero jugar a los enfermeros.

Vamos a jugar al Taxi Parlante.

Vale, Bing, vamos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja...

Muy bien, yo te empujaré, Bing. Oh, je, je, je.

Vamos allá. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Brrrr. Ummm. ¡Yo te empujo!

Ji, ji, ji... Pi, pi, pi. Más deprisa.

Hola, soy Taxi Parlante. Sube... sube.

Ya me he subido, bobo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Hola, soy Taxi Parlante. Sube... sube.

¡Que ya estoy subido!

Bobo, Taxi Parlante...

¡Déjame probar a mí!

Hola, soy Taxi Parlante. Vamos a dar un paseo.

¡Ah...! Uhhh. Oh, vale... Oh...

Vamos, Sula. Quiere dar un paseo.

Um, je, je. Brmmm, brummm, ummmm. Um, ah, ha.

¿Puedo probar yo, Bing? Vale, yo te empujaré.

Hola, soy Taxi Parlante. Estoy sucio. Necesito un lavado.

Ji, ji, ji...

Podemos lavar a Taxi Parlante ahí, con la regadera.

Oh, vale...

Ja, ja, ja. Ahhhhhh.

Ja, ja, ja. Ahhh, ahhh. Uhh.

Ja, ja, ja. Um, um. Ah. Ummm.

Para, Bing. Ja, ja, ja. Um. Um, um, um.

Ja, ja, ja. Eh, um, um, um.

Ja, ja, ja. Hola, soy Taxi Parlante. Sube, sube.

Oh. No quiero subir.

Estás empapado. Oh.

Hola, soy Taxi Parlante. Sube, sube.

No estás escuchando, bobo.

Oh. ¿Cómo va todo con Taxi Parlante?

Quiere que alguien se suba en él,

pero nosotros no queremos.

Oh, ya lo sé. Hoppity puede subirse.

Voy a por él. Gracias, Flop.

Oh, Taxi Parlante está bastante empapado.

Acaba de estar en el lavadero de coches.

Lo hemos lavado de arriba a abajo.

Um. Muy bien.

Conduce tú, Hoppity. Y nosotros empujaremos.

Hola, soy Taxi Parlante. Sube, sube.

Hoppity se ha subido. Ummm.

Hola, soy Taxi Parlante.

Estoy sucio. Necesito un lavado.

Oh, ya lo hemos hecho. Estás limpio.

Hola, soy Taxi Parlante.

Oh. Estoy sucio. Necesito un lavado.

Taxi Parlante es bobo.

No para de decir lo mismo, una y otra vez, todo el rato.

Um, sí. Cada vez que presionáis el claxon.

Hola, soy Taxi Parlante.

Estoy sucio. Necesito un lavado. Ummm.

¿Por qué no dice otra cosa, Flop? Yo quiero conducirlo.

Um..., bueno, puedes conducirlo.

¿Necesitas que diga algo más?

Pero se supone que habla.

Toquemos el botón juntos, Bing.

Um... Oh...

Ve más rápido. Um.

Ve más rápido. Ohhhh.

Ve más rápido.

Bing, el claxon se ha quedado atascado.

Ve más rápido. Ve más rápido. Ve más rápido.

Vamos más rápido. Ummm, ummm, ummm.

Ummm, ummmm, ummm.

Ve más rápido. Ve más rápido.

Ummm, ummm, ummm. Ummm, ummm, ummm.

Ve más rápido. Piiiiiiii.

Ja, ja, ja. Ve más rápido.

Vamos, Sula, ve más rápido. Ve más rápido. Ve más rápido.

No puedo ir más rápido. Um.

¡Deja de decir "Ve más rápido"!

Ve más rápido. Bing, suéltalo.

Ve más rápido. Oh. Oh. Oh.

Ve más rápido. Nooooo. Nooooo.

Ve más rápido. Oh. Oh. Oh.

Ve más rápido. ¡Haz que pare! ¡Oh, haz que pare!

Ve más rápido. ¡Oh, páralo!

Ve más rápido. Ummm. Flop. Uh, ah.

Ahhh. Ohhh.

Bueno, Taxi Parlante, ya vale de tanto parloteo.

Oh..., mucho mejor.

Uf... Taxi Parlante habla demasiado.

¿Dónde está Hoppity? Um. Oh. ¡Oh, no!

Oh...

Hoppity...

Aquí lo tienes, Bing.

Pobre Hoppity. Has tenido un accidente.

¡Madre mía!

Bueno, menos mal que el enfermero Bing y la enfermera Sula están aquí.

Ja, ja, ja. Es verdad. Oh.

Oh, gracias, Amma.

Hay que llevar a Hoppity al hospital.

Entonces, necesitáis una ambulancia.

Esto no es una ambulancia, es Taxi Parlante.

Si no presionáis el claxon,

Taxi Parlante puede ser lo que vosotros queráis.

Comprobadlo. Oh...

Uh, uh, uh. Ja, ja, ja.

¡Vamos!

Yo empujaré.

¡Muy bien! ¡Al hospital!

Uh, uh, uh, uh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Le empujaré hasta el hospital. Iauuuuu.

Ja, ja, ja. Um, um, um.

Hola. Sula y yo estuvimos jugando con Taxi Parlante.

¡Y cómo hablaba!

Y no paraba de decir lo mismo todo el tiempo.

El Taxi decía todo el rato:

"Ve más rápido. Ve más rápido. Ve más rápido"...

Y no paraba de hablar.

Entonces hizo: "crashhhh".

Y Hoppity se hizo pupa.

Así que jugamos a los enfermeros

y Taxi Parlante fue la ambulancia.

Y hacía: "uhhh, uhhh, uhhh, uhhh"... Ji, ji, ji.

Si quieres jugar a interpretar,

puedes hacer que tu juguete haga cualquier cosa que tú quieras.

Interpretar es algo muy Bing.