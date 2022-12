Bing - Polo

Chúpalo rápido, antes de que se derrita.

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie.

Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Hola, Bing. Sula.

Ríen

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

Polo.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing y Flop tienen calor hoy.

Um, um, um. Um, um, um, um. Oh, oh, oh, frambuesas.

Toma, prueba una, Bing. Gracias, Flop.

Um, um, ummmm.

Están súper deliciosas.

Um, um, um.

Quiero que esté llena, hasta el borde.

¿Puedes llenarla rápido, Flop?

Um. No puedo, Bing. Llevará bastante tiempo.

Música

Oh, oh. Oh, es Gilly.

¿Puedo comerme un polo, Flop?

Claro, hace un día ideal para polos. Vamos.

Bing Ríe

Claxon

Hola, Gilly.

Hola, Bing. Hola, Flop.

Hola.

Cuanto nos alegra verte hoy.

Hola, Popsy.

Bueno, ¿qué vas a elegir para refrescarte en un día tan caluroso?

Um, oh.

Oh, naranja.

Me gusta ese. Delicioso.

¿De qué es ese de color verde? Es el delicioso de limón y lima.

Um. Oh.

Y este es el de grosella negra.

Um, a mí me gustaría...

uno jugoso de fruta de naranja, por favor.

Buena idea, Bing.

Dos jugosos de naranja, por favor. Aquí tenéis.

Um, um. Oh.

Y chuparlos deprisa,

antes de que se derritan.

Lo haré.

Gracias, Gilly.

Que lo disfrutes, Bing. Oh.

Hasta la vista.

Así será. Hasta pronto. Adiós.

Adiós, Popsy.

Oh, hola. ¿Qué vais a elegir hoy?

Sigue sin estar llena, Flop.

Oh. Um, no, todavía no. Um.

¿Por que no buscamos un buen lugar a la sombra,

y nos comemos nuestros polos mientras esperamos?

Vale.

Oh.

Chúpalo rápido, antes de que se derrita.

Es cierto.

¿Qué ha sido eso?

Algo ha chapoteado en el agua, Flop.

Yo también lo he oído. Veamos.

Oh. Oh.

Es Ranita. Ah, ah.

Hola, Ranita. ¿Ranita?

Debe tener calor como nosotros.

Sí, y quiere chapotear en el agua. Ah.

Oh, Flop.

Um. No le gusta. Quiere salir.

Vamos, Ranita, salta. Tal vez necesite que la ayudemos.

Oh. No te preocupes, Ranita, te ayudaremos. ¿Puedo sacarla?

Buena idea. Dejemos los polos.

Vamos allá, Ranita.

Seamos cuidadosos para no hacer daño a Ranita.

Oh, vale, vamos, Ranita.

Se ha ido nadando.

Oh, aquí, Bing. Prueba otra vez.

Despacito.

Oh. Despacito.

Oh. Se ha ido nadando.

Um. A lo mejor Ranita tiene miedo, Bing.

Si sujetas el cubo inmóvil como una estatua,

entonces, podría acercarse a ti.

Inmóvil como una estatua.

Ah, ah. Hacia aquí, Ranita. Oh.

Um. Um. Oh.

Oh. Ya está.

Flop,está en el cubo.

Bien hecho, Bing.

Vamos, déjame ayudarte.

Despacio, despacio, aquí.

Dejemos a Ranita en la sombra.

Um, um. Con cuidado.

Vete a casita, Ranita. Ya está.

Adiós, Ranita.

Lo he conseguido. He ayudado a Ranita.

Fantástico, pequeño Bing.

Ahora a comernos los polos.

Um. Ñam, ñam, ñam. Um, um, um.

Oh. Oh. Mi polo.

Oh, vaya. Oh. ¿Qué ha pasado, Flop?

Oh. Oh. Ha desaparecido.

Sí, se han derretido, Bing. Um.

Los polos necesitan muy estar helados. Um, ohh.

Mientras ayudábamos ayudando a Ranita,

el sol ha derretido nuestros polos.

Ohhh. Um. Yo quería mi polo. Ya lo sé, yo también quería el mío.

¿Podemos comernos otro polo?

Oh, no lo creo, Bing, Gilly se ha ido.

Vamos adentro a ver qué podemos encontrar.

Um, vale.

¿Qué te parece unas jugosas frambuesas?

Oh. Me gustan las frambuesas, pero no están heladas, Flop.

Um, ah. Bueno... Um. Tenemos hielo, Bing.

Um. Oh. Y frambuesas.

Oh. Flop, ¿podemos mezclarlos? Fantástica idea.

Oh, Brenda. Brenda la batidora.

La extraordinaria batidora de alimentos.

La mejor batidora que hay.

Bueno, frambuesas. Sí. Ñam, ñam, ñam.

Oh, muy bien. Ahora, hielo, Flop.

Sí. Oh, ¿puedo ponerla a toda velocidad?

Necesitamos es baja velocidad. Vale.

Allá... vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.

Hielo, frambuesas, Ñam, ñam, ñam.

Ahora está "hieloso".

Umum. Y afrutado.

Oh,Batiduchi de frambuesa, ñam, ñam, ñam.

Ese es un buen nombre.

Un batiduchi de frambuesa para ti, y otro para mí.

Oh, qué rico. ¿Puedo beberme el mío en las piscina, Flop?

Buena idea, Bing.

Hola.

Flop y yo teníamos unos polos,

y entonces, Ranita saltó a la piscina, plash,

y no podía salir.

Así que la ayudé con mi cubo y volví a dejarla en su tubería.

Pero entonces, nuestros deliciosos polos se habían derretido al sol.

Así que metimos frambuesas y hielo en Brenda,

y ella nos ayudó a hacer un batiduchi de frambuesa.

Si tienes un polo, tienes que chuparlo rápido,

antes de que se derrita.