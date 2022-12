Bing - Mural

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Ah, ah. Hola, Bing.

Sula. Ohhh.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaaauuuuu. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

Mural. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing y Sula van a pintar hoy. Ja, ja, ja...

Ji, ji, ha... Hi, hi, hi... Um, um, um, um... Um, um, um...

Oh... Sula Pintar la pared no está bien.

No pasa nada, Bing. Yo le pedí a Sula que me ayudara a pintar

un precioso mural que cubriese toda la pared. Yo estoy pintando el cielo.

Oh, pintando... Yo estoy haciendo un árbol.

Uno bien grande. Oh...

Je, je... ¿Te gustaría ayudarnos, Bing?

Oh, por favor. Sí, por favor. Yo estoy haciendo mi mural

por esta parte. Tú haz el tuyo por esa parte.

Jo, jo.. . Toma.

Umm... Ya está.

Um... Ah...

Um, um, um, um, um, um, um... Ahh...

Um, um, um, um, um, um, um... Bueno... ¿Qué es lo que vas a

pintar con tu pincel, pequeño Bing? Oh... Voy a hacer un arco iris.

Eh, je, je... Oh...

Ahh... Ah, eh...

¿Qué te parece si pinto hierba debajo, Sula?

Vale, sí. Ahí abajo. Fu, fu, fi, fi, fui, fui, fui,

Um, um, um, um, um, um, um...

Um, um, um, Ooop... Cuidado.

Has puesto mucha pintura amarilla, Bing. Podría gotear.

Oh... Um, um, um, um, um, um, um... Amarillo, amarillo es...

Um, um... Necesito estar más alto.

Um... ¿Podrías subirte a algo? ¿Puedo subirme a ese taburete?

FLOPClaro. Umf, ah... Aquí tienes, Bing.

Ah... Um, um, um, um, um...

Ahora puedes llegar al cielo. Ah...

Um, um, um... Dut, dut, dut, dut, dut...

Cuidado con eso. Umm... Biiing...

Ah... Uff... Ah, oh... Hi, ji... Ji, ji... Ji, ji,

Ja, ja... Oh...

Prueba esto, para que no gotee tanto. Mojas...

Oh... Escurres, y ya está.

Oh... No gotea.

Je, je, je... Eh, pequeño salpicador.

Ven aquí con eso. Je, je...

Ah... Mojar...

Mojar... Escurrir...

Oh... Escurrir... Bien.

Ya no gotea. Umf, ah...

Qué mural tan bonito nos va a quedar.

Ah, umf... Un árbol con su tronco y sus

ramitas, y un montón de colores. Je, je...

Um, um, um... ¿Qué color vas a usar ahora?

Err... Rojo.

Ah... No, Bing. Usa el pincel rojo.

Este es rojo. Ah... Mira, es naranja.

Porque los has mezclado. ¿Por qué no usas ese pincel

rojo? Así los colores no se mezclarán.

Este es el pincel rojo. Je, je...

No lo olvides, Bing. Mojar... Mojar...

Escurrir... Escurrir...

¿Lo ves? No gotea. Ah... He, he, he... Hi, ha,

Bing...

Oh, oh... Mi árbol. Lo has emborronado

todo, Bing. Oh... Lo siento, Sula.

Noooo... Ahora está más emborronado.

Um... Vamos a mover tu banqueta hacia

aquí para que no emborrones la parte de Sula.

Ah... Uhhh... Umm...

Prtt, prtt... Prtt, prrt... Prrt, prrt...

Um, um, um... Ptut, ptut, ptut, ptut, ptut,

Um, um, um, um, um...

Ah, ha, ha, ha... Fu, fu, fu, fu, fui, fu, fu,

Um, um, um... Um, um, hi...

Ptut, ptut, ptut, ptut, ptut... Um, um, um, um...

Ahora, verde. Ah.. Ohh...

Um... Yo necesito verde para las

hojas. Y yo necesito verde para mi

arcoíris. Oh...

Bing, ¿por qué no le dejas a Sula ese pincel? Tú puedes usar este.

Um... Um, um...

Mojar... Ah...

Escurrir... Ah...

Oh, todavía gotea mucho... Poco....

Dob... Dob... Hey... Um, um, um, um, um... Um, um,

Dob... Dob... Dob...

Um, um, um, um, um... Bing, has manchado mi árbol.

Ah... Oh...

Oops... Uh...

Tu arcoíris está salpicando por todas partes.

Flop, mi arcoíris está goteando. Oh, sí .

Snif... Ha quedado asqueroso. Oh, Sula... Parece que el

arcoíris de Bing ha goteado sobre ti también.

Oh... Vamos a limpiarte, ¿vale?

De acuerdo. ¿Por qué se ha puesto a gotear?

Um... Eso me pregunto.

Um... Oh... No escurrí el pincel.

Sí... He dejado el árbol de Sula todo

salpicado. Um... Salpicado.

Oh... Y lleno de colores.

Lo siento, Sula. No quería dejar tu árbol todo salpicado.

Um... Está todo manchado, y blah...

Y lleno de colores. Oh, mira. ¿De dónde han salido

todas esas preciosas flores? Um... ¿Dónde? Yo no veo flores.

Oh, yo sí las veo. ¿Lo ves, Sula? Hice flores.

Ah... Oh, son muy bonitas. Oh, yo quiero hacer algunas. Ooohh...

Flores arcoíris. Je, je... Es cierto. Flores

arcoíris. Ji, ji, ji...

Je, je, je... Hi, ji, ji, ji...

Jo, jo... Hi, ji, ji, ji...Hi, ji...

Dob... Um, um...

Dob... Ah, ha, ha...

Después de ti, Amma. Gracias, Flop.

Um, um, um, um, um, um, um... Um, um... Um, um... Um, um...

Bub, tup, tu, tu, tub, tu, tub...

Um, um... Um...

Oh, mira tu precioso árbol, Sula.

Ji, ji, ji... Me encanta. Con preciosas flores arcoíris.

Oh... Oh...

Oh... Ja, ja, ja, ja...

Sí... Hemos hecho un árbol arcoíris.

Um... ¿Ya está terminado? Sí... Terminado.

Oh.. . Oh...

Je, je... Hi, ji, ji, ji...

Fantástico, pequeño Bing. Ah, aj, ja...

Ja, ja, ja... Y fantástico tú también, Sula.

Je, je, je... Hi, ji, ji, ji... Hola. Sula y yo pintamos un

mural. Yo hice un arcoíris súper grande en el cielo y también hice lo

de “mojar” mi pincel... pero se me olvidó “escurrirlo”. Por eso mi

arcoíris goteó sobre el árbol de Sula. y yo me sentí mal.

Pero cuando volvimos a mirarlo, mis manos habían hecho flores.

Así que hicimos más flores, y nos quedó precioso.