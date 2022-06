Sula. Ohhh.

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Ah, ah. Hola, Bing.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

Bing. Más.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing se va a dar un baño hoy.

Niaooooo. Uh, hi, hi, hi, hi, Listo, Flop. Um, um.

Aw. No hay burbujas. Ha. No te preocupes, Bing.

Mira, todavía no hemos echado el gel de burbujas en el baño.

Y para eso necesitamos a Pato Burbujas.

Oh. Gel de burbujas. ¿Puedo echarlo en el baño?

Claro. Sólo hay que presionar un poco. Así.

Ptt, ptt, ptt... Je, je, ja...

¿Puedo echar más, Flop? Está bien. Sólo una más.

De acuerdo. Ah... Ptt, ptt... Oh, dut, dut, dut, dut...

No hace falta mucho, Bing.

Una pequeña cantidad de gel hará muchas burbujas.

¿Dónde están las burbujas, Flop? Oh, tienes que esperar.

Las burbujas necesitan tiempo para crecer.

Ah... A mí me gusta que haya montones y montones de burbujas.

Ja, ja. Habrá montones de burbujas cuando la bañera esté llena.

Ah... Ya lo verás.

Aprovecha para cepillarte los dientes mientras esperamos.

Vale... Um, um...¿Oh...? Jo, jo, jo, jo...

Ja, ja... No tanta agua, Bing. Ho... Ha... Grifo salpicador.

Aquí tienes.

Y ahora vamos a secar el agua con una toalla, ¿de acuerdo?

Mmm, hmm... Ha, ha... Oh... Flop... ¿Um?

Oh... Hay pasta de dientes por todas partes.

¿Dónde, Bing? ¿Uhh?

Oop, se me ha pegado en el pie, Flop.

Umm, mm... Sí. Apretar el tubo de pasta a veces es complicado.

Je, je... Uh, ah, hi... Um, um, um, um, um... Um, um...

Mmff... No hay muchas burbujas.

Um, um, um, um, um... Je, je, je...

Aquí tienes. No necesitas mucha pasta. Con un poco bastará.

No necesito mucha, con un poco bastará.

Eso es. Ja, ja, ja... Ah... Vrrr, vrrr, vrrr, vrrr...

Muy bien, escupe...

Ptooo... Y enjuágate.

Ptooo... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja...

Ding... Sí, terminado.

¿Está listo el baño, Flop? Oh, veamos.

Oh, ohh... Hay burbujas... Um... Está casi listo.

Vamos a buscar una toalla limpia y esponjosa.

Esta está mojada y llena de pasta de dientes.

De acuerdo. Oh, ho, ho... Ah...

Ptt, pttt, pttt. Ji, ji, ji, ji. Bing. Ya voy.

¿Qué te parece esta?

Ooh... ¿Puedo usar la toalla de Hoppity Voosh? Por favor, Flop.

Oh... ¿Es esta? Bobo Flop. Esa es amarilla.

Mi toalla de Hoppity Voosh es roja. Mira.

Ajá... ¿Entonces esta? Bob, Flop. La verde, no...

Oh.... Ah. La roja.

Oh, sí, claro. La tengo justo delante. Esta.

Me encanta mi toalla de Hoppity Voosh.

Es cierto. Hoppity Voooooooosh. Ji, ji.

Je, je. Um, um. Bien, usaremos esta toalla. Eso es.

He. He.

Je, je. Muy bien. Hoppity. Vooooosh. Vooooosh.

Oh. Oh, ho, ho.

Um. Burbujas. Flop, mira, hay montones.

Ja, ja. Es un baño muy burbujeante. Um, um, um.

Ah. Ah, ha.

A ver. Oh. ¿Cuántos chorros echaste, Bing?

Em. Uno. Um. Dos. Um, quizás muchos.

Je, je, sí. Eso suena a muchos.

Sólo un chorrito de gel hace muchas burbujas, Bing.

Oh. Lo siento, Flop.

Oh, no te preocupes, Bing. No tiene importancia.

Veamos si está muy caliente. Ah. Mmm, mm. Ha, ha.

Flop, tienes un sombrero de burbujas.

Oh. Ja, ja.

Je, je. Es cierto.

Um, um. Um, um. Muy bien.

Umm. La temperatura es perfecta.

Hay bastantes burbujas. ¿Estás seguro, Bing?

Sí. Ha, ha. Me encantan las burbujas.

De acuerdo. Ha, ha. Tengo todas las burbujas.

Es cierto.

Oh. ¿Te vas a sentar?

Oh. Ah, ah. Ah, ha. No puedo sentarme.

Oh. ¿Estás bien, Bing? Sí. Hay muchas burbujas.

Um, sí que hay burbujas. Uh. Urgh. Ah.

Oh, me llegan hasta la nariz. Ooh. Oh.

Hay demasiadas burbujas. Está bien. Anda, vamos.

Es mejor que salgas de la bañera. Umf. Oh.

Toma. Uh, ah. Gracias, Flop.

He hecho demasiadas burbujas, Flop. Je, je, sí.

Umm. Hay demasiadas burbujas.

Um. Um. ¿Qué te parece si hacemos

que algunas burbujas se vayan para que puedas volver a meterte?

Um. ¿Cómo, Flop? Oh, bueno. Toma.

Si sujetas esto sobre las burbujas y abro el agua fría.

Flop, las burbujas se están yendo.

Ah, el agua fría hace que las burbujas se vayan.

Oh. Marchaos, burbujas. Ahora ya no hay demasiadas.

Sólo las suficientes, Flop. Ha, ha.

Ja, ja... En efecto. ¿Puedo volver a meterme?

Sí. Je, je. Vamos. Oh, ho.

Eso es. Um, um, ja, ja. Oh, ho, ho.

Burbujas. En efecto. Fantástico, pequeño Bing.

Hola.Flop echó un chorrito de gel de burbujas en el baño,

pero yo quería tener más y más burbujas.

Así que eché más cantidad.

Pero me pasé un montón, y había burbujas por todas partes.

Yo creía que muchas burbujas era divertido, pero no lo es.

Así que Flop y yo hicimos.

hasta que había las burbujas justas.

A veces no se necesita mucha cantidad.

Con un poquito es suficiente. Je, je

Un baño de burbujas es algo muy Bing.