Bing - Máquina de sorpresas

Vamos, Flop.

Ya voy, Bing.

Coco.

Hola, Bing. Hola, Charlie.

Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing. Hola, Pando.

Hola, Pando. Ah, ah.

Hola, Bing. Sula.

Ohhh. Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja. Alguien tiene prisa.

Niaooooo. Oh. Um, Bing.

Oh, oh. ¿Estás bien, Bing?

Sí. Está bien.

"Máquina de sorpresas".

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing y Sula hacen la compra hoy.

Um, um, oh, oh.

Um, um, um, um. Vamos, Bing. Um, um, um.

Um, um. Du, du, du, du, du. Hola, Arlo.

Hola. Miau.

Vamos, Sula. Oh, muy bien.

-Buenos días. Hola, Padget.

Hola, Padget. Hola, Padget.

Necesitamos hacer compra, Flop tiene la lista.

Sí, un montón de cosas que comprar.

Bing, mira. ¿Um?

Ouh. ¿Qué es eso?

Es mi nueva máquina de sorpresas. Oh.

Ohhh. Ohhh.

Oh. Me gustan las sorpresas.

A mí también. Je, je, je. Ja, ja, ja.

Me gusta esto, Padget.

Oh, no puedes ver lo que hay dentro.

Bing, por eso es una sorpresa. Oh, mira el azul. Oh.

Tiene una pinta rara.

Oh, mira el plateado. Oh.

Me gusta. El verde no me gusta.

Um, um, um. Um, um, um. Um, oh, oh, oh, oh. Este.

Me gusta el naranja. Voy a conseguir ese. Uhhh.

Padget ¿Cómo salen los juguetes?

Bueno, primero hay que echar una moneda,

luego giráis la manivela,

y el juguete desciende por este conducto.

Abrís la trampilla, y, entonces, sale la sorpresa.

Oh. Oh. Ja, ja, ja, um.

Yo voy a conseguir el naranja.

Bueno, sí, Bing, podrías conseguir el naranja

u otro color en vez de ese.

Oh. Nunca se sabe.

Oh. Si consigues siempre el juguete que quieres,... Ah, um.

no hay sorpresa, ¿verdad?

Um. Um, no. Sí.

Flop, ¿me das una moneda para la máquina? Por favor.

Oh. A mí también, por favor, Flop.

Por favor. Bueno, de acuerdo.

Bien, um, um. Bien. Oh, oh, oh, oh.

Pero, primero hagamos la compra. Ohhh. Ohhh. Je, je, je.

Cuanto más rápido hagáis la compra

antes conseguiréis la sorpresa de la máquina de sorpresas.

Sí, sí, sí. Oh, oh, oh, oh.

Vamos, Bing, hagamos la compra súper rápido. Sí.

Bien. ¿Listos? Sí. Sí.

Muy bien. Necesitamos esto.

Oh. Leche. Oh, yo lo sé. Deprisa.

Um, oh... Um... oh.

Ahí está. Aquí está.

Sí. ¿Qué más?

Ahora, pasta de dientes.

Sí, aquí está. Ja, ja, ja.

La he encontrado. Ja. ja, ja.

Ahora,... papel higiénico.

Je, je. Um, um, um.

Aquí está el papel higiénico.

Papel higiénico. Um. Bien.

Y plátanos. Oh, je, je, je.

Plátanos.

Y ya está todo. Oh.

Oh, terminado. Oh, terminado.

Ha sido la compra más rápida que he visto nunca

Je, je, je.

Je, je. Es verdad.

¿Me das una moneda ya? Por favor, Flop.

Por favor, Flop. Muy bien.

Ahora las sorpresas.

Vamos a conseguir las sorpresas.

Ja, ja, ja.

Una para ti. Gracias, Flop.

Y otra para ti. Ouh. Oh. Gracias, Flop.

Oh, vamos a conseguir las sorpresas.

Oh. Oh, oh, oh, oh.

Yo quiero el naranja. Yo quiero el plateado.

Vamos. mete la moneda. Oh. Vale. Je, je, je.

Oh, Mira, está bajando, Sula.

El plateado, el plateado, el plateado.

Es mío. Oh, oh. Vamos, ¿qué es?

Plateado, plateado, plateado, plate... ji, ji, ji.

Oh. Mira, Bing, tengo el rinoceronte plateado.

Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ohhh.Oh.

Mira, Flop, tengo el rinoceronte plateado.

Oh. Mira, mira.

Qué afortunada, Sula.

Has conseguido lo que querías.

Oh. Ja, ja, ja. Siiiii.

Qué suerte tienes. Amma, um, um.

Bueno, Bing, PADGET ahora es tu turno.

Um, um, um. ¿Preparado?

¿Listo, Bing? Si. Voy a conseguir el naranja.

Bueno, puede que lo consigas. Veamos.

Por favor.

Naranja, naranja, naranja, naranja

Oh. Por favor.

Nooo. ¿Qué ha salido, Bing?

Veamos. Oh.

Has conseguido el verde.

Um, um. Oh. Vaya

Oh. Yo no quiero este.

A veces consigues el que quieres...

...y a veces no.

Pero yo quería la naranja, Flop. Bueno...

Pero es casi tan bonito como el naranja, Bing.

Ohhhh. La máquina de sorpresas siempre te da una sorpresa,

aunque no sea el juguete que tú querías.

Um, um, um, um. A mi me gusta este.

Dung, dung, dung, dung. Chiujjj.

Mira, como gira.

Sí, je, je. Um, um.

Oh, ohhh. Um, no lo hace. El mío no gira.

Je, je, je.

Ah, ja, ja, ja. Es genial. Bota.

Oh. ¿Habéis visto?

Oh. Je, je, je. Sí.

Sí. Oh, bota un montón.

Y tiene ojos. Ja, ja, ja.

Eso sí que es una sorpresa.

Um, um, um. Je, je. Um, oh.

Mirad, se ha abierto. Oh, oh. Ohhh.

Voy a ver si la mía bota también.

Oh. Oh. Oh. Oh.

Oh, bueno, la mía no bota. Pero sí gira. Ja, ja, ja.

Je, je, je. Chu, chu, chu. Chu, chu, chu.

Boing. Oh, oh.

No sabía que había un juguete

que botaba en la máquina de sorpresas.

Um. Boing. Oh. Oh.

Y cada vez bota más alto.

Sí. Es cierto.

Mira, Sula. Ja, ja, ja. Ah.

Oh. Boing. Qué alto sube.

Hola. Encontramos una máquina de sorpresas

y Flop nos dio a Sula y a mí una moneda.

A Sula le tocó el juguete plateado, era el que ella quería.

Pero yo quería el naranja y no me salió.

Conseguí este en su lugar. Y me puse triste.

Pero entonces, empezó a botar muy alto, y tenía ojos móviles,

y eso fue una sorpresa.

A veces, no consigues la sorpresa que tú quieres,

pero sigue siendo una sorpresa.

Las sorpresas a veces son algo muy Bing.