Bing - Esconderse

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando. Ah, ah.

Hola, Bing. Sula.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaaauuuuu. Oh.

Um, Bing. ¿Estás bien, Bing?

Sí. Está bien.

Todos (Gestos)

Esconderse.

A la vuelta de la esquina, no muy lejos, Bing está jugando con Flop.

Ji, ji. Je, je. Um, um. Estoy escondido.

Ven a buscarme. Je, je... Um, um, um...

Oh... ¿Dónde está Bing? Um, um, um, um, um...

Um... He, mf, mf, mf... Buuu...

Oh... Je, je...

Bing... He, ja, ja, ja... Te he asustado, Flop.

Sí, ya lo creo. Je, je... Otra vez. Otra vez.

Ji, ji... Je, je, je...

Ven a buscarme, Flop. Je, je... De acuerdo.

Ah, ah... Je, je... Bing...

Mf, mf... Je, je... Oh... ¿Dónde se habrá metido?

Um, um. Ah. Je, je. Ji, ji.

Uh... Estos arbustos son muy risueños.

Buuu.. Oh...

Ja, ja... Je, je... Eras tú, Bing.

Je, je... Te he asustado otra vez, Flop.

Umm... Se te da muy bien esconderte.

Y a ti se te da muy bien buscar, Flop.

Oh... Um, um, um... Oh... Tengo hambre.

Bueno, ¿vamos a por de fruta para hacer una macedonia de frutas?

Sí. Vamos a la tienda de Padget. Qué ricoooo. Niaooooo. Je.

Vale, no te alejes, Bing. Quédate donde yo pueda verte.

Vamos, Flop. Eh. Um, um, Ah.

Muy bien. Sí.

El conejito verde significa...

Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.

¿Podemos comprar manzanas, y peras, y naranjas?

Claro.

Y... ¿Podemos comprar una piña entera, Flop?

Oh, por supuesto. Sí.

Hola, Padget. Hola, Bing.

Vamos a preparar una gran macedonia de frutas con manzanas, peras,

y naranjas,

y una piña entera.

Uhh, Bing... Suena delicioso. Umm...

Hola, Flop. Hola, Padget.

Ah... Ah... Aquí están, Bing.

Oh... Un montón de preciosas manzanas.

Oh, ñam, ñam... Hi, hi... Oh,

Estoy escondido. Ven a buscarme. Ah.

Oh...¿Dónde se ha metido Bing?

Está en... Shhh...

Oh, no... No tengo ni idea.

Um, um... Um, mff, mff, mff...

¿Um? Um... Ah... Um, um, um, um... Um,

Vaya. No está por aquí. Um, um... Ah.

Seguro le oigo por alguna parte. He, he.

Ja, ja, ja. Buuu.

Oohh,ja, ja, ja. Oh, jo, jo...

Me has asustado, Flop. Es verdad.

Ji, ji, ji, ja, ja, ja, ja. Bien. ¿Me ayudas a buscar las peras?

Sí. Eh, ah, eh, ah, eh, ah. Aquí están.

Gracias, Bing. A ver, ¿qué más nos falta?

Eh, eh... Naranjas. Um... Oh.

Oh... Oops... Jo, jo... A ver, dejadme que os eche una mano.

Gracias, Padget. Um, um.

Lo siento, Padget. Je, je.je...

Oh, Flop, me alegro de veros hacia mucho que no veníais.

(Diálogo ininteligible de Padget y Flop)

Oh... Oh... Ji, ji... Mff, mff... Mff, mff, mff...

Bien. ¿Qué más necesitabais, Flop?

Um... Por lo visto, necesitamos una piña entera.

Oh, sí. Sé que tengo piñas en alguna parte.

Um... Umm...

Umm... Oh... He, he, he... Mff, mff... Estoy escondido,

Hola, Padget. -Hola.

Ven a buscarme. (Voces ininteligibles de fondo)

Ah, oh... Ohh... Umf... Flop,

Flop, sigo escondido. Ah, mff...

Aquí tienes. -Ah, gracias.

Hasta la vista. Adiós.

¿Bing, um...? Piña...

Floooop...

Bing... Bing...

Flop... Bing... Bing, ¿dónde estás?

Oh, Flop... Ven a buscarme. Ya voy, Bing.

Floop... Bing...

Oh, Flop... Estás aquí...

Um, ohhh... ¿Estás bien?

Estaba asustado. No te veía. Ja... Yo tampoco te vía.

Me estaba escondiendo y la puerta se cerró...

Ohh... Y no podía abrirla...

Um... No viniste a buscarme, Flop.

Ho, ho... No sabía que te habías escondido, Bing.

Ya no quiero esconderme más. Lo sé.

Um... ¿Qué te parece si vamos a casa

a tomar una macedonia de frutas? Sí.

Oh, pobre Bing...

Vamos... Umm...

Ya estamos. Mira, Bing. Manzanas, peras, naranjas. Umm

Oh, todavía no hemos encontrado una piña.

Estoy segura de que tenía piñas por alguna parte.

Umm... ¿Viste alguna en el almacén, Bing?

Umm... No. ¿Vamos a echar un vistazo?

Umm... Um, um, um... Um, um, um,

Flop, ¿puedes venir conmigo? ¡Claro!

Bueno, me pregunto donde puse las piñas.

Je, je... Ahí. Ah, ahí están.

Oh, sí. Piñas enteras.

Jo, jo, jo... Oh, jo... Umf...

Um, um, um... Se estaban escondiendo también.

Umm... Um, je, je, Sí. Y las encontramos.

Eh, je, je... Umm, um.

Fantástico, pequeño Bing.

Um... Una piña entera. En efecto.

Eh, je, je... Je, je... Um, um, um...

Yo estaba escondido, y Flop me estaba buscando.

Mff, mff... Ji, ji, ji... Buuu... Ja, ja, ja...

Y fuimos a la tienda de Padget, y yo me escondí otra vez,

pero Flop no me estaba buscando la puerta se cerró,

y no podía ver a Flop, y me asusté.

Así que le llamé: “Flop, Flop...” y entonces...

Bing Y me encontró.

Ohh... Ha, ha...

Y nos pusimos muy contentos.

Si quiero que Flop me encuentre,

primero tengo que decirle que voy a esconderme.