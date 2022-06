Bing - Cometa

Subtitulado por TVE.

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Hola, Bing. Hola, Pando.

Hola, Pando.

Hola, Bing. Sula.

(Ríen).

Alguien tiene prisa.

Niaooooo. Oh. Um, Bing.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

"Cometa".

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing quiere volar su cometa hoy.

Ah. Ya estamos llegando, Flop. Vamos.

Mira esa. Sí. Es una cometa preciosa.

Oh, voy a volar mi cometa ahora.

Muy bien, sujétala, yo tiraré... Yo lo hago.

Um.

No sale.

¿Por qué no lo hacemos juntos? Vale.

Yo sujeto aquí. ¿Listo? Sí.

Muy bien, tira. Tiro.

Oh. Je, je. Hola, Hoppity.

Oh, parece que Hoppity está un poco enredado.

Oh, um, a ver... Voy a tirar... Ya está.

Muy bien. ¿Puedo volarla ahora? Sí. Hoy hay una brisa estupenda.

Es el clima ideal para volar cometas.

Hoppity... Vooooosh.

Ups. Vooooosh.

Vamos, Hoppity.

¿Por qué no vamos a ver cómo lo hacen ellos, Bing?

Oh, están corriendo muy deprisa.

Hoppity... Vooooosh.

Uihhhh. Sí, se eleva.

Arriba, arriba, arriba.

Mírala, Bing. Voy a hacer eso, Flop.

Muy bien. ¿Qué te parece si yo sujeto la cometa,

luego tú tiras de la cuerda, y entonces...?

Puedo hacerlo solo. Se me da bien correr y hacerla volar.

Muy bien.

Hoppity Vooooosh.

¡Siii! Está volando.

¿Me has visto, Flop? Um.

Casi lo consigo.

Así es, Bing.

Sólo tienes que seguir corriendo. Y luego, lanzarla.

Ohhhh. Oh. Oh, oh.

Dame. Más cuerda. Gracias, Flop.

Hoppity Vooooosh.

Oh. Oh.

Um, no ha sido un buen vuelo, Bing.

Tal vez, la próxima vez, yo podría sujetar la cuerda

y ayudarte a seguir corriendo. Puedo hacerlo solo.

Bing, hola. Es Pando. Hola, Pando.

-Hola, Flop. Hola, Bing. Hola, Padget. Hola, Pando.

Hola. Tengo mi cometa.

Oh, Hoppity Voosh. Vamos a volarla.

-Es una cometa fantástica, Bing.

Apuesto a que vuela muy alto. Sí.

Voy a hacerla volar ahora. Sí, vamos. Vamos a volarla.

Um...

Sí. Tú podrías sujetar la cuerda, Pando.

-Sí.

Pero quiero hacerlo yo. ¿Eh?

Tienes que correr muy rápido. Sí.

Espera, Bing. Hoppity...

Y entonces lanzas la cometa. Vooooosh.

Eh. Uh. Venga, Bing, vamos a volarla.

Vamos, Bing. Vamos, cometa.

¡Espera, Bing!

¡Bing!

Pando, mira detrás de ti. Oh.

Oh. Oh. Hoppity Voosh. Vamos, Bing.

¿Dónde está? Bing. Oh.

Oh. Hoppity. Oh, no. Oh, no.

Se ha roto. Lo siento, Bing.

Ouhhh. Ouhh.

Hoppity Voosh. Oh.

Madre mía. Qué lástima. -Hoppity está todo doblado.

¿Puedes arreglarlo, Flop? Oh. No lo sé, Bing.

Pero intentémoslo.

Vaya... Es un buen nudo. Ya está mejor.

Um, sigue doblado. Oh.

Oh. No puedo hacerlo. Sí, es complicado hacerlo solo.

Um, yo puedo ayudar.

Oh, Hoppity está estirado. Ja, ja, ja.

Oh. Bravo por Hoppity.

¿Volará ahora? Oh, debería volar, Bing.

Pero yo no puedo correr y volarla al mismo tiempo.

A lo mejor, no necesitas hacerlo, Bing. Mira.

Niaooo. Oh. Ohh.

Necesitamos un corredor...

Sí, yo. Soy un buen corredor. Sí.

Y alguien que lance la cometa. Vooooosh. Ja, ja, ja.

Oh, yo lo hago. Sí.

Yo corro con Hoppity... Y Pando puede volarla.

Vamos, Pando. ¡Siii!

¿Listo? Vale. Allá...

(Todos):Vamos, vamos, vamos.

Hoppity... ¿Listo para volarla, Pando?

Vooo, ooh ooh ooh oosh.

Bien. Ja, ja, ja.

¡Bien! Hoppity está volando. Lo hemos conseguido, Pando.

Uh, uh, uh, uh. Bien.

Mira, Flop. Bien hecho, Bing.

Mira a Hoppity. Oh, oh.

Está volando. Oh.

(Ríen).

Hola. Intenté volar mi súper cometa de Hoppity Voosh yo solito.

Es muy difícil correr y volarla sin ayuda.

Entonces, mi cometa hizo "plas", contra el banco.

Y se rompió y se dobló entera.

Así que la arreglamos juntos.

Entonces, yo corrí con Hoppity, y Pando la hizo volar.

Uhh. Y volamos la cometa muy alto.

Si no puedes volar una cometa solo,

a lo mejor hay alguien que puede volarla contigo.