Bing - Boo

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie.

Hola, Bing.

Hola, Pando. Hola, Pando.

Hola, Bing. Sula.

Ríen

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

Um, Bing. Oh, oh.

¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing quiere asustar hoy.

Oink, oink, oink, um, um, oink, oink, oink.

Um. ¿Adónde va usted, señora Vaca Mu? Flop.

¿Cuando van a llegar Coco y Charlie?

Deberían estar aquí muy pronto.

Timbre

Aquí están.

Flop. ¿Um?

Quiero dar un susto a Coco y a Charlie.

Y sorprenderlos.

Muy bien, no les diré dónde estás escondido.

¿Listo? Sí.

Hola, Flop. Hola, Coco. Hola, Charlie.

Charlie está durmiendo, no lo despiertes.

Y, Flop. ¿Por qué está Bing escondido detrás del sofá?

Bing, ¿qué estás haciendo? Boo.

Bing, sabía que estabas ahí. Oh.

Porque he visto tus orejas sobresaliendo.

Vamos, Charlie.

Voy a asustarte otra vez.

Vale, pero si realmente quieres darme un susto,...

tienes que sorprenderme. Vale.

Bing, te estoy viendo.

Sigo viendo tus sobresalientes orejas.

Las orejas.

Orejas...

No me puedes asustar si sé dónde te escondes.

Boo.

Bing, ¿quieres que te enseñe como dar un buen susto?

Oh. Sí, por favor.

Si quieres dar un buen susto, no se te puede ver.

Vale, me esconderé bien.

Bing, sigo viendo tus sobresalientes orejas, y veo dónde te escondes.

Ven aquí.

Ooh. Mucho mejor.

Lo siguiente es que si quieras dar un buen susto,

tienes que estar en silencio y al acecho.

Así.

Ohh.

Pchao. Tshooo. Pchao.

Shh.

Y entonces...

Si acechas en silencio,...

puedes dar...

el susto.

Así que recuerda...

que no te vean, ni te oigan;

y...

Boo.

Um, que no me vean, no me vean, no me oigan, ni...

Boo.

¿Has visto? Así es como se da un buen susto.

Mira, Bing, el puzle ya está hecho, lo he terminado.

Voy a dar un buen susto a Flop.

Muy bien. Shh.

Demos los dos un buen susto a Flop.

Bing, Coco.

¿Dónde estáis?

Shhh.

Me pregunto dónde estarán.

¿Dónde estarán?

Boo. Boo.

Oh. Poff.

Eso me ha hecho saltar.

Te hemos asustado, Flop, te hemos asustado.

Ha sido divertido cuando has hecho: "Oh".

Ha sido un susto buenísimo.

Hasta nuestro puzle ha saltado.

Ha sido un susto realmente bueno. Otra vez, otra vez.

Veamos,

¿alguien ha visto dónde está Señora Vaca Mu?

Charlie se está despertando.

Un buen susto, Charlie.

Que no me vea,

ni me oiga,

ni uahhhh.

Bing, espera... Boo.

(CHARLIE LLORA)

Oh. Oh, oh, deprisa.

Charlie, du, du, du, du, du, du, du, du.

(CHARLIE LLORA) Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

Oh, Charlie, yo no quería hacerle llorar, Flop.

Oh, vamos, Charlie, no llores, Bing solo estaba jugando.

Estábamos jugando a dar sustos.

Sí, eso está mejor.

Pu, pu, pu, pu, pu Uh, pu, pu, pu, pu, pu.

Lo siento, Charlie.

Oh, sí. Charlie ya está bien.

Cucu... ¿Estás bien, Bing?

¿Por qué no le ha gustado a Charlie mi susto, Flop?

Creo que ha sido un susto un poquito grande para Charlie.

Y estaba durmiendo.

Eres solo un bebito, ¿verdad, Charlie?

A los bebés les gustan los sustos.

Um, es verdad, pero les gustan los sustos pequeñitos.

Sustos pequeñitos.

Bup.

Susto pequeñito.

Bup.

Le gusta.

Sí, le gustan.

A Charlie le encantan los sustos pequeñitos, ¿a que sí?

Susto pequeñito.

Cucu.

Cucu.

Cucu.

Charlie....

Bup. Cucu.

Fantástico, pequeño Bing.

Boo.

Coco y yo jugamos a dar sustos.

Coco dijo que para dar un buen susto tienes que esconderte así.

Y... boo.

Le dimos un gran susto a Flop, y saltó.

Hasta el puzle saltó.

Y yo le di un gran susto al pequeño Charlie, y no le gustó.

A los bebés solo les gustan los sustos pequeñitos,

sobre todo si todavía ni siquiera están despiertos.

Los sustos...

son algo muy Bing.