Bing - Árbol

Vamos, Flop. Ya voy, Bing.

Coco. Hola, Bing.

Hola, Charlie. Je, je.

Ja, ja, ja. Bu, bu, bu, chi. Hola, Bing. Hola, Pando.

Hola, Pando. (SE RÍEN).

Hola, Bing. Sula. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Alguien tiene prisa. Niaooooo. Oh.

¿Bing? Je, je, je. ¿Estás bien, Bing? Sí.

Está bien. (TODOS SE RÍEN).

Árbol.

A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy,

Bing va a plantar un árbol hoy.

Pando, ooo... Pando, ooo... Ah, ah, ah... ¡Espérame!

Ji, ji, ji. Ja, ja. Ji, ji, ji. Jo, jo, jo.

¡Vaya! ¡Vaya!

¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!

Excavadoras. Oh.

Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Mira esa.

¡Es una excavadora gigante! Oh. Guau...

Es una retroexcavadora. Oh... Oh...

Mira qué ruedas tan grandes.

Ah, ja, ja, ja, ja. Oh... Oh... Jo, jo, jo.

Pando, mira. ¡Oh! ¡Oh!

La pala cargadora es mi favorita. Oh... Ji, ji. Ja, ja, ja...

¡Guau! ¡Guau! Jo, jo, jo... Jo, jo...

Mira, está cargando un árbol. Puede cargar cualquier cosa.

¿Qué va a hacer con el árbol, Flop?

Mm... No estoy seguro. Vamos a verlo.

Je, je... Je, je, je...

¡Al agujero!

¡Al agujero! ¡Al agujero! Jo, jo, jo, jo...

¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Sí! ¡Sí! Ja, ja, ja, ja, ja...

¡Oh! ¡Oh! Flop, el árbol se está cayendo.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Bien! ¡Bien! Ja, ja, ja...

Oh... Oh...

Llena el agujero. Llena el agujero. Llena el agujero. Llena el agujero.

(LOS TRES SE RÍEN).

Ya está.

Ahora ya no se caerá.

Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca...

La pala cargadora es la mejor.

No, la retroexcavadora es mejor. Ja, ja, ja.

Parece que las dos han ayudado a plantar el árbol.

¡Vuelve!

No, señor de la pala cargadora...

¡Plante otro árbol!

¡Oh...!

Ja, ja, ja, ja. Oh, oh...

Quiero excavar un agujero, Flop. Oh...

Y yo quiero arrastrar la arena y plantar un árbol.

Sí, y plantar un árbol. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, de acuerdo. ¡Sí! ¡Sí!

¡Arenero! (SE RÍE).

¡Arenero! ¡Arenero!

Ah, ah, ah... Ah, oh, ah... Ji, ji...

Brrrmmm... Brrrmmm... Brrrmmm... Retroexcavadora.

Ah, uf, ah... Ji, ji... Brrr... Um... Pala cargadora.

Brrrrrrmmm... Brrr, brrr, brrr... Uf... Uf...

Brrr, brrr, brrrr... ¡Pando, para ya! ¿Qué?

No eches arena en mi agujero.

Este sitio es para el árbol. Vale.

Brrrmm, brrmm... Brrrmm, brrrmm... Fu, fi, fi, fu, fu, fi, fi, fu, fi.

Oh... Brrr... Oh, lo siento, Flop.

¡Oh! He chafado tu conejo de arena. Brmm, brrmm... Sí, es cierto.

Te propongo una cosa, Pando.

Si arrastras un poco de tu arena hasta aquí... Brrrmm, brmmm...

podré hacer otro. Vale. Brmm...

Brrrmm, brrrmm, brrrmm, brrrmm... ¡Pando!

No eches arena en mi agujero. Soy una pala cargadora.

Y por eso tengo que arrastrar arena.

¿Estáis listos para plantar el árbol?

Mm... Aún no. No he acabado mi agujero.

Y yo tampoco he acabado mi pila de arena. De acuerdo.

Brrmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...

Brrmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...

Oh... Brr, brrr, brr... Je, je, je. He terminado.

Ah, ah, ah... Fantástico, pequeño Bing.

Vamos a buscar un árbol para plantarlo.

Oh... Ah... Um... Ah... Oh...

Uf... Oh... Ah... Ah... Um, um, um... Um, um...

Oh... ¡Oh! ¡Pando! ¡Mi agujero!

¿Qué? ¿Um?

Has llenado mi agujero y te dije que no lo hicieras.

Oh. No lo he hecho a propósito, Bing. Ya no podremos plantar el árbol.

Mm... Mm... Qué pena. Mm...

Hice un agujero muy grande para el árbol. Es cierto.

Y lo has hecho muy bien. Sí.

Y yo estaba recogiendo mucha arena para el árbol. ¡Sí!

Muy buena pala cargadora.

Pero yo necesito excavar el agujero antes. ¡Oh, sí!

La retroexcavadora va primero.

Vamos a hacer otro agujero, Bing.

¡Sí! Buena idea. ¡Otro agujero!

¡Soy una retroexcavadora!

Brrm, brrm, brmm, brmm... Brr, brr, brr... Je, je, je...

Brrmm, brmm, brmm... Soy una pala cargadora.

Brrmm, brmm, brmm... Je, je, je, je. ¡Sí!

Brmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...

Brmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...¡Ya está!

¡Terminado! ¡Terminado!

Ja, ja, ja, ja... ¡Sí! ¡Sí! Muy bien.

Necesitamos un árbol, Flop. ¡Oh...!

Hop... Je... Ja, ja. ¡Oh, Flop!

Tú no eres un árbol. ¡Oh...! (SE RÍEN).

Me siento como un árbol y necesito que me planten.

(SE RÍEN).

Pando, empuja al árbol-Flop.

Ah. Uh... Uf... Ah... ¡Oh...!

Mucho mejor. Tenemos que llenarlo de arena. ¡Rápido, Bing!

Brmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...

Brmm, brmm, brmm... Brrmm, brmm, brmm...

Brmm, brmm, brmm... Uh, uh... Brrmm, brmm, brmm...

¡Te hemos plantado, Flop! (SE RÍEN). ¡Oh!

Me siento muy bien plantado.

Oh... (SE RÍEN).

Oh... Oh... No te caerás,porque cavamos un agujero muy grande.

Y aplastamos la arena para dejarla muy dura. ¡Ah, sí!

El hombre de la retroexcavadora ha vuelto. ¡Yuju!

¡El conductor de la pala cargadora también! (SE RÍEN). (SE RÍE).

Oh... ¡Vamos, Flop! ¡Ah!

Hola.

Pando y yo jugamos a las excavadoras.

Yo era una retroexcavadora y Pando era una pala cargadora.

Pero Pando echó arena en mi agujero antes de que yo terminara,

y eso no estuvo bien.

Así que Pando me ayudó a excavar un agujero muy grande,

y plantamos un árbol-Flop, como las excavadoras de verdad.

Cuando haces un agujero tú solo,

solo puedes excavar uno de este tamaño.

Pero si un amigo te ayuda a hacerlo, puedes cavar uno mucho más grande.

Excavar agujeros es algo muy Bing.