Bat Pat - ¡Veo doble!

Bat Pat

Migas de galletas

Una tremenda tormenta destroza la panadería del legendario Corky el Elfo. Corky es una pequeña criatura que cocina las mejores galletas de Fogville: las galletas Elfies. Corky jura no volver a hacer las mismas galletas hasta conseguir una nueva máquina. Leo adora las galletas elfies y no puede aceptar la idea de no volverlas a comer más. Juntos, Leo, Rebecca, Martin y Bat Pat tratan de construir la máquina de galletas otra vez en el bosque de los susurros, pero las galletas que salen tienen muy mala pinta, son feas y no tienen consistencia! Justo cuando parece el fin de las “elfies”, prueban una de las pachuchas galletas y resultan estar aún más buenas que las anteriores!