Bat Pat - Terror desdentado

(Música)

Ah, el Café Fogville tiene la mejor sopa de Fogville.

Qué bien que hayamos venido.

-Quería que nuestra primera cita fuera romántica.

(SORBE)

-Oh...

Oh, esto sí que es romántico.

-¡Oh! -¡Oh!

(TARTAMUDEA) ¡Un, un....! (GRITA)

(GRITAN)

(TARTAMUDEA) ¿Se ha ido ya?

-Sí, y se ha tomado nuestra sopa.

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

¡No quiero ir! ¡Tienes que ir!

Es por tu propio bien.

Primero tendrás que pillarme.

¡Pillado!

(GRITA)

(GRITA) ¡Que no quiero ir!

(GRITA)

Déjame adivinarlo, a Leo le ha vuelto a tocar ir a la dentista.

(TELEVISIÓN) "El alcalde habló anoche con los medios

del ataque de un murciélago al Café Fogville.

-Buenas noches, Fogville, quisiera hablarles de una crisis

que ocurre en nuestra gran ciudad.

-¡Un murciélago enloquecido siembra el terror en Fogville!

-¡Y se ha tomado nuestra sopa!"

(A LA VEZ) ¿Eh?

-Pero no teman, buenos ciudadanos, como alcalde suyo que soy,

esta noche declaro oficialmente a Fogville

zona sin murciélagos. ¡Ya era hora!

Esos murciélagos son una amenaza. Ah.

¡Por el amor del sonar, que soy un murciélago!

(GRITA) ¡No quiero ir a la dentista!

No podemos quedarnos sentados mientras nos dan mala reputación

a todos los murciélagos buenos por culpa de uno malo.

¡Hay que salvar a los murciélagos buenos!

Y bien, ¿quién está conmigo? Yo.

¡Salvemos a los buenos!

(RÍEN)

Hasta luego, mamá, y tranquila, luego seguro que le pillas.

(SUSPIRA) Dile a Leo que voy a cambiar su cita con la dentista

a las cinco en punto, pero que es la última vez.

¿Eh, no veis que esta es zona sin murciélagos?

Aquí no hay murciélagos. ¿Eso qué es?

Pues un búho.

Si eres un búho, haz algo de búhos.

Buh, buh.

Ah, vale.

Perdonad por ser tan suspicaz,

pero los murciélagos se han vuelto una plaga.

¡Ah, ah! ¿A quién le llama usted plaga?

El alcalde está allí. Ah, vale.

Ya hablaremos tú y yo más tarde.

(Música intriga)

Eh, chicos, ¿de dónde viene esta niebla tan siniestra?

¡Es una plaga de murciélagos!

¡A por él!

(GRITAN)

(TODOS) ¡A por el murciélago!

¡Ah!

(TARTAMUDEA) Murciélago...

(Música acción)

¡Ha entrado por ahí, venga!

¡Seguirlo a una casa abandonada, oscura y siniestra...!

Ah, con lo bien que había empezado el día.

¡Ah, ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Puedes dejar de asustarte tanto?

Estoy en una casa encantada,

se supone que estos sitios están para asustarse.

Este sitio no está encantado, Martin, estaremos bien.

(Ruidos)

Siempre y cuando los rumores sobre la araña gigante

no sean verdad, claro. ¿Qué? ¿Qué araña gigante?

¡Ah!

¡Por favor, dime que eso no es una araña gigante!

No, las arañas tienen ocho ojos.

Ahora sí que hay ocho. (GRITA) ¡Corred!

(GRITAN)

Ah, por todos los mosquitos, solo son ratas.

De acuerdo, no hay nada que temer en la casa encantada.

Solo telarañas, y ratas, y... un ataúd.

¿Eh? ¡Un ataúd!

(GRITA) ¡Y se está abriendo! (GRITAN)

¡Es ese murciélago maleducado! ¡A por él!

(Música terror)

(Frenada)

En realidad, no es un murciélago maleducado,

solo un vampiro maleducado. ¿Eh?

(TODOS) ¡Un vampiro!

Sí, un vampiro.

(GRITAN)

¡Ah...! (TOSE)

(TODOS) -¿Eh?

Pues vaya, qué rabia cuando me pasa esto.

Bah, iros ya.

(SUSPIRA)

(RÍE) ¿Qué les pasa a tus dientes?

Pues que no me los cepillaba.

Oh, gracias, como iba diciendo, nunca me había cepillado los dientes

antes de convertirme en vampiro. Así que se me cayeron todos.

Ahora llevo dentadura postiza, pero no me sirve para morder

ni masticar, solo puedo sorber sopitas.

¡Claro! Por eso has estado yendo al Café Fogville.

Tiene la mejor sopa del pueblo.

A lo mejor podemos ayudarle, señor vampiro.

¡Sí! Como solía decir mi bisabuela Marusca:

"Un vampiro sin dientes es como un hombre lobo sin pelo".

Por favor, llamadme Karl.

Haré lo que haga falta para volver a tener dientes

con los que volver a masticar.

Y que no se me caigan cada dos por tres.

(Música)

Oh, no hay manera, no me vale ninguna dentadura.

Supongo que tendré que... (SORBE)

Sorber sopitas el resto de mi vida.

Parece que hemos mordido más de lo que podemos tragar

con este asunto.

(Despertador)

¡Ah, ah! ¡Venga, hora de tu cita con la dentista, Leo!

¡Arreando que es gerundio!

(GRITA) ¡No, no, odio a los dentistas!

Ah, ya sé, Karl, un dentista puede ponerte una dentadura nueva.

Nunca se te caerá y así podrás masticar comida.

(GRITA) ¡No, no, yo también odio a los dentistas!

¡Prefiero comer ajo en el sol!

Venga, Karl, es la solución perfecta.

Puedes ir con Leo.

(GRITAN)

(GRITA)

¡Déjame entrar, déjame entrar!

(A LA VEZ) -¡No queremos ir!

(SUSPIRA)

Oye, escúchame, da igual que seas un chaval o un vampiro centenario,

todos nos ponemos igual cuando le tenemos miedo a algo.

Pero es... Shh...

(SUSURRA) A lo mejor se creen que no estamos aquí.

Leo, Karl, abrid, por favor, sé que estáis ahí.

Aquí no hay nadie que se llame Karl, ni Leo,

iros, por favor.

Karl, tienes que hacerlo.

No puedes ser un vampiro desdentado.

Con una dentadura postiza podrás volver a...

Morder cosas.

Hazme caso, de murciélago a murciélago, no hay nada que temer.

¿Me cogerás la mano?

Venga, Leo, tienes que hacerlo por Karl.

¿Y quién me coge la mano a mí?

Hola, Leo, siempre es un placer verte.

Supongo que los demás habéis venido para que no salga corriendo otra vez.

Exacto. Y este es Karl.

Nuestro... tío. Necesita una dentadura postiza.

Viene a vernos desde... Transilvania.

Mis disculpas.

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

Oh, oh...

Oh, oh... Ah, ah...

(GRITA)

Dentadura postiza, ¿eh?

Pues espero que no estéis nerviosos

porque os aseguro que no hay nada que temer.

No, no estoy nada nervioso, doctora Puller.

Vale, entonces, abre bien la boca.

Ah...

(Música dulce)

Ya está. Con esto he terminado.

Leo tiene sus dientes limpios y sin caries,

y el tío Karl tiene su dentadura nueva.

(A LA VEZ) Gracias, doctora Puller.

Oh... Ya puedo volver a comer manzanas

y mantequilla de cacahuete pegajosa y...

Mazorcas de maíz.

-Tome, échele un vistazo a su nueva sonrisa, tío Karl.

Yo volveré enseguida. Esto es pura dentadura.

¡Ay!

Ahora solo hay que convencer al alcalde de que los murciélagos

no son una amenaza.

Por lo menos, los que no vuelan por la consulta de la dentista.

Yo me ocupo del alcalde.

Ya te tengo, murciélago.

La niebla no te salvará esta vez.

¿Un murciélago mecánico?

Ha resuelto el misterio, señor alcalde.

Era una broma todo el tiempo. Ah, sí...

Digo, sí, así es, ya lo sabía.

Crisis solucionada.

Yo declaro que Fogville es ahora una zona pro murciélagos.

(RÍE)

(ASUSTADO) Ay, un murciélago-vampiro. ¡Socorro!

¡Bat Pat! Oh, perdón.

Estaba tomándome esta sopa de tomate tan deliciosa.

Es la mejor de Fogville. (SORBE)

(RÍE)