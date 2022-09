Bat Pat - A soplido limpio

93290

Bat Pat

La reina de los monos

Un montón tiendas de herramientas y artilugios de Fogville están sufriendo robos. La pandilla descubre que la culpable es la Princesa Mono que ha perdido a su Vara del Equilibrio y busca un sustituto. Sin su poder equilibrante no puede competir con su hermana, la cual que quiere robar todos los plátanos de Mokeytopia y quedárselos para ella, en el concurso de skateboarding en el que se decidirá quién será la nueva reina de la tribu. La pandilla trata de ayudar a la Princesa Mono a encontrar un sustituto para la vara, pero se dan cuenta de que el poder del equilibrio no estaba en su vara, si no dentro de ella. Bat Pat y compañía le muestra a la princesa que lo único que necesita hacer para ganar a su hermana y no perder el trono es creer en ella misma. Tras ganar confianza en sí misma, la Princesa Mono regresa a Monkeytopia y vence a su avariciosa hermana.