Bat Pat - Sellado con una maldición

(Música suave)

(Búho)

(Música tensión)

(Ruido)

(Gruñido)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Ya casi hemos terminado de decorar la carroza familiar

para la feria escolar de mañana. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de verla!

(SORPRENDIDOS) ¿Eh?

El tema es: cuando atacan las arañas.

Vaya... -Oh...

Por si no lo adivináis, ha sido idea de Rebeca.

Tiene... muchas... piernas.

Y, ojo a esto, que he convertido una carroza alucinante

en una carroza superflipante con función lanza telarañas.

¡Ah!

¡Oh! ¡Oh, Leo!

Vaya. A lo mejor tengo que hacerle algunos ajustillos.

(SE ESFUERZA)

Pero ¿cómo se quita este pingue? (GRITA)

¿Cuándo aprenderé a no hacer estas preguntas?

Vamos a hacer un viaje de prueba.

Necesito más material para terminar la araña.

(LOS DOS) Los llevas tú.

-¿Eh?

(GRITA)

¡Una araña gigante!

-Chicos, tal vez sería mejor llevarme el coche a casa.

Tranquilo, papá,

cogemos lo que necesitamos y volvemos andando.

¡Adiós, papá! Gracias, papá.

Adiós. Adiós, papá.

Necesitamos: colmillos grandes de araña,

mejunje verde, más ojos de araña gigantes,

baba pringosa de araña y un cubo grande y apestoso de...

Vale, ya lo pillamos. Necesitamos un montón de guarrerías.

(GRITA) ¡Hay una criatura en la biblioteca!

¿Qué clase de monstruo? ¿Era peludo? ¿Tenía alas?

Olvidaba que vuestra madre

quería que cogiese huevos orgánicos para el tiramisú.

(GRITA) Hay una araña gigante en la calle.

-Tal vez mejor cojo los huevos mañana... cuando no esté la araña.

Venga, vamos a descubrir

qué ha visto la señorita Brittle en la biblioteca.

Oh, ¿y si nos esperamos

a que la señorita Brittle lo cuente en su blog?

Oh, sigue intentándolo, hermano, algún día funcionará.

(SUSPIRA)

O podemos enterarnos en el periódico de mañana.

O quizás esperar a que saquen la película, chicos.

¿Capistrano?

¡Oh! ¡Ja! ¡No me has dado!

Igual sí que es mejor leerlo en el blog de la señorita Brittle.

(GRITAN)

(GRITA)

¡Corred!

(GRITA)

¡Me ha lengüeado!

¡Deja que Martin se vaya!

(Música tensión)

Hola, chicos, veo que ya conocéis a mi invitado.

Oh, perdón. Si no le doy de comer se pone muy gruñón.

Anoche vino a la biblioteca buscando un hechizo.

Parece ser que un mago le echó una maldición

y lo convirtió en esta criatura verde.

(GRITA)

Necesito encontrar un hechizo

que rompa la maldición y vuelva a hacerme normal.

No. En este no hay hechizos para solucionarlo. Es de brujas.

Uh... ¡Uno de historia! ¡Hala! ¿Lees con la lengua?

Sí. ¡Puag! Los libros de matemáticas siempre saben fatal.

¡Puag! ¡Qué asco! Es de álgebra.

No. Ya lo he leído. Uf, qué aburrido.

A lo mejor podemos ayudarte a romper la maldición

y devolverte a la normalidad.

Me vendría de maravilla algo de ayuda

pero, ¿os importa si antes me tomo un murcielapostre?

(INTENTA GRITAR)

Bat Pat no es el postre.

Pero es que el murcielapostre está buenísimo.

(GRITA)

¡Oh...!

Eh, creo que he encontrado el libro que toca.

"Como romper una maldición

echada a una criatura verde que habla raro".

Es un título muy específico.

Vamos a ir página a página.

(TOSE)

No habrá tantos hechizos para romper una maldición

echada a una criatura verde que habla raro.

(Música animada)

(TOSE)

¿Pero es que nunca les quitas el polvo?

Vale, solo nos queda el último hechizo

para romper una maldición echada

a una criatura verde que bla, bla, bla.

Si esto no funciona...

No me digas que me quedaré así para siempre.

Alguien tiene que ponerse este brócoli de sombrero

y besarle en la mejilla.

A mí no me miréis. Tiene que ser una chica.

Oh, menos mal. Estoy a salvo.

Pero la cosa es que la chica no puede saber que está maldito

o no funcionará, así que no puede ser Rebeca.

¿No se lo podemos decir antes a la chica? Estás apañado, chaval.

Aún no. Conozco una chica que podría hacerlo si se lo pedimos de buenas.

Que no. Ni de broma.

Por favor, Natty, solo un besito en la mejilla.

De verdad, será una muy buena acción.

¿Por qué tengo que ser yo? No te lo podemos decir.

¿Por qué no me lo podéis decir? Eso tampoco te lo podemos decir.

Entonces, ¿qué me podéis decir?

Te podemos decir que no te lo podemos decir.

Y no te podemos decir nada más.

¿No me podéis decir por qué no me lo podéis decir

pero podéis decirme lo que me podéis decir?

Solo te podemos decir lo que te ha dicho Rebeca,

que será una buena acción.

Y que tienes que llevar un brócoli de sombrero.

Vale, lo haré.

(Música)

(TODOS) ¡Bat Pat!

Oh...

Oh, no puedo hacerlo. ¡Bien!

Quiero decir... bu...

Casi mejor que te contamos qué pasa.

Solo un beso puede romper la maldición

que lo convirtió en monstruo. ¿Por qué no me lo habéis dicho?

(TODOS) No podíamos decírtelo.

Lo que ocurre es que,

si se lo decimos a alguien antes del beso,

no romperá la maldición, Natty. Tendría que haberlo besado.

Seguro que se habría convertido en un apuesto príncipe.

¿Quieres un apuesto príncipe?

Entonces saluda al príncipe Murciencantador.

Oh... Decirme la verdad, chicos... Nunca volveré a ser normal, ¿no?

Podemos intentar una última cosa.

Rebeca, dime, ¿de dónde sacas estas ideas tan locas?

¿Qué? Una cabina de besos es la solución perfecta.

Eh, ya estamos listos.

Pasen, pasen a la cabina de besos del invitado misterioso.

Pasen y besen a nuestro invitado misterioso en la mejilla.

¿Quiere darle a nuestro invitado misterioso

un beso en la mejilla, señorita Brittle?

Es por una buena causa.

Está bien. Supongo que no pasará nada por darle un beso.

Y, ¿quién sabe? Quizás es un apuesto príncipe.

Nuestro invitado misterioso es un misterio...,

así que, tendrá que llevar esto.

Y esto. (RÍE) Vale, como tú digas.

(Música)

Oh, vaya. Pues sí que ha resultado interesante.

Era como viscoso. ¿Y ahora puedo ver quién era?

¡La araña gigante ha vuelto! ¡Ha vuelto!

Vaya, por qué poco.

Nunca pensé que me alegraría de ver una araña gigante.

El desfile escolar está a punto de empezar,

así que deseadme suerte.

Habéis roto la maldición, chicos.

Vuelvo a ser normal. Gracias, gracias.

Me sabe fatal decírtelo, pero te has convertido en rana.

Pero eso es simplemente porque soy una rana.

(TODOS) ¿Qué?

¿Qué os creíais?

¿Qué iba a convertirme en el príncipe Murciencantador?

(RÍE)

(SUSPIRA)

Qué raro.