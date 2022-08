Bat Pat - ¿Qué se cuece?

(GRITA)

(TARAREA)

¿Eh? ¿Niños? ¿Sois vosotros?

Ya conocéis las reglas, nada de tarta antes de dormir.

(Ruidos)

(ASUSTADA) ¿Bat Pat?

(Música tensión)

(TARTAMUDEA) ¿Eso ha sido tu estómago?

(GRITA)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

La cocina está despejada, pero ha caído una tarta de arándanos.

Repito, ha caído una tarta de arándanos, chicos.

¿Por qué, tarta, por qué? Tenías tanto por lo que vivir.

Tantas cosas que ver, sitios a los que ir,

como mi estómago.

Os juro que había algo aquí.

Tenía una cola... como de ratón gigante.

Me huelo un infiltrado. Me huelo a Leo.

Eh, que estaba dormido, Martín.

Y yo nunca tiraría ni media tarta al suelo, eso no se hace.

Pss, ¿conoces alguna criatura que coma tartas?

¿Un vampiro tartero o un poltergeist tartero?

Pss, una vez vi a un trol comerse una tarta de cumpleaños entera,

y luego el plato de la tarta, los regalos y el duende cumpleañero.

Pero el trol lo escupió enseguida. ¡Oh, menudo fiestón fue!

Oye, mamá, ¿por qué no hacemos juntos otra tarta?

Igual así te relajas. Ah, sí.

Sí, muy buena idea, Rebeca.

Y yo montaré guardia para protegeros de cualquier ataque

de ratones gigantes. ¡Ah!

Ya, pero ¿y quién va a protegernos de ti, Bat Pat?

Natty va a ponerse más contenta que un murciélago

en una fábrica de bichos porque le he guardado

un trozo de tarta de arándanos. Bueno, casi todo el trozo.

El vuelo ha sido largo.

¡Eh, Natty! ¡Tu Bati Pati te ha traído un troci trocito

de tarti tartita!

Bueno, casi todo el troci trocito.

(GRITAN)

¿Habéis visto esa cola?

¿Creéis que será el ratón gigante que ha visto mamá en la cocina?

¡Natty, Natty! ¿Estás aquí?

¡Verrugas de ala! La cola ha hecho que se me caiga la tarta de Natty.

¡Hay que detenerla antes de que haga más maldades de cola!

(GRUÑE)

(GRITAN)

¡Escalofríos escalofriantes!

¡Come heno, cola, y deja a mi Natty en paz!

(JADEAN ASUSTADOS)

(GRUÑE)

-¿Qué estás haciendo?

¿Estás hablando con nosotros o con ese, sea lo que sea ese?

Estoy hablando con el murciélago plasta

que me ha desordenado el granero. Oh, me está hablando a mí.

Esperad, ¿conocéis a Natty? Haberlo dicho.

Soy Chew, el chupacabras, mucho gusto.

Uh...

¿Qué te trae por Fogville, Chew?

O sea, a ver, aparte de, seguramente, querer conocerme a mí.

Un sueño de que algún día por fin podré ganar

el concurso de cocina de criaturas de la isla de la Calavera Negra.

Uh, qué rollazo. (RONCA)

¡No seas maleducado! ¡Ah!

Natty es mi compañera y... ¿Eh? ¿Compañera?

(LLORA) Pues espero que seáis muy felices juntos.

Bat Pat, solo somos compañeros en el concurso de cocina

de criaturas de la isla de la Calavera Negra.

Ah...

Lo del concurso de cocina suena alucinante.

¿Qué recetas vais a hacer para el concurso?

¿Tortillas de trol, pizza poltergeist?

Lo único que sé hacer es enchiladas...

Pero anoche olí la tarta más deliciosa del mundo.

Entré en la cocina para conseguir un trozo,

pero estaba tan buena que me la comí toda

antes de descubrir cómo hacerla.

¡Ah, yo pueda enseñarte a hacer la tarta de arándanos de mamá

para el concurso de cocina! (RÍE) ¡Soy un MasterChef!

Ay, ya empezamos.

Y, dime, ¿puedo estar en tu equipo de cocina, Natty?

¿Puedo, puedo, puedo? El equipo es de Chew.

-Y puedes estar en el equipo si de verdad eres un MasterChef.

Por el amor del sónar,

¿no has oído hablar de mi legendario sushi de bichos?

Hay que comérselo rápido. Es comida rápida, muy rápida.

Conmigo haciendo la tarta de arándanos,

el equipo Bat Pat ganará el concurso de cocina de criaturas

en menos de lo que canta un grillo.

Amigo mío, querrás decir, Equipo Chew.

Equipo Bat Pat. Equipo Chew.

Equipo Bat Pat. Equipo Chew.

Equipo Bat Pat. Equipo Chew.

Equipo Bat Pat. Equipo Chew.

(GRITA) Equipo Bat Pat. (GRITA) Equipo Chew.

¡El equipo es Chew! ¡El equipo es Bat Pat!

(GRITA) Equipo Bat Pat. (GRITA) Equipo Chew.

¡El equipo es mío! ¡Es mío! El equipo es mío.

Es mío. Es mío.

¡Es mío! Digo que es mío.

¡Mío, mío!

Será mejor Equipo Chew.

Vale, parece que Bat Pat ya lo tiene controlado.

¿Podemos ir ya a casa, Rebeca?

¿Y perdernos el concurso de cocina? ¿Estás loco?

Yo no estoy loco, pero tú, Rebeca, por otro lado,

está muy claro que sí si quieres ir.

Pues yo creo que los dos estáis locos,

pero por eso no dejo de andar con vosotros.

¡Venga, Martin, es un concurso de cocina!

Tan malo no será.

¿Malo? ¡Es una pesadilla! Así de malo es.

¿No podrían por lo menos celebrar esta pesadilla de concurso

en una cocina bonita que no diera miedo?

Bienvenidos al quingentésimo, vigésimo tercer concurso

de cocina de criaturas.

¡Espero que hagáis comida de sobra porque yo estoy en los huesos!

¿Lo pillas? Porque soy todo huesos. ¡Soy un esqueleto hecho de huesos!

¿No entra? No, vale.

Desde luego, ya me arrepiento de haber venido.

Los equipos están listos y el jurado está ansioso

por empezar a comer. (GRITA)

¿Puedo irme a casa?

¿Alguien tiene una cama

para que mi hermano se esconda debajo?

Que empiece la competición. Adelante.

-Tengo que advertiros de que a veces los otros equipos

no juegan precisamente bien.

(RÍE) ¡Nadie puede detener a sir Murciélago!

(GRITA) ¡Menos ese tipo!

Vale, se acabaron las tonterías.

Mientras que Chew haga todo lo que digo,

la tarta de arándanos ganará el concurso seguro.

Mientras que Bat Pat haga todo lo que le digo,

la tarta de arándanos ganará el concurso seguro.

¡Aparta Chewbacca!

Me votaron mejor amasador tres años seguidos en mi escuela

de murciélagos amasadores. (CANTURREA)

(RÍE) Perdona.

Tengo el presentimiento de que va a ser un largo día.

(FORCEJEAN)

¡Son míos! ¡Míos!

¡Míos! ¡Míos!

(GRITA) ¡Míos! ¡Míos!

¡Míos! ¡Míos!

¡Míos! ¡Míos!

He dicho que son míos.

Oh...

Un día muy largo.

(Música)

¡Ah! ¡Me derrito!

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

(GRUÑE)

(RÍEN)

Me puedo ir ya a casa, ¿verdad?

¡Ah!

(RÍE)

(CANTURREA)

Arándanos.

¿Me está viendo Natty? ¿Cómo tengo el pelo?

¿Está encendida? De acuerdo.

Vale, pues bajo mi murcielaguístico liderazgo,

el Equipo Bat Pat. El Equipo Chew.

El Equipo Bat Pat ha creado la mejor tarta de arándanos

de la historia de la tarta de arandanosidad.

(GRITA) ¿Qué es eso?

Parece que la hayan masticado.

¿No decías que eras un MasterChef?

Es que eso a lo mejor solo lo he dicho para impresionarte.

¿Te impresiona? ¿Eh, eh? ¡Ah!

¿Qué es eso?

Parece que ya la hayan masticado.

¿No decías que eras un MasterChef? Pero no es solo culpa mía.

Chew es tan mal cocinero como yo.

Ya he dicho que solo sé cocinar enchiladas.

Me he confundido al cocinar y he hecho una enchilada

en vez de una tarta, ¿vale?

-Vaya, casi no queda tiempo.

¡Meted esos ingredientes de miedo, equipo!

-Supongo que nunca se cumplirá mi sueño

de ganar la competición. Mi abuela Marusca solía decir:

"No te estrujes los arándanos por una enchilada fastidiada".

(RÍE) Y hemos fastidiado la nuestra, pero bien.

No podemos servirle este desastre,

no es una enchilada ni una tarta, es una...

(TODOS) ¡Tarchilada!

¿Tarchilada? Yo solo quiero irme a casa.

Es tan murcielagoso que podría funcionar.

Solo tiene que parecer un poco menos... Puag...

Vale, sí, esto por aquí. Cinco, cuatro,...

Esto así. Tres, dos, uno...

¡Singa, singa, singalín,

el concurso de cocina de criaturas ha terminado!

¡Que empiece el jurado!

(Música suave)

(SORBE)

(ERUCTA)

Hola, jurado, bienvenido al equipo Chew.

Hemos hecho nuestra especialidad: la tarchilada de Halloween.

-¿Qué ser esa porquería?

Parecer que ya haberla masticado. ¿No decir tú que ser MasterChef?

Qué fácil es criticar.

Ya lo verás, tú pruébala, que es como Natty.

Quiero decir, que es gratis. Vale.

(ERUCTA MUY FUERTE)

Ser muy difícil elegir. Todo estar bueno.

Pero el ganador es...

Bueno, el ganador es lo que ser esto y los dos murciélagos.

(TODOS) -¡Bien!

-Muchas gracias, sois los mejores compañeros del mundo.

¿Cómo puedo agradecéroslo?

Bueno, dejando de aplastarme no estaría nada mal.