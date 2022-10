Bat Pat - ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! Atroz Navidad 2ª Parte

(JADEAN)

¡Vondín!

¡Trueno!

¡Cupido! ¡Rayo!

¡Volved!

(RESOPLA)

Mi trineo no volará sin mis renos.

Chicos, mirad.

(Música de tensión)

(Viento)

(CHILLAN)

(JADEAN)

(Canción de cabecera)

#Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

#Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

#Lo que parece siempre no es así.

#Nunca vas a estar solo, estamos aquí.#

¡HO! ¡HO! ¡HO! ATROZ NAVIDAD PARTE 2

¿Los has encontrado?

Hemos buscando en las cuevas Bastón de Caramelo

y en el bosque Cascabel,

¡pero no hemos encontrado a ningún reno!

Nosotros tampoco.

No, ho, ho. Son noticias terribles.

El trineo no puede volar sin mis renos y es Nochebuena.

¿Y qué hay del monstruo? ¿Lo habéis visto?

Nada, pero estoy segura de que era el Abominable Hombre Juguete.

¿El Abominable Hombre de las Nieves?

No. El Abominable Hombre Juguete es un juguete gigante

que vive en el Polo Norte.

Transforma a los niños malos en juguetes.

¿Eso significa que tendré un Leo de juguete por Navidad?

¿Crees que el Hombre Juguete se llevó los renos de Papá Noel?

Eso parece. Tenemos que recuperar los renos

para que tiren del trineo.

¡Tengo una idea!

¡Lo que sea que estés pensando, piensa en otra cosa!

No sabes qué es.

¡Cierto! ¡Pero cuando me miras así, no necesito saber qué piensas,

porque ya lo sé.

¡Dime qué estás pensando! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime!

¡Porfa, porfa, porfa!

(Música alegre)

(RESOPLA)

Preferiría no haberlo sabido.

¡El escondite me encanta! Deberíamos jugar a más juegos de esconderse.

¡Es lo mejor!

(CHISTAN)

Hay que estar callado.

¿Ah, sí? ¡Vale! ¡Vale! Ya me callo.

(CHISTA Y RÍE)

#¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!

#¡Soy Batty Noel! Y vuelo porque estoy feliz,

#mi alegría no tiene fin.

#Y sé adónde el Abominable Hombre Juguete

#Y espero que el Abominable Hombre Juguete no venga a por mí

#porque me estoy chivando y lo estoy delatando.

#Fa la la la la...#

¡Santos bichos! ¡Seguro que a Papá Noel no le pasa esto!

(Viento)

¡Es él! Que nadie se mueva a no ser que queráis convertiros en muñeco.

¡Pero estamos escondidos!

¡Nada malo les pasa a los que se esconden!

¿Verdad?

(TITUBEA) Martin...

El Abominable Hombre Juguete está detrás de mí, ¿verdad?

(RESPIRA FUERTE)

(GRITA)

¿Por qué siempre me toca a mí hasta cuando no me toca?

(GRITA)

(Música de tensión)

(GIMOTEA)

(CHILLAN)

¡Escalofrifris! ¡Te salvaré, Martin!

(AZUZA)

(CHILLA)

(RÍE)

¡Mirad! ¡Estoy volando!

(GRITA)

(GIMOTEA)

¿Quién quiere hacer murciélagos de nieve?

(Música alegre)

(SOPLA)

¡No eres el Abominable Hombre Juguete!

Eres...

(TITUBEA)

¿Qué eres?

Me llamo Kaya, y soy un dragón mágico.

¡Eh, me habéis engañado!

¡No son los renos de Papá Noel!

Has derretido mi murciélago de nieve, así que, empate.

Los dragones mágicos no transforman a nadie en juguete, ¿no?

No lo sé. ¡Pero es tan bonita que me da igual!

Hola, Kaya, ¿no?

Quería decirte que es la primera vez que conozco a un dragón mágico

y es increíble.

Pero, ¿le robaste los renos a Papá Noel?

(SUSPIRA)

¡No! ¡Nunca haría eso!

Pero se escaparon por mi culpa.

Acababa de terminar mi primera carta para Papá Noel

y volé hasta su taller para dársela.

(EXCLAMA EMOCIONADA)

Pero después de aterrizar, me emocioné demasiado cuando vi a...

¡Los renos de Papá Noel!

(Música de tensión)

¡No! ¡Volved!

(TARAREA Y CANTURREA)

¡Noel!

(GRITA)

He estado buscando los renos desde entonces,

para poder traerlos de vuelta.

¡Yo no quería asustarlos!

(SOLLOZA) ¡Espero no acabar en la lista de niños malos!

(LLORA)

¡Uy!

(AMBOS) ¡Puaj!

La lista de mocosos, será.

(RÍE)

(GRITA)

Estoy muy nerviosa, me tiemblan las escamas.

Dile a Papá Noel lo que ha pasado. Él lo entenderá.

Pero mantén la calma y no saltes sobre nadie.

Da mucho miedo tener un dragón mágico saltando sobre ti.

(SUSPIRA) Mantener la calma. No saltar. Puedo hacerlo.

(GRITA) ¡Noel!

(RUGE)

(GRITA)

Ho, ho, ho. Estoy teniendo todo tipo de visitas sorpresa.

¡Mis escamas!

¡Estoy tan emocionada por conocerle!

¡Soy Kaya!

¡Me encanta su traje! ¡Y la barba! Solo quiero...

(CARRASPEAN)

Mantener la calma. Mantener la calma. No saltar. Lo siento.

¡Noel! ¡Lo siento mucho! Asusté sin querer a sus renos

cuando vine a darle mi carta de Navidad.

Disculpas aceptadas, Kaya.

Hasta en el Polo Norte hay accidentes.

(RÍE)

Menuda lista tienes, Kaya.

Esa es solo una parte.

(GIMOTEA)

Los renos no aparecen y no tenemos mucho tiempo.

¡Bastoncillo! ¡Polvorón! ¡Turrón light!

Si no encontramos a esos renos,

tendremos un nivel doce de emergencia navideña.

No hay de qué preocuparse Papá Noel.

Mi abuela Maruska solía decir: "Si tus renos te abandonan,

un murciélago siempre funciona".

#¡De tu trineo tiraré, así que nada hay que temer!

#Batdolfo es tu reno hoy

#y se pone el cinturón.#

¡Ajá! ¡Allá vamos!

¡Feliz Navidad y todo eso!

(GIME)

¿Estamos volando?

(GRITA)

(TIRITA)

¿Ya hemos llegado a la primera casa?

(GIMOTEA)

Puede que necesitemos encontrar algunos renos voladores, sí,

¡hagamos eso!

No tenemos tiempo. Tenemos que hacer que el trineo vuele sin renos.

(Música animada)

(Música animada)

(Motor)

(Silbido)

¡Venga, chicos! ¡Es la víspera de Navidad!

¡Hay que encontrar la forma de repartir los juguetes!

Y si no, ¿significa que tendrá que cancelar la Navidad, señor?

(RÍE)

No me rindo tan fácilmente, Leo. ¡Si no, no habría bajado

por ninguna chimenea!

A lo mejor hay algo en su taller con lo que pueda volar.

¡Grillos saltarines! ¡Hemos tenido todo el tiempo

algo en lo que Papá Noel pueda volar!

Pero él no irá dentro sino encima.

¡Yo!

¡Viva! ¡Vamos, Papá Noel!

¡Muy bien!

¡Allá vamos!

(GIME)

Creo que necesitamos una silla más grande

o un Papá Noel más pequeño.

¡Me has dado una idea!

Hay algo que Papá Noel puede montar... ¡Kaya!

¿Yo?

¡Muy buena idea, Rebecca!

¡Papá Noel puede subirse a Kaya

y tú puedes volar con él para repartir los regalos!

¡Hemos salvado la Navidad!

(RÍEN Y VITOREAN)

Kaya, con tus escamas brillantes, ¿serás mi trineo volador?

¡Será un honor, Papá Noel!

(Música alegre)

(GIMEN)

(GIMOTEA)

¡Los juguetes que he hecho van ahí también!

¡Vamos, Kaya!

¡Surquemos los cielos! ¡Sobrevolemos las casas!

¡Vayamos prestos! ¡A toda escama!

(RÍE)

¡Feliz Navidad a todos

y un buen susto también!

(RÍE) Siempre quise decir eso.

(TODOS) ¡Adiós! ¡Id con cuidado!

(RÍE)

¡Lo conseguimos, chicos! Ahora solo queda que lo consigan ellos.

Es hora de irse a casa.

(Música navideña)

(MASTICA)

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(Sustancia viscosa)

Todos los juguetes entregados y todo ha ido de maravilla.

(TOSEN Y GIMOTEAN)

Nosotros también tenemos buenas noticias.

¡Hemos encontrado a los renos!

Solo necesitamos la ayuda del camión de Peladilla.

(JADEA)

(SUSPIRA)

Ha sido la mejor noche de mi vida, Papá Noel.

Nunca la voy a olvidar.

Estoy contenta de que los renos volvieran.

(RONCA)

Me has ayudado a hacer felices a muchos niños

esta noche, Kaya. Gracias y Feliz Navidad.

Y a vosotros, buenas noches.

(RÍE)

(RÍEN)

(Derrape)

(EXCLAMAN ALEGRES)

(BOSTEZAN)

Debo decir que ha sido una Navidad genial.

Y lo mejor es que no volveré a ver

otro juguete espeluznante de Peladilla...

-(GIME) -(CHILLA)

Feliz Navidad, niños... (SUSURRA) ¿Has sido tú?

(RÍEN)

¡Feliz Navidad!